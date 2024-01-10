阿拉斯加航空波音737 MAX 9半空掉艙門，聯航檢查同款客機多架螺栓沒鎖緊

（中央社）美國聯合航空公司8日表示，在多架波音737 MAX 9飛機上發現螺栓鬆動。阿拉斯加航空公司日前發生客機在飛行途中掉艙門事件後，有171架波音737 MAX 9飛機遭停飛。

《路透社》報導，聯合航空（United Airlines）在聲明中表示，在發生阿拉斯加航空（Alaska Airlines）客機艙門掉落事件後，聯航在檢查飛機時發現與數個內嵌式艙門（door plug）安裝有關的問題。

這使得外界對171架波音（Boeing）MAX 9噴射機的製造過程存有疑慮，這些飛機大多是由美國的阿拉斯加航空與聯航營運，在進行安全檢查時已停飛。

波音先前發生一系列生產延宕問題，導致公司遲遲無法走出2019年因安全性長期停飛737 MAX系列的陰霾，現在又發生最新一起受挫事件，讓波音的發展落後競爭對手空中巴士（Airbus），波音股價8日重挫8%。

美國聯邦航空總署（Federal Aviation Administration, FAA）與波音不願對螺栓鬆動的報導發表評論。

聯航在聲明中表示：「我們6日開始進行初步檢查後，發現似乎與內嵌式艙門安裝有關的情況，舉例來說，螺栓需要額外鎖緊。我們的技術維運團隊將修復這些問題，讓飛機能安全地恢復服役。」

阿拉斯加航空表示，由於尚未開始進行檢查，目前還沒發現任何鬆動的螺栓。

聯邦航空總署8日准許航空公司採用波音批准的程序檢查停飛的噴射機，但阿拉斯加航空與聯航都在等待聯邦航空總署另一項批准才會開始。

對171架MAX 9飛機的密集檢查可能需要數天時間，導致許多航班被迫取消。

本月5日，一扇內嵌式艙門從一架完整的阿拉斯加航空班機上脫落，掉落在美國波特蘭（Portland）郊區，沒有造成任何人受傷。聯邦航空總署隔天下令裝有27公斤重內嵌式艙門的MAX 9噴射機暫時停飛以進行檢查。

在配置相對較多座椅的飛機上，這個內嵌式艙門封住了可用作為緊急逃生出口使用的洞。

波音8日向航空公司發布經聯邦航空總署批准的詳盡指示。阿拉斯加航空8日表示，還需要美國主管機關「批准營運商」的檢查程序以確保符合規定，且阿拉斯加航空本身也必須制定「詳盡的檢查指示」，讓技師能夠遵循。

聯邦航空總署表示，這些飛機將持續停飛，「直到營運商完成加強檢查，包括左側與右側機艙逃生內嵌式艙門、機門零件與門閂等」。波音供應商Spirit AeroSystems股價8日下挫11%。

波音與製造艙門的Spirit AeroSystems，過去數年一直在努力因應持續發生的生產受挫問題。自從737 MAX系列機型於2019年3月停飛以來，波音股價已重挫超過40%，空中巴士股價則是上漲25%。

阿拉斯加航空8日取消141架航班，相當於預定起飛航班的約20%。阿拉斯加航空表示，航班中斷情況預計會持續到至少本週末之前。聯航已讓79架MAX 9機型停飛，8日取消226架航班，相當於預定起飛航班的8%。

航空分析公司睿思譽（Cirium）的數據顯示，在停飛命令涵蓋的171架飛機中，有144架是在美國營運。土耳其航空公司（Turkish Airlines）、巴拿馬航空（Copa Airlines）與墨西哥國際航空公司（Aeromexico）表示，他們也停飛受影響的噴射機。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航