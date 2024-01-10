《日經亞洲》：中國製舊世代晶片大量「湧入」，美議員籲設貿易壁壘力阻
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榮鼎集團（Rhodium Group）去（2023）年4月發布的一項報告指出，未來3至5年，中國和台灣加起來占全球20至45奈米製程晶圓產量將接近80%。在50至180奈米製程方面，目前中國占全球產能30%左右，10年內可能增至46%左右。這兩位議員提出設置「零件關稅」的構想，對基礎晶片本身而不是成品徵收進口關稅。
（中央社）《日經亞洲》披露，美國繼數月來力阻中國取得先進晶片技術之後，目前正企圖降低對中國舊世代傳統晶片的依賴，以增添另一層的防衛。
根據《日經亞洲》報導，舊製程的傳統晶片和最新製程的先進晶片相比雖遜色，但傳統晶片應用仍相當廣泛，從洗碗機到電動車都看得到舊世代晶片的蹤影。
美國聯邦眾議院美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會（House Select Committee on the Chinese Communist Party）主席、共和黨籍眾議員蓋拉格（Mike Gallagher）和民主黨籍眾議員克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi）聯合致函商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）和美國貿易代表戴琪（Katherine Tai），呼籲政府採取緊急行動，使用包括關稅在內的手段，以遏止美國對中國傳統晶片的依賴。
他們寫道：「我們關切（中國）正在把基礎半導體倒貨到美國和全球市場。」信中表示，與高性能晶片相比，中國製造的基礎晶片飆升給美國經濟安全帶來的風險「受到的關注要少得多」。
應用在智慧型手機、超級電腦和資料中心的8奈米或8奈米以下製程的晶片大多在台灣和韓國生產。
中國則是在打造「成熟」和「傳統」基礎晶片的產能，這些晶片的製程在28奈米或28奈米以上。這些晶片雖使用10到20年前的技術，但運用仍相當廣泛，包括一些軍事設備。
榮鼎集團（Rhodium Group）去（2023）年4月發布的一項報告指出，未來3至5年，中國和台灣加起來占全球20至45奈米製程晶圓產量將接近80%。
榮鼎集團表示，在50至180奈米製程方面，目前中國占全球產能30%左右，10年內可能增至46%左右。
這兩位議員提出設置「零件關稅」的構想，對基礎晶片本身而不是成品徵收進口關稅。
蓋拉格和克利什納穆希在信函中要求在60天內舉行一場簡報會，以聽取各單位打算如何解決這個問題。
美國商務部上週表示，將根據「晶片法」（Chips and Science Act），提供微晶科技公司（Microchip Technology）1億6200萬美元補助，以協助其在傳統晶片的生產製造。
美國商務部長雷蒙多在聲明中表示，這筆資金是美國「努力加強傳統半導體供應鏈方面邁出有意義的一步」。這些舊世代半導體廣泛運用在各方面，從汽車、洗衣機到飛彈等。
美國商務部上月宣布將進行一項調查，以確定美國公司如何採購傳統晶片。
這項調查將於本月開始，目的在「減少」中國構成的國安風險，聚焦在美國關鍵產業供應鏈內中國製造傳統晶片的使用和採購。
蘭德公司（RAND Corp.）資深顧問，同時也是半導體專家的古德瑞契（Jimmy Goodrich）對《日經亞洲》表示，數據顯示中國料在2030年前成為全球主要傳統晶片生產國，並擁有相對自給自足的供應鏈。
他說：「中國在傳統晶片市場上矗立的主導地位將為美國帶來新的國安和經濟脆弱性，但只有透過與盟友的密切合作才能有效解決。」他指出，華府及其盟友需要共同解決這一問題。
皮特森國際經濟研究所（Peterson Institute for International Economics）研究分析師霍根（Megan Hogan）上月在「戰爭困境」（War on the Rocks）網站寫道：「要打贏和中國的晶片戰，必須保有先進半導體的主導地位和降低對中國傳統晶片的依賴。」
「傳統晶片運用廣泛，從洗碗機到軍事武器系統都有」，「一如在太陽能方面的作為，中國利用傾銷排擠外國競爭者，讓美國和世界其他國家依賴中國提供成熟（傳統）的晶片」。
中國外交部發言人毛寧8日說：「美方以所謂國家安全為由，不斷加碼對華晶片出口管制措施，無理打壓中國半導體企業，是地地道道的經濟霸凌行徑。」
她表示，美方行為嚴重衝擊國際供應鏈穩定，毒化國際合作氛圍，助長分裂與對抗。
烏克蘭戰爭可能激發了中國建立其傳統晶片產能的決心，因為北京注意到拜登政府如何將俄羅斯制裁重點放在莫斯科無法自行生產的半導體上。
一位分析師說：「中國正在詳加研究制裁方案及其對俄羅斯經濟的影響。他們希望能夠對制裁擁有更強大的緩衝。」
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：潘柏翰
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「人生沒有永遠的逆境，如果找到自己的目標，堅持並追求在這條路上，相信每個人也能夠活出自己的精采人生。」——黃筱雯
在女生開始注意外表、愛美的國中時期，黃筱雯卻因身材優勢被啟蒙教練劉宗泰教練看中，當時特別的是劉教練具有籃球、游泳和拳擊執照，卻將筱雯引領至拳擊領域，進而也創造了未來的奧運女子拳擊銅牌得主，筱雯將談到這過程中的掙扎，如何作抉擇，以及在無數的獎牌的背後，挨下超過35,000拳卻願意堅持下去的主要動力。
而今年杭州亞運，臺灣拳擊代表隊進帳5面獎牌，表現相當亮眼，筱雯運氣稍差可惜止步八強，但也甫結束了十二月大滿貫賽事，緊接目標放眼相當關鍵的二月奧運資格賽，在節目中她將分享了現階段的備戰狀況，以及對於近年臺灣拳擊界，從訓練、比賽到運動科學等整體環境上的改變。
「不是因為看見希望才堅持，而是因為堅持才會看見希望。」——李洋
李洋曾因進不了甲組，而選擇去讀企管轉換跑道，當眾人都認為他已放棄之時，卻一路從乙組打上甲組，甚至還將企管學到的戰略分析⽤在每⼀球的攻防，間接促成了 2020 東京奧運男子羽球雙打史上最經典的決勝點畫面。然而奪下臺灣羽球首金後，李洋與搭檔王齊麟卻又陸續遭遇了賽況低潮，一路上的跌宕起伏，李洋始終沒有放棄羽球，節目中他將透露這段心路歷程。
而現階段，李洋也擔任國體副教授，並肩負羽球隊訓練工作，同一時間要備戰 2024 巴黎奧運，與王齊麟為了巴黎奧運資格全力征戰各個巡迴賽，積分統計至四月，後續仍要迎接諸多比賽。如同許多人都會遇到的問題——在不同角色的心境上的轉換？面對自身的低潮和新興崛起的對手，又如何克服？不妨聽聽節目中李洋的經驗分享，或許能夠幫助各位，更加專注初衷，自信找到方向。
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