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瓶裝水含塑膠微粒比預估多100倍，美國新研究檢出每公升24萬顆

瓶裝水含塑膠微粒比預估多100倍，美國新研究檢出每公升24萬顆
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

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研究結果顯示，每公升瓶裝水含有11萬到37萬個塑膠微粒，其中高達90%為奈米塑膠微粒。這些塑膠微粒中，最常見的是尼龍，它可能來自於用來淨化水的塑膠過濾器，其次是塑膠瓶本身的製造材料聚對苯二甲酸乙二酯（PET），在瓶子受到擠壓時會滲出。其他種類的塑膠微粒會在開關瓶蓋時進入水中。

（中央社）8日發表於美國《國家科學院學報》（Proceedings of the National Academy of Science）的新研究指出，瓶裝水中所含塑膠微粒的數量，比先前認為的多上100倍。

《法新社》報導，科學家透過最新研發的技術，在熱門品牌瓶裝水中偵測到平均每公升水中含有24萬個可檢測出的塑膠微粒，比先前估計的高出10到100倍，引發潛在健康隱憂，需進一步加以研究。

研究的共同作者、哥倫比亞大學（Columbia University）地球化學副教授顏備戰告訴《法新社》說：「如果人們擔心瓶裝水中的奈米塑膠微粒（nanoplastics），那麼考慮使用自來水等替代品是合理的。」

但他補充道：「我們不建議在（身體）有需要時不喝飲用瓶裝水，因為脫水帶來的風險，可能超過接觸奈米塑膠微粒帶來的潛在危險。」

近年來，全球對塑膠微粒（microplastics）的關注與日俱增。塑膠微粒從較大的塑膠來源中分離出來，如今從極地冰蓋到山峰等地隨處可見，為整個生態系統帶來影響，並進入飲用水和食物中。

塑膠微粒是指小於5毫米的塑膠顆粒，奈米塑膠微粒指的是小於1微米的塑膠顆粒，這些微粒極為細小，可以穿過消化系統和肺部，直接進入血流中，並到達大腦和心臟等器官，還能透過胎盤進入胎兒體內。

儘管早期一些實驗室的研究認為塑膠微粒與包括生殖異常和胃部問題等的毒性作用有關，但關於它們對生態系統與人類健康影響的研究有限。

研究人員針對3個領導品牌的瓶裝水進行檢測，但選擇不透露品牌名稱，因他們認為「所有瓶裝水中都有奈米塑膠微粒，所以只列出3個熱門品牌的名字，可能是不公平的」。

研究結果顯示，每公升瓶裝水含有11萬到37萬個塑膠微粒，其中高達90%為奈米塑膠微粒。

這些塑膠微粒中，最常見的是尼龍，它可能來自於用來淨化水的塑膠過濾器，其次是塑膠瓶本身的製造材料聚對苯二甲酸乙二酯（Polyethylene Terephthalate，PET），在瓶子受到擠壓時會滲出。其他種類的塑膠微粒會在開關瓶蓋時進入水中。

研究團隊接下來想檢測自來水，而雖然自來水中也被發現有塑膠微粒，但含量相較之下低了很多。

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責任編輯：翁世航
核稿編輯：潘柏翰


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