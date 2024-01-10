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2024/01/10,
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國民黨再公布不雅影片截圖，羅致政：中共網軍介選抹黃，藍委：若不公布真偽就是政府介選

國民黨再公布不雅影片截圖，羅致政：中共網軍介選抹黃，藍委：若不公布真偽就是政府介選
Photo Credit: 中央社

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國民黨立委李德維指出，距離投票僅剩幾天，執政黨面對所有問題都彷彿用所謂境外勢力介入、中國介選就可以解決，要求執政黨及相關國安檢調首長必須面對全民的質疑，否則過去口口聲聲境外勢力介選，卻完全沒有根據，也不願公布調查結果，是否都是在釋放假消息。

藍再公布不雅影片截圖，羅致政：中共網軍介選抹黃

（中央社）國民黨2024競選發言人凌濤9日說，又收到20部疑似民進黨立委候選人羅致政最新的高畫質不雅影片，將送交檢調深入調查是否是所謂的深偽或中共介選，但若檢調認定影片為真，請民進黨總統候選人賴清德立即要求羅致政退選，並道歉。

羅致政9日上午在臉書發文指出，他與民進黨立委洪申翰都遭到境外介選抹黃，他們共同發表三點聲明，包括絕對不能讓中共網軍介選得逞，動搖國本、國安單位應快速介入調查，公布介選供應鏈真象、紅統政媒先造謠抹黑，抹黃，統媒、藍營政客接手攻擊無限上綱，這就是典型的一條龍介選模式。

國民黨9日上午召開記者會，凌濤在會中表示，又收到20部疑似羅致政最新的高畫質不雅影片。

他並公布部分影片截圖說，其中使用道具自拍、猥褻的言語樣樣來，將送交檢調深入調查是否是所謂的Deepfake（深偽）或中共介選。

他說，若檢調認定影片為真，民進黨總統候選人賴清德應該為自己第一時間瞎挺護航羅致政向全民道歉，並請賴清德立即要求羅致政退選。

此外，國民黨立法院黨團首席副書記長李德維、副書記長王鴻薇，以及國民黨立委林為洲等人，9日在立法院國民黨團召開記者會。

李德維指出，距離投票僅剩幾天，執政黨面對所有問題都彷彿用所謂境外勢力介入、中國介選就可以解決，要求執政黨及相關國安檢調首長必須面對全民的質疑，否則過去口口聲聲境外勢力介選，卻完全沒有根據，也不願公布調查結果，是否都是在釋放假消息。

羅致政影片真偽不公開藍質疑介選，陳建仁：不同意

民進黨立委羅致政疑似不雅影片傳出已檢測，但檢調表示需被害人同意才能公布鑑定結果。國民黨立委曾銘宗9日在立法院質詢時說，若不公布就是政府介選；行政院長陳建仁則對此論斷表示不同意。

立法院9日召開第10屆第8會期第1次臨時會，邀請陳建仁率同相關部會首長列席，提出就「是否公布高端合約？是否圖利廠商及危害全民健康權益？」等相關事宜進行專案報告，並備質詢。

部分立委質詢時也提問時事，與陳建仁言詞交鋒。曾銘宗質詢陳建仁，羅致政的不雅影片已經鑑定完成，什麼時候公布。陳建仁表示，這好像和今天的議題沒有關係，此事已經進入司法調查，行政院完全支持也希望檢調單位儘速查明真相。

曾銘宗再問，是否選後才要公布。陳建仁回應，尊重司法獨立。曾銘宗質疑，「你不公布，就是政府介選，你同不同意？」陳建仁說，「不同意」。曾銘宗表示，不同意沒關係，讓2300萬民眾做出公斷。陳建仁答覆，檢調調查過程非常審慎。

此外，曾銘宗說，另有疑似羅致政和總統蔡英文對話的音檔外流，到底是誰偷錄，這件事情不能等閒視之。陳建仁回應，這也在偵查當中。曾銘宗質疑，會不會是羅致政自己錄的音檔，因為這是兩個人之間的對話。陳建仁說，這是曾銘宗自己的猜測，大家不是偵查專家，所以要檢調審慎調查，事情的調查需要時間。

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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


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