萬寶華「2024全球人才短缺調查」：73％台灣雇主徵才困難，如何培訓員工利用AI成重要挑戰

（中央社）年終轉職潮來臨，人力資源公司調查指出，台灣雇主面臨徵才困難，73％台灣雇主反映找不到適合人才，以資訊科技位居企業最短缺前5項技能之首，而企業如何培訓員工利用AI也成為重要挑戰。

人力資源公司萬寶華（ManpowerGroup）9日發布「2024全球人才短缺調查」，調查顯示，73％的台灣雇主反映找不到適合人才，最為短缺前5項技能分別為資訊科技與數據技能（35％）、工程技能（26％）、製造與生產技能（24％）、人力資源技能（23％）、永續與環境技能（20％）。

萬寶華針對41個國家及地區、4萬名以上雇主進行訪問調查，其中包括630名台灣企業雇主。萬寶華台灣人才派遣事業總經理葉朝蒂指出，人才短缺雖一直是全球普遍現象，不過因為近年AI興起，短缺的技能類別與之前有所不同，特別是人力資源類技能開始受到雇主重視，而如何培訓員工利用人工智慧（AI）也成為重要挑戰。

調查顯示，運輸、物流及汽車業的人才短缺為78％居首。葉朝蒂認為，隨著全球後疫情時代到來，防疫政策鬆綁，各國湧現報復性旅遊人潮，間接反映於旅遊、娛樂購物等消費行為，也影響市場對物流士、航空旅運服務人員的龐大需求，但目前人才培育速度遠遠不及供應所需。

至於企業徵才挑戰，調查指出，資訊科技專業人才嚴重缺乏，台灣與全球雇主面臨相同的徵才挑戰，一致認為具有資訊科技與數據相關的專業人才最難招募，位居徵才困難排行榜之首，主因為全球數位轉型的浪潮，擁有先進數位技能的專業人才需求急遽攀升。

葉朝蒂指出，資訊科技與數據相關專業人才的短缺，主要歸因於AI科技發展突飛猛進、企業積極推動轉型所致，這些專業人才在解決複雜的數據分析、人工智慧應用，以及資訊安全等方面扮演關鍵角色，成為企業競相爭取的核心人員。

此外，人力資源類技能短缺進入徵才困難排行榜的前5名。葉朝蒂分析，主要在企業主面臨如何培訓員工在其崗位中利用AI的大挑戰，這不僅反映了當前市場上對AI應用的熱潮，也凸顯企業殷切期望培訓出具備應用AI技能的人才。

針對雇主應對人才短缺採取的策略，調查指出，前3名分別是提供員工工作時間更大的彈性、提高薪資、提供員工工作地點更大的彈性。

葉朝蒂指出，由此可知台灣企業為了攬才，除了傳統的薪資待遇外，也開始著墨在提供彈性的工時和地點等福利，這代表除了希望能招募到關鍵人才外，也希望留下既有的優秀人才。

至於影響2024年人資策略的關鍵因素，調查顯示，70％的雇主最為擔心經濟衰退。葉朝蒂分析，經濟衰退可能導致職缺凍結、無法補足人力，緊縮預算可能影響培訓和發展計劃，使員工難以獲得必要的技能，企業甚至需要重新評估組織結構，以應對經濟不確定性。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：羅元祺