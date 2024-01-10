萬寶華「2024全球人才短缺調查」：73％台灣雇主徵才困難，如何培訓員工利用AI成重要挑戰
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人力資源公司萬寶華（ManpowerGroup）9日發布「2024全球人才短缺調查」，調查顯示，73%的台灣雇主反映找不到適合人才，最為短缺前5項技能分別為資訊科技與數據技能（35%）、工程技能（26%）、製造與生產技能（24%）、人力資源技能（23%）、永續與環境技能（20%）。
（中央社）年終轉職潮來臨，人力資源公司調查指出，台灣雇主面臨徵才困難，73％台灣雇主反映找不到適合人才，以資訊科技位居企業最短缺前5項技能之首，而企業如何培訓員工利用AI也成為重要挑戰。
人力資源公司萬寶華（ManpowerGroup）9日發布「2024全球人才短缺調查」，調查顯示，73％的台灣雇主反映找不到適合人才，最為短缺前5項技能分別為資訊科技與數據技能（35％）、工程技能（26％）、製造與生產技能（24％）、人力資源技能（23％）、永續與環境技能（20％）。
萬寶華針對41個國家及地區、4萬名以上雇主進行訪問調查，其中包括630名台灣企業雇主。萬寶華台灣人才派遣事業總經理葉朝蒂指出，人才短缺雖一直是全球普遍現象，不過因為近年AI興起，短缺的技能類別與之前有所不同，特別是人力資源類技能開始受到雇主重視，而如何培訓員工利用人工智慧（AI）也成為重要挑戰。
調查顯示，運輸、物流及汽車業的人才短缺為78％居首。葉朝蒂認為，隨著全球後疫情時代到來，防疫政策鬆綁，各國湧現報復性旅遊人潮，間接反映於旅遊、娛樂購物等消費行為，也影響市場對物流士、航空旅運服務人員的龐大需求，但目前人才培育速度遠遠不及供應所需。
至於企業徵才挑戰，調查指出，資訊科技專業人才嚴重缺乏，台灣與全球雇主面臨相同的徵才挑戰，一致認為具有資訊科技與數據相關的專業人才最難招募，位居徵才困難排行榜之首，主因為全球數位轉型的浪潮，擁有先進數位技能的專業人才需求急遽攀升。
葉朝蒂指出，資訊科技與數據相關專業人才的短缺，主要歸因於AI科技發展突飛猛進、企業積極推動轉型所致，這些專業人才在解決複雜的數據分析、人工智慧應用，以及資訊安全等方面扮演關鍵角色，成為企業競相爭取的核心人員。
此外，人力資源類技能短缺進入徵才困難排行榜的前5名。葉朝蒂分析，主要在企業主面臨如何培訓員工在其崗位中利用AI的大挑戰，這不僅反映了當前市場上對AI應用的熱潮，也凸顯企業殷切期望培訓出具備應用AI技能的人才。
針對雇主應對人才短缺採取的策略，調查指出，前3名分別是提供員工工作時間更大的彈性、提高薪資、提供員工工作地點更大的彈性。
葉朝蒂指出，由此可知台灣企業為了攬才，除了傳統的薪資待遇外，也開始著墨在提供彈性的工時和地點等福利，這代表除了希望能招募到關鍵人才外，也希望留下既有的優秀人才。
至於影響2024年人資策略的關鍵因素，調查顯示，70％的雇主最為擔心經濟衰退。葉朝蒂分析，經濟衰退可能導致職缺凍結、無法補足人力，緊縮預算可能影響培訓和發展計劃，使員工難以獲得必要的技能，企業甚至需要重新評估組織結構，以應對經濟不確定性。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺
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基於雅特力AT32F405的高速USB電競鍵盤與滑鼠應用方案
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電子競技行業近年來發展迅速，成為一個全球性的熱潮。根據統計資料，2022年全球電競觀眾數量已經超過了5億人，市場規模也達到了13億美元。這個行業的快速發展得益於技術的不斷進步，其中高速USB介面技術便是其中一個重要因素。
新竹2023年12月22日 /美通社/
電競遊戲節奏快速，需要即時傳輸和回應大量的資料，對鍵盤、滑鼠、顯示器等設備的靈敏度、舒適度有著更高要求，需要玩家能夠快速、準確地輸入指令，從而在遊戲中獲得優勢，這就需要電競設備具備高效的資料傳輸能力，以避免資料擁堵或延遲。高速USB介面因其通用性、便捷性和快速傳輸資料的特性，在鍵盤與滑鼠上得到了廣泛的應用，有效改善了傳統鍵盤與滑鼠容易出現卡頓和延遲的情況，設備連接更加便捷，按鍵回應更加迅速，使用者可以更快地完成輸入，提高遊戲體驗感。
MCU作為應用的核心控制單元，負責協調和管理各個元件的工作，包括按鍵、USB介面和其它外設，承擔著鍵盤與滑鼠和電腦之間的資料傳輸和訊號處理任務，確保了產品的高速、穩定和可靠。基於雅特力AT32F405的電競鍵盤與滑鼠應用方案搭配高速USB 2.0 OTG，可實現有線或無線的高Report Rate，最高可達8k Report Rate的速率。通過拓展外部RF可實現三模連接，即USB+BLE+2.4G模式，為遊戲玩家提供了更加流暢、方便快捷的輸入體驗。
基於AT32F405的電競鍵盤與滑鼠應用方案
AT32F405集成獨立的HS USB OTG（內建PHY）與FS USB OTG，HS USB 2.0資料傳輸速率達480Mbps，大幅提升電競鍵盤與滑鼠反應速度和精准度，以更低延時在競技類遊戲中占得先機。高速USB介面還支援多通道資料傳輸，可以同時處理多個設備的資料傳輸請求，使得電競鍵盤與滑鼠能夠更穩定地連接到電腦。
電競鍵盤與滑鼠需要具備高度的自訂功能，以滿足不同玩家的需求。AT32F405拓展了豐富外設介面，1組QSPI、1組CAN匯流排、8個UART、3個SPI/I²S與1個獨立全雙工I²S、3個I²C、1個16位高級計時器、7個16位通用計時器、1個32位通用計時器、2個16位基本計時器，同時還擴展了最高1個取樣速率高達2Msps的12位16通道高速ADC。豐富的介面為電競鍵盤與滑鼠的設計和應用提供了廣闊的空間，可以實現高性能、個性化的產品應用，為玩家帶來更好的操作體驗。
通過SPI介面連接外部記憶體、感測器等器件，通訊速率最高可達36百萬位元/秒，可實現對電競鍵盤與滑鼠RF無線模組的靈活控制。AT32F405還內建PHY，大大降低了週邊電路成本，提供封裝尺寸最小為4 x 4mm，可滿足各類小體積無線USB Dongle需求。
電競鍵盤與滑鼠利用多路PWM控制訊號來實現燈光和多媒體控制功能。AT32F405通過優化PWM信號的頻率和占空比，以及整合多路訊號，實現多種炫酷的燈光效果，為玩家帶來沉浸式的操作體驗。
此外，AT32F405搭載ARM®-Cortex®-M4內核，CPU主頻達216MHz，內建單精確度浮點運算單元（FPU）和數位訊號處理器（DSP），具有高效的運算能力，搭配高DPI光學感測器，可捕捉到滑鼠移動的微小細節，並快速處理和計算滑鼠光學感測器採集的資料，實現更快速、更精准的移動和定位，同時提高按鍵回應能力和速度。
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