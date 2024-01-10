美國消費性電子展（CES）登場：台灣半導體、新創技術受大會矚目，台廠新品齊發聚焦電競筆電、遊戲掌機
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9日登場的CES，預計將有逾4000家廠商參展，超過1萬3000人與會，以類別來看，AI廠商今年有超過上千家參展，為數最多、約占整體四分之一。以國家來看，根據CES官方app目前估算，美中兩國各有1193和1115家，是全場唯二超過千家廠商陣容的參展國家，緊接著為韓國的774家和法國的201家，台灣則有180家廠商與會，為今年參展商數量位居第5的國家，實力堅強。
CES掀AI產品熱 台灣半導體、新創技術受大會矚目
（中央社）美國消費性電子展（CES）9日登場，隨著AI科技裝置受到關注，台灣半導體和新創展前就話題不斷，美國消費科技協會（CTA）總裁夏皮洛認為，晶片為科技源頭，這場盛會凸顯台灣實力。
CES 9日登場，展前一天，眾家晶片大廠陸續發表搭配AI PC的最新產品，不論是輝達（Nvidia）的GeForce RTX 40 Super系列顯卡，或是超微（AMD）的Ryzen 8000G系列桌機處理器，均凸顯AI電子產品在本屆CES的熱度。
主場館外，「人工智慧普及所有人」（AI for All）的標語是CES的主旋律，主辦單位美國消費科技協會（CTA）總裁夏皮洛（Gary Shapiro）於場館接受《中央社》訪問闡述，CES不僅是業界實體盛會，科技更與全人類福祉息息相關。
夏皮洛特別強調，這波AI科技發展更凸顯台灣重要性，因為晶片是一切科技的驅動源頭，這次會場內展示的各種酷炫裝置設備，幾乎都少不了晶片科技。
CES正式登場前，晶片科技趨勢就話題不斷。國科會8日也結合設置於史丹佛大學的「台灣科學及科技中心」舉辦「半導體、全球趨勢、台灣」會議，邀集台美兩地的專家學者探討半導體技術發展。
專家學者均有共識，隨著AI應用需求提升，更好的半導體解決方案勢在必行。
與會的超微工程部門高級副總裁王啟尚表示，在半導體新領域像是3D IC和光通訊，台灣扮演著推進技術的重要角色，可與國際夥伴合作一起建立更開放的系統。
王啟尚也從產業面觀察這波AI浪潮下，台灣可思考切入的方向。他提到，在開源式AI軟硬體模型和架構發展過程中，台灣產業可參與開發，與國際夥伴共同創新，不管是業界或是學術界，當有更好的點子，在開源架構上更能夠技術整合；借助生態系的力量，台灣廠商也更能夠讓AI產品區隔化、擴增產品價值。
9日登場的CES，預計將有逾4000家廠商參展，超過1萬3000人與會，以類別來看，AI廠商今年有超過上千家參展，為數最多、約占整體四分之一。
以國家來看，根據CES官方app目前估算，美中兩國各有1193和1115家，是全場唯二超過千家廠商陣容的參展國家，緊接著為韓國的774家和法國的201家，台灣則有180家廠商與會，為今年參展商數量位居第5的國家，實力堅強。
夏皮洛表示，這顯示台灣的科技創新已在CES盛會中佔有一席之地。
台廠CES新品齊發 聚焦電競筆電、遊戲掌機
（中央社）2024年美國消費性電子展於1月9日至12日登場，台灣廠商宏碁、華碩、技嘉、微星8日皆發表新產品，包括支援人工智慧（AI）應用的電競筆記型電腦、電競螢幕及周邊設備、掌上型遊戲機等。
宏碁發布新聞稿，宣布推出全新Predator Helios電競筆電系列，搭載第14代Intel Core處理器及NVIDIA GeForce RTX 40系列筆電繪圖處理器（GPU），能以AI強化影像處理和性能，內建Windows 11作業系統及微軟AI助理Copilot，按下Copilot專用鍵即可啟動AI作業支援。
華碩旗下電競品牌ROG玩家共和國8日舉辦線上發表會，推出一系列電競筆電，最高配備Intel Core Ultra 9處理器、NVIDIA GeForce RTX 4090顯示卡，且Windows 11系統內建Copilot、Clipchamp、小畫家Cocreator等AI應用軟體。
技嘉在CES發表全新16吋電競筆電，支援AI技術，透過NVIDIA TensorRT演算法，在生成式AI製圖的生產效率上，比一般未搭載獨立顯示卡的筆電效率高出20倍。新筆電也配備透過Microsoft Azure AI技術驅動的AI Boost功能，可依據遊戲需求自動調整處理器及顯示卡工作負載、風扇設定，自動超頻並提高遊戲性能。
微星CES展位亮點包含高階18吋筆電、MSI Claw掌上型遊戲機、GeForce RTX 4080顯示卡、QD-OLED電競螢幕、導入AI技術的桌上型電腦、智慧電動車充電樁等。
微星MSI Claw是首款搭載Intel Core Ultra處理器以確保遊戲效能的掌上型遊戲機，透過MSI Center M應用程式，玩家可存取遊戲帳戶並下載遊戲。MSI Claw在滿載工作條件下，電池續航力長達2小時，並採用獨特散熱設計，通風口尺寸比競爭對手產品更大50%以上，增強氣流的進氣和輸出。
CES新創參展寫紀錄 台灣智慧醫療與循環經濟取勝
（中央社）消費性電子展（CES）今年寫下逾1400家新創公司參展新紀錄，約200家新創公司展前齊聚一堂，向媒體展示創新技術，台灣智慧醫療和太陽能板回收拆解方案公司以技術展現真實力。
走進會場，每位創辦人或行銷人員大方秀產品、沒產品的說給你聽，今年的吸睛密碼是人工智慧，從AI烤爐、AI娃娃車，產品遍布食衣住行育樂。
面對各種新奇古怪的「AI助理」，媒體問題一籮筐，不過從大會頒發的創新獎，或許可一窺產品真正實用性，好比解決打鼾問題的枕頭便被放在玻璃櫃展示。
台灣獲獎團隊包括智慧醫療公司鉅怡智慧（FaceHeart），以及協助解決太陽能板回收拆解的TSGC鴻躉公司現身展場，讓各界看見台灣科技創新實力。
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2024展開AI手機新紀元！三星首款AI手機Galaxy S24系列究竟有哪些能耐？
我們想讓你知道的是
隨著人工智慧技術不斷發展，2024年預期將會成為「AI手機」大行其道的開端，相關功能和應用將更為廣泛，並大幅地改變人們使用智慧型手機的習慣，而三星即將發表「史上最AI的手機」，又有哪些厲害之處？
毫無疑問，AI人工智慧絕對是近一兩年科技界的「顯學」，尤其今年生成式AI更是有著極為躍進式的發展，包括可以透過自然語言對話、下達指令的聊天機器人，以及可以透過文字敘述、生成各類型影像創作的圖像生成式AI，都有非常多元的服務應用在生活之中。
隨著2024年的到來，市場也預測AI人工智慧下一個爆發性發展的場域，將會是大家所熟悉的「智慧型手機」，像是三星將在台灣時間1/18凌晨2:00發表的新旗艦機Galaxy S24系列，傳言將會成為首款深度整合人工智慧的「AI手機」，這款跨世代的產品會帶來哪些革新，又將怎麼影響我們使用手機的方式？在接下來的文章中將為大家帶來詳細解析！
AI將帶來智慧型手機的新一波革新
回顧2023年，科技圈中最為熱門的話題毫無疑問就是「AI人工智慧」，而且與過去AI只是一個「概念」不同，今年的「生成式AI」可說是絕大多數人「看得到，摸得到」的技術，其中以大型語言模型（LLM）為基礎的聊天機器人ChatGPT最引領風騷，無論是各類型問題的回答、文本內容生成、翻譯甚至是寫程式碼都無一不通，讓Google也不得不提前將自己的王牌「Google Bard」打出來。其他圖像式生成AI服務如Midjourney、DALL-E、Stable Diffusion、Bing Image Creator，以及Meta測試中的Imagine也都成為熱門話題。
也因為AI成為未來科技發展的趨勢，預料下一階段AI將會大舉發展的方向將會「從雲端走向本地端」，像是已經有了大型語言模型與圖像生成AI模型已經推出本地端電腦可以運行的版本，而未來行動裝置的硬體效能也朝向AI運算強化的方向發展，也讓智慧型手機成為AI技術整合的下一個目標。
其實早在多年前，AI人工智慧的技術就已經深入智慧型手機領域，像是三星很早就利用人工智慧協助相機拍攝的影像優化，包括拍攝多幀影像即時合成以獲得更明亮、更清晰的照片成品，以及能夠偵測相機拍攝畫面的主題、場景進行即時參數的調校…等。此外，也已有一些手機品牌整合了AI人工智慧，除了拍照之外，錄製影片也借重AI進行背景降噪，或是影像編輯器能夠去除多餘物件、變換天空或水面的樣式…等，讓影像編修更化繁為簡。
三星的「高斯計劃」
作為智慧型手機全球出貨量數一數二的品牌，三星電子自然也深知AI人工智慧對於智慧型手機發展的重要性，也因此在2023年11月於南韓舉行的三星開發者大會中，首度公開了自家的生成式AI模型「三星高斯（Samsung Gauss）」，這款模型也包括了語言、程式碼與圖像生成三個部份，試圖透過人工智慧的力量來改善手機用戶的使用體驗。
其中三星高斯語言模型可以透過簡單的提示指令協助用戶撰寫完整的電子郵件，總結報告文件重點，同時也能進行多語言的文件翻譯，進而提升工作效率；而三星高斯程式碼則是基於程式碼助手（Code.i）協助內部軟體開發流程優化，使開發者能快速進行程式碼的撰寫，並透過互動介面支援程式碼敘述與測試範生成，進一步縮短開發時程。另外三星高斯圖像生成則是一款影像輔助工具，可以輕鬆生成與編輯創意圖像，包括影像風格的更改為添加，也能將低解析度影像轉換為高解析度。
三星也表示高斯目前將用於提升三星內部員工的生產力，但不久就將拓展至各類三星產品的應用程式中，來提供嶄新的用戶體驗，而先前外媒也發現三星向歐盟、英國提交了「AI Smartphone」與「AI Phone」這些與「AI智慧型手機」相關的商標申請，因此可預期即將到來的旗艦機Galaxy S24系列將成為三星首款主打AI人工智慧的手機。
Galaxy S24可能帶來哪些AI應用？
在三星先前的Galaxy系列智慧型手機中，就已經導入了AI人工智慧的技術來優化應用功能，像是在Galaxy S10系列就為相機功能加入AI人工智慧技術，包括可以透過AI技術辨識物體、自動調校最佳拍攝效果的「場景智慧辨識」功能也持續不斷進化，像是在Galaxy S21系列開始就加入了「月亮拍攝模式」，可透過Space Zoom的超長變焦搭配「細節強化引擎」，以「多重影像疊合」技術合成25倍以上焦段的10多張影像，並利用「超解析度」技術去除雜訊、強化清晰度與細節，以拍攝出清晰的月亮照。此外，Galaxy S24系列也預計將會針對夜拍進行強化，同樣也利用AI 協助辨識畫面物件，進行主題與背景的分離，在低光下也能拍出更專業的肖象照。
當然，即將到來的Galaxy S24若是有了「三星高斯」AI人工智慧模型的加持，功能應用絕對不僅止於相機功能的應用，根據爆料者Benlt Bruhner Pro在推特上的貼文揭露，三星將隨著One UI 6.1的更新，為Galaxy S24系列打造獨家的AI人工智慧功能，其中有多個功能是專為影音、圖像優化的功能，同時也有類似ChatGPT的任務輔助聊天機器人功能，且功能可能比大家預期還要強大！
功能預測1：AI聊天機器人
擁有三星高斯的語言模型之後，預料Galaxy S24系最將會加入類似ChatGPT這可以用聊天問答方式協助用戶的聊天機器人，以協助執行簡單任務的處理、解答問題、處理方程式…等，可以視為Bixby助手的進階版。
功能預測2：通話內容摘要、即時翻譯
同樣是透過語言模型的協助，Galaxy S24系列可藉由AI聆聽通話內容，並協助從中摘要重要的內容，並提供建議後續的操作，例如將會議、活動標註至行事曆中，任務加註至待辦清單中…等，省去使用者手動操作的麻煩。
此外，透過AI也可以在通話中即時翻譯不同語言的內容，為使用者消除不同語系之間的語言隔閡，能更為順暢地進行即時溝通。
功能預測3：影像編輯器強化，AI生成影像邊界
影像編輯工具也是許多使用者不可或缺的工具，同時Galaxy S也有不少導入AI技術的功能，像是之前的物件橡皮擦、去除反光、自動去背…等優化功能，而預期Galaxy S24系列也將加入一些更新功能；此外，過去在使用影像編輯器時，經常會因為裁切、旋轉造成畫面出現空白處，Galaxy S24可能加入的AI生成功能可透過既有照片內容，以AI人工智慧生成邊界外的內容，有點類似Adobe的Firefly服務，在我們進行影像裁切、旋轉時若畫面有空白區塊，即可透過這個功能完整化。
功能預測4：AI生成桌布
對於希望能透過主畫面、鎖定螢幕圖像的更換來展現個人風格的使用者來說，Galaxy S24系列可能加入的「AI生成桌布」功能可以進一步為你獲得更豐富多元的選擇性，直接在佈景主題中以AI生成不同主題的桌布，並能完美地與三星One UI整合。
功能預測5：整理Samsung Notes中的筆記與文本
三星發展多年的筆記工具Samsung Notes是不少人做筆記的最愛，不過對於重度使用者來說，往往做完筆記之後還需要花費不少時間進行內容的整理、十分浪費時間，因此透過AI人工智慧「一鍵」整理Samsung Notes的筆記內容、將其轉換為有序的條列內容能夠節省使用者不少時間，也成為筆記重度使用者的救星。
功能預測6：改善電力續航與電池壽命
對於使用者來說，智慧型手機的功能強大，但卻也因為讓人極為仰賴這些功能的使用，往往導致手機電力續航的不足，而經年累月的使用也可能造成電池壽命的大幅衰退，而這也是各大手機品牌持續不斷努力優化的地方，而先前也有傳言指出Galaxy S24系列將會利用AI深度學習，根據用戶使用手機的習慣，主動進行系統效能的調校與優化，同時主動改進充電方式，進一步延長電池壽命。
結語
AI人工智慧技術並非科技界的新鮮事，但卻在近一兩年獲得令人驚訝的躍進發展，而其中主要原因也在於「大型語言模型」與「生成式 AI」技術所帶來貼近人們生活的實際體驗，讓每一個人都能「親身體驗」到AI科技對於我們的幫助。
而這股浪潮預料也將在2024年吹向智慧型手機這個人們再熟悉不過、同時也是不可或缺的重要工具上，而三星作為智慧型手機的領域品牌，自然也會聚焦於AI技術領域，同時就如過去三星一直強調「有意義的創新」這個核心理念，相信也將會為使用者帶來更貼近生活、更「有感」的應用方案。
三星將於台灣時間今年1月18日凌晨2:00舉行Galaxy S24系列發表會，作為三星2024年的第一款旗艦機，預期Galaxy S24系列也將為AI技術「落地」提供不同面向的重要舞台，為使用者帶來更多應用層面的可能性，讓過往的使用問題能被妥善解決，帶來更具效率的生活方式，同時也為未來帶來更多可能性，讓我們一起期待智慧型手機再度跨世代進化。
台灣時間1/18凌晨2:00一起關注三星發表會 看看AI超能力 >http://www.samsung.com/tw/unpacked