美國消費性電子展（CES）登場：台灣半導體、新創技術受大會矚目，台廠新品齊發聚焦電競筆電、遊戲掌機

CES掀AI產品熱 台灣半導體、新創技術受大會矚目

（中央社）美國消費性電子展（CES）9日登場，隨著AI科技裝置受到關注，台灣半導體和新創展前就話題不斷，美國消費科技協會（CTA）總裁夏皮洛認為，晶片為科技源頭，這場盛會凸顯台灣實力。

CES 9日登場，展前一天，眾家晶片大廠陸續發表搭配AI PC的最新產品，不論是輝達（Nvidia）的GeForce RTX 40 Super系列顯卡，或是超微（AMD）的Ryzen 8000G系列桌機處理器，均凸顯AI電子產品在本屆CES的熱度。

主場館外，「人工智慧普及所有人」（AI for All）的標語是CES的主旋律，主辦單位美國消費科技協會（CTA）總裁夏皮洛（Gary Shapiro）於場館接受《中央社》訪問闡述，CES不僅是業界實體盛會，科技更與全人類福祉息息相關。

夏皮洛特別強調，這波AI科技發展更凸顯台灣重要性，因為晶片是一切科技的驅動源頭，這次會場內展示的各種酷炫裝置設備，幾乎都少不了晶片科技。

CES正式登場前，晶片科技趨勢就話題不斷。國科會8日也結合設置於史丹佛大學的「台灣科學及科技中心」舉辦「半導體、全球趨勢、台灣」會議，邀集台美兩地的專家學者探討半導體技術發展。

專家學者均有共識，隨著AI應用需求提升，更好的半導體解決方案勢在必行。

與會的超微工程部門高級副總裁王啟尚表示，在半導體新領域像是3D IC和光通訊，台灣扮演著推進技術的重要角色，可與國際夥伴合作一起建立更開放的系統。

王啟尚也從產業面觀察這波AI浪潮下，台灣可思考切入的方向。他提到，在開源式AI軟硬體模型和架構發展過程中，台灣產業可參與開發，與國際夥伴共同創新，不管是業界或是學術界，當有更好的點子，在開源架構上更能夠技術整合；借助生態系的力量，台灣廠商也更能夠讓AI產品區隔化、擴增產品價值。

9日登場的CES，預計將有逾4000家廠商參展，超過1萬3000人與會，以類別來看，AI廠商今年有超過上千家參展，為數最多、約占整體四分之一。

以國家來看，根據CES官方app目前估算，美中兩國各有1193和1115家，是全場唯二超過千家廠商陣容的參展國家，緊接著為韓國的774家和法國的201家，台灣則有180家廠商與會，為今年參展商數量位居第5的國家，實力堅強。

夏皮洛表示，這顯示台灣的科技創新已在CES盛會中佔有一席之地。

Photo Credit: 中央社 國科會結合設置於史丹佛大學的「台灣科學及科技中 心」舉辦「半導體、全球趨勢、台灣」會議，邀集台美兩地的半導體專家學者探討半導體技術發展。中央社記者張欣瑜舊金山攝 113年1月9日

台廠CES新品齊發 聚焦電競筆電、遊戲掌機

（中央社）2024年美國消費性電子展於1月9日至12日登場，台灣廠商宏碁、華碩、技嘉、微星8日皆發表新產品，包括支援人工智慧（AI）應用的電競筆記型電腦、電競螢幕及周邊設備、掌上型遊戲機等。

宏碁發布新聞稿，宣布推出全新Predator Helios電競筆電系列，搭載第14代Intel Core處理器及NVIDIA GeForce RTX 40系列筆電繪圖處理器（GPU），能以AI強化影像處理和性能，內建Windows 11作業系統及微軟AI助理Copilot，按下Copilot專用鍵即可啟動AI作業支援。

華碩旗下電競品牌ROG玩家共和國8日舉辦線上發表會，推出一系列電競筆電，最高配備Intel Core Ultra 9處理器、NVIDIA GeForce RTX 4090顯示卡，且Windows 11系統內建Copilot、Clipchamp、小畫家Cocreator等AI應用軟體。

技嘉在CES發表全新16吋電競筆電，支援AI技術，透過NVIDIA TensorRT演算法，在生成式AI製圖的生產效率上，比一般未搭載獨立顯示卡的筆電效率高出20倍。新筆電也配備透過Microsoft Azure AI技術驅動的AI Boost功能，可依據遊戲需求自動調整處理器及顯示卡工作負載、風扇設定，自動超頻並提高遊戲性能。

微星CES展位亮點包含高階18吋筆電、MSI Claw掌上型遊戲機、GeForce RTX 4080顯示卡、QD-OLED電競螢幕、導入AI技術的桌上型電腦、智慧電動車充電樁等。

微星MSI Claw是首款搭載Intel Core Ultra處理器以確保遊戲效能的掌上型遊戲機，透過MSI Center M應用程式，玩家可存取遊戲帳戶並下載遊戲。MSI Claw在滿載工作條件下，電池續航力長達2小時，並採用獨特散熱設計，通風口尺寸比競爭對手產品更大50%以上，增強氣流的進氣和輸出。

Photo Credit: 中央社 2024消費性電子展（CES）將於9日至12日在拉斯維加斯登場，全球參展商緊扣最熱門科技各顯神通。中央社記者張欣瑜舊金山攝 113年1月9日

CES新創參展寫紀錄 台灣智慧醫療與循環經濟取勝

（中央社）消費性電子展（CES）今年寫下逾1400家新創公司參展新紀錄，約200家新創公司展前齊聚一堂，向媒體展示創新技術，台灣智慧醫療和太陽能板回收拆解方案公司以技術展現真實力。

走進會場，每位創辦人或行銷人員大方秀產品、沒產品的說給你聽，今年的吸睛密碼是人工智慧，從AI烤爐、AI娃娃車，產品遍布食衣住行育樂。

面對各種新奇古怪的「AI助理」，媒體問題一籮筐，不過從大會頒發的創新獎，或許可一窺產品真正實用性，好比解決打鼾問題的枕頭便被放在玻璃櫃展示。

台灣獲獎團隊包括智慧醫療公司鉅怡智慧（FaceHeart），以及協助解決太陽能板回收拆解的TSGC鴻躉公司現身展場，讓各界看見台灣科技創新實力。