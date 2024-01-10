終結吃狗肉文化：韓國通過新法，2027年起全面禁止生產、銷售狗肉
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傳統上，吃狗肉被韓國人視為在夏日增強體力的方式，以燉煮呈現的「補身湯」便是常見的狗肉料理。不過，有年長者將這歸咎於現代年輕人的不婚，所以才把寵物狗當成了家人，但「食物就是食物」，「既然中國和越南都還在吃，那韓國為什麼要禁止呢？」
綜合《衛報》、《路透社》、《美聯社》和《BBC》報導， 在國內外長久以來的施壓與倡議下，韓國國會週二（9日）終於以壓倒性的多數投票，通過了一項禁止生產和銷售狗肉的法案。這一決定終結了幾世紀以來為人詬病的吃狗肉習俗，而被譽為動物福利「歷史性的勝利」。
為了杜絕食用狗肉風俗，並回應公眾對動物權利和國際形象的擔憂，該法案由執政黨提出，並得到了罕見的跨黨派支持，在國會中以208票贊成、2票棄權的壓倒性多數獲得通過。
在給予業者和餐廳老闆3年時間尋找其他工作及收入來源後，韓國依法將從2027年起禁止飼養、屠宰、分銷運輸和銷售供人類食用的狗肉。違法者將面臨最高3年有期徒刑，或被處以最高3000萬韓元（約新台幣70萬元）的罰金。
雖然該法目前仍未將食用狗肉定罪，但這些措施終將逐步終結這個可追溯至好幾世紀以前的習俗。
另外，過去在推動禁止銷售狗肉時，曾因面臨業者的抗議而受阻。在法案通過以前，韓國食用狗協會（Korean Association of Edible Dogs）便曾提出法案通過後的賠償，要求每隻狗至少獲得200萬韓元（約新台幣4萬7000元）的補償，以彌補未來5年內的損失，並須支付將不復使用的設備費用。
因此，這項新法確實包含了相關補償方案，旨在幫助業者成功退出狗肉產業、轉換工作。農業部也承諾將與相關業者協商，提供合理範圍內的最大支持。
狗肉消費大減：寵物狗的增加、屠宰的殘忍
傳統上，吃狗肉常被韓國人視為在炎炎夏日消除疲勞、增強體力的方式，常以燉煮呈現的「補身湯」，便是最常見的狗肉料理。但近幾十年來，隨著越來越多以年輕人為主的韓國人將狗視為寵物，狗肉的消費量已急劇下降，幾乎只剩下老年族群與一些特定的餐館仍在食用與販賣。
多年來，韓國寵物的擁有率不斷攀升。《路透社》報導指出，政府數據顯示截至2022年，每4個韓國家庭就有1個擁有寵物狗，而2010年時此一比例僅為16％。
另外，對狗肉屠宰方式的批評也日益增加，因大多數的狗在被屠宰時，往往會被施以電刑或絞刑。不過，去（2023）年11月，狗肉業者表示他們已使屠宰過程變得更人性化，而威脅要在青瓦台附近放出200萬隻狗，抗議這項預期中的禁令。
抗議的業者認為，鑑於狗肉在年輕人中已漸漸不受歡迎，應該允許這種文化隨時間推移自然消亡。尤其許多狗農場主人和餐廳老闆都已年邁，在晚年很難轉換生計。
不過，據農業部統計，儘管近年來狗肉的消費急劇下降，但截至2022年4月，仍有約1150家農場持續飼養約57萬隻狗，並供應給約1600間餐廳販賣狗肉料理。而新法通過後，他們都必須向當地政府提交一份停止從事該工作的計畫。
根據首爾智庫「動物福利意識、研究和教育」（Animal Welfare Awareness, Research and Education）週一（8日）公佈的一項調查，超過94％的受訪者表示，他們在過去一年中沒有吃過狗肉，而93％的受訪者更表示，他們未來也不會吃狗肉。
《美聯社》報導，在韓國之外，其實中國、越南、印尼、北韓和一些非洲國家也有食狗文化。但韓國所擁有的大規模狗養殖場，是其他國家所沒有的，而使其狗肉文化備受關注。
韓國社會的不同反應：狗是家人還是食物？
國際人道協會韓國分會（Humane Society International Korea）執行長稱讚這項新法「創造了歷史時刻」，表示從未想過能在有生之年看到韓國禁止殘忍的狗肉產業，而這一歷史性的勝利證明了韓國動保運動的熱情和決心。
他接著說，狗肉問題在韓國已經達到了一個轉折點，多數人拒吃狗肉，並希望見證這種痛苦被載入史冊，而決策者現在採取了果斷的行動，使此目標成為現實。
雖然為數以百萬計的狗感到心碎，因為這項改變對牠們來說還是來得太遲了，但他仍然很高興韓國終於可以結束這個悲慘的歷史篇章，迎接對狗友善的未來。
不過，《美聯社》和《BBC》報導提到了市民對這項新法的意見並不一。一位支持的市民表示，狗不同於牛雞豬，狗現在多被視為寵物而非食物，「你為什麼還要吃狗？」尚有一名學生表示，狗就像家人一樣，「吃掉我們的家人是不好的。」
但反對這種觀點的市民則認為，是否吃狗肉是個人選擇和飲食文化問題，「狗是狗，不是人」，也有人認為如果禁止吃狗肉，那也應該禁止吃牛肉。
此外，更有較年長的市民將這歸咎於現代年輕人的不婚，所以才把寵物狗當成了家人，但「食物就是食物」。並且表示，既然中國和越南都還在吃狗肉，那韓國為什麼要禁止呢？
事實上，自1980年代以來，歷屆政府都曾承諾將禁止食用狗肉，不過卻皆未能取得進展。現任韓國總統尹錫悅與第一夫人金建希，本身都是出名的動物愛好者，他們共收養了6隻狗和8隻貓。因此在他上任後，禁食狗肉的聲量不斷增加，而金建希也曾多次公開地強烈批評韓國的狗肉文化。
新聞來源
- South Korea passes bill banning production and sale of dog meat（Guardian）
- Dog meat production and sales will soon become illegal in South Korea（Associated Press）
- South Korea passes bill to ban consumption of dog meat（Reuters）
- South Korea passes law banning dog meat trade（BBC）
延伸閱讀
- 韓國第一夫人呼籲禁吃狗肉，上千年歷史「韓國食狗文化」面臨時代轉型挑戰
- 如果「吃狗」問題也沒有共識，何談日後停吃更多動物？
- 具動保意識的台灣人與習慣吃狗肉的越南移工，是否有對話空間？
- 韓國擬修法2027年禁食狗肉，業者抗議政府剝奪人民「吃的權利」
- 吃狗肉成為越南「世代之爭」 ，動保意識抬頭河內一年倒300家狗肉店
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核稿編輯：羅元祺
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基礎建設是經濟強心針還是必要維生素？各國積極佈局未來建設，台灣該如何因應新世代的基礎建設需求？
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自新冠疫情肆虐以來，全球經濟可說是在風雨中飄搖求生，不僅備受升息與通膨夾擊，還得應對陸續爆發的地緣政治衝突，各國政府無不想盡辦法為自家經濟打劑強心針，這也包括今年舉辦總統大選的台灣。在新的結構與投資環境下，具備穩健防禦特性的基礎建設類股，正逐漸成為投資人關注焦點。
通膨即將消退了嗎？幾乎全球所有投資人都在期待著答案。新冠疫情、俄烏戰爭爆發、以哈衝突越演越烈、中國經濟成長放緩，許多投資人不得不認清，此刻已來到景氣循環末升段。即使聯準會先前終於鬆口，暗示今年有機會調降利率，但市場仍充斥著不確定性，加上今年舉辦的台、美總統大選，不少投資者開始聚焦具備防禦景氣循環及通膨轉嫁能力的基礎建設資產。
基礎建設是經濟強心針或必要維生素？
基礎建設之所以變成熱門議題，不僅在於攻守兼備，低波動又能帶來穩定金流，還因為許多基礎建設是透過法規取得特許經營權協議，能對抗通膨、領先抓住各行業先機，若是透過投資全球基建上市全球股票，還不用擔心流動性的問題。
這一兩年，各國無不加快基礎建設「硬實力」，美國已投入1.2兆美元優化鐵公路、航運、空運、電網、寬頻網路等公共基礎建設；3,690億美元投入能源轉型以及適應氣候變遷計劃，以及527億美元用於美國晶片法案，投資資訊與通訊科技安全、半導體供應鏈。
全球掀起的這股基建投資風潮，還包括歐盟提出「REPowerEU計畫」，以3,000億歐元全力加速能源轉型；印度投入1.5兆美元於「Gati Shakti大基建計畫」建立交通運輸網路；澳洲以1,200億美元升級主要公路與鐵路。而中國同樣不遑多讓，5,000億元人民幣的基建基金用於現代化基礎建設四大轉型，包含網絡、產業升級、城市化、農業農村基建。
同時，數位與AI的變革也影響到目前人們的生活型態，新科技更激發許多基礎建設需求，好比是基地台擴建、電動車充電樁及資料中心建置⋯⋯等，而行動通訊相關營運商更是投入大量資本支出，就為了提升行動網路的密度。而數位轉型也加速產業升級，根據研究機構Precedence Research預測，數位化轉型帶來的總營收年均複合成長率將高達25.1％。
各國政府之所以投入基礎建設，不僅是因為基礎建設提供的水電瓦斯、運輸等能提供民生必需，存在「剛性需求」能達到對抗通膨的效果，基建產業多為政府特許，受到經營契約保護，價格上也能隨著通膨上升適度調整，甚至也因政府調控，公用事業還可賺取長期投資回報並提供穩定企業現金流。
台灣需要的基礎建設是什麼？
在這一波基礎建設競賽中，台灣自然無法置身事外，近日甚至也成為副總統辯論會的議題之一。專家便認為，全球都在力拼改變，若台灣想維持競爭力，國家規劃與基礎建設就必須與時俱進，但面對未來發展，台灣更應該要思考國土規劃，尤其台灣地理環境特殊，地震、多雨，在討論大型基礎建設計畫前，得先考量的是「土地容受力」。
以常見的地震為例，一場6.3級地震，台北可能就倒掉4000棟房屋；一次意外的雷擊，就會造成台中大雅地區2849戶停電。在天災的檢驗下，許多基礎建設的問題一一浮現，也讓我們必須開始思考建築的規範以及供電系統的問題。
因此專家建議台灣應該推動防災型都市更新，將住在土壤液化潛勢區的人口遷往外移，並進行一般老舊建築物的重整與維護、房屋的耐震強度改善。尤其台灣人口結構改變，高齡化、少子化是極為嚴峻的現實，基礎建設的思維不能停滯。
新世代基礎建設，我們該往哪裡走？
「我們應該要考慮非工程手段，所謂的Non-structural Measures（非結構性措施），因地制宜，將花費創造最大的效果，精準解決問題的痛處，才能達到目的。」專家表示，透過計算土地容受力，盤點台灣環境可承受的人口極限或是開發程度，根據不同災害等級，重新進行土地的使用標的區隔，並重新設計都市，將空曠建地作彈性運用，才能打造出適合安老的環境。
國家發展仰賴完善且前瞻的思維，台灣未來也要順應時代變遷，進行滾動式調整，光只是興建更快的高鐵、更長的公路、更高的大樓，恐已不合時宜，如何因應民眾的需求、生態的保育以及天災的應變，來符合未來的需求，唯有正確的國土規劃、持續的基礎建設，才能為台灣打造出安全永續的環境。