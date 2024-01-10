終結吃狗肉文化：韓國通過新法，2027年起全面禁止生產、銷售狗肉

綜合《衛報》、《路透社》、《美聯社》和《BBC》報導， 在國內外長久以來的施壓與倡議下，韓國國會週二（9日）終於以壓倒性的多數投票，通過了一項禁止生產和銷售狗肉的法案。這一決定終結了幾世紀以來為人詬病的吃狗肉習俗，而被譽為動物福利「歷史性的勝利」。

為了杜絕食用狗肉風俗，並回應公眾對動物權利和國際形象的擔憂，該法案由執政黨提出，並得到了罕見的跨黨派支持，在國會中以208票贊成、2票棄權的壓倒性多數獲得通過。

在給予業者和餐廳老闆3年時間尋找其他工作及收入來源後，韓國依法將從2027年起禁止飼養、屠宰、分銷運輸和銷售供人類食用的狗肉。違法者將面臨最高3年有期徒刑，或被處以最高3000萬韓元（約新台幣70萬元）的罰金。

雖然該法目前仍未將食用狗肉定罪，但這些措施終將逐步終結這個可追溯至好幾世紀以前的習俗。

另外，過去在推動禁止銷售狗肉時，曾因面臨業者的抗議而受阻。在法案通過以前，韓國食用狗協會（Korean Association of Edible Dogs）便曾提出法案通過後的賠償，要求每隻狗至少獲得200萬韓元（約新台幣4萬7000元）的補償，以彌補未來5年內的損失，並須支付將不復使用的設備費用。

因此，這項新法確實 包含了相關補償方案，旨在幫助業者成功退出狗肉產業、轉換工作。農業部也承諾將與相關業者協商，提供合理範圍內的最大支持。

狗肉消費大減：寵物狗的增加、屠宰的殘忍

傳統上，吃狗肉常被韓國人視為在炎炎夏日消除疲勞、增強體力的方式，常以燉煮呈現的「補身湯」，便是最常見的狗肉料理。但近幾十年來，隨著越來越多以年輕人為主的韓國人將狗視為寵物，狗肉的消費量已急劇下降，幾乎只剩下老年族群與一些特定的餐館仍在食用與販賣。

多年來，韓國寵物的擁有率不斷攀升。《路透社》報導指出，政府數據顯示截至2022年，每4個韓國家庭就有1個擁有寵物狗，而2010年時此一比例僅為16％。

另外，對狗肉屠宰方式的批評也日益增加，因大多數的狗在被屠宰時，往往會被施以電刑或絞刑。不過，去（2023）年11月，狗肉業者表示他們已使屠宰過程變得更人性化，而威脅要在青瓦台附近放出200萬隻狗，抗議這項預期中的禁令。

抗議的業者認為，鑑於狗肉在年輕人中已漸漸不受歡迎，應該允許這種文化隨時間推移自然消亡。尤其許多狗農場主人和餐廳老闆都已年邁，在晚年很難轉換生計。

不過，據農業部統計，儘管近年來狗肉的消費急劇下降，但截至2022年4月，仍有約1150家農場持續飼養約57萬隻狗，並供應給約1600間餐廳販賣狗肉料理。而新法通過後，他們都必須向當地政府提交一份停止從事該工作的計畫。

根據首爾智庫「動物福利意識、研究和教育」（Animal Welfare Awareness, Research and Education）週一（8日）公佈的一項調查，超過94％的受訪者表示，他們在過去一年中沒有吃過狗肉，而93％的受訪者更表示，他們未來也不會吃狗肉。

《美聯社》報導，在韓國之外，其實中國、越南、印尼、北韓和一些非洲國家也有食狗文化。但韓國所擁有的大規模狗養殖場，是其他國家所沒有的，而使其狗肉文化備受關注。

韓國社會的不同反應：狗是家人還是食物？

國際人道協會韓國分會（Humane Society International Korea）執行長稱讚這項新法「創造了歷史時刻」，表示從未想過能在有生之年看到韓國禁止殘忍的狗肉產業，而這一歷史性的勝利證明了韓國動保運動的熱情和決心。

他接著說，狗肉問題在韓國已經達到了一個轉折點，多數人拒吃狗肉，並希望見證這種痛苦被載入史冊，而決策者現在採取了果斷的行動，使此目標成為現實。

雖然為數以百萬計的狗感到心碎，因為這項改變對牠們來說還是來得太遲了，但他仍然很高興韓國終於可以結束這個悲慘的歷史篇章，迎接對狗友善的未來。

不過，《美聯社》和《BBC》報導提到了市民對這項新法的意見並不一。一位支持的市民表示，狗不同於牛雞豬，狗現在多被視為寵物而非食物，「你為什麼還要吃狗？」尚有一名學生表示，狗就像家人一樣，「吃掉我們的家人是不好的。」

但反對這種觀點的市民則認為，是否吃狗肉是個人選擇和飲食文化問題，「狗是狗，不是人」，也有人認為如果禁止吃狗肉，那也應該禁止吃牛肉。

此外，更有較年長的市民將這歸咎於現代年輕人的不婚，所以才把寵物狗當成了家人，但「食物就是食物」。並且表示，既然中國和越南都還在吃狗肉，那韓國為什麼要禁止呢？

事實上，自1980年代以來，歷屆政府都曾承諾將禁止食用狗肉，不過卻皆未能取得進展。現任韓國總統尹錫悅與第一夫人金建希，本身都是出名的動物愛好者，他們共收養了6隻狗和8隻貓。因此在他上任後，禁食狗肉的聲量不斷增加，而金建希也曾多次公開地強烈批評韓國的狗肉文化。

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核稿編輯：羅元祺