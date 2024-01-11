民進黨廣告《在路上》有上路的條件嗎？政府應考量道安防治與戰傷應變共構的可行性

文：陳昭文（高雄醫學大學附設中和紀念醫院外傷及重症外科主任）

隨著近日選舉的熱潮，民進黨競選廣告《在路上》激起許多議論。要上路，需要有目的地，而路上的安全，則是順利抵達目的地的必要條件。

根據政府統計，2022年的道安事故死亡人數突破3000人，而2023年1至10月已有逾2500人死亡，估算整年度應也是3000人左右的死亡。3000人代表甚麼概念？這數目相當於過去歷史上古寧頭戰役與823砲戰二次加起來的陣亡人數。道路安全所造成的國民死亡，正如戰傷所帶來的軍民陣亡。戰傷整備對大多數人來說或許是遙遠的課題，但道安傷亡對曾經歷過的人或其親友則是痛苦真實的體驗。實體戰爭大部分人未曾經歷，卻因對岸軍事威脅日盛而常掛我們嘴邊。

當我們進行戰傷整備時，終極目標是期待我們的整備不用真正派上用場，但這種期待卻也成為相關業務規劃與執行鬆散的靠山。另一方面，道路上的戰爭持續慢性地耗損國力，除了造成國民傷亡，其衍生的可預防而節省的社會成本，卻常常被大眾所忽視。這種備而不用與視而不見的弔詭，其實反映出災難應變與日常救援間亟需的銜接改善工程。

正如《在路上》影片的拍攝是在虛擬攝影棚進行，當進入道路實境行駛時，不可測事件將會出現，虛擬與實境的差異需理解，無縫銜接的做法也需認真規劃。這些脈絡若扣合到剛提出的道安事故與戰傷整備二個問題之務實對策時，或需跳脫目前思維，找出共構互補做法及分進合擊的設計。

在進一步探索解題前，需理解道安防治與戰傷整備具有哪些類似的特性：

緊急救護與醫療應變：兩個領域都需要有組織的緊急應變系統，以盡可能地減少傷亡。除此以外，戰傷醫療更著重在戰術目標的達成。 培訓與準備：持續培訓與準備是二者運作良窳的關鍵，可以確保作業人員面對狀況時，能依據標準作業流程做最有效的處理。以目前各種不同受眾的緊急救護或醫療教育訓練課程而言，大部分之核心概念類似，但作法上仍需依個別任務角色及不同情境場域而略做調整。 應變網絡協作：戰傷與道安救護應變都會對公共衛生產生重大影響，也需要醫療照護提供端、公衛或醫政端、緊急救護端等關係人進行協作。

另一方面，兩者也具有相異之處：

發生頻率與可預測性：道安事故頻繁地發生，多能透過歷史數據進行預測或觀察趨勢，但戰爭非常罕見亦無法預測何時爆發。 利害關係人的參與：交通事故牽涉的關係人相當廣泛，包括城市規劃、事故前的基建環境與行為監測、事故時的調查執法與應變，及事故後的急救與損害對策規劃等。而戰傷應變則強調戰術規劃與快速決策，主要牽涉軍事與相關醫務人員。 資源分配：戰傷應變資源關注重點任務，配置相對集中；而道安事故預防的資源整體更著重與永續與分散配置，旨在產生長期影響與持續改善。

從以上簡要的敘述，我們可以初步理解道安對策與戰傷應變這兩個議題有異中存同也有同中取異的特性。筆者經常處理急重症患者，當面臨嚴重棘手傷狀時，我們會立刻啟動外傷小組應變，目標是爭取傷患最大存活，先由小組長紆衡傷狀後協調組員進行迅速有序的損害控制，之後再分階段完成拯救任務。外傷團隊能否順利運作，有幾個要素：組長需能掌握狀況且有領導力、組間能順暢溝通與相互支援、而決策能動態調整與有效傳遞。

同樣概念套用在道安事故與戰傷整備，我們政府設定的組長在哪？具備跨部門的領導力嗎？整體狀況能掌握嗎？跨部門溝通是否無礙且能互相支援嗎？針對道安事故防治與戰傷整備這兩件事，我們發現這種牽涉跨部會整合的工作，目前很多部門是各自努力卻沒有共同登山，很多訓練只有宣講卻無體現。當缺乏全面性協作思維，缺乏務實的規劃落地場域，現行這些議題的多軌運作其實較像是事倍功半的跨部門拼布，而非事半功倍的協力拼圖。

如何解決呢？我們並不期盼透過真實災難或血腥戰爭的發生，來檢驗我們的應變韌性。但與其眼高手低的側重整備而缺乏實戰，讓許多資源備而不用，倒不如彙整道安與戰傷這兩件事進行虛實整合。在尊重各自議題獨特性下，結合同質性目標做更有效益的政策與資源配置規劃。1970年代的日本，隨著經濟發展，機動化程度提高，交通事故死亡人數急劇增加，「交通戰」一詞應運而生。此後，日本政府推動多元對策包含更嚴格的執法、強制使用安全帶、汽車安全技術進步及救急指定機構的設立，而逐漸降低車禍傷亡人數。

而2016年美國國家科學、工程和醫學院（NASEM）發表一份「零預防性傷害死亡」的重磅報告，由美國外科醫學會領頭，與多元利害相關者合作，包括國家公路交通安全管理局 （NHTSA)、美國國防部 （DoD）和美國國立衛生研究院 （NIH)等共同提出綜合策略，建議整合軍事與民間創傷系統以強化外傷照護，深化基礎建設、數據分享、與專業治理的合作共構。後續並推動「零任務」的國會立法，通過立法和資源支持的方式，加強了軍事和民間創傷照護的協作，旨在提升創傷照護水平，希望減少可預防的創傷死亡。

台灣地小人稠，珍貴物資要如何做最有效的運用？上述先進國家曾走過的路，可資我們借鏡學習。筆者近年協助政府進行許多公私協力專案，不管是「救急救難一站通」的應急資訊串聯、「融心匯智道平安」的交通事故防制、區域外傷品質提升計畫或戰傷醫療及救護訓練整備，深切感受到多元溝通的渠道極其欠缺，而跨域共構的空間則極其寬廣。

而在協處跨領域對話與實境問題求解的過程，發現有一急一緩的重要關鍵經常被忽略：急的是有效且迅速的利害關係人溝通、緩的是包容利害關係人觀點發展共構目標。當忽略這二個關鍵，就常會產生機構的穀倉效應——只求個別KPI達陣卻無法產生綜效，也會導致各自為政及資源重複配置的問題。

台灣即將邁入超高齡社會，每年在道安戰役中陣亡的3000位國民，及伴隨消逝的青壯年國民生產力，加劇了少子化的國安危機。我們建議政府應盡速成立應變這些國安危機的跨領域工作小組，並整合軍民動能召開對策整合會議，評估道安防制與戰傷應變之共構可行性，並為日後政策入法進行利害關係人對話與共識儲備。

正如《在路上》的影片，把目標對齊訂好，讓利害關係人一起上車，包容觀點優化溝通進行公私協作，讓全民都能安全上路，共同打贏台灣的道路安全戰役，並同步厚植全民戰傷應變韌性。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航