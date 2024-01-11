民進黨廣告《在路上》有上路的條件嗎？政府應考量道安防治與戰傷應變共構的可行性
我們想讓你知道的是
筆者近年協助政府進行許多公私協力專案，不管是「救急救難一站通」的應急資訊串聯、「融心匯智道平安」的交通事故防制、區域外傷品質提升計畫或戰傷醫療及救護訓練整備，深切感受到多元溝通的渠道極其欠缺，而跨域共構的空間則極其寬廣。
文：陳昭文（高雄醫學大學附設中和紀念醫院外傷及重症外科主任）
隨著近日選舉的熱潮，民進黨競選廣告《在路上》激起許多議論。要上路，需要有目的地，而路上的安全，則是順利抵達目的地的必要條件。
根據政府統計，2022年的道安事故死亡人數突破3000人，而2023年1至10月已有逾2500人死亡，估算整年度應也是3000人左右的死亡。3000人代表甚麼概念？這數目相當於過去歷史上古寧頭戰役與823砲戰二次加起來的陣亡人數。道路安全所造成的國民死亡，正如戰傷所帶來的軍民陣亡。戰傷整備對大多數人來說或許是遙遠的課題，但道安傷亡對曾經歷過的人或其親友則是痛苦真實的體驗。實體戰爭大部分人未曾經歷，卻因對岸軍事威脅日盛而常掛我們嘴邊。
當我們進行戰傷整備時，終極目標是期待我們的整備不用真正派上用場，但這種期待卻也成為相關業務規劃與執行鬆散的靠山。另一方面，道路上的戰爭持續慢性地耗損國力，除了造成國民傷亡，其衍生的可預防而節省的社會成本，卻常常被大眾所忽視。這種備而不用與視而不見的弔詭，其實反映出災難應變與日常救援間亟需的銜接改善工程。
正如《在路上》影片的拍攝是在虛擬攝影棚進行，當進入道路實境行駛時，不可測事件將會出現，虛擬與實境的差異需理解，無縫銜接的做法也需認真規劃。這些脈絡若扣合到剛提出的道安事故與戰傷整備二個問題之務實對策時，或需跳脫目前思維，找出共構互補做法及分進合擊的設計。
在進一步探索解題前，需理解道安防治與戰傷整備具有哪些類似的特性：
- 緊急救護與醫療應變：兩個領域都需要有組織的緊急應變系統，以盡可能地減少傷亡。除此以外，戰傷醫療更著重在戰術目標的達成。
- 培訓與準備：持續培訓與準備是二者運作良窳的關鍵，可以確保作業人員面對狀況時，能依據標準作業流程做最有效的處理。以目前各種不同受眾的緊急救護或醫療教育訓練課程而言，大部分之核心概念類似，但作法上仍需依個別任務角色及不同情境場域而略做調整。
- 應變網絡協作：戰傷與道安救護應變都會對公共衛生產生重大影響，也需要醫療照護提供端、公衛或醫政端、緊急救護端等關係人進行協作。
另一方面，兩者也具有相異之處：
- 發生頻率與可預測性：道安事故頻繁地發生，多能透過歷史數據進行預測或觀察趨勢，但戰爭非常罕見亦無法預測何時爆發。
- 利害關係人的參與：交通事故牽涉的關係人相當廣泛，包括城市規劃、事故前的基建環境與行為監測、事故時的調查執法與應變，及事故後的急救與損害對策規劃等。而戰傷應變則強調戰術規劃與快速決策，主要牽涉軍事與相關醫務人員。
- 資源分配：戰傷應變資源關注重點任務，配置相對集中；而道安事故預防的資源整體更著重與永續與分散配置，旨在產生長期影響與持續改善。
從以上簡要的敘述，我們可以初步理解道安對策與戰傷應變這兩個議題有異中存同也有同中取異的特性。筆者經常處理急重症患者，當面臨嚴重棘手傷狀時，我們會立刻啟動外傷小組應變，目標是爭取傷患最大存活，先由小組長紆衡傷狀後協調組員進行迅速有序的損害控制，之後再分階段完成拯救任務。外傷團隊能否順利運作，有幾個要素：組長需能掌握狀況且有領導力、組間能順暢溝通與相互支援、而決策能動態調整與有效傳遞。
同樣概念套用在道安事故與戰傷整備，我們政府設定的組長在哪？具備跨部門的領導力嗎？整體狀況能掌握嗎？跨部門溝通是否無礙且能互相支援嗎？針對道安事故防治與戰傷整備這兩件事，我們發現這種牽涉跨部會整合的工作，目前很多部門是各自努力卻沒有共同登山，很多訓練只有宣講卻無體現。當缺乏全面性協作思維，缺乏務實的規劃落地場域，現行這些議題的多軌運作其實較像是事倍功半的跨部門拼布，而非事半功倍的協力拼圖。
如何解決呢？我們並不期盼透過真實災難或血腥戰爭的發生，來檢驗我們的應變韌性。但與其眼高手低的側重整備而缺乏實戰，讓許多資源備而不用，倒不如彙整道安與戰傷這兩件事進行虛實整合。在尊重各自議題獨特性下，結合同質性目標做更有效益的政策與資源配置規劃。1970年代的日本，隨著經濟發展，機動化程度提高，交通事故死亡人數急劇增加，「交通戰」一詞應運而生。此後，日本政府推動多元對策包含更嚴格的執法、強制使用安全帶、汽車安全技術進步及救急指定機構的設立，而逐漸降低車禍傷亡人數。
而2016年美國國家科學、工程和醫學院（NASEM）發表一份「零預防性傷害死亡」的重磅報告，由美國外科醫學會領頭，與多元利害相關者合作，包括國家公路交通安全管理局 （NHTSA)、美國國防部 （DoD）和美國國立衛生研究院 （NIH)等共同提出綜合策略，建議整合軍事與民間創傷系統以強化外傷照護，深化基礎建設、數據分享、與專業治理的合作共構。後續並推動「零任務」的國會立法，通過立法和資源支持的方式，加強了軍事和民間創傷照護的協作，旨在提升創傷照護水平，希望減少可預防的創傷死亡。
台灣地小人稠，珍貴物資要如何做最有效的運用？上述先進國家曾走過的路，可資我們借鏡學習。筆者近年協助政府進行許多公私協力專案，不管是「救急救難一站通」的應急資訊串聯、「融心匯智道平安」的交通事故防制、區域外傷品質提升計畫或戰傷醫療及救護訓練整備，深切感受到多元溝通的渠道極其欠缺，而跨域共構的空間則極其寬廣。
而在協處跨領域對話與實境問題求解的過程，發現有一急一緩的重要關鍵經常被忽略：急的是有效且迅速的利害關係人溝通、緩的是包容利害關係人觀點發展共構目標。當忽略這二個關鍵，就常會產生機構的穀倉效應——只求個別KPI達陣卻無法產生綜效，也會導致各自為政及資源重複配置的問題。
台灣即將邁入超高齡社會，每年在道安戰役中陣亡的3000位國民，及伴隨消逝的青壯年國民生產力，加劇了少子化的國安危機。我們建議政府應盡速成立應變這些國安危機的跨領域工作小組，並整合軍民動能召開對策整合會議，評估道安防制與戰傷應變之共構可行性，並為日後政策入法進行利害關係人對話與共識儲備。
正如《在路上》的影片，把目標對齊訂好，讓利害關係人一起上車，包容觀點優化溝通進行公私協作，讓全民都能安全上路，共同打贏台灣的道路安全戰役，並同步厚植全民戰傷應變韌性。
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
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91APP扮演零售品牌前沿技術探勘者，攜手Google Cloud落實數據治理、開發AI應用帶動商家業績
我們想讓你知道的是
91APP作為台灣首家上櫃原生SaaS軟體服務公司，引領台灣零售產業針對「人、場、貨」的虛實融合，持續運用嶄新技術改變銷售場景，幫助品牌、通路商家獲得更多業績，也讓消費者自在穿梭於OMO的購物情境。
零售業走過疫情低谷，終於在2022年迎來春燕。2022年全球零售市場銷售額超過27兆美元，預計2024年將達到30兆美元以上；台灣零售2022年營業額達4兆2,815億元，零售網路銷售額（電商交易）達到新台幣4,930億元，兩者皆創下歷史新高。
產業欣欣向榮，當然少不了業內參與者的共襄盛舉。91APP作為台灣首家上櫃原生SaaS軟體服務公司，引領台灣零售產業針對「人、場、貨」的虛實融合，持續運用嶄新技術改變銷售場景，幫助品牌、通路商家獲得更多業績，也讓消費者自在穿梭於OMO的購物情境。
近期，91APP技術實力更上層樓，以Google Cloud環境為基礎，在組織內落實數據治理之外，也使用Google Cloud AI平台Vertex AI，推出91APP獨家開發的零售AI模型jooii（全通路智慧幫手），目前測試結果，有使用jooii推薦的商品，比起沒有運用AI模型演算的點擊率，整整高出3倍成效。
91APP發展產業模型解決零售業根本問題
事實上，91APP最早以開店系統切進市場，營運策略隨著市場定位而逐漸確立，目前主力即是聚焦在提供零售業數位轉型方案。因此這幾年91APP大力提倡D2C（Direct-to-Consumer）模式，就是在幫助零售品牌，掌握第一方數據，運用場景技術來推進與消費者的接觸/互動情境。
91APP產品長李昆謀表示，「前五年我們是在解決產業的已知問題，例如幫品牌客戶增添開店系統的更多功能，但是，近五年我們在協助產業尋找下一個方向、探索未知問題。因此我們的角色就像客戶委外的IT，為他們探索新技術應用於零售場景，幫助商家成長。」
Cookie退場第一方數據更顯重要，91APP利用GCP推動數據治理
Google預計在2024年第一季開始移除Chrome的第三方Cookie，這也讓越來越多零售品牌注意到第一方數據的重要性。李昆謀表示，「光是一家大型業者，一年的數據量可以多達上百億，我們勢必需要一個強勁的基礎設備，才能幫客戶建立起數據中台。」
確實，零售橫跨線上線下，龐大的顧客銷售及CRM數據，加上想要搭建CDP（Customer Data Platform）顧客數據平台、DMP（Data Management Platform）資料管理平台，必須先收攏數據，才能有後續的清洗、整理動作、並洞悉出商業價值。於是，91APP導入一系列Google Cloud的解決方案，包含Pub/Sub、Dataflow進行實時分析數據，接著也採用BigQuery企業資料倉儲，運用內建機器學習、商業智慧（BI）功能，達到數據驅動業務目標。
當時會立刻選擇Google Cloud作為雲端基礎建設的夥伴，李昆謀表示，「Google Cloud示範一套完整的Best Practice，讓我們覺得把這些方案導入內部，對資料清洗、梳理是非常有幫助的。」的確，91APP運用Google Cloud雲端及機器學習相關資源，陸續開發會員分群模型（NAPL）、購買意圖模型（DCIU），幫助零售品牌以數據為依歸來尋找新客、鞏固舊客。
91APP與Google Cloud合作越久，導入的應用方案也更深入，其中一項是使用Looker商業智慧平台嵌入式數據分析，落實數據治理工程。由於零售業數據欄位相當龐雜，且在勾稽或針對訂單定義的溝通過程，往往發現雙方數據對不上的問題。
為了解決根本的痛點，91APP組成數據治理定義小組，針對數據定義大表的欄位有了明確的規範，並透過Looker作為數據治理的核心中台。如今，91APP所有同仁都能在Looker Studio快速拉出報表，不僅所有數據都能對齊，甚至也能透過API方式將Looker的數據匯出給零售客戶使用，達成「書同文、車同軌」的Data Governance-as-a-Service境界。
運用Vertex AI的Vertex Search，實現「千人千面」精準推薦
看準未來消費者會透過AI自然語言模型，也就是以對話方式來搜尋商品，形成新的購物模式。近期91APP使用Google Cloud的Vertex AI，透過Embedding Model模型，更深入理解文本含義後，抽出768維度的連續向量空間，運算出高度關連性的產品群集。
摸索Vertex AI過程，李昆謀回應，「使用Vertex Search向量資料庫的感受，一如延續Google Cloud高效能傳統，展現非常驚人的回應速度。因為我們服務上百家客戶，每家客戶數據都是上億級，加上我們數據都放在GCP上面，經過測試效能不僅可以承載數據，而且結果是非常滿意的。」
除了運算效能，91APP也相當重視GenAI的原料，也就是Embedding模型處理特徵值後，重新運算的成效表現。因為過去特徵值主要是根據View-also-view或Buy-also-buy概念，從消費者行為做相關產品推薦。如今透過Vertex Search，等於91APP把過去ML、DL技術進一步融合商品素材、語義、行為等特徵值所算出來的模型，讓兩個技術混搭後的推薦結果，發現成效比單一技術表現更好。
對於零售商家，最關注的議題仍相當看重業績的轉換與進站流量。91APP未來將持續立足在GCP上的數據應用，同時也開始串聯Google的廣告服務，幫助零售品牌運用Google AI生成個人化的廣告素材，因應不同受眾輪廓搭配jooii模型，進行精準又即時的產品推薦，實現利用數據驅動廣告變現的目標，為91APP、零售品牌、及消費者共同帶來三贏局面。