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偏鄉學校不僅無法解決「數位落差2.0」，人工智慧的普及恐造成更嚴重的「AI數位落差」

偏鄉學校不僅無法解決「數位落差2.0」，人工智慧的普及恐造成更嚴重的「AI數位落差」
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

雖然政府增加了對偏鄉教育的資金和設備投入，但人才短缺和專業師資的缺乏才是主要問題。AI時代加劇數位落差2.0，即是學生對於科技數位技術的使用能力及高層次思考能力的差距。需要降低師生比、加強諮商和社工專業支持，對AI技術及正確應用的專業人才進入偏鄉，才有機會縮小AI數位落差，真正做到教育平等。

朋友的孩子現在是國二，朋友向我提到他的憂慮，因為孩子認為AI可以寫作文、可以進行英文翻譯，所以他的孩子認為不需要花太多時間去練習寫作和學習英文。

的確，有了AI的協助，每個人都可以做到80分的成績，但是後面的20分才是分出高下的關鍵。以前決定好壞的標準可能是及格成績60分，而現在需要做到80分才及格。後面20分的人是做什麼呢？他們做的是使用AI發想點子，以管理者的角度，審視AI這位白領助理的成果，重新改寫AI的文字，並下達更多指令再請AI繼續工作。

就像是一位主管請他的秘書進行資料收集、文獻閱讀、數據分析等。如果主管的能力比秘書差，無法做到評估、審查、改寫、整合，這位主管遲早要被淘汰，因為AI這位秘書就可以做得比主管還要好了。

私校人數逆勢上漲的原因

2011年，台灣就讀私立國中的學生比例是10.38%，然而到了2022年，就讀私校的比例卻逆勢上漲到14.69%。而這十年間是台灣嚴重少子化的過程，2011年國中學生人數有87萬，2022年只剩下56萬，下降幅度是35%。總的來說，十年間國中人數減少約三成，但私校人數比例卻上升了五成。

為何會有這樣的現象？主要原因是考試引導教學的升學制度沒有隨著時代的趨勢而改變，導致公校因為資源限制和一體適用的制度，讓家長失去信心，轉而讓孩子進入更著重嚴謹管教和追求成績的私校。「至少逼一下，還能考上像樣的學校」，這是一些送孩子去私校的家長的心聲。

而AI所帶來的數位落差也可能因為這種趨勢，成為現今時代的挑戰。我有夥伴曾經在偏鄉帶弱勢家庭的小孩做社區探索，竟然只有我的夥伴有手機可以使用，一台小手機展示Google Earth的功能，這在都會地區是很難想像的。

AI時代讓這差距變得更加明顯，私中因為高收費，更有能力投資最新的AI和數位學習工具，包括高速網路及引導正確使用AI的師資。反觀公立學校，平板使用還停留在課堂查找資料，擔心家長的眼光，學校不敢大量使用；而偏鄉學校則更缺乏會引導學生正確使用AI的老師，加上實體網路和設備問題，形成了數位落差2.0。

什麼是數位落差2.0？

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