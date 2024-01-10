菲律賓「黑拿撒勒人」遊行吸引近300萬人參與，教徒祈求中東戰火早日平息
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菲律賓舉辦了一年一度的「黑拿撒勒人」遊行，吸引超過280萬名天主教徒參與。教徒認為黑拿撒勒人具有神奇的治癒力量，並在每年1月9日將雕像抬出來遊行。今年遊行睽違3年舉辦，許多教徒也向黑拿撒勒人祈禱早日平息中東的戰火。
綜合《philstar》、《路透社》及《美聯社》，菲律賓首都馬尼拉於本週二（9日）舉辦了一年一度的「黑拿撒勒人」遊行，吸引超過280萬名天主教徒參與。
「黑拿撒勒人」又稱為「黑耶穌」（菲律賓語：Itim na Nazareno；英語：Black Nazarene），是一尊黑色木製的耶穌基督雕像，展示了耶穌背負十字架的場景，為西班牙傳教士於1606年用一艘大帆船從墨西哥運至菲律賓。當時，載著黑拿撒勒人的船著火，但燒焦的雕像倖存了下來。
許多教徒相信，這座雕像歷經了幾個世紀的火災、地震，甚至是二戰期間的猛烈轟炸，顯示雕像具有神奇的力量，並在每年的1月9日將雕像抬出來、舉行盛大的遊行。過去三年，遊行因為COVID-19而被取消，直到今年才重新舉行。
菲律賓約1.1億的人口中，有80%的人口信奉羅馬天主教。
警方估計，今年的遊行從清晨4點開始，持續了15個小時，參與的教徒人數一度激增至超過 200 萬人，其中許多人穿著印有黑拿撒勒人圖像的栗色襯衫，警方也出動了數千名警力來維持秩序。
許多菲律賓人相信黑色拿撒勒人擁有神奇的治癒能力，觸摸它或連接在它的馬車上的繩索可以治愈以前無法治癒的疾病，並為他們和親人帶來好運。
「我相信拿撒勒人會給予我們所祈禱的，我們只需要等待，但祂會給予一切。」64歲的雷內琳達·德萊昂（Renelinda de Leon）告訴《星週報》並補充：「祂給了我健康的身體，我沒有生病，我一直都很健康。」
然而，今年黑色拿撒勒人被裝在玻璃櫃裡，玻璃櫃放在馬車上展示，但許多信徒為一睹神像，爬上馬車並敲打玻璃窗，希望可以拉近與基督的距離，卻造成不少人受傷。
《美聯社》報導，紅十字會志工在遊行過程中治療了360多名教徒，主要是治療擦傷，但至少有5人住院，其中一名信徒在試圖爬上運送雕像的馬車時摔倒在地，導致頭部受傷。
教徒祈禱中東衝突早日平息
此外，信徒也祈禱黑拿撒勒人可以保佑在中東地區的菲律賓同胞，並祈求戰火早日平息。
「我祈禱戰爭能夠結束。」33歲的三個孩子的母親羅斯·波塔洛（Rose Portallo）表示，「我同情那裡的許多菲律賓人。」她說，並補充她的大多數親戚在阿拉伯聯合大公國的杜拜工作。
35歲的廚師傑弗里·奎拉拉（Jeffrey Quilala）則說自己的表弟在科威特工作，他也擔心曠日持久的中東衝突可能會影響全球石油價格，進一步加深許多菲律賓貧窮人口的苦難。
10月7日，極端組織哈馬斯在以色列南部發動襲擊，引發兩國之間的軍事衝突，兩名菲律賓工人在襲擊中喪生。哈瑪斯的殺戮顯示了在以色列工作的外國工人所面臨的威脅，目前仍有３萬名菲律賓人在以色列工作，其中許多人是照顧病人、老人和殘疾人的看護。
報導指出，菲律賓脆弱的經濟高度仰賴菲律賓工人從世界各地匯回家鄉的薪水。
新聞來源
- Nazareno fever（菲律賓星週報）
- Millions of Filipino Catholics join Black Nazarene procession（路透社）
- Filipino Catholics pray for Mideast peace in massive procession venerating a black statue of Jesus（美聯社）
延伸閱讀
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責任編輯：歐穎慈
核稿編輯：杜晉軒
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