【2024立委選舉】蔡壁如挑戰失敗、蔡其昌驚險「四連霸」第一選區，台中仍遭翻盤「藍大於綠」

「蓄勢待發,勇闖精彩」安聯挺你進2024年巴黎奧運!Get Ready For The Best!本集《運動視界啪》隆重邀請到安聯人壽 2023-2024年巴黎奧運代言人,同為2020東京奧運男子羽球雙打金牌李洋與女子拳擊銅牌黃筱雯獻聲說法,兩人暢談了在運動競技上的堅定意志與一路走來的心路歷程,且讓我們稍稍一睹節目裡的精彩內容。

「人生沒有永遠的逆境,如果找到自己的目標,堅持並追求在這條路上,相信每個人也能夠活出自己的精采人生。」——黃筱雯

在女生開始注意外表、愛美的國中時期,黃筱雯卻因身材優勢被啟蒙教練劉宗泰教練看中,當時特別的是劉教練具有籃球、游泳和拳擊執照,卻將筱雯引領至拳擊領域,進而也創造了未來的奧運女子拳擊銅牌得主,筱雯將談到這過程中的掙扎,如何作抉擇,以及在無數的獎牌的背後,挨下超過35,000拳卻願意堅持下去的主要動力。

而今年杭州亞運,臺灣拳擊代表隊進帳5面獎牌,表現相當亮眼,筱雯運氣稍差可惜止步八強,但也甫結束了十二月大滿貫賽事,緊接目標放眼相當關鍵的二月奧運資格賽,在節目中她將分享了現階段的備戰狀況,以及對於近年臺灣拳擊界,從訓練、比賽到運動科學等整體環境上的改變。

「不是因為看見希望才堅持,而是因為堅持才會看見希望。」——李洋

李洋曾因進不了甲組,而選擇去讀企管轉換跑道,當眾人都認為他已放棄之時,卻一路從乙組打上甲組,甚至還將企管學到的戰略分析⽤在每⼀球的攻防,間接促成了 2020 東京奧運男子羽球雙打史上最經典的決勝點畫面。然而奪下臺灣羽球首金後,李洋與搭檔王齊麟卻又陸續遭遇了賽況低潮,一路上的跌宕起伏,李洋始終沒有放棄羽球,節目中他將透露這段心路歷程。

而現階段,李洋也擔任國體副教授,並肩負羽球隊訓練工作,同一時間要備戰 2024 巴黎奧運,與王齊麟為了巴黎奧運資格全力征戰各個巡迴賽,積分統計至四月,後續仍要迎接諸多比賽。如同許多人都會遇到的問題——在不同角色的心境上的轉換?面對自身的低潮和新興崛起的對手,又如何克服?不妨聽聽節目中李洋的經驗分享,或許能夠幫助各位,更加專注初衷,自信找到方向。

