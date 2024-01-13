【2024立委選舉】蔡壁如挑戰失敗、蔡其昌驚險「四連霸」第一選區，台中仍遭翻盤「藍大於綠」

在號稱「藍白合示範區」的台中第一選區，民進黨立委蔡其昌稍早宣布勝選，將四連任立委。

蔡其昌稍早在競選總部發表勝選感言，表示在藍白合掀起的政治海嘯第一排，選戰能打成這樣實屬不易。感謝「海線」的民眾，在這麼困難的情況，還願意守護蔡其昌，與他一同將這場最難的選舉贏下來。

台中第一選區範圍包括大甲區、大安區、外埔區、清水區、梧棲區，是俗稱的「海線」。這次一共有4人參選，除了現任立委蔡其昌，還有「藍白整合」的前民眾黨不分區立委蔡壁如，爭取國民黨提名未果、改以無黨籍登記參選的劉燈鐘，以及無黨籍的兒科醫師賴信全。

即便蔡壁如聲勢看好，台中第一選區仍有綠營資深立委蔡其昌坐鎮，他自2012年起，在該選區三連霸。這次蔡壁如獲得國民黨禮讓，與蔡其昌一路綠白激戰，截至晚間6點40分，蔡其昌得票數來到3萬9732票，得票率49.7%，蔡壁如緊追在後，得票數為3萬9560票，得票率44.9%，雙方差距不大。與2020年蔡其昌以66.6%的得票率，大勝國民黨林佳新的29.5%，景況截然不同。

蔡壁如承認敗選，承諾將深耕海線

蔡壁如稍早在支持者簇擁下來到競選總部，承認敗選。蔡壁如在台上簡短的發言表示，跟大家抱歉，「讓你們失望了」，她並感謝這段期間支持者的陪伴，讓她「愛上海線」，決定未來在此深耕。

面對支持者喊話要蔡選市長，蔡壁如說，應先深刻的檢討哪裡做得不好、要再加強，以預備下一次的選舉，但仍表示將從基層服務做起。

蔡壁如選前猛打空污議題，承諾如當選，將促台中火力發電廠在2029年前關閉燃煤，中龍鋼鐵轉型零碳氫鋼。蔡壁如也抨擊蔡其昌身為立法院副院長，只會打高空講「淨零碳排」，完全不敢提中火。蔡其昌則反諷蔡壁如「空降」到此區，對地方不了解，選舉到最後還到外地輔選，是看不起海線鄉親的行為。

台中第一選區特別的是，是唯一在總統大選藍白合破局後，藍白立委依舊能整合的示範區。去年12月蔡壁如競選總部成立大會上，國民黨籍台中市長盧秀燕到場站台，台中蔡壁如的看板也都有與盧秀燕的合照。

蔡壁如去年也是在盧秀燕與國民黨主席朱立倫陪同下，與國民黨提名的8名候選人完成參選登記手續，更與台中第二選區、「黑派」的顏寬恒互相站台、拉抬聲勢。

Photo Credit: 中央社

不過蔡壁如與國民黨越走越近，也顯示與民眾黨黨主席柯文哲間的距離。

蔡壁如原為台大醫院護理師，當時就與柯文哲共事，2014年蔡隨柯文哲進入台北市府，擔任其辦公室主任，被視爲柯文哲心腹，因為貫徹柯文哲精神，蔡壁如還被媒體稱為「血滴子」。蔡壁如並於2020年當選民眾黨不分區立法委員，進入國會。

不過2022年10月，蔡壁如因論文涉抄襲、學位遭撤銷後，辭去立委職務，外傳蔡壁如不滿柯文哲未安排新職位，起因是蔡放話想選黨主席，引起柯不滿，至此二人之間傳出有心結。蔡壁如到台中參選，也被認為是「流放」到台中。

Photo Credit: 中央社 台灣民眾黨總統候選人柯文哲（左）陪同黨籍立委候選人蔡壁如（右），在台中市大甲區進行車隊掃街。

選前的「超級星期天」，蔡壁如現身侯友宜與趙少康在台中的造勢晚會，也讓外界納悶，是否在總統人選上背棄前老闆。不過對此柯文哲則冷回，是地方選舉需要。

Photo Credit: 中央社 選舉進入倒數，國民黨1月8日在台中市烏日區舉行造勢晚會，台灣民眾黨立委候選人蔡壁如（中）現身力挺。

過去泛綠大於藍，台中今年翻藍

台中市有8席立委，過去一直是泛綠大於藍。民進黨從2016年的5席（民進黨加時代力量），2020年增加到6席（民進黨加基進黨）。

不過今年台中「翻藍」，民進黨目前僅有第一選區蔡其昌確定獲勝，第七選區的何欣純則贏面大。不過台中第二選區國民黨顏寬恒復仇成功，第三選區國民黨老將楊瓊瓔擊敗民進黨新人謝子涵，第四選區國民黨新人廖偉翔、第五選區國民黨新生代台中市議員黃健豪分別擊敗民進黨老將張廖萬堅與莊競程，第六選區則由從里長起家的羅廷瑋擊敗民進黨的江肇國，第八選區國民黨江啟臣也宣布勝選。

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核稿編輯：楊士範