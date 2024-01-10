英國史上最大冤案「郵局醜聞」：上百職員因系統錯誤遭認定詐欺，前局長為此繳回大英帝國司令勳章

前英國郵局局長寶拉・馮內爾斯（Paula Vennells）任內，多名郵局職員因為郵局會計系統錯誤被誤判有罪。英國ITV自1月1日開播的改編戲劇《貝茨先生與郵局之爭》（Mr Bates vs the Post Office），讓這起纏訟20多年的「郵局醜聞」重掀討論。為平息眾怒，馮內爾斯9日宣布繳回2019年被授予的司令勳章（CBE）。

什麼是「郵局醜聞」？

1999年至2015年間，英國郵局「皇家郵政」根據會計系統「Horizon」的紀錄，以不實會計記帳、竊盜、詐欺等罪名起訴736名郵局分行經理，有些人因此被定罪、入監服刑。

Horizon是英國郵局在1999年引進，由日本富士通（Fujitsu）公司開發的財務系統服務，用來管理英國郵局分行的金融交易。不過，該系統錯誤記載了分行的現金數目，導致帳面出現財務漏洞。

由於英國郵局和分行之間的合約，分行經理擁有管理的自主權，但同時也是英國郵局的代理人。《電腦週刊》指出，根據合約，任何會計問題皆由分行經理承擔，除非他們能舉證缺額並非他們的問題。

《時代雜誌》引述郵局員工表示，他們從一開始就向上級報告系統出現錯誤，但郵局沒有理會，反而將問題歸咎於分行經理的個人問題。

面對會計帳面金額缺失，再加上沒有郵局管理層的正面回應，一些分行經理開始以自己的錢來填補「資金漏洞」。

隨著回報會計帳目有問題的分行經理越來越多，英國郵局不但沒有調查並解決問題，而是確信他們受到「詐騙」。從2000年開始，英國郵局一一對員工提起訴訟。

《貝茨先生與郵局之爭》開播後，更多受害者現身

2009年，受害的郵局職員們組成「分行經理正義聯盟」（Justice For Subpostmasters Alliance，JFSA）。JFSA表示，許多受害的分行經理丟了工作、失去家庭、被社區居民排擠，有些人因而破產、入監服刑，甚至走上絕路。

英國法院在2018、2019年間裁定，會計帳目上的資金短缺，是因Horizon系統回傳的資料有誤，而非行員製作假帳。這意味著過去遭起訴和判刑的職員受到誤判。

英國刑案審查委員會（Criminal Cases Review Commission, CCRC）稱，該案件是英國影響範圍最廣的司法錯誤，也代表英國法律史上最大宗的冤案。

此案由英國ITV改編成戲劇《貝茨先生與郵局之爭》（Mr Bates vs the Post Office），以發起並領導JFSA行動的分行經理艾倫・貝茨（Alan Bates）為主角，道出郵局醜聞受害者們的故事。

該劇在今（2024）年1月1日開播後，又有50名新的受害者現身。受害職員的委任律師哈格爾（Neil Hudgell）透過《BBC》呼籲受害者們挺身而出。

劇集播出後，這起案件也重新引起公眾討論，輿論同情受害者的遭遇，也要求當局必須追究責任。

郵局員工能成功洗刷冤名嗎？

目前，多數的案件已由CCRC提交至英國上訴法院（Court of Appeal）。《BBC》報導，倫敦警察廳正在調查與該案件有關的偽證、妨礙司法公正等罪行。

《BBC》也報導，截至目前為止，共有93項起訴的罪名被推翻，其中有30人同意和解。英國郵局表示，有54起案間仍維持原判，部分案件上訴遭到駁回，部分案件當事人放棄上訴。

面對輿論壓力，英國政府正在尋求可以快速翻案的方法。司法大臣查克（Alex Chalk）表示，當局正在「積極考慮」透過立法來撤銷郵局職員罪名。

不過，《BBC》提到，基於司法部門在憲法上屬於獨立於政府和議會的機構，立法途徑可能難以達成。

其他方式，如發放皇家特赦「象徵性」地赦免郵局職員，但如此一來職員的罪名將無法被推翻，另外政府也能加速上訴的程序。

此外，英國當局曾表示，遭到誤判且成功推翻罪名的受害職員，每人能夠獲得60萬英鎊的賠償金額。英國郵局推估，當局需要支付的賠償金總額約為1730萬英鎊。

英國政府的下一步該怎麼做？

《時代雜誌》指出，截至2023年郵局或富士通都沒有人被追究責任。

倫敦警察廳向《時代雜誌》證實，他們從2020年1月開始，針對郵局、富士通，以及該公司Horizon軟體進行調查。執法機構表示，截至上週，已有2人遭到約談。

倫敦警察廳表示，調查將朝與富士通和英國郵局有關的「個人」和行動展開，並表示警方正在監視並收集有關證據。

2019年，在最高法院裁決Horizon系統錯誤後，時任英國郵局局長馮內爾斯在聲明表示，對於當局造成職員的痛苦感到非常抱歉，並辭去局長一職。但同時，馮內爾斯也被授予大英帝國「司令勳章」。

在《貝茨先生與郵局之爭》播出後，超過700萬人簽署一份請願書，要求撤銷馮內爾斯的司令勳章。對此，馮內爾斯昨（9）日回應，表示她將立即歸還該勳章。

《半島電視台》報導，下一階段公開調查是下週於倫敦舉行的聽證會，完整的調查預計會持續到今年年中。

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核稿編輯：羅元祺