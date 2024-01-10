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2024/01/10,
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《災難求生No.1黃金守則》：假設其他國家射來「飛彈」，要盡可能遠離衝擊波、碎片與粉塵

《災難求生No.1黃金守則》：假設其他國家射來「飛彈」，要盡可能遠離衝擊波、碎片與粉塵
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

馬上做判斷！火災發生怎麼逃？飛彈來了怎麼躲？當災難襲來，你該怎麼辦？日本消防救難專家劃重點的58種關鍵救命知識，從大型災禍到日常事故的緊急應變全圖解。一本0到99歲都能用的全方位安全指南！

文：Taicho

51 假設其他國家射來「飛彈」，要盡可能遠離「衝擊波」、「碎片」與「粉塵」

飛彈從發射之後，大概十分鐘就會命中目標，所以若聽到國家級警報或是聽到在地的防災無線電發出警告：

  1. 立刻避難。
  2. 立刻遠離窗戶（以免玻璃因衝擊波破裂時，被玻璃割到）。
  3. 如果在戶外，立刻躲進鋼筋水泥蓋成的建築物（例如學校或商業設施），並壓低身體與保護頭部。

請大家務必記住，飛彈的可怕之處在於「衝擊波」、「碎片」與「粉塵」。

在家裡的時候

  1. 關掉通風扇。
  2. 將門窗全部關起來。
  3. 讓室內保持密閉狀態，避免外部空氣進入。

在外面的情況

  1. 躲進堅固的建築物。
  2. 躲到地下避難。

在車裡的時候

如果剛好在車裡，有可能會遇到：

  • 汽油爆炸的危險。
  • 車窗爆裂的危險。
  • 被關在車裡的危險。
  • 因為車禍或塞車而來不及逃生的危險。

聽到警報後，請將車子停到安全場所後，下車前往建築物或是地下室避難。

不要從窗戶窺探戶外的情況

不要在窗邊觀察戶外的情況。就算飛彈不是在附近爆炸，窗戶的玻璃還是有可能因為「衝擊波」而噴飛。

建議大家躲在沒有窗戶、重物、利器的地方，採取縮在地上、保護頭部的姿勢。

不要隨便外出

除了「衝擊波」與「碎片」之外，「粉塵」也很危險。飛彈爆炸之後，如果非得出門，請用手帕摀住口鼻，然後往上風處（風吹來的方向）避難。

書籍介紹

本文摘錄自《災難求生No.1黃金守則：地震、火災、襲擊、溺水、車禍⋯⋯從大型災害到日常事故的緊急自救全圖解》，創意市集出版

作者：Taicho
繪者：Mizoguchi Tomoya
譯者：許郁文

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當災難襲來，你該怎麼辦？
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從大型災禍到日常事故的緊急應變全圖解
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雖然無法預測災難什麼時候會發生，但我們可以為了防止釀成更大的災害，做好提早預防的準備。此外，居家事故也是常見的意外，這本書列舉了藏在日常生活中的危險，教你平時能夠事先做好哪些防範措施。

本書特色

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第一時間關鍵判斷

  • 你知道當遇到災害時，要去哪裡避難嗎？
  • 地震除了保命三原則，平時又該如何預防？
  • 火災時，要如何從佈滿濃煙的密閉空間逃生？
  • 「災害潛勢地圖」和「疏散避難地圖」有什麼差別？
  • 不得不避難時，可以做什麼減少生活壓力？
  • 土石流有哪些警訊？遇到打雷閃電哪裡才是安全的避難空間？
  • 燙傷時，為什麼不能脫掉衣服？
  • 遇到持刀襲擊事故，要如何冷靜且有效應對？

提前做好應急準備

  • 一定要放在「緊急避難包」的東西究竟有哪些？
  • 預防火災於未然，家裡的準備措施有哪些？
  • 高樓、透天、開車、大眾運輸⋯⋯各式火災場景安全應對
  • 隨處可見的AED是什麼？完全新手也可以簡單操作！
  • 看到有人昏倒時，輕鬆搬運對方的三種方式
  • 聾啞人士可以使用的各種報案方式有哪些？

為了保護自己的生命，以及重要之人的生命，
同時更為了能繼續看到他們的笑容，就要一起做好「現在能做的準備」。

創意市集《災難求生No_1黃金守則》立體書封
Photo Credit: 創意市集出版

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責任編輯：翁世航
核稿編輯：潘柏翰


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