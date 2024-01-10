《災難求生No.1黃金守則》：假設其他國家射來「飛彈」，要盡可能遠離衝擊波、碎片與粉塵

文：Taicho

51 假設其他國家射來「飛彈」，要盡可能遠離「衝擊波」、「碎片」與「粉塵」

飛彈從發射之後，大概十分鐘就會命中目標，所以若聽到國家級警報或是聽到在地的防災無線電發出警告：

立刻避難。 立刻遠離窗戶（以免玻璃因衝擊波破裂時，被玻璃割到）。 如果在戶外，立刻躲進鋼筋水泥蓋成的建築物（例如學校或商業設施），並壓低身體與保護頭部。

請大家務必記住，飛彈的可怕之處在於「衝擊波」、「碎片」與「粉塵」。

在家裡的時候

關掉通風扇。 將門窗全部關起來。 讓室內保持密閉狀態，避免外部空氣進入。

在外面的情況

躲進堅固的建築物。 躲到地下避難。

在車裡的時候

如果剛好在車裡，有可能會遇到：

汽油爆炸的危險。

車窗爆裂的危險。

被關在車裡的危險。

因為車禍或塞車而來不及逃生的危險。

聽到警報後，請將車子停到安全場所後，下車前往建築物或是地下室避難。

不要從窗戶窺探戶外的情況

不要在窗邊觀察戶外的情況。就算飛彈不是在附近爆炸，窗戶的玻璃還是有可能因為「衝擊波」而噴飛。

建議大家躲在沒有窗戶、重物、利器的地方，採取縮在地上、保護頭部的姿勢。

不要隨便外出

除了「衝擊波」與「碎片」之外，「粉塵」也很危險。飛彈爆炸之後，如果非得出門，請用手帕摀住口鼻，然後往上風處（風吹來的方向）避難。

書籍介紹

本文摘錄自《災難求生No.1黃金守則：地震、火災、襲擊、溺水、車禍⋯⋯從大型災害到日常事故的緊急自救全圖解》，創意市集出版

作者：Taicho

繪者：Mizoguchi Tomoya

譯者：許郁文

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Photo Credit: 創意市集出版

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰