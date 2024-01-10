美防長住進加護病房未報備：奧斯汀曾失去意識嗎？他會被免職嗎？相關問答一次看
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法律專家表示，奧斯汀可能違反美國有關「通報職位空缺」的法規，這項法律條文要求行政機構向國會參眾兩院報告高層缺勤狀況，以及代理職務者的姓名。這條法規大多是程序性的，若有差錯也不會受到任何懲處。
（中央社）美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）住院未立即向白宮和國會報備，引發要他引咎辭職的呼聲。然而，奧斯汀據傳無意辭職，且兩位法律專家表示，奧斯汀可能頂多被頂頭上司、總統拜登（Joe Biden）斥責一頓。
以下為《路透社》和美國媒體《VOX》針對這起事件重要性以及來龍去脈的問答。
發生什麼事？
事件始於去（2023）年12月22日，當時70歲的奧斯汀接受了一項擇期（elective）醫療程序，這項程序要求他在華特里德國家軍事醫學中心（Walter Reed National Military Medical Center）過夜。今（2024）年1月1日那天，在與拜登和其他高階國家安全官員就中東問題進行對話幾小時後，奧斯汀開始感到劇烈疼痛，並被帶回華特里德醫院，且住進加護病房。
然而，奧斯汀住院的消息外界是事後多日才得知；更令人驚訝的是，鑒於國防部長對軍隊的指揮及命令權僅次於總統，他住院的消息白宮也是直到4日才得知。
而12月22日的手術是後來才知道是為了治療攝護腺癌。
標準規定為何？
奧斯汀對住院一事秘而不宣，似乎嚴重違反針對高層內閣官員的規範。他們通常會提前告對外發布將因病缺勤的消息，並指定暫代職務的人選。
奧斯汀的職責要求他必須在極短時間內因應各項國安危機。他6日表示自己在此事件的處理方式「可以更好」，並說願意對自己沒有在第一時間公布住院一事全權負責。
白宮官員表示，拜登仍「完全信任」奧斯汀，奧斯汀目前還沒出院，但已恢復正常工作。此外，據國防部發言人說法，奧斯汀「並無意辭職」。
他可能違反哪些規定？
法律專家表示，奧斯汀可能違反美國有關「通報職位空缺」的法規，這項法律條文要求行政機構向國會參眾兩院報告高層缺勤狀況，以及代理職務者的姓名。這條法規大多是程序性的，若有差錯也不會受到任何懲處。
法律專家表示，奧斯汀似乎明顯違規，但可能只會遭拜登斥責和警告。
奧斯汀可能還違反了美國國防部的內部程序，官員表示，他們正在對這起事件展開全面檢討，避免類似事件再次上演。
奧斯汀曾失去意識嗎？
美國國防部已經表示，奧斯汀從住處搭救護車抵達醫院時，人是清醒的。美國國防部同時透露奧斯汀當時處於極大疼痛狀態，但未說明他是否服用可能影響他判斷力的止痛劑。
奧斯汀何時曾與拜登通話？
白宮表示，奧斯汀1日就醫前幾小時曾與拜登、國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）和國務卿布林肯（Antony Blinken）視訊通話，通話內容與中東情勢有關。拜登當時人在加勒比海島嶼聖克羅伊（St Croix）度假。
白宮表示，奧斯汀接著與白宮或國家安全會議（NSC）直到1月4日才又聯繫，與拜登1月6日再度通話。
國會對此有何看法？
國會領袖呼籲對此展開調查。
民主和共和兩黨議員都表示，在加薩（Gaza）和烏克蘭均處於戰爭狀態下，總統對自己國防部長住院一事毫不知情長達3天時間，讓他們深感憂慮。
聯邦參議院軍事委員會的共和黨籍參議員韋克爾（Roger Wicker）6日說，這種情況「令人無法接受」，並要求「立即全面了解真相」。
前總統川普7日痛批奧斯汀怠忽職守，應該立遭解職。
參院軍事委員會主席、民主黨參議員利德（Jack Reed）說：「這種祕而不宣的情況絕不能再次發生。」
五角大廈會進行審查嗎？
美國國防部發言人賴德（Pat Ryder）告訴記者：「我們正在評估任何法定報告要求的影響，並將酌情提供最新情況。」
他稍後補充說，正在審查的報告要求並非僅涉及國會。「這是針對國會、白宮或其他任何人。」
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：羅元祺
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基礎建設是經濟強心針還是必要維生素？各國積極佈局未來建設，台灣該如何因應新世代的基礎建設需求？
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自新冠疫情肆虐以來，全球經濟可說是在風雨中飄搖求生，不僅備受升息與通膨夾擊，還得應對陸續爆發的地緣政治衝突，各國政府無不想盡辦法為自家經濟打劑強心針，這也包括今年舉辦總統大選的台灣。在新的結構與投資環境下，具備穩健防禦特性的基礎建設類股，正逐漸成為投資人關注焦點。
通膨即將消退了嗎？幾乎全球所有投資人都在期待著答案。新冠疫情、俄烏戰爭爆發、以哈衝突越演越烈、中國經濟成長放緩，許多投資人不得不認清，此刻已來到景氣循環末升段。即使聯準會先前終於鬆口，暗示今年有機會調降利率，但市場仍充斥著不確定性，加上今年舉辦的台、美總統大選，不少投資者開始聚焦具備防禦景氣循環及通膨轉嫁能力的基礎建設資產。
基礎建設是經濟強心針或必要維生素？
基礎建設之所以變成熱門議題，不僅在於攻守兼備，低波動又能帶來穩定金流，還因為許多基礎建設是透過法規取得特許經營權協議，能對抗通膨、領先抓住各行業先機，若是透過投資全球基建上市全球股票，還不用擔心流動性的問題。
這一兩年，各國無不加快基礎建設「硬實力」，美國已投入1.2兆美元優化鐵公路、航運、空運、電網、寬頻網路等公共基礎建設；3,690億美元投入能源轉型以及適應氣候變遷計劃，以及527億美元用於美國晶片法案，投資資訊與通訊科技安全、半導體供應鏈。
全球掀起的這股基建投資風潮，還包括歐盟提出「REPowerEU計畫」，以3,000億歐元全力加速能源轉型；印度投入1.5兆美元於「Gati Shakti大基建計畫」建立交通運輸網路；澳洲以1,200億美元升級主要公路與鐵路。而中國同樣不遑多讓，5,000億元人民幣的基建基金用於現代化基礎建設四大轉型，包含網絡、產業升級、城市化、農業農村基建。
同時，數位與AI的變革也影響到目前人們的生活型態，新科技更激發許多基礎建設需求，好比是基地台擴建、電動車充電樁及資料中心建置⋯⋯等，而行動通訊相關營運商更是投入大量資本支出，就為了提升行動網路的密度。而數位轉型也加速產業升級，根據研究機構Precedence Research預測，數位化轉型帶來的總營收年均複合成長率將高達25.1％。
各國政府之所以投入基礎建設，不僅是因為基礎建設提供的水電瓦斯、運輸等能提供民生必需，存在「剛性需求」能達到對抗通膨的效果，基建產業多為政府特許，受到經營契約保護，價格上也能隨著通膨上升適度調整，甚至也因政府調控，公用事業還可賺取長期投資回報並提供穩定企業現金流。
台灣需要的基礎建設是什麼？
在這一波基礎建設競賽中，台灣自然無法置身事外，近日甚至也成為副總統辯論會的議題之一。專家便認為，全球都在力拼改變，若台灣想維持競爭力，國家規劃與基礎建設就必須與時俱進，但面對未來發展，台灣更應該要思考國土規劃，尤其台灣地理環境特殊，地震、多雨，在討論大型基礎建設計畫前，得先考量的是「土地容受力」。
以常見的地震為例，一場6.3級地震，台北可能就倒掉4000棟房屋；一次意外的雷擊，就會造成台中大雅地區2849戶停電。在天災的檢驗下，許多基礎建設的問題一一浮現，也讓我們必須開始思考建築的規範以及供電系統的問題。
因此專家建議台灣應該推動防災型都市更新，將住在土壤液化潛勢區的人口遷往外移，並進行一般老舊建築物的重整與維護、房屋的耐震強度改善。尤其台灣人口結構改變，高齡化、少子化是極為嚴峻的現實，基礎建設的思維不能停滯。
新世代基礎建設，我們該往哪裡走？
「我們應該要考慮非工程手段，所謂的Non-structural Measures（非結構性措施），因地制宜，將花費創造最大的效果，精準解決問題的痛處，才能達到目的。」專家表示，透過計算土地容受力，盤點台灣環境可承受的人口極限或是開發程度，根據不同災害等級，重新進行土地的使用標的區隔，並重新設計都市，將空曠建地作彈性運用，才能打造出適合安老的環境。
國家發展仰賴完善且前瞻的思維，台灣未來也要順應時代變遷，進行滾動式調整，光只是興建更快的高鐵、更長的公路、更高的大樓，恐已不合時宜，如何因應民眾的需求、生態的保育以及天災的應變，來符合未來的需求，唯有正確的國土規劃、持續的基礎建設，才能為台灣打造出安全永續的環境。