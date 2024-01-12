和曼谷耀華力路平行的嵩越路，從凋零的華人老社區躍變成最潮文青商圈
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與曼谷昭披耶河、「 唐人街」耀華力路平行的嵩越路，可追溯至1892年曼谷唐人街的一場大火，在大火過後，時任的拉瑪五世皇重新做了道路規劃而開闢了嵩越路。近年在藝廊老闆Kiattiwat Srichanwanpen的推動下，成功將社區再造成文青新興小商圈，並推動「 嵩越路製造」（Made in Songwat）的概念。
說到曼谷有著好吃美食，五顏六色招牌的曼谷唐人街耀華力路，大家一定都非常熟悉，也是大家常常納入旅遊清單內的一個景點，但穿過耀華力路，大約5至10分鐘腳程，跟耀華力路平行的嵩越路（ถนนทรงวาด），大家應該就比較陌生了。
若你搭乘曼谷昭披耶河交通船在右岸的拉差翁碼頭（ท่าเรือราชวงศ์）下船，走出碼頭後，會發現一個有著到處寫著中文字，充滿文化底蘊，每走幾步就有特色小店，名字叫做嵩越路（ถนนทรงวาด）的小社區，
這條與昭披耶河、耀華力路平行的嵩越路，可追溯至1892年曼谷唐人街的一場大火，在大火過後，時任的拉瑪五世皇重新做了道路規劃而開闢了嵩越路，由於嵩越路緊鄰昭披耶河，所以便將其打造成昭披耶河岸碼頭之一；此地更因為地形位置便利，而逐漸成為一個重要的交通、運輸樞紐，而嵩越路的泰文名稱也非常有意涵，有著「御筆畫出來的道路」的意思。
有別於耀華力路燈紅酒綠的喧鬧，嵩越路有著自己的寧靜，彷彿是不同世界，融合了早期華人移民與南洋在地文化的老屋，現在紛紛被改建成別具特色的青年旅社、餐廳、咖啡廳。除了新改建的商家外，在巷弄內也可以看到還營業著的香料、藥草、乾貨小賣店，而轉頭看看街邊，不時出現的現代塗鴉，也替整個街區創造出一股新舊世代交替的衝突，雖然衝突，卻又很微妙的融合在一起，很有台北大稻埕的感覺。
而促成這個小社區的最大推手，正是嵩越路上藝廊Play Art House的老闆-Kiattiwat Srichanwanpen先生，從小在嵩越路社區出生長大的他，是華人移民第三代。在Kiattiwat Srichanwanpen小時候，家裡經營了一間拖鞋店，而到了他這一代接手，有一天他突發奇想的將家裡的倉庫改裝成藝廊，不定期展出泰國新銳藝術家的作品，也因為從小在這裡長大，對社區有一股愛，眼見社區隨著時間經過而凋零，有股熱血想振興社區的他，便嘗試著連結社區內的商家，舉辦大大小小的藝術市集及活動，集結社區商家的力量，成功的將社區再造成為一個受年輕人歡迎的潮流、文青新興小商圈。
一個人力量小，但一但集結了大家，就會行程一股非常大的力量，在經過幾次的活動後，社區成員們更集思廣益的給了社區一個名稱「 嵩越路製造」（Made in Songwat），不僅壯大了社區的結構，更將社區商家與在地資源緊密連結。此後，社區成員們也共同出資出版了一本商圈導覽手冊「 嵩越路製造」（Made in Songwat），將商圈內的商家全部登載在手冊裡，遊客可用便宜的價錢購買閱讀，更進一步認識了解這個小社區。
社區內不定期有大大小小的活動，在2023年中，社區的成員們於Play Art House藝廊裡舉行了「給街坊的情書」（Love Letter to the Neighborhood）新書發表會，發表會還邀請了曼谷市長 Chadchart Sittipunt 先生參與，邀請市長跟著社區團隊一起參訪社區內商家、店鋪，實地了解社區再造成果，希望能透過政府的協力，讓這個社區成為曼谷一個新興景點。
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基礎建設是經濟強心針還是必要維生素？各國積極佈局未來建設，台灣該如何因應新世代的基礎建設需求？
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自新冠疫情肆虐以來，全球經濟可說是在風雨中飄搖求生，不僅備受升息與通膨夾擊，還得應對陸續爆發的地緣政治衝突，各國政府無不想盡辦法為自家經濟打劑強心針，這也包括今年舉辦總統大選的台灣。在新的結構與投資環境下，具備穩健防禦特性的基礎建設類股，正逐漸成為投資人關注焦點。
通膨即將消退了嗎？幾乎全球所有投資人都在期待著答案。新冠疫情、俄烏戰爭爆發、以哈衝突越演越烈、中國經濟成長放緩，許多投資人不得不認清，此刻已來到景氣循環末升段。即使聯準會先前終於鬆口，暗示今年有機會調降利率，但市場仍充斥著不確定性，加上今年舉辦的台、美總統大選，不少投資者開始聚焦具備防禦景氣循環及通膨轉嫁能力的基礎建設資產。
基礎建設是經濟強心針或必要維生素？
基礎建設之所以變成熱門議題，不僅在於攻守兼備，低波動又能帶來穩定金流，還因為許多基礎建設是透過法規取得特許經營權協議，能對抗通膨、領先抓住各行業先機，若是透過投資全球基建上市全球股票，還不用擔心流動性的問題。
這一兩年，各國無不加快基礎建設「硬實力」，美國已投入1.2兆美元優化鐵公路、航運、空運、電網、寬頻網路等公共基礎建設；3,690億美元投入能源轉型以及適應氣候變遷計劃，以及527億美元用於美國晶片法案，投資資訊與通訊科技安全、半導體供應鏈。
全球掀起的這股基建投資風潮，還包括歐盟提出「REPowerEU計畫」，以3,000億歐元全力加速能源轉型；印度投入1.5兆美元於「Gati Shakti大基建計畫」建立交通運輸網路；澳洲以1,200億美元升級主要公路與鐵路。而中國同樣不遑多讓，5,000億元人民幣的基建基金用於現代化基礎建設四大轉型，包含網絡、產業升級、城市化、農業農村基建。
同時，數位與AI的變革也影響到目前人們的生活型態，新科技更激發許多基礎建設需求，好比是基地台擴建、電動車充電樁及資料中心建置⋯⋯等，而行動通訊相關營運商更是投入大量資本支出，就為了提升行動網路的密度。而數位轉型也加速產業升級，根據研究機構Precedence Research預測，數位化轉型帶來的總營收年均複合成長率將高達25.1％。
各國政府之所以投入基礎建設，不僅是因為基礎建設提供的水電瓦斯、運輸等能提供民生必需，存在「剛性需求」能達到對抗通膨的效果，基建產業多為政府特許，受到經營契約保護，價格上也能隨著通膨上升適度調整，甚至也因政府調控，公用事業還可賺取長期投資回報並提供穩定企業現金流。
台灣需要的基礎建設是什麼？
在這一波基礎建設競賽中，台灣自然無法置身事外，近日甚至也成為副總統辯論會的議題之一。專家便認為，全球都在力拼改變，若台灣想維持競爭力，國家規劃與基礎建設就必須與時俱進，但面對未來發展，台灣更應該要思考國土規劃，尤其台灣地理環境特殊，地震、多雨，在討論大型基礎建設計畫前，得先考量的是「土地容受力」。
以常見的地震為例，一場6.3級地震，台北可能就倒掉4000棟房屋；一次意外的雷擊，就會造成台中大雅地區2849戶停電。在天災的檢驗下，許多基礎建設的問題一一浮現，也讓我們必須開始思考建築的規範以及供電系統的問題。
因此專家建議台灣應該推動防災型都市更新，將住在土壤液化潛勢區的人口遷往外移，並進行一般老舊建築物的重整與維護、房屋的耐震強度改善。尤其台灣人口結構改變，高齡化、少子化是極為嚴峻的現實，基礎建設的思維不能停滯。
新世代基礎建設，我們該往哪裡走？
「我們應該要考慮非工程手段，所謂的Non-structural Measures（非結構性措施），因地制宜，將花費創造最大的效果，精準解決問題的痛處，才能達到目的。」專家表示，透過計算土地容受力，盤點台灣環境可承受的人口極限或是開發程度，根據不同災害等級，重新進行土地的使用標的區隔，並重新設計都市，將空曠建地作彈性運用，才能打造出適合安老的環境。
國家發展仰賴完善且前瞻的思維，台灣未來也要順應時代變遷，進行滾動式調整，光只是興建更快的高鐵、更長的公路、更高的大樓，恐已不合時宜，如何因應民眾的需求、生態的保育以及天災的應變，來符合未來的需求，唯有正確的國土規劃、持續的基礎建設，才能為台灣打造出安全永續的環境。