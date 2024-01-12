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和曼谷耀華力路平行的嵩越路，從凋零的華人老社區躍變成最潮文青商圈

和曼谷耀華力路平行的嵩越路，從凋零的華人老社區躍變成最潮文青商圈
Photo Credit：關鍵評論網/杜晉軒

我們想讓你知道的是

與曼谷昭披耶河、「 唐人街」耀華力路平行的嵩越路，可追溯至1892年曼谷唐人街的一場大火，在大火過後，時任的拉瑪五世皇重新做了道路規劃而開闢了嵩越路。近年在藝廊老闆Kiattiwat Srichanwanpen的推動下，成功將社區再造成文青新興小商圈，並推動「 嵩越路製造」（Made in Songwat）的概念。

說到曼谷有著好吃美食，五顏六色招牌的曼谷唐人街耀華力路，大家一定都非常熟悉，也是大家常常納入旅遊清單內的一個景點，但穿過耀華力路，大約5至10分鐘腳程，跟耀華力路平行的嵩越路（ถนนทรงวาด），大家應該就比較陌生了。

若你搭乘曼谷昭披耶河交通船在右岸的拉差翁碼頭（ท่าเรือราชวงศ์）下船，走出碼頭後，會發現一個有著到處寫著中文字，充滿文化底蘊，每走幾步就有特色小店，名字叫做嵩越路（ถนนทรงวาด）的小社區，

這條與昭披耶河、耀華力路平行的嵩越路，可追溯至1892年曼谷唐人街的一場大火，在大火過後，時任的拉瑪五世皇重新做了道路規劃而開闢了嵩越路，由於嵩越路緊鄰昭披耶河，所以便將其打造成昭披耶河岸碼頭之一；此地更因為地形位置便利，而逐漸成為一個重要的交通、運輸樞紐，而嵩越路的泰文名稱也非常有意涵，有著「御筆畫出來的道路」的意思。

有別於耀華力路燈紅酒綠的喧鬧，嵩越路有著自己的寧靜，彷彿是不同世界，融合了早期華人移民與南洋在地文化的老屋，現在紛紛被改建成別具特色的青年旅社、餐廳、咖啡廳。除了新改建的商家外，在巷弄內也可以看到還營業著的香料、藥草、乾貨小賣店，而轉頭看看街邊，不時出現的現代塗鴉，也替整個街區創造出一股新舊世代交替的衝突，雖然衝突，卻又很微妙的融合在一起，很有台北大稻埕的感覺。

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嵩越路隨處可見的遊客與中文招牌
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Photo Credit：狗子泰荒謬
嵩越路

而促成這個小社區的最大推手，正是嵩越路上藝廊Play Art House的老闆-Kiattiwat Srichanwanpen先生，從小在嵩越路社區出生長大的他，是華人移民第三代。在Kiattiwat Srichanwanpen小時候，家裡經營了一間拖鞋店，而到了他這一代接手，有一天他突發奇想的將家裡的倉庫改裝成藝廊，不定期展出泰國新銳藝術家的作品，也因為從小在這裡長大，對社區有一股愛，眼見社區隨著時間經過而凋零，有股熱血想振興社區的他，便嘗試著連結社區內的商家，舉辦大大小小的藝術市集及活動，集結社區商家的力量，成功的將社區再造成為一個受年輕人歡迎的潮流、文青新興小商圈。

一個人力量小，但一但集結了大家，就會行程一股非常大的力量，在經過幾次的活動後，社區成員們更集思廣益的給了社區一個名稱「 嵩越路製造」（Made in Songwat），不僅壯大了社區的結構，更將社區商家與在地資源緊密連結。此後，社區成員們也共同出資出版了一本商圈導覽手冊「 嵩越路製造」（Made in Songwat），將商圈內的商家全部登載在手冊裡，遊客可用便宜的價錢購買閱讀，更進一步認識了解這個小社區。

社區內不定期有大大小小的活動，在2023年中，社區的成員們於Play Art House藝廊裡舉行了「給街坊的情書」（Love Letter to the Neighborhood）新書發表會，發表會還邀請了曼谷市長 Chadchart Sittipunt 先生參與，邀請市長跟著社區團隊一起參訪社區內商家、店鋪，實地了解社區再造成果，希望能透過政府的協力，讓這個社區成為曼谷一個新興景點。

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Photo Credit：狗子泰荒謬
Play Art House藝廊
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