【2024總統大選】柯文哲承認敗選：向世界證明台灣不只有藍綠，4年後一定能贏回這個國家

2024總統大選藍綠白激戰，選舉結果稍早出爐，由民進黨候選人賴清德勝出。台灣民眾黨黨主席柯文哲偕副手吳欣盈現身，面對大批支持者，柯文哲表示，這是台灣第一次在藍綠夾殺下，撐出了「三黨鼎立的全新局面」。

他承諾自己與台灣民眾黨都不會放棄，下一次一定可以執政，一定可以贏回這個國家。

截至晚間8點20分，柯文哲獲得超過357萬張選票，得票率26.4%，排名第三，確定落選。柯文哲與副手吳欣盈於晚間8點抵達競選總部，向支持者致意，也發表敗選感言。

柯文哲進場時，台下民眾情緒激動高喊「柯文哲」，柯文哲則向支持者表達感謝，表示在這場選舉當中，在藍綠的夾殺下，還有那麼多人願意挺身而出幫忙，面對藍綠高牆，支持者不曾放棄，感謝競選團隊，還有在全國各地挺身而出的「小草」們。

柯文哲說，這是一場公民運動，想到這麼多人在街頭上幫他背著氣球，在馬路上發傳單，還是謝謝大家。柯文哲說，在民眾身上，他也看到台灣人民如何熱愛這個國家，也確定民眾就是台灣的希望。

雖然這次選舉失利，柯文哲說，「至少我們向世界證明，在台灣不只是藍綠而已，我們向世界證明，民主始終是台灣最重要的資產」。

柯文哲表示，在這場選舉當中，我們創下許多奇蹟，在這場選戰中，我們沒有辦募款餐會、也沒有賣募款餐券，純粹只靠小額募款，就能打這場選戰，對將來台灣政治的發展，一定是正面的影響。我們提出很多政策，對台灣國家永續發展將有更成熟的規劃。

柯文哲強調，選舉的熱情是短暫的，愛護台灣的感情是長久的，在追求公義的路上，在邁向永續國家的路上，柯文哲不會放棄，也要拜託大家，不要放棄。你們始終是台灣國家的未來，也是柯文哲與台灣民眾黨可以繼續奮鬥的理由。

柯文哲也說，台灣民眾黨在這次選舉中成為關鍵的在野力量，他以台灣民眾黨黨主席的身份，感謝民眾的支持。

柯文哲說，這是台灣第一次在藍綠夾殺下，撐出了「三黨鼎立的全新局面」，也代表台灣真的需要藍綠以外的聲音，這個聲音會成為國家的新方向。柯文哲強調，他們會一直在這裡，當台灣的良心，做你們的靠山。也承諾不會辜負選民的期望，將堅持選民的信念，守護這個國家的未來。

柯文哲說，今天晚上相信大家還是很難過，但我們沒有難過的時間，因為這個國家會繼續往前進，所以我們也要繼續的努力下去，我們不會因為挫折就放棄，只要繼續熱愛台灣，只要你們還堅持，只要你們還不放棄，我們就沒有放棄的理由。

柯文哲說，立法院有8席立法委員要上班，雖然是星期天，但還是會在早上7點半來上班。

柯文哲最後說，我們只有一個台灣，我們的未來還是要靠自己去救，下一個四年，我相信我們會贏得更多的認同、團結更多的力量，下一次我們一定可以執政，一定可以贏回這個國家。這就是民主最美好的地方，只要我們勇敢向前，理想就有機會實現，讓我們義無反顧，拼下去。

台下選民高喊「我們沒有輸」。

柯文哲2014年進入政壇，以無黨籍之姿當選台北市長，4年後連任。柯文哲於2019年成立台灣民眾黨，2020年民眾黨第一次投入選舉，就獲得11.2%的政黨票，分配到立院5席，擠下時代力量成為國會第三大黨。

這次參選，柯文哲選前一度同意與國民黨合作，共同「下架民進黨」。不過雙方因孰正、孰副未達共識，於2023年11月23日君悅酒店舉行的公開會談後，確定破局。

柯文哲旋即在24日與副手、民眾黨立委吳欣盈赴中選會登記。吳欣盈為新光集團第三代，為集團創辦人吳火獅之孫女，出身顯赫，但擔任副手以來爭議不斷，包括國籍問題、公開嗆聲記者、高調赴COP28大會行程受阻後，公開痛批外交部為「斷交部」等。據傳民眾黨內內參民調顯示，有超過半數的人認為，吳欣盈擔任副手未替柯文哲加分。

photo credit:中央社

選前也出現棄保聲勢，國民黨副總統候選人趙少康10日聲稱，「投侯友宜就等於投柯文哲」，意思是由侯友宜實踐柯文哲的政治主張。

柯文哲選前也爆出不少爭議，包括前民眾黨桃園黨部發言人馬治薇，2024年1月因涉嫌收受中國大陸政治獻金遭羈押，被民眾黨開除黨籍。柯文哲新竹老家農地也遭爆違規出租當停車場一事。不過柯文哲表示，這是好幾年前新竹有一大群醫生，大家合股買的一塊地，因引發爭議，未來會賣掉農地持分給其他地主。

雖然這次選舉結果失利，柯文哲選前已表明沒有規劃請辭黨主席。

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核稿編輯：楊士範