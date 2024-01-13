【2024總統大選】柯文哲承認敗選：向世界證明台灣不只有藍綠，4年後一定能贏回這個國家
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柯文哲也說，台灣民眾黨在這次選舉中成為關鍵的在野力量，他以台灣民眾黨黨主席的身份，感謝民眾的支持。柯文哲說，這是台灣第一次在藍綠夾殺下，撐出了「三黨鼎立的全新局面」，也代表台灣真的需要藍綠以外的聲音，這個聲音會成為國家的新方向。柯文哲強調，他們會一直在這裡，當台灣的良心，做你們的靠山。
2024總統大選藍綠白激戰，選舉結果稍早出爐，由民進黨候選人賴清德勝出。台灣民眾黨黨主席柯文哲偕副手吳欣盈現身，面對大批支持者，柯文哲表示，這是台灣第一次在藍綠夾殺下，撐出了「三黨鼎立的全新局面」。
他承諾自己與台灣民眾黨都不會放棄，下一次一定可以執政，一定可以贏回這個國家。
截至晚間8點20分，柯文哲獲得超過357萬張選票，得票率26.4%，排名第三，確定落選。柯文哲與副手吳欣盈於晚間8點抵達競選總部，向支持者致意，也發表敗選感言。
柯文哲進場時，台下民眾情緒激動高喊「柯文哲」，柯文哲則向支持者表達感謝，表示在這場選舉當中，在藍綠的夾殺下，還有那麼多人願意挺身而出幫忙，面對藍綠高牆，支持者不曾放棄，感謝競選團隊，還有在全國各地挺身而出的「小草」們。
柯文哲說，這是一場公民運動，想到這麼多人在街頭上幫他背著氣球，在馬路上發傳單，還是謝謝大家。柯文哲說，在民眾身上，他也看到台灣人民如何熱愛這個國家，也確定民眾就是台灣的希望。
雖然這次選舉失利，柯文哲說，「至少我們向世界證明，在台灣不只是藍綠而已，我們向世界證明，民主始終是台灣最重要的資產」。
柯文哲表示，在這場選舉當中，我們創下許多奇蹟，在這場選戰中，我們沒有辦募款餐會、也沒有賣募款餐券，純粹只靠小額募款，就能打這場選戰，對將來台灣政治的發展，一定是正面的影響。我們提出很多政策，對台灣國家永續發展將有更成熟的規劃。
柯文哲強調，選舉的熱情是短暫的，愛護台灣的感情是長久的，在追求公義的路上，在邁向永續國家的路上，柯文哲不會放棄，也要拜託大家，不要放棄。你們始終是台灣國家的未來，也是柯文哲與台灣民眾黨可以繼續奮鬥的理由。
柯文哲也說，台灣民眾黨在這次選舉中成為關鍵的在野力量，他以台灣民眾黨黨主席的身份，感謝民眾的支持。
柯文哲說，這是台灣第一次在藍綠夾殺下，撐出了「三黨鼎立的全新局面」，也代表台灣真的需要藍綠以外的聲音，這個聲音會成為國家的新方向。柯文哲強調，他們會一直在這裡，當台灣的良心，做你們的靠山。也承諾不會辜負選民的期望，將堅持選民的信念，守護這個國家的未來。
柯文哲說，今天晚上相信大家還是很難過，但我們沒有難過的時間，因為這個國家會繼續往前進，所以我們也要繼續的努力下去，我們不會因為挫折就放棄，只要繼續熱愛台灣，只要你們還堅持，只要你們還不放棄，我們就沒有放棄的理由。
柯文哲說，立法院有8席立法委員要上班，雖然是星期天，但還是會在早上7點半來上班。
柯文哲最後說，我們只有一個台灣，我們的未來還是要靠自己去救，下一個四年，我相信我們會贏得更多的認同、團結更多的力量，下一次我們一定可以執政，一定可以贏回這個國家。這就是民主最美好的地方，只要我們勇敢向前，理想就有機會實現，讓我們義無反顧，拼下去。
台下選民高喊「我們沒有輸」。
柯文哲2014年進入政壇，以無黨籍之姿當選台北市長，4年後連任。柯文哲於2019年成立台灣民眾黨，2020年民眾黨第一次投入選舉，就獲得11.2%的政黨票，分配到立院5席，擠下時代力量成為國會第三大黨。
這次參選，柯文哲選前一度同意與國民黨合作，共同「下架民進黨」。不過雙方因孰正、孰副未達共識，於2023年11月23日君悅酒店舉行的公開會談後，確定破局。
柯文哲旋即在24日與副手、民眾黨立委吳欣盈赴中選會登記。吳欣盈為新光集團第三代，為集團創辦人吳火獅之孫女，出身顯赫，但擔任副手以來爭議不斷，包括國籍問題、公開嗆聲記者、高調赴COP28大會行程受阻後，公開痛批外交部為「斷交部」等。據傳民眾黨內內參民調顯示，有超過半數的人認為，吳欣盈擔任副手未替柯文哲加分。
選前也出現棄保聲勢，國民黨副總統候選人趙少康10日聲稱，「投侯友宜就等於投柯文哲」，意思是由侯友宜實踐柯文哲的政治主張。
柯文哲選前也爆出不少爭議，包括前民眾黨桃園黨部發言人馬治薇，2024年1月因涉嫌收受中國大陸政治獻金遭羈押，被民眾黨開除黨籍。柯文哲新竹老家農地也遭爆違規出租當停車場一事。不過柯文哲表示，這是好幾年前新竹有一大群醫生，大家合股買的一塊地，因引發爭議，未來會賣掉農地持分給其他地主。
雖然這次選舉結果失利，柯文哲選前已表明沒有規劃請辭黨主席。
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核稿編輯：楊士範
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以競技精神為核心！從JET SL+見證SYM勇奪「心佔率」關鍵
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SYM全新進化的JET SL+，「控.制.馭」3項主軸為核心，建立高品質、優良騎乘體驗，以競技本質征服使用者的心。
社群文化當道，年輕人無不透過各種數位平台展現自我，對於潮流、時尚喜愛速度日新月異，今日發燒話題明日就退燒。在此高速變換的當代，SYM卻似乎抓到了年輕人的口味，除了如MMBCU、DRGBT或CLBCU以外，JET系列更久居年輕人最愛運動機種銷售龍頭。如何達成？身為三陽工業董事長室經理，兼任產品管理部產品經理吳奕成Ivan表示，「心佔率」的重要性，更勝市佔率！
SYM內蘊多年造車經驗 從年輕人視角出發
對於許多愛車人而言，車輛就如同自我個性之延伸，簡而言之，就像實體金屬名片般，代表著車主的價值觀、個性與喜好。特別是重視風格的年輕族群，機車代表著年輕人對於自我與生活之主張，要打造出一款切合當前年輕人口味機種，SYM似乎找到了箇中秘方，推出的款款熱門機種屢創佳績。
「其實不難，但也很難。」Ivan看似充滿禪意的回答，更讓人引起了興趣。「回歸產品的研究初心，耗費許多時間觀察與調查市場聲音，了解年輕人同溫層主張與在意的議題，投入大量心力於市調中，累積了許多數據，再反覆印證、確認市場所要的，與我們研發的方向一致。」
上述過程，相信對於許多擔任市場研究、產品研發部門的專業人士而言，絕對是再熟悉不過的日常，但要如何徹底貫徹，尤其是在擁有70年歷史的企業中？「就像最新發表的JET SL+車型上，研發過程也經過了許多拉扯。」Ivan言談之中，透露出讓人好奇的秘辛。
原來，身為多年年輕族群運動機種的銷售冠軍，以傳統車廠的思維，「以不變應萬變」是常見的做法，畢竟仍能保持銷售成績，代表著既有的產品力仍有不可取代、消費者喜愛的因素存在，何須在此時刻做出如此大的變動？
「今年，適逢SYM建廠70週年，是個值得回顧過去優異成績的時刻，更是適合做出開創與突破的時機。」Ivan認為，以當前銷售代表JET 作為領銜創新的領導者，絕對是再適合不過的車型。當然，「持續觀察市場的變化，從市場中聆聽消費者的需求更是關鍵，我們發現到，立基於原本優異基礎的競技本質，絕對是JET 以突破保持領先的最佳方式。」
以競技本質征服人心 JET成為年輕人的最愛
從2015年開始，JET投入了賽車領域，期望發揮「精準定位」的角度，讓JET憑藉著自身優異的運動體質，在賽車的領域深入發展。「但關鍵不止在賽車，而是在『競技』的本質。」Ivan強調。確實，在人生的道路上，競技一直都在，關鍵不在最終勝負，而是在享受競技的過程，透過對於比拼的全心全力付出，讓自己更為提升、讓自己更為完美。
投入賽場多年，JET確實也在數百場的賽事中，迄今於TSR機車錦標賽場上囊括共119座的冠軍獎座，且奠基於賽場上最嚴苛的競爭條件，也迫使著JET車系不斷進化、成長，從JET S、JET SR到水冷動力心臟的JET SL，再到最新發表的JET SL+，以競爭培養實力，絕對是JET進化的最佳寫照。
經營市場，很容易野心勃勃、什麼領域都想通包，但就難在「減法」心訣。Ivan認為，簡化了JET於市場中的任務，就是以競技為優先，所以除了在賽場上的衝鋒陷陣，在市場中同樣緊扣競技核心，大力以JET為主角贊助如街舞、職業運動等賽事，甚至如以競技為本質的全明星運動會節目等等，期望把「JET＝競技」的意念，深植消費者心中。
「競技的本意很多元，不只在賽道上，在生活上更是時刻存在。」Ivan希望透過JET所代表的競技且持續進化的本質，讓在人生路途正處茁壯的年輕族群，得以一同成長，在人生競賽的道路上，找到最志同道合的夥伴。「透過JET的價值，我們想要散播這樣的意念！」
著重心佔率 價值感認同才是冠軍的關鍵
從JET車型的成功例子，完美說明了SYM近年來的成功之道。SYM不走傳統國產車廠之路，不一昧以平價車款衝擊市佔率，而是將產品組合轉往中高階車款發展。「這一路走來確實辛苦，相較於對手以舊款車型大打價格戰，我們反而加碼投資，著重在產品本質的提升，期望提供給消費者在騎乘體驗上的提升。」
更新、更穩定的引擎噴射系統，與更安全的制動系統等，在產品面實力的提升，成效或許不如直接砍價來得立竿見影，但在消費者心中建立高品質、優良騎乘體驗，更是SYM近年來所著重的，讓消費者想要選擇一款擁有高科技、絕佳騎乘感受的車款，第一時間就會想到SYM，這就是所謂的「心佔率」。
而2023年奪得年度銷售冠軍，相信這就是Ivan強調的「心佔率」的成效發揮。且分析SYM的產品結構，除了受到年輕族群青睞的高階運動機種大獲成功以外，SYM也將高階機種上所使用到的科技下放，在平價國民機種上也可見到SYM著稱的噴射系統與煞車輔助系統的運用，在不同的級距都可擁有最好且安全的騎乘體驗，從心佔率擴增到市占率的成功，SYM的成績絕對禁得起考驗。
「我們希望，消費者走進SYM展間，不是因為低價的誘因，而是想要我們的產品。」Ivan認為，透過「價值感」的認同，才是擄獲民心的關鍵。當然，SYM也將持續聆聽市場聲音、持續進化自身產品實力來切合消費者需求，不僅要與消費者走在一起，更要走在民眾前端，率先思考、率先發現改變，更可以帶領消費者去體驗不同生活，絕對是未來SYM奉為圭臬的信仰與價值。