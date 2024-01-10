立委候選人許淑華：創造20年後世界性的台灣，世代充滿希望的台灣！副標：聚焦婦幼、動保、青年、文創、都更、經濟等6大政見

2024大選進入倒數階段，激情造勢下，選民更需冷靜洞察候選人的政策。台北市第七選區（信義、南松山）立委候選人許淑華，深耕台灣經貿重鎮的選區、長期關注民生議題，提出婦幼、動保、青年、文創、都更、經濟等6大政見，回歸民眾迫切的生活議題，以中央立法推動台灣邁向世界的力量。

針對婦女政策 ，許淑華提出女性全面凍卵補助、二度就業婦女重回職場政策及相關配套等政策。

「許多女性認真投入工作，到了適婚年齡被逼婚，但忙碌多年要找結婚對象，已是可遇不可求。特別是女性35歲以上有生理上的生育壓力，面對職場成就與生育離職的兩難抉擇。而日本的生育補助政策放寬許多，不限於已婚女性才有生育補助，凡滿35歲的女性都享有凍卵補助，未來若找到對象就可使用，進而增加生育率、改善少子化，以政府經費資助，讓女性無後顧之憂。」因此，許淑華提出35歲以上女性全面凍卵補助，即使未婚也能申請，同時推動人工生殖法精進版、國民義務向下延伸至三歲，為婦女更給力。

養育部分，目前私立幼兒園佔7成、公立幼兒園佔3成，公托有限，增加家庭負擔。許淑華研議將公托母數變大，推動準公托、非營利幼兒園都進來，甚至由政府提供場地與政府配合，讓公私托5:5比；「未來公托佔市場7成以上時，就可以宣布國民義務教育從3歲開始，等於3歲起政府幫你養，降低父母的負擔。」同時，因保姆有限，推動0-2歲祖父母托育補助增加，讓托育全面升級。如此一來，從生到養完整規劃，生得起、養得起，育養福利更進步。

婦女育幼的職場配套，目前育嬰假有6成薪補助，但有些雇主不一定樂意放行員工請育嬰假。許淑華提出「2.0 精進版」，未來育嬰假帶小孩有8成薪水，並由政府負擔，對於部分對生產力嚴格考量的雇主，則透過政府協商，讓育嬰假更具彈性。「許多有想法的媽媽想要自己帶小孩，但從出生到上幼稚園有3～4年的時間，勢必要離開職場一陣子，若是超過35歲生子，則重回職場可能近40歲，在心理與職業技能都需要重新調整出發。」許淑華提出，二度就業婦女透過勞動部職訓局在職訓練課程，皆可享15,000補助金，積極重回職場；同時，雇用二度就業婦女的企業，政府提供每人16,000元就業金，促進企業與婦女共好。

經濟政策部分 ，許淑華認為，信義區如同紐約的曼哈頓，香港反送中後經濟蕭條，許多外商、外資移出另覓大中華地區的公司，首選就是台灣。她以北市信義區微風南山的辦公空間為例，一坪租金4500元，仍是滿租。「不少外資透露台灣的投資門檻過高，我希望推動放寬外資投資門檻，改善課稅制度，讓更多外商來台投資，提高就業機會，讓外資進來台灣，讓台灣走出去。」

投資環境，也連動青年政策 。許淑華以德商安聯人壽為例，進駐台灣需200-300為員工，「未來年輕人有機會到外商公司上班，薪水領美金、英鎊、歐元的外幣薪水，解決低薪問題；同時，外資也能投資台灣新創產業。」針對青年就業，許淑華說，一味補助只是治標不治本，打造更好的投資環境，引進人才與資金，扶植投資產業，讓年輕人的創意想法有所發揮，擁有更多資源與更大舞台。

年輕人買不起房子，社宅數量不足，又與都更計畫息息相關 。許淑華指出，現在中央推社宅遇到問題，因為蓋新社宅讓青年入住，但原有接受都更的住戶都是4、5層樓的房子，恐讓住戶覺得不公平而抵制。許淑華認為，應該要以社宅為導向加速周邊都更，容積獎勵可提升到1.5倍，蓋社宅可以讓年輕人入住，原住戶同時也因容積獎勵提高，建商就來整合都更，大家都有新房住，創造三贏局面。舊城區、老社區的「行人地獄」問題，像是停車位不足可挪到新房子的地下室，路面放寬、人行道也能釋出，街道輪廓也得以改善。

動保政策部份 ，許淑華是「防止虐待動物協會」的一員，推動動保不遺餘力。她認為現行《動保法》規定，若沒有讓動物致死或任一器官壞死，只要被罰錢就好，累犯也多是罰錢了事，因此她將力推虐待動物累犯必須提高刑責，第二次犯案就需負刑事責任，還需接受輔導。同時，過去很多動物被領養後遭虐，才知道領養人有虐待動物前科，也因此她將研議，若有暴力傾向、或有案底前科，就不得領養動物。此外，動物醫療費用高，許淑華也承諾推動「公辦寵物保險制度」，建立完整的寵物醫療系統，該給獸醫師的福利要給，也減輕飼主負擔。

學藝術出身的許淑華，於議員任內致力推動古蹟保存，像是搶救松山文創園區（松菸）的荷花池及煙囪，期許讓古蹟成為台灣文化資產。 為了鼓勵藝文活絡 ，她將推動「藝文消費抵綜合所得稅」，一方面幫助表演團體有更多生存空間，一方面可以刺激消費。許淑華過去也曾舉辦「嘻哈音樂節」，年輕人喜愛的地下樂團、饒舌歌手、嘻哈曲風，期許未來在台北市舉辦「嘻哈音樂祭」，有如貢寮海洋音樂祭的經典盛宴，為年輕人創造舞台。

「許多選民認為選舉只是口水戰，但我希望透過理性訴求，聚焦民眾關心的生活，以政策為解決方案，特別是地方做不到的，透過中央立法推動去實踐。」許淑華強調，近二年是台灣稅收最高、出口最多，特別是高科技產業的傑出績效，讓國庫因稅收能有更多的社會福利補助預算，選民不用擔心債留政府的問題，未來賴蕭政府將延續稅收的公平正義分攤，讓世界看見台灣的進步。

「我會聚焦經濟、內政去推動立法，促進台灣的經貿發展，讓台灣與世界做生意、簽訂貿易協定；有一天，巴黎人手一杯珍珠奶茶，將一改現在350元的價格，而是趨近合理的200元！」許淑華期許，進入立院，她將放眼國際、布局未來，創造20年後的台灣，是世界性的台灣，是年輕世代充滿希望的台灣。

本文章內容由「許淑華團隊」提供