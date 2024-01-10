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2024/01/10,
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2023年人口正成長、新生兒13.5萬再創新低，醫師：低薪、高房價未解，難現催生紅利

2023年人口正成長、新生兒13.5萬再創新低，醫師：低薪、高房價未解，難現催生紅利
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

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被問到近年不斷推出的催生政策是否有成效。馬偕醫院婦產科主治醫師黃建霈認為，「已經反映在13萬5571名新生兒」，即使職場、托育環境改善，但以結果論而言，台灣不婚不育比例持續增加，推測可能與低薪高房價沒有被解決有關，建議台灣推出減稅等更有感的方案。

2023年出生數跌破低推估值14萬，國發會：非單一因素

（中央社）內政部2023年人口統計出爐，人口轉為正成長，但新生兒13.5萬人再創新低，跌破國發會人口推估的低推估值14萬人。學者表示，人口減少一定會對經濟產生影響，但問題涉及層面廣大，政府各部會必須共同面對，研擬對策。

國發會指出，近期將綜整最新數據，並邀請外部專家，包含人口、社會學者，共同討論參數訂定，國發會預計於今（2024）年8月公布每兩年一次最新的人口推估報告，推估未來50年的人口狀況。

內政部今（10）日公布2023年人口統計數據，人口數2342萬442人，較2022年增15萬5802人，終止2020年來的人口負成長；全年新生兒13萬5571人，較2022年減少3415人，再創統計以來新低。

中經院副院長王健全指出，人口減少一定會對經濟產生影響，將使各行各業面臨人力短缺困境，中長期民間消費也將缺乏動能，且隨著人口結構老化，醫療支出會大幅成長。

王健全直言，人口問題嚴峻且涉及層面廣大，並非單一部會能夠處理，各部會要共同面對，國發會、勞動部、內政部、經濟部、衛福部、交通部、財政部等相關部會都有著力之處。

王健全認為，國發會可從上位角度思考全盤人口政策如何調整、精進，並與勞動部共商移民政策；內政部持續推動社會住宅，交通部也要完善通勤路網，讓年輕人可以選擇房價較低廉地區，減輕居住成本；經濟部則帶領產業轉型，藉由產業政策引領企業朝高值化邁進，以利提高薪資水準。

國發會每2年根據最新戶籍人口、出生、死亡，以及戶籍遷移等相關統計，辦理未來約50年人口推估。根據2022年發布的「 中華民國人口推估（2022年至2070年）」報告，2023年出生數中推估值為14.6萬人、低推估為14萬人。

由此看來，2023年實際出生數13.5萬人，已經跌破國發會先前預估的低標，顯示台灣在高齡化、少子化夾擊之下，人口問題比想像中更嚴峻。

國發會官員表示，一直都有密切關注相關人口統計，不過出生數牽涉人口、社會、經濟等議題，不會是單一因素造成。

新生兒人數創新低，醫師：低薪、高房價未解，難現催生紅利

（中央社）2023年新生兒13.5萬人再創新低，婦產科醫師黃建霈認為，政府近年大力推動催生策略，雖職場、托育環境改善，但低薪、高房價未解，預估龍年也難現催生紅利，讓出生率再探低谷。

內政部今日公布2023年人口統計數據，全年人口數2342萬442人，較2022年增15萬5802人，終止2020年來的人口負成長；全年新生兒13萬5571人，較2022年減少3415人，再創統計以來新低。

少子女化被視為國安問題，衛生福利部社會及家庭署署長簡慧娟今日告訴《中央社》記者，問題涉及面向多元，不能只靠育兒津貼解決，應該多管齊下改善整體經濟發展、職場、托育負擔產生的壓力，除了持續布建公共化或準公共化托育，今年起增加托育補助，減輕家外送托支出負擔。

被問到近年不斷推出的催生政策是否有成效。馬偕醫院婦產科主治醫師黃建霈認為，「已經反映在13萬5571名新生兒」，即使職場、托育環境改善，但以結果論而言，台灣不婚不育比例持續增加，推測可能與低薪高房價沒有被解決有關，建議台灣推出減稅等更有感的方案。

黃建霈表示，過去龍年出生率會增10％，預計今年不會攀升，甚至可能下降；少子女化不只是台灣獨有問題，歐美等先進國家平均補助每名新生兒300至400萬元，「我們只有十分之一」，相信台灣提出每生1個孩子所得稅就降1級，或房貸利率減5％，生3個房貸就趨近於0，一定有助催生。

讓每個想要擁有孩子的人都有機會一圓求子夢，這也是近年不斷被提出有助於解決台灣少子女化問題的解方。國健署長吳昭軍說，台灣同婚通過後，同性伴侶是否也能擁有自己的孩子，甚至是單身女性及單身男性能否透過人工生殖求子，都需要透過人工生殖法修法。

吳昭軍表示，男同志伴侶、單身男性或無法懷孕的女性等求子，涉及代理孕母議題，牽涉家庭、女性生理自主權及兒童最佳權利等，目前已舉行13次會議，預計今年可能舉辦公聽會，國健署不反對，沒有特定立場，尊重社會共識。

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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：羅元祺


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