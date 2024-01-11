德國農民用曳引車封鎖高速公路入口，他們到底在抗議什麼？

文：Stephanie Höppner、Hans Pfeifer

本週一（1月8日）德國農民按計劃舉行了全國性抗議示威，他們開動曳引車等農業車輛，封鎖高速公路的入口。抗議車隊緩慢行駛，造成德國公路交通大面積癱瘓。

這次抗議活動將持續一週，最後一天是1月15日，也是德國農副產品博覽會「綠色周」在柏林開幕的日子。抗議農民說，「我們的示威是和平的，但也是目標明確的。」

農民到底在抗議什麼？

德國農民抗議的矛頭直指政府的緊縮政策。去（2023）年11月，聯邦憲法法院的裁決做出後，國家財政預算瞬間出現600億歐元的缺口，因此財政緊縮勢在必行。聯邦政府計劃，取消對柴油的優惠政策、取消農業車輛免除車輛稅的優惠政策。最初，柏林政府計劃一次性取消上述優惠，而此舉能使聯邦政府獲得近10億歐元的額外收入。

去年12月，農民就已經對這些計劃進行了示威抗議，之後，政府撤回了一些減少優惠的決定。修改後的計劃是，免除車輛稅的政策繼續有效；有關柴油補貼，在今後3年內，逐步減少柴油的稅收優惠，到2027年將不再提供柴油補貼。據聯邦農業部的數據，2024年，一個平均規模的農業企業每年在柴油方面需要額外支出約1000歐元。

儘管政府做出這些讓步，農民們仍然不滿意，德國農民協會主席盧克韋德（Joachim Rukwied）稱，這些妥協最終導致「逐漸死去」，並表示「不可接受」。他要求聯邦政府完全撤銷這些決定。

德國農民的經濟狀況很差嗎？

目前，德國農民的實際狀況相當不錯。據行業雜誌《agrarheute》，2022/23財年實現了「創紀錄的利潤」。德國農民協會也曾表示，企業業績達到了歷史最高水準，農民協會的年度報告寫道，「在經歷了多年的低迷之後，過去兩年內，農業企業的經濟狀況顯著改善。」

該報告顯示，以農副業為主要收入來源的農戶，平均達到每戶11.54萬歐元的企業業績，比去年增長了45％。農民尤其受益於食品價格的大幅上漲。

不過，農民協會主席盧克韋德卻對未來持懷疑態度。據《每日鏡報》的報導，他預計未來農民的收入將下降，例如，每升牛奶的價格從最高值60歐分下降到40歐分。另一方面，勞動力成本將繼續上升。此外，農業沒有特別的吸引力，綜觀幾十年來，德國的農業企業的數量在持續減少。

當心抗議被極右翼綁架

一個開放型的社會，一個抗議示威作為基本人權的社會，不難想像，農民開著曳引車示威的過程中，會混入極右翼勢力。德國極右翼政黨另類選擇黨（AfD）在圖林根州的領導人霍克（Björn Höcke）在臉書上發出呼籲，「同胞們，我們街上見！」

霍克曾參與過一個新納粹的遊行，根據法院的裁決，稱他為「法西斯」不違法。值得注意的是，德國另類選擇黨在其黨綱中主張取消對農民的補貼。既然如此，是否應該先修改黨綱再來抗議呢？

多年來，AfD一直試圖利用幾乎所有形式的抗議活動，反對德國聯邦政府的所有措施。該黨反對一切的戰略似乎取得了成功：AfD正處於一次民意調查高峰，年初的民調顯示，德國另類選擇黨的支持率為22％，位居第二，並超過所有執政黨。人們預測，該黨有望在2024年的德國多個州議會選舉中成為最大黨派。

因此，批評者警告說，這可能是自1945年以來、納粹政權結束後，德國首次又有極右翼分子參與執政。

對此，德國農民協會發表聲明，明確表示反對被極右翼所利用，「極右翼團體、陰謀論者和其他激進分子在我們這裡沒有立足之地」。在接受《星期日圖片報》採訪時，農民協會主席盧克韋德說，「我們是民主人士，如果有政府換屆，也應該通過選舉投票的方式產生。」

有學者認為，農民在抗議活動中，不僅應在言辭上與各類極右翼團體劃清界限，還應該在示威活動中通過橫幅或標語等發出更明確的訊號。

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本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此

原標題：德國農民在抗議什麼？

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：丁肇九