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2023台灣年度藝文展覽回顧：「八〇、復興、電影」三組關鍵字，追憶逝去的黃金年代

2023台灣年度藝文展覽回顧：「八〇、復興、電影」三組關鍵字，追憶逝去的黃金年代
Photo Credit: 關鍵評論網 / 王祖鵬

我們想讓你知道的是

在2024年初，我們回顧2023年有哪些重要的展覽。去年，許多公立美術館都不約而同地舉辦了與八〇年代有關的展覽，同時越來越多與臺灣美術相關的展覽受到觀眾青睞。而這當中，兩個導演的展覽《一一重構：楊德昌》、《蔡明亮的日子》也進入了美術館，電影與美術館的關係也被熱鬧討論。

疫情逐漸趨緩而全球邊境大門也在2023年全面開放。壓抑已久的能量蓄勢待發，因此2023年注定成為不平凡的一年，夾帶著人們對渴望自由的歡愉、對明日的煩惱，以及對混亂局勢的憂愁而顯得喜憂摻半。

各行各業經過兩年的沈澱之後厚積薄發，在2023年終於迎來久違甘霖。但是病毒傳播式微之後，各式各樣的社會課題卻也接踵而致，為生活持續帶來挑戰，像是環境與民生問題因不同原因浮上檯面、人工智慧崛起卻也帶來衝擊、2024年總統大選將至等都是2023年的台灣社會大事。

在這忙碌的2023年，臺灣的藝文界也顯得熱鬧非凡，但是與往年不同的是，許多公立美術館都不約而同地舉辦了與八〇年代有關的展覽，同時越來越多與臺灣美術相關的展覽受到觀眾青睞。

美術館亦相較於以往展出更多不同媒材的作品。為了進一步討論2023年台灣藝文展覽狀態，筆者提出三組關鍵字「八〇、復興、電影」，也會在文章的最後思考2024年的可能性。

神奇且張狂的八〇年代：解嚴、紙醉金迷與百家爭艷

1980年代的台灣生氣勃勃，也可以說野心勃勃地朝向世界吶喊。那時候「台灣錢淹腳目」，股市指數如火箭般向上飛躍。獨裁政府也隨著蔣經國上任總統與民眾的衝撞而逐漸瓦解。整體而言臺灣光景一片欣欣向榮。

八〇年代也是台灣的博物館如雨後春筍般誕生的起點，從台北市立美術館開始，台灣藝文圈開啟了新的篇章，而許多留學歐美的藝術家，也為台灣美術注入的新的能量，不同表現形式的藝術創作出現在藝廊、美術館、展覽等地，與舊有的主流創作形式激盪出火花。八〇年代的台灣藝術圈是充滿活力的、前衛的、獨特的，也是瘋狂的。

從2022年底便開始展出的《狂八〇：跨領域靈光出現的時代》匯聚了700多件各類作品，討論了八〇年代台灣社會氛圍對藝文界的影響，精準地定義了八〇年代的狂躁不羈與人才輩出。

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