2023台灣年度藝文展覽回顧：「八〇、復興、電影」三組關鍵字，追憶逝去的黃金年代
我們想讓你知道的是
在2024年初，我們回顧2023年有哪些重要的展覽。去年，許多公立美術館都不約而同地舉辦了與八〇年代有關的展覽，同時越來越多與臺灣美術相關的展覽受到觀眾青睞。而這當中，兩個導演的展覽《一一重構：楊德昌》、《蔡明亮的日子》也進入了美術館，電影與美術館的關係也被熱鬧討論。
疫情逐漸趨緩而全球邊境大門也在2023年全面開放。壓抑已久的能量蓄勢待發，因此2023年注定成為不平凡的一年，夾帶著人們對渴望自由的歡愉、對明日的煩惱，以及對混亂局勢的憂愁而顯得喜憂摻半。
各行各業經過兩年的沈澱之後厚積薄發，在2023年終於迎來久違甘霖。但是病毒傳播式微之後，各式各樣的社會課題卻也接踵而致，為生活持續帶來挑戰，像是環境與民生問題因不同原因浮上檯面、人工智慧崛起卻也帶來衝擊、2024年總統大選將至等都是2023年的台灣社會大事。
在這忙碌的2023年，臺灣的藝文界也顯得熱鬧非凡，但是與往年不同的是，許多公立美術館都不約而同地舉辦了與八〇年代有關的展覽，同時越來越多與臺灣美術相關的展覽受到觀眾青睞。
美術館亦相較於以往展出更多不同媒材的作品。為了進一步討論2023年台灣藝文展覽狀態，筆者提出三組關鍵字「八〇、復興、電影」，也會在文章的最後思考2024年的可能性。
神奇且張狂的八〇年代：解嚴、紙醉金迷與百家爭艷
1980年代的台灣生氣勃勃，也可以說野心勃勃地朝向世界吶喊。那時候「台灣錢淹腳目」，股市指數如火箭般向上飛躍。獨裁政府也隨著蔣經國上任總統與民眾的衝撞而逐漸瓦解。整體而言臺灣光景一片欣欣向榮。
八〇年代也是台灣的博物館如雨後春筍般誕生的起點，從台北市立美術館開始，台灣藝文圈開啟了新的篇章，而許多留學歐美的藝術家，也為台灣美術注入的新的能量，不同表現形式的藝術創作出現在藝廊、美術館、展覽等地，與舊有的主流創作形式激盪出火花。八〇年代的台灣藝術圈是充滿活力的、前衛的、獨特的，也是瘋狂的。
從2022年底便開始展出的《狂八〇：跨領域靈光出現的時代》匯聚了700多件各類作品，討論了八〇年代台灣社會氛圍對藝文界的影響，精準地定義了八〇年代的狂躁不羈與人才輩出。
Tags：
玉米也可以飛？生質酒精助攻航空業減碳80%，台灣應建立國內SAF產業鏈擴大供給
我們想讓你知道的是
SAF（永續航空燃料）是一種可減少溫室氣體排放的替代燃料，由再生能源製成，例如玉米、大豆、廢棄食用油等。拜登政府最近將玉米生質乙醇製成的SAF納入「降低通膨法案」，提供租稅減免以鼓勵生產。全球多國也積極推動SAF，以協助航空業降低碳排放。
SAF是什麼？如何成為全球航空業減碳新寵？
日前，拜登政府宣布玉米生質乙醇製成之永續航空燃料（Sustainable Aviation Fuel, SAF）納入「降低通膨法案*」，取得再生能源的租稅減免。美國為擴大SAF產量、協助航空業加速脫碳，祭出獎勵法規，提高SAF業者擴大採用玉米生質乙醇為煉製原料的意願。
全球極端氣候加劇、減碳壓力升溫，國際民航組織（ICAO）提出2050年航空業碳排放量減至2005年的一半。但受限於沉重機身及長時間飛行的高能源消耗量，電動飛機的普及遙遙無期，航空業者轉而從佔九成碳排放量的航空燃料著手制定減碳策略。
SAF相較於化石航空燃料，可減少約80%的溫室氣體碳排放量，且可直接混合使用。因此，SAF價格即使貴兩至三倍，仍被視為航空業2050淨零碳排的務實解方。除了歐盟、日本、韓國及新加坡等國積極推動SAF導入政策並研發產業技術之外，阿聯酋航空及英國維珍航空在今年皆推出使用100% SAF的永續示範航班，後者更成功飛越大西洋。
玉米永續航班起飛，啟動航空業減碳新希望
國際民航組織（ICAO）認可之SAF原料包含利用玉米、大豆、農林業廢棄物、廢棄食用油及其他非化石燃料等再生能源。燃料減碳需由源頭做起，而美國為玉米生產大國，以永續零碳農業為目標，持續提高單位面積產量，並研發碳捕捉、碳封存等新世代農作技術，致力於減少玉米碳強度。
以1980年為基準，2020年美國玉米種植面積減少44.2%，產量卻成長近1.1倍。2022年美國玉米生質乙醇產量更因此超出市場需求量近90億公升。2021年美國阿貢國家實驗室研究指出，近二十年間，美國玉米生質乙醇碳強度下降23%。未來若搭配永續農業耕作、煉油效能升級及碳捕捉技術，玉米生質乙醇SAF相較傳統航空燃料，最高可望減少153%的碳強度。
不只是減碳效益，因玉米旱作性質，生產玉米生質乙醇使用的水資源消耗量，也較傳統化石燃料減少約兩成。據伊利諾大學芝加哥分校於2010年的研究顯示，一加侖玉米乙醇生產製程需消耗2.7加侖的水；《國家地理》調查則指出一加侖汽油需消耗13加侖的水。
另一方面，針對玉米作為糧食作物被轉換為燃料使用，因與消除飢餓之永續目標相悖，遭質疑是否為合適減碳路徑。事實上，美國生質酒精是採用非直接食用的馬齒玉米（Dent Corn）提煉而成，該品種的玉米常用於燃料、畜產飼料及化妝品等非糧用途。
台灣永續航班落後日韓，應加緊腳步建立SAF國內供應鏈
玉米航班的起飛，提高SAF的全球關注度。同為東亞航線樞紐的日本及韓國，近年來也抓準航空業永續轉型的趨勢，產官學聯手推動國內SAF供應鏈及應用技術。
韓國能源公司GS Caltex於今年6月起向大韓航空部分國際航班提供SAF，產業通商資源部也宣布2024年訂定國內SAF生產標準並於2026年正式導入SAF並公告摻配比例。
日本航空（Japan Airlines）串聯多家航空公司及油品業者成立「ACT FOR SKY」，致力於推廣國產SAF商業化。
國內航空業者也不約而同呼籲政府，建立國內SAF產業鏈。華航及長榮皆於2023年起布局使用SAF的永續航班，但現實困境是SAF價格昂貴且產量供不應求。為跟上國際航空業減碳步伐、縮短化石燃料轉型困境，我國需盡快展開與歐美日韓等國的SAF生產技術交流對話，並參考其導入SAF的獎勵政策以逐步建立完整輔導措施。
*降低通膨法案（Inflation Reduction Act；IRA）：拜登政府投入2.91億美元發展SAF領域技術。為了提高業者生產業意願，當SAF生命週期排放量較傳統航空燃油減少超過50%時，摻配業者即可獲得最低每加侖 1.25美元之租稅抵免金額。且排放量每超過1個百分點還可額外獲得每加侖0.01美元的減免。
本文章內容由「美國穀物協會」提供。