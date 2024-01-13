桶仔雞兩三事：「桶仔雞」的鐵桶是工業化象徵，和農業時代的「土窯雞」截然相對
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如果有氣炸鍋的話，先把冷凍庫裡的雞放冷藏一天，拆開包裝後用刀子在屁股附近的雞皮處橫切一刀，求其皮肉分離，接著拿一隻小孩吃飯的湯匙，溫柔的伸進那個縫裡，小心把整隻雞的皮跟肉徹底分開，再將調配過的醬汁均勻塗入皮肉分離的縫隙當中......
工業時代桶仔雞
前陣子到台南，外甥女偶然提起想吃烤雞，便詢問了附近有沒有「桶仔雞」的店家，竟也很快就搜尋到。那店通常會在某個荒涼的省道旁，以鐵皮搭建而成，門口會放幾個汽油桶，樹立起「桶仔雞」的手寫招牌。
這幾年基於衛生條件，汽油桶似乎進化成特別為了燒雞設計的不銹鋼鐵桶。那雞被插在一根桿子上，就在鐵桶裡懸吊著烤，烤雞需要時間，因此多半要先訂，開車去拿的人多，也偶有幾家規模稍大的店會提供座位。
首次吃到這種食物應該是年輕時當國會助理，休會或者選舉期間，會到地方服務處交關或者工作，認識平常通電話的同事、樁腳，也不免會被帶出來吃吃喝喝。像是「桶仔雞」這種便宜又好吃的野味，通常也是一向生猛的南方兄弟姐妹們很愛招待客人的地方好食。
多半是用雞油炒幾個菜，墊墊肚子，喝點啤酒，然後等主菜烤雞登場。「桶仔雞」不用肉雞或小春雞，多是用土雞或放山雞，肉嚐起來不是軟嫩，而是略帶嚼勁，雖經歷烈火，但不至於乾柴；常運動的腿翅當然好吃，但量大無比的胸肉也不至於難吃。被一陣生吞活剝完的雞架，店家會收回拿到醃製的筍片高湯裡面燉煮，端出來又是一道熱騰騰的湯品，這二吃做法和北京烤鴨相近，只是沒那麼斯文，南台灣還是生猛許多。
烤雞是不敗美食，小時候讀《格林童話》每幾個故事總要出現烤雞，我印象最深的是一位貪吃女僕的故事。
為了招待客人，貪吃女僕一邊烤雞，一邊覺得實在太香。先吃了一隻翅膀，又覺得無雙不成對吃了另一隻。入口後覺得太好吃了，於是乾脆吃下一整隻，後來索性把兩隻雞都給吃掉了。等客人來了，女僕為了收拾殘局，兩頭撒謊騙客人主人要割掉他耳朵；再去騙主人客人偷走兩隻雞跑了。主人拿著磨到一半的切雞刀追出去，覺得兩隻雞都沒吃到好可惜，遂大喊「留下一隻就好」，客人以為是留下一只耳朵，跑得更快了。
故事有點偷拐搶騙輔導級，不過當時讓年幼的我印象深刻的，是書裡描述女僕為了烤勻雞肉，一邊上油、一邊旋轉雞身，烤雞的油因此滴下來、在火焰上爆得香氣撲鼻，引得女僕垂涎三尺的段落。讀完覺得肚子好餓，有機會也應該吃個烤雞，體驗一下貪吃女僕的享受。
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基礎建設是經濟強心針還是必要維生素？各國積極佈局未來建設，台灣該如何因應新世代的基礎建設需求？
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自新冠疫情肆虐以來，全球經濟可說是在風雨中飄搖求生，不僅備受升息與通膨夾擊，還得應對陸續爆發的地緣政治衝突，各國政府無不想盡辦法為自家經濟打劑強心針，這也包括今年舉辦總統大選的台灣。在新的結構與投資環境下，具備穩健防禦特性的基礎建設類股，正逐漸成為投資人關注焦點。
通膨即將消退了嗎？幾乎全球所有投資人都在期待著答案。新冠疫情、俄烏戰爭爆發、以哈衝突越演越烈、中國經濟成長放緩，許多投資人不得不認清，此刻已來到景氣循環末升段。即使聯準會先前終於鬆口，暗示今年有機會調降利率，但市場仍充斥著不確定性，加上今年舉辦的台、美總統大選，不少投資者開始聚焦具備防禦景氣循環及通膨轉嫁能力的基礎建設資產。
基礎建設是經濟強心針或必要維生素？
基礎建設之所以變成熱門議題，不僅在於攻守兼備，低波動又能帶來穩定金流，還因為許多基礎建設是透過法規取得特許經營權協議，能對抗通膨、領先抓住各行業先機，若是透過投資全球基建上市全球股票，還不用擔心流動性的問題。
這一兩年，各國無不加快基礎建設「硬實力」，美國已投入1.2兆美元優化鐵公路、航運、空運、電網、寬頻網路等公共基礎建設；3,690億美元投入能源轉型以及適應氣候變遷計劃，以及527億美元用於美國晶片法案，投資資訊與通訊科技安全、半導體供應鏈。
全球掀起的這股基建投資風潮，還包括歐盟提出「REPowerEU計畫」，以3,000億歐元全力加速能源轉型；印度投入1.5兆美元於「Gati Shakti大基建計畫」建立交通運輸網路；澳洲以1,200億美元升級主要公路與鐵路。而中國同樣不遑多讓，5,000億元人民幣的基建基金用於現代化基礎建設四大轉型，包含網絡、產業升級、城市化、農業農村基建。
同時，數位與AI的變革也影響到目前人們的生活型態，新科技更激發許多基礎建設需求，好比是基地台擴建、電動車充電樁及資料中心建置⋯⋯等，而行動通訊相關營運商更是投入大量資本支出，就為了提升行動網路的密度。而數位轉型也加速產業升級，根據研究機構Precedence Research預測，數位化轉型帶來的總營收年均複合成長率將高達25.1％。
各國政府之所以投入基礎建設，不僅是因為基礎建設提供的水電瓦斯、運輸等能提供民生必需，存在「剛性需求」能達到對抗通膨的效果，基建產業多為政府特許，受到經營契約保護，價格上也能隨著通膨上升適度調整，甚至也因政府調控，公用事業還可賺取長期投資回報並提供穩定企業現金流。
台灣需要的基礎建設是什麼？
在這一波基礎建設競賽中，台灣自然無法置身事外，近日甚至也成為副總統辯論會的議題之一。專家便認為，全球都在力拼改變，若台灣想維持競爭力，國家規劃與基礎建設就必須與時俱進，但面對未來發展，台灣更應該要思考國土規劃，尤其台灣地理環境特殊，地震、多雨，在討論大型基礎建設計畫前，得先考量的是「土地容受力」。
以常見的地震為例，一場6.3級地震，台北可能就倒掉4000棟房屋；一次意外的雷擊，就會造成台中大雅地區2849戶停電。在天災的檢驗下，許多基礎建設的問題一一浮現，也讓我們必須開始思考建築的規範以及供電系統的問題。
因此專家建議台灣應該推動防災型都市更新，將住在土壤液化潛勢區的人口遷往外移，並進行一般老舊建築物的重整與維護、房屋的耐震強度改善。尤其台灣人口結構改變，高齡化、少子化是極為嚴峻的現實，基礎建設的思維不能停滯。
新世代基礎建設，我們該往哪裡走？
「我們應該要考慮非工程手段，所謂的Non-structural Measures（非結構性措施），因地制宜，將花費創造最大的效果，精準解決問題的痛處，才能達到目的。」專家表示，透過計算土地容受力，盤點台灣環境可承受的人口極限或是開發程度，根據不同災害等級，重新進行土地的使用標的區隔，並重新設計都市，將空曠建地作彈性運用，才能打造出適合安老的環境。
國家發展仰賴完善且前瞻的思維，台灣未來也要順應時代變遷，進行滾動式調整，光只是興建更快的高鐵、更長的公路、更高的大樓，恐已不合時宜，如何因應民眾的需求、生態的保育以及天災的應變，來符合未來的需求，唯有正確的國土規劃、持續的基礎建設，才能為台灣打造出安全永續的環境。