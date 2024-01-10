佐科威訪問菲律賓，小馬可仕呼籲從寬處理在印尼遭判死刑的菲公民

綜合《星報》及《雅加達郵報》報導，菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）將在週三（10日）與印尼總統佐科威（Joko Widodo）的雙邊會面時，他將提出瑪麗·簡·維羅索（Mary Jane Veloso）的從寬處理。

佐科威於週二（9日）抵達菲律賓，並展開為期三天的國事參訪，同時，維羅索的家屬及聲援者也走上街頭，要求釋放維羅索。

WATCH: Celia Veloso, Mary Jane’s mother, appeals to Ferdinand Marcos, Jr. for the freedom of her child. | via @victoriatulad pic.twitter.com/WylMrmfvd8 — ABS-CBN News (@ABSCBNNews) January 10, 2024

移工組織國際移民（MIGRANTE International）呼籲小馬可仕向印尼重申對維羅索案的赦免要求，小馬可仕透過總統辦公室的發言人表示：「是的，正如我一直以來所做的那樣。

現年39歲的維羅索於2010年4月25日因行李箱持有2.6公斤的海洛因後在印尼被捕，她堅稱自己不知道非法毒品，並表示行李是招聘人員朱利葉斯·拉卡尼勞（Julius Lacanilao）和瑪麗亞·克里斯蒂娜·塞爾吉奧（Maria Cristina Sergio）交給她的，但維羅索仍在六個月後被印尼法院判處死刑。

2015年，朱利葉斯·拉卡尼勞被捕後，新證據證明維羅索受到販毒集團的迫害，她也因此暫獲緩刑，但維羅索至今仍被關押在印尼的死囚牢房，並堅稱自無罪，此案引起國際社會對於印尼死刑的及禁毒法的關注。

2023年5月的東協峰會，小馬可仕親自要求佐科威「重新審查」維羅索的案件，並在峰會結束後告訴媒體：「我們繼續要求（為瑪麗·簡）減刑，甚至赦免、引渡回菲律賓。」

國際移民主席喬安娜·康塞普西（Joanna Concepcion）表示，他們期待小馬可仕「同樣」直接呼籲佐科威從寬處理。

「向印尼當局提出這個問題是不夠的，小馬可仕政府還必須向印尼當局表明，菲律賓正在盡力追蹤類似的人口販運案件，這是2015年印尼給予維羅索緩刑的基礎。」康塞普西表示。

「到目前為止，維羅索尚未出庭作證，菲律賓緩慢發展的法律正在延誤維羅索的自由。」康塞普西補充道。

國際移民先前也曾經呼籲小馬可仕和佐科威會見維羅索的家人，該組織表示：「給予維羅索從寬處理和自由將是對菲律賓移民和人民的一份偉大禮物。」並強調維羅索是人口販運的受害者，其因被騙攜帶非法毒品而被定罪。

「她（瑪麗·簡）受的苦已經夠多了。儘管2015年暫緩執行死刑，對非法招募人員進行了起訴，各界也多次呼籲釋放她，但瑪麗·簡仍然被監禁......她應該獲得從寬處理和自由並回家，與她兩個兒子及年邁的父母一起生活。」國際移民表示。

據報導，小馬可仕與佐科威除討論維羅索的案件，也在會面上討論了兩國的能源及安全議題，以及近期情勢加劇的南海問題。

菲印人口販運

本週二（9日），菲律賓外交部長恩里克·馬納洛（Enrique Manalo）表示，他在馬尼拉舉行的第七屆雙邊合作聯合委員會會議上會見印尼外長蕾特諾·馬爾蘇迪（ Retno Marsudi ）時，再次提到了維羅索的案件。

「我們討論了兩國現在正在做的事，我們正在努力看看是否能找到解決此案的方法—從寬處理。」馬納洛說。

當被問及菲律賓去年協助遣返印尼人口販運受害者是否可以作為對維羅索從寬處理的籌碼時，馬納洛說：「這種移民合作是東協合作的一部分，我們一直在這方面協助東協的鄰國，就像我們在類似問題上尋求他們的幫助一樣。」

馬納洛表示，雖然菲律賓政府再次呼籲對維羅索從寬處理，但主要決定權仍掌握在印尼手中。

「我們的立場一直是看看他們是否能夠給予從寬處理，現在由他們的政府來決定。」馬納洛說。

印尼外長馬蘇迪則在雙邊會議上感謝菲律賓政府去年協助將246名印尼人口販運受害者安全返回，並提出兩國共同打擊跨國犯罪的承諾。

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責任編輯：歐穎慈

核稿編輯：杜晉軒