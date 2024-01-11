開票日倒數 倒數
0
23
11
50

搶先看候選人
2024/01/11,
官方部落格

《Business Insider Japan》推出全新媒體品牌《Tech Insider》，探索全球創新科技

《Business Insider Japan》推出全新媒體品牌《Tech Insider》，探索全球創新科技
Photo Credit：Mediagene Inc.

我們想讓你知道的是

TNL Mediagene旗下財經媒體《Business Insider Japan》於2023年1月4日正式推出《Tech Insider》，作為《Business Insider Japan》旗下的垂直媒體。除了已經推出的Life Insider和Money Insider外，我們將強化發佈科技領域的內容。

Tech Insider》不僅會承接之前《Business Insider Japan》中聚焦於「科技」類別下的資訊科技領域文章，還將新增以下分類，發表涵蓋下列各種不同類型的文章：

  • 科技新聞
  • 實用指南
  • 評論
  • 深度分析

小林優太郎已經被任命為《Tech Insider》的總編輯。

▼ 小林優太郎簡介

自2012年4月起，他就是週刊ASCII編輯部的成員，同時還是大學生。他在網路、雜誌和電子書等各種媒體上涵蓋了智慧型手機、網路、個人電腦和金融科技等廣泛領域的報導。從2018年1月開始，他擔任了《Business Insider Japan》的編輯和記者。從2022年開始，他還擔任了《Business Insider Japan》的影音製作人。自2024年1月起，他開始擔任《Tech Insider》的總編輯。

yutarokobayashi_(1)
Photo Credit：Mediagene Inc.

▼ 關於Tech Insider 《Tech Insider》是一個媒體平台，讓人能夠了解最新科技以提升生活和商業。除了報導重要的科技新聞外，它還提供指南、產品評論和深度文章，提供更有效的數位工具應用方式。 https://www.businessinsider.jp/techinsider/

關於 Business Insider Japan

BIロゴリリース用
Photo Credit：Mediagene Inc.

《Business Insider》是位於紐約的經濟媒體機構。目前，《Business Insider》在全球運營十個版本，全球讀者數超過2.8億人。日本版於2017年1月創刊，旨在推廣「更好的資本主義」理念，傳達有助於改善工作實踐、企業經營以及社會的內容。 https://www.businessinsider.jp/

如有相關查詢，請聯繫：株式會社Media Do Co., Ltd. 公共關係部門
https://www.mediagene.co.jp/about#contact

關於TNL Mediagene關鍵評論網媒體集團

拼拼樂_完整拼圖_黑藍@2x
Photo Credit：TNL Mediagene

TNL Mediagene關鍵評論網媒體集團現為泛亞洲最大數位原生媒體暨科技集團之一，是國際華人社會首創以跨界內容結合數據科技之媒體服務平台。集團所服務之閱聽群眾以網路原生世代出發向上、向下延伸，提供深度多元且具影響力的資訊。憑藉第零方、第一方、以及第三方數據資料庫，結合AI人工智慧資料分析與行銷科技，有效掌握用戶輪廓，為品牌閱聽人及企業提供最可靠的資訊與服務。 集團旗下涵蓋中、英、日文的新聞、科技、商業、運動、生活等21個跨領域的媒體品牌、5間電商平台，以及13間子公司，於台北、香港、日本共有超過560名員工；投資者包含North Base Media基金、YouTube共同創辦人陳士駿、矽谷創投巨擘Tim Draper之投資基金Draper Associates、日本數位廣告代理商D.A.Consortium Inc.以及FAN Communications Inc. CEO柳澤 安慶。 欲了解更多資訊，請至集團官網

責任編輯：Joanna
核稿編輯：Street


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。