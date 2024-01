《Business Insider Japan》推出全新媒體品牌《Tech Insider》，探索全球創新科技

《Tech Insider》不僅會承接之前《Business Insider Japan》中聚焦於「科技」類別下的資訊科技領域文章,還將新增以下分類,發表涵蓋下列各種不同類型的文章:

科技新聞

實用指南

評論

深度分析

小林優太郎已經被任命為《Tech Insider》的總編輯。

▼ 小林優太郎簡介

自2012年4月起,他就是週刊ASCII編輯部的成員,同時還是大學生。他在網路、雜誌和電子書等各種媒體上涵蓋了智慧型手機、網路、個人電腦和金融科技等廣泛領域的報導。從2018年1月開始,他擔任了《Business Insider Japan》的編輯和記者。從2022年開始,他還擔任了《Business Insider Japan》的影音製作人。自2024年1月起,他開始擔任《Tech Insider》的總編輯。

▼ 關於Tech Insider 《Tech Insider》是一個媒體平台,讓人能夠了解最新科技以提升生活和商業。除了報導重要的科技新聞外,它還提供指南、產品評論和深度文章,提供更有效的數位工具應用方式。 https://www.businessinsider.jp/techinsider/

關於 Business Insider Japan

《Business Insider》是位於紐約的經濟媒體機構。目前,《Business Insider》在全球運營十個版本,全球讀者數超過2.8億人。日本版於2017年1月創刊,旨在推廣「更好的資本主義」理念,傳達有助於改善工作實踐、企業經營以及社會的內容。 https://www.businessinsider.jp/

關於TNL Mediagene關鍵評論網媒體集團

TNL Mediagene關鍵評論網媒體集團現為泛亞洲最大數位原生媒體暨科技集團之一,是國際華人社會首創以跨界內容結合數據科技之媒體服務平台。集團所服務之閱聽群眾以網路原生世代出發向上、向下延伸,提供深度多元且具影響力的資訊。憑藉第零方、第一方、以及第三方數據資料庫,結合AI人工智慧資料分析與行銷科技,有效掌握用戶輪廓,為品牌閱聽人及企業提供最可靠的資訊與服務。 集團旗下涵蓋中、英、日文的新聞、科技、商業、運動、生活等21個跨領域的媒體品牌、5間電商平台,以及13間子公司,於台北、香港、日本共有超過560名員工;投資者包含North Base Media基金、YouTube共同創辦人陳士駿、矽谷創投巨擘Tim Draper之投資基金Draper Associates、日本數位廣告代理商D.A.Consortium Inc.以及FAN Communications Inc. CEO柳澤 安慶。 欲了解更多資訊,請至集團官網。

