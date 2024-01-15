物價為何飛漲？台大經濟系李怡庭：央行需阻止民眾通貨膨脹預期的「自我實現」
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李怡庭表示，人們願意接受一種貨幣作為支付他們提供勞力、產出的工具，是因為相信也可以用這貨幣，以他們所相信的價值，買到期待的服務或商品，而這「相信」正是貨幣價值的重要來源。同時這份「相信」也會影響一張紙鈔的未來價值會不會越來越低，也就是人們對未來通貨膨脹的預期。
文：人文．島嶼 （採訪撰稿：莊貿捷｜攝影：林俊孝、W. Xiang）
過去一年，世界局勢匹變，從中美貿易大戰到烏俄戰爭，升息、降息成為街頭巷尾熱議的話題。人們開始化身經濟學專家，對中央銀行（後稱央行）的貨幣政策侃侃而談。還不時聽到有人說：「沒那麼難！政府只要不斷降息，或者印很多鈔票，便可以讓經濟越來越好？！」
事實上貨幣政策很複雜，稍微閃失便會影響到全民食衣住行，台大經濟系的李怡庭教授，正是這方面的專家，她長年在經濟學領域深耕，在2020年擔任央行理事，更於2022年獲得中央研究院院士殊榮，從實務到學術皆深入參與其中。
說到李怡庭的大學生涯，她並非經濟本科生而是就讀國貿系，這在當時是熱門的科系，有著許多到大企業工作的機會。不過，她話鋒一轉表示，直到大四修了門國際經濟學的課，期間老師提及經濟學大師的生活、思想點滴，讓她突然茅塞頓開、不停掉淚，於是默默立下報考經濟研究所的決心。
在大學時期，李怡庭覺得人生目標是多關注人與社會。而人的一生，從呱呱墜地到日常消費、工作，然後老去，這些不正與經濟學息息相關？
石頭也能當貨幣？
經濟學和你我每天都會使用的「錢」密不可分，但貨幣本質又是什麼？把時間拉回到「以物易物」原始交易的千年前。李怡庭說：「當生產越多，交易越顯頻繁，物資儲存跟著攀升，人們為滿足更多交易，貨幣就這樣誕生了！」。
談到貨幣誕生，還得瞭解「雅浦島石幣」（Rai Stones）的有趣故事。距今不遠的20世紀初，位於太平洋西北部加羅林群島（Caroline Islands）的雅浦島（Waqab；Yap），當地原住民仍使用石頭當作貨幣，斷定價值的方法，便看其「大小」，越大顆價值便越高，反之則越低。
你或許會疑惑，若想一夜致富，不就沿途撿石頭便得以成真？李怡庭露出微笑說：「並不是這樣。」
島上有位酋長會依據石頭大小記錄其價值，像小石頭到處都撿得到，便會斷定成毫無價值。石頭貨幣故事，帶出巨石必須紀錄，李怡庭分析說：「一般人不會扛著大石頭進行交易，這樣太麻煩了！」有次一位村民想帶塊巨石回到島上，卻不幸遇上船難，人雖然保住了，但價值連城的巨石卻石沉大海，但經由酋長判斷，最後仍決定將這塊石頭記錄下來，列為該村民的財產。
石頭貨幣就像現代你我都在使用的「貨幣」；酋長的記錄系統則類似於銀行、信用的存在，必須用到「記錄技術」，李怡庭說，「很難想像能出現這樣的機制，也正是經濟學注重的貨幣與信用。」但在經濟學裡不單只有生產、消費而已，交易間還有諸多「障礙」。
李怡庭的拿手絕學：「貨幣搜尋模型」（search monetary models）
要如何排除交易障礙，讓經濟更活絡呢？「物盡其用、貨暢其流」便是最好的說明。但資源如何妥善利用，交易過程怎樣「不卡卡」，其中藏有無數學問。李怡庭分享說：「『貨幣搜尋模型』探索到底是什麼障礙讓交易不順暢？這些交易障礙又怎麼讓人們發展出工具來解決這些問題？當你瞭解這些基礎，也能進一步預見未來金融趨勢。」
在經濟的世界裡有著各式各樣的「交易障礙」，舉凡：交通不便；支付工具偽造；銷售平台上，買賣雙方訊息不對稱等，導致產品不符買方認知；賣方出貨拿不到貨款；公司資產出現灌水、欺瞞等狀況，這些都屬交易障礙。
「先有交易，才有制度」李怡庭強調說，每個時代因應不同技術，導致不同交易障礙。以現代社會而言，因應網購產生大量金流，導致系統時常當機，為使交易順利，電商平台開始與第三方支付公司合作，建置完整金流系統，達到「貨暢其流」之目的。因此，政府必須在電商平台、第三方支付與消費者三方間，建立合理規範制度，才能讓經濟更活絡。
貨幣與通貨膨脹
貨幣有計價標準、價值儲藏等功能。但你能想像手中的貨幣突然一文不值？其實這現象和「通貨膨脹」（inflation，簡稱通膨）有關，而「貨幣搜尋模型」的重要性便在於發現，貨幣價值是怎麼決定的？又是哪裡出了問題讓物價飛漲？
通膨最經典案例來自於羅馬帝國（Roman Empire）。羅馬從西元54年，皇帝尼祿（Nero Claudius Drusus Germanicus,37–68）登基開始，因大量建設公共建設、長年征戰，導致財政短絀。羅馬政府竟私自將銀幣中的銀成分降低，甚至將原本只能熔煉10枚銀幣的銀，擴大成14枚，當初以為國家財富可以因此倍數成長，但卻導致市場上劣幣驅良幣，帝國經濟隨之衰敗、覆滅。或許當初即時發現貨幣出問題，就能阻止羅馬衰敗，可惜歷史沒有如果。
面臨通貨膨脹，央行需阻止民眾通膨預期的「自我實現」
「物價穩定」是全球央行的一致目標。李怡庭早期研究曾指出，當政府對經濟體影響力（介入經濟活動的程度）夠大時，會影響民眾使用特定貨幣的意願，還有貨幣流通程度，以及貨幣本身價值。
李怡庭表示，人們願意接受一種貨幣作為支付他們提供勞力、產出的工具，是因為相信也可以用這貨幣，以他們所相信的價值，買到期待的服務或商品，而這「相信」正是貨幣價值的重要來源。同時這份相信也會影響一張紙鈔的未來價值會不會越來越低，也就是人們對未來通貨膨脹的預期。
發行鈔票的央行必須建立制度，同時採取適當的政策影響人們對貨幣價值的信心。也就是說，當面臨通貨膨脹的威脅時，央行得阻止民眾通膨預期的「自我實現」。
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基礎建設是經濟強心針還是必要維生素？各國積極佈局未來建設，台灣該如何因應新世代的基礎建設需求？
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自新冠疫情肆虐以來，全球經濟可說是在風雨中飄搖求生，不僅備受升息與通膨夾擊，還得應對陸續爆發的地緣政治衝突，各國政府無不想盡辦法為自家經濟打劑強心針，這也包括今年舉辦總統大選的台灣。在新的結構與投資環境下，具備穩健防禦特性的基礎建設類股，正逐漸成為投資人關注焦點。
通膨即將消退了嗎？幾乎全球所有投資人都在期待著答案。新冠疫情、俄烏戰爭爆發、以哈衝突越演越烈、中國經濟成長放緩，許多投資人不得不認清，此刻已來到景氣循環末升段。即使聯準會先前終於鬆口，暗示今年有機會調降利率，但市場仍充斥著不確定性，加上今年舉辦的台、美總統大選，不少投資者開始聚焦具備防禦景氣循環及通膨轉嫁能力的基礎建設資產。
基礎建設是經濟強心針或必要維生素？
基礎建設之所以變成熱門議題，不僅在於攻守兼備，低波動又能帶來穩定金流，還因為許多基礎建設是透過法規取得特許經營權協議，能對抗通膨、領先抓住各行業先機，若是透過投資全球基建上市全球股票，還不用擔心流動性的問題。
這一兩年，各國無不加快基礎建設「硬實力」，美國已投入1.2兆美元優化鐵公路、航運、空運、電網、寬頻網路等公共基礎建設；3,690億美元投入能源轉型以及適應氣候變遷計劃，以及527億美元用於美國晶片法案，投資資訊與通訊科技安全、半導體供應鏈。
全球掀起的這股基建投資風潮，還包括歐盟提出「REPowerEU計畫」，以3,000億歐元全力加速能源轉型；印度投入1.5兆美元於「Gati Shakti大基建計畫」建立交通運輸網路；澳洲以1,200億美元升級主要公路與鐵路。而中國同樣不遑多讓，5,000億元人民幣的基建基金用於現代化基礎建設四大轉型，包含網絡、產業升級、城市化、農業農村基建。
同時，數位與AI的變革也影響到目前人們的生活型態，新科技更激發許多基礎建設需求，好比是基地台擴建、電動車充電樁及資料中心建置⋯⋯等，而行動通訊相關營運商更是投入大量資本支出，就為了提升行動網路的密度。而數位轉型也加速產業升級，根據研究機構Precedence Research預測，數位化轉型帶來的總營收年均複合成長率將高達25.1％。
各國政府之所以投入基礎建設，不僅是因為基礎建設提供的水電瓦斯、運輸等能提供民生必需，存在「剛性需求」能達到對抗通膨的效果，基建產業多為政府特許，受到經營契約保護，價格上也能隨著通膨上升適度調整，甚至也因政府調控，公用事業還可賺取長期投資回報並提供穩定企業現金流。
台灣需要的基礎建設是什麼？
在這一波基礎建設競賽中，台灣自然無法置身事外，近日甚至也成為副總統辯論會的議題之一。專家便認為，全球都在力拼改變，若台灣想維持競爭力，國家規劃與基礎建設就必須與時俱進，但面對未來發展，台灣更應該要思考國土規劃，尤其台灣地理環境特殊，地震、多雨，在討論大型基礎建設計畫前，得先考量的是「土地容受力」。
以常見的地震為例，一場6.3級地震，台北可能就倒掉4000棟房屋；一次意外的雷擊，就會造成台中大雅地區2849戶停電。在天災的檢驗下，許多基礎建設的問題一一浮現，也讓我們必須開始思考建築的規範以及供電系統的問題。
因此專家建議台灣應該推動防災型都市更新，將住在土壤液化潛勢區的人口遷往外移，並進行一般老舊建築物的重整與維護、房屋的耐震強度改善。尤其台灣人口結構改變，高齡化、少子化是極為嚴峻的現實，基礎建設的思維不能停滯。
新世代基礎建設，我們該往哪裡走？
「我們應該要考慮非工程手段，所謂的Non-structural Measures（非結構性措施），因地制宜，將花費創造最大的效果，精準解決問題的痛處，才能達到目的。」專家表示，透過計算土地容受力，盤點台灣環境可承受的人口極限或是開發程度，根據不同災害等級，重新進行土地的使用標的區隔，並重新設計都市，將空曠建地作彈性運用，才能打造出適合安老的環境。
國家發展仰賴完善且前瞻的思維，台灣未來也要順應時代變遷，進行滾動式調整，光只是興建更快的高鐵、更長的公路、更高的大樓，恐已不合時宜，如何因應民眾的需求、生態的保育以及天災的應變，來符合未來的需求，唯有正確的國土規劃、持續的基礎建設，才能為台灣打造出安全永續的環境。