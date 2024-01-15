物價為何飛漲？台大經濟系李怡庭：央行需阻止民眾通貨膨脹預期的「自我實現」

文：人文．島嶼 （採訪撰稿：莊貿捷｜攝影：林俊孝、W. Xiang）

過去一年，世界局勢匹變，從中美貿易大戰到烏俄戰爭，升息、降息成為街頭巷尾熱議的話題。人們開始化身經濟學專家，對中央銀行（後稱央行）的貨幣政策侃侃而談。還不時聽到有人說：「沒那麼難！政府只要不斷降息，或者印很多鈔票，便可以讓經濟越來越好？！」

事實上貨幣政策很複雜，稍微閃失便會影響到全民食衣住行，台大經濟系的李怡庭教授，正是這方面的專家，她長年在經濟學領域深耕，在2020年擔任央行理事，更於2022年獲得中央研究院院士殊榮，從實務到學術皆深入參與其中。

說到李怡庭的大學生涯，她並非經濟本科生而是就讀國貿系，這在當時是熱門的科系，有著許多到大企業工作的機會。不過，她話鋒一轉表示，直到大四修了門國際經濟學的課，期間老師提及經濟學大師的生活、思想點滴，讓她突然茅塞頓開、不停掉淚，於是默默立下報考經濟研究所的決心。

在大學時期，李怡庭覺得人生目標是多關注人與社會。而人的一生，從呱呱墜地到日常消費、工作，然後老去，這些不正與經濟學息息相關？

石頭也能當貨幣？

經濟學和你我每天都會使用的「錢」密不可分，但貨幣本質又是什麼？把時間拉回到「以物易物」原始交易的千年前。李怡庭說：「當生產越多，交易越顯頻繁，物資儲存跟著攀升，人們為滿足更多交易，貨幣就這樣誕生了！」。

談到貨幣誕生，還得瞭解「雅浦島石幣」（Rai Stones）的有趣故事。距今不遠的20世紀初，位於太平洋西北部加羅林群島（Caroline Islands）的雅浦島（Waqab；Yap），當地原住民仍使用石頭當作貨幣，斷定價值的方法，便看其「大小」，越大顆價值便越高，反之則越低。

你或許會疑惑，若想一夜致富，不就沿途撿石頭便得以成真？李怡庭露出微笑說：「並不是這樣。」

島上有位酋長會依據石頭大小記錄其價值，像小石頭到處都撿得到，便會斷定成毫無價值。石頭貨幣故事，帶出巨石必須紀錄，李怡庭分析說：「一般人不會扛著大石頭進行交易，這樣太麻煩了！」有次一位村民想帶塊巨石回到島上，卻不幸遇上船難，人雖然保住了，但價值連城的巨石卻石沉大海，但經由酋長判斷，最後仍決定將這塊石頭記錄下來，列為該村民的財產。

Photo Credit: Caroline Furness Jayne @Wikimedia Commons Public Domain 20世紀初，加羅林群島的雅浦島，當地居民利用石頭作為貨幣，石頭錢由大而堅固、厚實的石輪組成，中心處有不同大小的孔，能以木桿插入方便運輸。

石頭貨幣就像現代你我都在使用的「貨幣」；酋長的記錄系統則類似於銀行、信用的存在，必須用到「記錄技術」，李怡庭說，「很難想像能出現這樣的機制，也正是經濟學注重的貨幣與信用。」但在經濟學裡不單只有生產、消費而已，交易間還有諸多「障礙」。

李怡庭的拿手絕學：「貨幣搜尋模型」（search monetary models）

要如何排除交易障礙，讓經濟更活絡呢？「物盡其用、貨暢其流」便是最好的說明。但資源如何妥善利用，交易過程怎樣「不卡卡」，其中藏有無數學問。李怡庭分享說：「『貨幣搜尋模型』探索到底是什麼障礙讓交易不順暢？這些交易障礙又怎麼讓人們發展出工具來解決這些問題？當你瞭解這些基礎，也能進一步預見未來金融趨勢。」

在經濟的世界裡有著各式各樣的「交易障礙」，舉凡：交通不便；支付工具偽造；銷售平台上，買賣雙方訊息不對稱等，導致產品不符買方認知；賣方出貨拿不到貨款；公司資產出現灌水、欺瞞等狀況，這些都屬交易障礙。

「先有交易，才有制度」李怡庭強調說，每個時代因應不同技術，導致不同交易障礙。以現代社會而言，因應網購產生大量金流，導致系統時常當機，為使交易順利，電商平台開始與第三方支付公司合作，建置完整金流系統，達到「貨暢其流」之目的。因此，政府必須在電商平台、第三方支付與消費者三方間，建立合理規範制度，才能讓經濟更活絡。

貨幣與通貨膨脹

貨幣有計價標準、價值儲藏等功能。但你能想像手中的貨幣突然一文不值？其實這現象和「通貨膨脹」（inflation，簡稱通膨）有關，而「貨幣搜尋模型」的重要性便在於發現，貨幣價值是怎麼決定的？又是哪裡出了問題讓物價飛漲？

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通膨最經典案例來自於羅馬帝國（Roman Empire）。羅馬從西元54年，皇帝尼祿（Nero Claudius Drusus Germanicus,37–68）登基開始，因大量建設公共建設、長年征戰，導致財政短絀。羅馬政府竟私自將銀幣中的銀成分降低，甚至將原本只能熔煉10枚銀幣的銀，擴大成14枚，當初以為國家財富可以因此倍數成長，但卻導致市場上劣幣驅良幣，帝國經濟隨之衰敗、覆滅。或許當初即時發現貨幣出問題，就能阻止羅馬衰敗，可惜歷史沒有如果。

面臨通貨膨脹，央行需阻止民眾通膨預期的「自我實現」

「物價穩定」是全球央行的一致目標。李怡庭早期研究曾指出，當政府對經濟體影響力（介入經濟活動的程度）夠大時，會影響民眾使用特定貨幣的意願，還有貨幣流通程度，以及貨幣本身價值。

李怡庭表示，人們願意接受一種貨幣作為支付他們提供勞力、產出的工具，是因為相信也可以用這貨幣，以他們所相信的價值，買到期待的服務或商品，而這「相信」正是貨幣價值的重要來源。同時這份相信也會影響一張紙鈔的未來價值會不會越來越低，也就是人們對未來通貨膨脹的預期。

發行鈔票的央行必須建立制度，同時採取適當的政策影響人們對貨幣價值的信心。也就是說，當面臨通貨膨脹的威脅時，央行得阻止民眾通膨預期的「自我實現」。