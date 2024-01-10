台灣央行：NFT面臨生死存亡關頭，外界建議發行總統就職紀念NFT「不切實際」
我們想讓你知道的是
1月9日央行粉專突然發表一則貼文，表示NFT熱潮已退且「瀕臨被宣告死亡」，但文內數據大量引用2022與2023年加密貨幣市場谷底的數據，卻無視2023年尾至今的復甦與熱錢湧入，而被許多網友留言批評嘲笑。究竟央行在貼文中是怎麼評論NFT的呢？
（中央社）2021下半年至2022年上半年間，非同質化代幣（NFT）在全球引發熱潮，市值一度狂飆。不過中央銀行表示，如今NFT熱潮已退，且面臨生死存亡關頭，並指出，外界建議央行發行總統就職紀念NFT「不切實際」。
前行政院長、現任新世代金融基金會董事長陳冲日前發表文章「央行可以給新總統的見面禮」，建議央行今年以NFT作為總統就職紀念幣，相較傳統紀念幣，數位紀念幣應更環保減碳，也節省資源。
央行9日於臉書發文表示，此點子看似有創意，但NFT熱潮已退，且因泡沫化，瀕臨被宣告死亡的命運，現階段建議央行發行NFT是不切實際的主意。
央行說明，非同質化代幣（Non Fungible Token, NFT）是存在區塊鏈上的數位資產，每枚NFT擁有專屬的數位簽章，而有其獨特性，被視為在網路與虛擬環境中，擁有財產的一種方式。
基本上，所有種類的數位物件，都可以NFT形式交易，包括圖像、影像、音樂，或是一則簡訊、一則推文，以及虛擬世界環境中的幾塊土地、數位服飾，都可以用NFT形式銷售。
央行指出，伴隨加密通貨的發展，NFT等加密資產在2021下半年至2022年上半年引發追捧熱潮，2021年底，全球NFT市值超過400億美元，幾乎相當於全球藝術市場的價值。
知名歌手小賈斯汀（Justin Bieber）及巴西足球員內馬爾（Neymar）等名人搶購NFT的加持及NFT俱樂部的創建，更讓NFT看似有其獨特性，成為在加密社群中的身分地位象徵，進一步擴大NFT對於投資者的吸引力。2022年1月，NFT單月交易量就達170億美元。
好景不長，NFT熱潮很快地在2022年下半年消退，當年9月交易量大跌至4.66億美元，交易量大幅下滑97％。NFT價值出現崩跌，如著名的無聊猿系列（Bored Ape Yacht Club）NFT及謎戀貓系列（CryptoKitties）NFT，均大幅下跌逾90％。
央行直言，目前多數NFT恐已一文不值；2023年9月，一家加密資產分析平台的研究，檢視全球逾7萬3千個NFT，發現當中有95％的NFT已毫無價值。過去NFT的盛況有如昨日黃花，近來甚至已被英國主流媒體宣告死亡的命運。
英國財政部為了搭上NFT熱潮，曾在2022年4月4日宣布擬創建英國官方版NFT，並指示英國皇家鑄幣廠著手於2022年夏天發行，但宣布後近12個月期間，英國財政部的NFT計畫銷聲匿跡；直到去年3月，英國財政部經濟大臣葛瑞菲斯（Andrew Griffith）證實，英國皇家鑄幣廠暫不會推出NFT。
央行指出，此一發展，顯見英國財政部已放棄發行NFT的計畫。
外媒則分析，NFT熱潮消退，加上後來UST穩定幣與美元脫鉤、加密資產交易所FTX破產，已重創加密資產市場，最終使得英國財政部不得不放棄NFT計畫。
新聞來源
延伸閱讀
- 前行政院長陳冲建議總統就職紀念幣以「NFT」發售，央行：將視總統當選人意願配合辦理
- 喊「NFT元年」的人都是老人：知名品牌競相投入NFT的深水，只是一窩蜂嗎？
- 除了炒作頭像之外，NFT對藝術產業究竟帶來了哪些改變？
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：丁肇九
核稿編輯：羅元祺
Tags：
擁抱AI，創新未來：立即報名微軟「AI領航者探索週」，開創雲端、數據與資安的致勝佈局視野！
我們想讓你知道的是
台灣微軟攜手科技報橘舉辦「AI領航者探索週」線上講座，邀請各界決策者、工作者加入，共同參與新世代的企業生產力革命，實現屬於AI時代的商業價值。
隨著科技更迭，近幾年人工智慧（AI）技術突飛猛進。尤其生成式AI問世後，許多深度學習、機器學習、生成式AI等技術開始與軟體平台整合，各式各樣的智慧應用解決方案因應而生。
因此，企業也在商模創新、營運效率、生產力提升、客戶服務等發展面向中，獲得更多的成長空間。若仔細觀察近年的產業動態，我們不難發現，AI已經從幾年前的熱門話題，變成企業必然面臨的實務課題。如今「該如何擁抱AI，才能為組織創造更多的價值與競爭力？」已經成為多數企業決策者最關切的問題。
台灣微軟攜手科技報橘舉辦「AI領航者探索週」，並特別邀請8位產業實戰經驗豐富的講者，帶領參與者從企業基礎設施、工作模式建構、新世代客戶體驗，以及資安防護等角度，幫助使用者事半功倍，實現屬於AI時代的商業價值。
趨勢洞察、基礎架構上雲、導入智慧應用，AI時代關鍵Knowhow一次掌握
本次活動聚焦企業導入AI的五大重點議題，透過線上的方式帶大家重溫包括「如何運用AI實踐商業價值」、「企業採用AI前的必備基礎」、「運用AI重塑工作模式」、「以AI打造客戶服務新體驗」、「讓AI成為資安防禦的堅實後盾」等內容精華。
微軟邀請到國際級的技術專家，帶領參與者從最基礎的趨勢解讀、導入實務、架構上雲開始，一步步了解新時代的AI創新之道，並給予實務建議及引導，幫助企業解決導入AI初期可能遭遇的問題。接著，再由多位資深解決方案經理，深入介紹「Microsoft Copilot」的各項應用，帶領會眾認識AI工具創造的全新工作模式，運用AI工具提升工作者的生產力，並透過AI平台提升整體團隊工作效率，達到優化企業營運效率、完善客戶體驗旅程，以及透過保護企業的數位資產，達到提升組織韌性的效果。
AI帶來的生產力革命已是現在進行式，趁AI時代華麗揭幕前搶先做好準備，擁抱AI工具、提高企業生產力，絕對是值得所有工作者與企業深入探索的優先課題。而且更方便的是，本次講座活動採「線上方式」進行，企業不只能夠根據需要選擇感興趣的議程主題，還可以免去遠赴會議的交通時間，運用空閒時間完成吸收，如此難得的機會千萬不能錯過！
微軟「AI 領航者探索週」 活動詳細資訊
活動地點：線上報名、參與。
立即報名：點此填寫資料後即可完成報名。