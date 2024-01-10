台灣央行：NFT面臨生死存亡關頭，外界建議發行總統就職紀念NFT「不切實際」

（中央社）2021下半年至2022年上半年間，非同質化代幣（NFT）在全球引發熱潮，市值一度狂飆。不過中央銀行表示，如今NFT熱潮已退，且面臨生死存亡關頭，並指出，外界建議央行發行總統就職紀念NFT「不切實際」。

前行政院長、現任新世代金融基金會董事長陳冲日前發表文章「央行可以給新總統的見面禮」，建議央行今年以NFT作為總統就職紀念幣，相較傳統紀念幣，數位紀念幣應更環保減碳，也節省資源。

央行9日於臉書發文表示，此點子看似有創意，但NFT熱潮已退，且因泡沫化，瀕臨被宣告死亡的命運，現階段建議央行發行NFT是不切實際的主意。

央行說明，非同質化代幣（Non Fungible Token, NFT）是存在區塊鏈上的數位資產，每枚NFT擁有專屬的數位簽章，而有其獨特性，被視為在網路與虛擬環境中，擁有財產的一種方式。

基本上，所有種類的數位物件，都可以NFT形式交易，包括圖像、影像、音樂，或是一則簡訊、一則推文，以及虛擬世界環境中的幾塊土地、數位服飾，都可以用NFT形式銷售。

央行指出，伴隨加密通貨的發展，NFT等加密資產在2021下半年至2022年上半年引發追捧熱潮，2021年底，全球NFT市值超過400億美元，幾乎相當於全球藝術市場的價值。

知名歌手小賈斯汀（Justin Bieber）及巴西足球員內馬爾（Neymar）等名人搶購NFT的加持及NFT俱樂部的創建，更讓NFT看似有其獨特性，成為在加密社群中的身分地位象徵，進一步擴大NFT對於投資者的吸引力。2022年1月，NFT單月交易量就達170億美元。

好景不長，NFT熱潮很快地在2022年下半年消退，當年9月交易量大跌至4.66億美元，交易量大幅下滑97％。NFT價值出現崩跌，如著名的無聊猿系列（Bored Ape Yacht Club）NFT及謎戀貓系列（CryptoKitties）NFT，均大幅下跌逾90％。

央行直言，目前多數NFT恐已一文不值；2023年9月，一家加密資產分析平台的研究，檢視全球逾7萬3千個NFT，發現當中有95％的NFT已毫無價值。過去NFT的盛況有如昨日黃花，近來甚至已被英國主流媒體宣告死亡的命運。

英國財政部為了搭上NFT熱潮，曾在2022年4月4日宣布擬創建英國官方版NFT，並指示英國皇家鑄幣廠著手於2022年夏天發行，但宣布後近12個月期間，英國財政部的NFT計畫銷聲匿跡；直到去年3月，英國財政部經濟大臣葛瑞菲斯（Andrew Griffith）證實，英國皇家鑄幣廠暫不會推出NFT。

央行指出，此一發展，顯見英國財政部已放棄發行NFT的計畫。

外媒則分析，NFT熱潮消退，加上後來UST穩定幣與美元脫鉤、加密資產交易所FTX破產，已重創加密資產市場，最終使得英國財政部不得不放棄NFT計畫。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：羅元祺