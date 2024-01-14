「俄羅斯方塊」得分突破999999！40年來玩不膩的遊戲如何被一位13歲少年攻破？
我們想讓你知道的是
在俄羅斯方塊的輝煌歷史中，一直有一個無法逾越的障礙——第29關的極限速度。這成為了一個無法逾越的界限，挑戰著世界各地的俄羅斯方塊愛好者。直到威利斯的出現，這個看似不可逾越的極限終於被打破，俄羅斯方塊這座高塔終於迎來了挑戰者。
在2023年將要結束的12月21日，奧克拉荷馬州的一個小鎮，一位名叫威利斯·吉布森（Willis Gibson）的13歲少年，以網名「Blue Scuti」，攻破了俄羅斯方塊的最後一關，並且讓這款經典遊戲陷入了當機的窘境。威利斯上傳到YouTube的勝利影片，震驚了整個遊戲社群。曾被這款遊戲陪伴了整個童年的你，一定也知道隨著音樂不斷下降的方塊們有多難應付......。
隨著人類文明的進步，科技日新月異，各種電玩遊戲的精緻度、流暢度也不斷演進，從之前的TGA遊戲大獎（The Game Awards）所有得獎遊戲就能窺知一二。然而，有一個「古老的遊戲」在數十年來一直高牆難攀，持續守護著自己的最後一關。是的，就是那個我們都熟知，一見字遊戲主題曲也同時在腦內響起的俄羅斯方塊（Tetris）。
從80年代被創造至今，這個簡單卻也不簡單的遊戲最後一關，一直都沒能被攻破，直到日前，一位年僅13歲的「俄羅斯方塊神童」終於突破了最後一道防線。究竟是誰讓方塊讀統治終結，就跟著我們一起來看看這個震驚「方塊界」的故事。
震驚全世界的遊戲社群
在2023年將要結束的12月21日，奧克拉荷馬州的一個小鎮，一位名叫威利斯·吉布森（Willis Gibson）的13歲少年，以網名「Blue Scuti」，攻破了俄羅斯方塊的最後一關，並且讓這款經典遊戲陷入了凍結的窘境。威利斯上傳到YouTube的勝利影片，震驚了整個遊戲社群。
曾被這款遊戲陪伴了整個童年的你，一定也知道隨著音樂不斷下降的方塊們有多難應付。最初，玩家們只能夠打到29關，因為隨著每一關的推進，方塊的下降速度實在太快，人類的手眼協調難以應對。不過其後，一些顛覆傳統的玩家透過各種技巧，不斷地挑戰並刷新紀錄。在2020年，頂級玩家使用「搖桿滾動」技術，重新定義了俄羅斯方塊的競技可能性，使遊戲再次成為玩家們競逐的目標。
那天，威利斯在他小小的臥室中連續打通了157關後，方塊的分數竟然突破位數極限，顯示「999999」，然後就停住了。而畫面上顯示的等級為18級，是因為最初遊戲設計時，認為並沒有人能突破30級，因此在第30關以後，遊戲的等級就會出現亂數。
威利斯在關卡全破當機、畫面凍結的瞬間高聲尖叫「天啊！！！」，據本人描述，他最後甚至感覺不到自己的手指，只是興奮到癱倒在椅子上。
威利斯自2021年起以Blue Scuti名義參加俄羅斯方塊比賽，如今被公認是第一個在原始硬體上「擊敗」俄羅斯方塊的人類。俄羅斯方塊世界錦標賽主席克萊門特表示：「以前從未有人辦到過。其實直到幾年前，大家都還認為這是絕不可能發生的事。」威利斯的「界限突破」不僅令人震驚，更是讓整個俄羅斯方塊社群陷入狂熱。
俄羅斯方塊的前世今生
回溯到1984年，蘇聯科學家帕基特諾夫首次設計和編寫這款遊戲。當時，他正在蘇聯科學院電算中心工作，遊戲的名稱是由希臘語數字「四」的前綴「tetra-」和帕基特諾夫最喜歡的運動網球「tennis」拼接而成。
這款遊戲自1984年6月6日首次發佈以來，一路成為了電子遊戲領域的代表作之一。在80年代末至90年代初，俄羅斯方塊風靡全球，無論是家用電腦、大型電玩還是Game Boy，俄羅斯方塊都佔據了遊戲市場的一席之地。當時隨處可見拿著俄羅斯方塊掌上型電玩的小男孩，坐在角落全神貫注地抖動著。
它甚至橫跨各種平台，從手機、媒體播放器等，俄羅斯方塊都在各個領域展現其優勢。甚至還有人將俄羅斯方塊的遊戲元素應用到餐具、大樓外牆上。它不僅是一個遊戲，更是一種文化符號。
《電子遊戲月刊》在2007年將俄羅斯方塊列為「最偉大的100個遊戲」中的第1位，獲IGN列為「最偉大的100個遊戲」中的第2位。截至2009年，俄羅斯方塊全球售出逾7000萬套遊戲，手提電話上更是售出逾1億套遊戲。
地獄的第29關
然而，在俄羅斯方塊的輝煌歷史中，一直有一個無法逾越的障礙──第29關的極限速度。這成為了一個無法逾越的界限，挑戰著世界各地的俄羅斯方塊愛好者。直到威利斯的出現，這個看似不可逾越的極限終於被打破，俄羅斯方塊這座高塔終於迎來了挑戰者。
有趣的是，在這場突破中，威利斯使用的是一種2021年起流行的「滾動」搖桿技術，這種技術讓玩家在每秒內至少操縱方向鍵20次，超越了先前熱門的「高速連擊」技法。
洗腦的遊戲主題音樂從何而來？
俄羅斯方塊超洗腦的主題音樂，是一段俄羅斯傳統民歌《貨郎》（俄語：Коробейники）的旋律。
這首歌並非遊戲原創，而是來自19世紀的俄羅斯。《貨郎》原本是一首形容市集或集市上小販的歌謠，描述著在熱鬧的市場中辛勞工作的生活。然而，當這首歌的旋律被遊戲設計師引入到俄羅斯方塊中，卻在全球掀起了一陣旋風。
遊戲開發者的音樂選擇，不僅為俄羅斯方塊注入了俄羅斯風情，更使得遊戲在全球玩家中間擁有獨特的吸引力。《貨郎》的輕快節奏和悠揚旋律，伴隨著方塊的下墜，為玩家營造了一種無法言喻的情感體驗。不過，為了破關而不停玩著遊戲，就要日以繼夜聽著一樣的旋律，不曉得威利斯腦中是否也迴響著揮之不去的主題曲呢。
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基礎建設是經濟強心針還是必要維生素？各國積極佈局未來建設，台灣該如何因應新世代的基礎建設需求？
我們想讓你知道的是
自新冠疫情肆虐以來，全球經濟可說是在風雨中飄搖求生，不僅備受升息與通膨夾擊，還得應對陸續爆發的地緣政治衝突，各國政府無不想盡辦法為自家經濟打劑強心針，這也包括今年舉辦總統大選的台灣。在新的結構與投資環境下，具備穩健防禦特性的基礎建設類股，正逐漸成為投資人關注焦點。
通膨即將消退了嗎？幾乎全球所有投資人都在期待著答案。新冠疫情、俄烏戰爭爆發、以哈衝突越演越烈、中國經濟成長放緩，許多投資人不得不認清，此刻已來到景氣循環末升段。即使聯準會先前終於鬆口，暗示今年有機會調降利率，但市場仍充斥著不確定性，加上今年舉辦的台、美總統大選，不少投資者開始聚焦具備防禦景氣循環及通膨轉嫁能力的基礎建設資產。
基礎建設是經濟強心針或必要維生素？
基礎建設之所以變成熱門議題，不僅在於攻守兼備，低波動又能帶來穩定金流，還因為許多基礎建設是透過法規取得特許經營權協議，能對抗通膨、領先抓住各行業先機，若是透過投資全球基建上市全球股票，還不用擔心流動性的問題。
這一兩年，各國無不加快基礎建設「硬實力」，美國已投入1.2兆美元優化鐵公路、航運、空運、電網、寬頻網路等公共基礎建設；3,690億美元投入能源轉型以及適應氣候變遷計劃，以及527億美元用於美國晶片法案，投資資訊與通訊科技安全、半導體供應鏈。
全球掀起的這股基建投資風潮，還包括歐盟提出「REPowerEU計畫」，以3,000億歐元全力加速能源轉型；印度投入1.5兆美元於「Gati Shakti大基建計畫」建立交通運輸網路；澳洲以1,200億美元升級主要公路與鐵路。而中國同樣不遑多讓，5,000億元人民幣的基建基金用於現代化基礎建設四大轉型，包含網絡、產業升級、城市化、農業農村基建。
同時，數位與AI的變革也影響到目前人們的生活型態，新科技更激發許多基礎建設需求，好比是基地台擴建、電動車充電樁及資料中心建置⋯⋯等，而行動通訊相關營運商更是投入大量資本支出，就為了提升行動網路的密度。而數位轉型也加速產業升級，根據研究機構Precedence Research預測，數位化轉型帶來的總營收年均複合成長率將高達25.1％。
各國政府之所以投入基礎建設，不僅是因為基礎建設提供的水電瓦斯、運輸等能提供民生必需，存在「剛性需求」能達到對抗通膨的效果，基建產業多為政府特許，受到經營契約保護，價格上也能隨著通膨上升適度調整，甚至也因政府調控，公用事業還可賺取長期投資回報並提供穩定企業現金流。
台灣需要的基礎建設是什麼？
在這一波基礎建設競賽中，台灣自然無法置身事外，近日甚至也成為副總統辯論會的議題之一。專家便認為，全球都在力拼改變，若台灣想維持競爭力，國家規劃與基礎建設就必須與時俱進，但面對未來發展，台灣更應該要思考國土規劃，尤其台灣地理環境特殊，地震、多雨，在討論大型基礎建設計畫前，得先考量的是「土地容受力」。
以常見的地震為例，一場6.3級地震，台北可能就倒掉4000棟房屋；一次意外的雷擊，就會造成台中大雅地區2849戶停電。在天災的檢驗下，許多基礎建設的問題一一浮現，也讓我們必須開始思考建築的規範以及供電系統的問題。
因此專家建議台灣應該推動防災型都市更新，將住在土壤液化潛勢區的人口遷往外移，並進行一般老舊建築物的重整與維護、房屋的耐震強度改善。尤其台灣人口結構改變，高齡化、少子化是極為嚴峻的現實，基礎建設的思維不能停滯。
新世代基礎建設，我們該往哪裡走？
「我們應該要考慮非工程手段，所謂的Non-structural Measures（非結構性措施），因地制宜，將花費創造最大的效果，精準解決問題的痛處，才能達到目的。」專家表示，透過計算土地容受力，盤點台灣環境可承受的人口極限或是開發程度，根據不同災害等級，重新進行土地的使用標的區隔，並重新設計都市，將空曠建地作彈性運用，才能打造出適合安老的環境。
國家發展仰賴完善且前瞻的思維，台灣未來也要順應時代變遷，進行滾動式調整，光只是興建更快的高鐵、更長的公路、更高的大樓，恐已不合時宜，如何因應民眾的需求、生態的保育以及天災的應變，來符合未來的需求，唯有正確的國土規劃、持續的基礎建設，才能為台灣打造出安全永續的環境。