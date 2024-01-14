「俄羅斯方塊」得分突破999999！40年來玩不膩的遊戲如何被一位13歲少年攻破？

在2023年將要結束的12月21日，奧克拉荷馬州的一個小鎮，一位名叫威利斯·吉布森（Willis Gibson）的13歲少年，以網名「Blue Scuti」，攻破了俄羅斯方塊的最後一關，並且讓這款經典遊戲陷入了當機的窘境。威利斯上傳到YouTube的勝利影片，震驚了整個遊戲社群。曾被這款遊戲陪伴了整個童年的你，一定也知道隨著音樂不斷下降的方塊們有多難應付......。

隨著人類文明的進步，科技日新月異，各種電玩遊戲的精緻度、流暢度也不斷演進，從之前的TGA遊戲大獎（The Game Awards）所有得獎遊戲就能窺知一二。然而，有一個「古老的遊戲」在數十年來一直高牆難攀，持續守護著自己的最後一關。是的，就是那個我們都熟知，一見字遊戲主題曲也同時在腦內響起的俄羅斯方塊（Tetris）。

從80年代被創造至今，這個簡單卻也不簡單的遊戲最後一關，一直都沒能被攻破，直到日前，一位年僅13歲的「俄羅斯方塊神童」終於突破了最後一道防線。究竟是誰讓方塊讀統治終結，就跟著我們一起來看看這個震驚「方塊界」的故事。

震驚全世界的遊戲社群

在2023年將要結束的12月21日，奧克拉荷馬州的一個小鎮，一位名叫威利斯·吉布森（Willis Gibson）的13歲少年，以網名「Blue Scuti」，攻破了俄羅斯方塊的最後一關，並且讓這款經典遊戲陷入了凍結的窘境。威利斯上傳到YouTube的勝利影片，震驚了整個遊戲社群。

曾被這款遊戲陪伴了整個童年的你，一定也知道隨著音樂不斷下降的方塊們有多難應付。最初，玩家們只能夠打到29關，因為隨著每一關的推進，方塊的下降速度實在太快，人類的手眼協調難以應對。不過其後，一些顛覆傳統的玩家透過各種技巧，不斷地挑戰並刷新紀錄。在2020年，頂級玩家使用「搖桿滾動」技術，重新定義了俄羅斯方塊的競技可能性，使遊戲再次成為玩家們競逐的目標。

那天，威利斯在他小小的臥室中連續打通了157關後，方塊的分數竟然突破位數極限，顯示「999999」，然後就停住了。而畫面上顯示的等級為18級，是因為最初遊戲設計時，認為並沒有人能突破30級，因此在第30關以後，遊戲的等級就會出現亂數。

威利斯在關卡全破當機、畫面凍結的瞬間高聲尖叫「天啊！！！」，據本人描述，他最後甚至感覺不到自己的手指，只是興奮到癱倒在椅子上。

威利斯自2021年起以Blue Scuti名義參加俄羅斯方塊比賽，如今被公認是第一個在原始硬體上「擊敗」俄羅斯方塊的人類。俄羅斯方塊世界錦標賽主席克萊門特表示：「以前從未有人辦到過。其實直到幾年前，大家都還認為這是絕不可能發生的事。」威利斯的「界限突破」不僅令人震驚，更是讓整個俄羅斯方塊社群陷入狂熱。

俄羅斯方塊的前世今生

回溯到1984年，蘇聯科學家帕基特諾夫首次設計和編寫這款遊戲。當時，他正在蘇聯科學院電算中心工作，遊戲的名稱是由希臘語數字「四」的前綴「tetra-」和帕基特諾夫最喜歡的運動網球「tennis」拼接而成。

這款遊戲自1984年6月6日首次發佈以來，一路成為了電子遊戲領域的代表作之一。在80年代末至90年代初，俄羅斯方塊風靡全球，無論是家用電腦、大型電玩還是Game Boy，俄羅斯方塊都佔據了遊戲市場的一席之地。當時隨處可見拿著俄羅斯方塊掌上型電玩的小男孩，坐在角落全神貫注地抖動著。

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它甚至橫跨各種平台，從手機、媒體播放器等，俄羅斯方塊都在各個領域展現其優勢。甚至還有人將俄羅斯方塊的遊戲元素應用到餐具、大樓外牆上。它不僅是一個遊戲，更是一種文化符號。

《電子遊戲月刊》在2007年將俄羅斯方塊列為「最偉大的100個遊戲」中的第1位，獲IGN列為「最偉大的100個遊戲」中的第2位。截至2009年，俄羅斯方塊全球售出逾7000萬套遊戲，手提電話上更是售出逾1億套遊戲。

地獄的第29關

然而，在俄羅斯方塊的輝煌歷史中，一直有一個無法逾越的障礙──第29關的極限速度。這成為了一個無法逾越的界限，挑戰著世界各地的俄羅斯方塊愛好者。直到威利斯的出現，這個看似不可逾越的極限終於被打破，俄羅斯方塊這座高塔終於迎來了挑戰者。

有趣的是，在這場突破中，威利斯使用的是一種2021年起流行的「滾動」搖桿技術，這種技術讓玩家在每秒內至少操縱方向鍵20次，超越了先前熱門的「高速連擊」技法。

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洗腦的遊戲主題音樂從何而來？

俄羅斯方塊超洗腦的主題音樂，是一段俄羅斯傳統民歌《貨郎》（俄語：Коробейники）的旋律。

這首歌並非遊戲原創，而是來自19世紀的俄羅斯。《貨郎》原本是一首形容市集或集市上小販的歌謠，描述著在熱鬧的市場中辛勞工作的生活。然而，當這首歌的旋律被遊戲設計師引入到俄羅斯方塊中，卻在全球掀起了一陣旋風。

遊戲開發者的音樂選擇，不僅為俄羅斯方塊注入了俄羅斯風情，更使得遊戲在全球玩家中間擁有獨特的吸引力。《貨郎》的輕快節奏和悠揚旋律，伴隨著方塊的下墜，為玩家營造了一種無法言喻的情感體驗。不過，為了破關而不停玩著遊戲，就要日以繼夜聽著一樣的旋律，不曉得威利斯腦中是否也迴響著揮之不去的主題曲呢。