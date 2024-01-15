專訪中研院陳弘儒：當AI取代人類執法時，你相信AI的「道德判斷」嗎？

採訪撰文：劉韋佐

責任編輯：田偲妤

美術編輯：蔡宛潔

AI執法中，你願意守法嗎？

由人工智慧擔任警察，再也不是科幻電影的情節，交通管制常見的科技執法就是應用AI辨識闖紅燈、未依規定轉彎、車輛不停讓行人等違規行為。AI的客觀、高效率正在挑戰以人為審判主體的法治領域，這樣的轉變會對我們產生什麼影響呢？讓我們專訪歐美研究所陳弘儒助研究員，他將帶我們思考：當AI取代人類執法時，將如何改變人們對守法的認知？

交通尖峰時段，後方出現一台救護車，你願意闖紅燈讓道嗎？

想像有一天你正在尖峰時段開車，車子停在十字路口等紅燈時，後方出現一輛急駛而來的救護車，你為了讓道必須開過停止線。這時你是否願意冒著違規被開罰的風險？還是承擔風險以換取他人盡速就醫？

在上述情境中，針對「要不要闖紅燈」我們經歷了一段價值判斷過程。如果剛好十字路口有真人警察，他的判斷可能是：這是情急之下不得不的行為，並非蓄意違規。

然而，如果負責執法的是「法律人工智慧系統」（Artificially legal intelligent，簡稱ALI）情況可能截然不同。

ALI這個詞源自Mireille Hilde brandt的研究，在概念上可區分為兩類：採取傳統程式碼的IFTTT（ifthisthenthat）、運用機器學習的資料驅動。前者是注重法律推理或論證的計算機模型，將法律規範轉為程式碼，藉由程式編寫來執行法律任務。後者則透過大量資料的學習，來預測行為範式，用於再犯率、判決結果預測上有較好的成果。

一般情況下，應用在交通管制的ALI會辨識車輛是否超速、闖紅燈等違規行為，不過交通情境千變萬化，ALI能否做出包含「道德價值的判斷」將是一大挑戰！

中研院歐美研究所陳弘儒助研究員察覺，人工智慧正在左右人們對守法的價值判斷及背後的因果結構，進而反思當我們將原本由人來判斷的事項，全權交由AI來執行時，可能產生哪些潛移默化的影響？

讓我們與陳弘儒展開一場從法哲學出發的對話，探索AI與法治價值之間的緊張關係。

圖片來源：研之有物 中研院歐美研究所陳弘儒助研究員，從法哲學出發，探索AI與法治價值之間的緊張關係。

怎麼會對「人工智慧（AI）」與「法律人工智慧系統（ALI）」產生研究興趣？

會對AI感興趣是因為我很早就對電腦有興趣，我原本大學想唸資訊工程，因為高中有些科目沒辦法唸，於是去唸文組，大學進入法律系就讀，研究所考入「基礎法學組」研讀法哲學。

後來我到美國讀書，當時Alpha Go的新聞造成很大的轟動，啟發我思考AI的應用應該有些法律課題值得探討，於是開始爬梳AI與法律的發展脈絡。

AI這個詞大概在1950年代被提出，而AI與法律相關的討論則在1970、80年代就有學者開始思考：我們能否將法律推理過程電腦程式化，讓電腦做出跟法律人一樣的判斷？

事實上，AI沒有在做推理，它做的是機率的演算，但法律是一種規範性的判斷，所有判斷必須奠基在法律條文的認識與解釋上，給予受審對象合理的判決理由。

這讓我好奇：如果未來廣泛應用AI執法，法律或受法律規範的民眾會怎麼轉變？

至於真正開始研究「法律人工智慧系統（ALI）」是受到我父親的啟發。有一陣子我經常開車南北往返，有一天我跟父親聊到用區間測速執法的議題。交通部曾在萬里隧道使用區間測速，計算你在隧道裡的平均速率，如果超速就開罰。

父親就問我：「政府有什麼理由用區間測速罰我？如果要開罰就必須解釋是哪一個時間點超速。」依照一般的數學邏輯，你一定有在某個時間點超速，所以平均起來的速率才會超過速限，可是法律判斷涉及規範性，我們必須思考背後的正當性課題，不能只用邏輯解釋，這啟發我逐漸把問題勾勒出來，試圖分析執法背後的規範性意涵。

如果將執行法律任務的權限賦予AI，可能暗藏什麼風險？

我們先來談人類和AI在做判斷時的差別。人類無時無刻都在做判斷，判斷的過程通常會先做「區分」，例如在你面前有A和B兩個選項，在做判斷前必須先把A和B區分開來，讓選項有「可區別性」。

在資料龐大的情況下，AI的優勢在於能協助人類快速做好區分，可是做判斷還需經歷一段AI難以觸及的複雜過程。人類在成長過程中會發展出一套顧及社會與文化認知的世界觀，做判斷時通常會將要區分的選項放進這個世界觀中，最終做出符合社會或自身考量的抉擇。

當我們將判斷程序交由AI執行，就會涉及「判斷權限移轉」的問題，這經常在日常生活中發生，你只要發現原本自己可以執行的事情，有另外一個對象做的比你好或差不多好，你就會漸漸把判斷的工作交給它，久而久之，你大概會覺得這是很好的做法，因為可以節省大量時間。

自駕車導航系統就是判斷權限移轉的例子，由於導航通常可以找出最佳行車路線，駕駛人幾乎會跟著走，但仍有可能誤入路況不佳或無法通行的地方。

我擔心這種判斷權限移轉會快速且廣泛的發生，因為AI的工作效率極高，可以大幅節省人力成本，但是哪一些權限可以放給AI？哪一些權限人類一定要守住？我們經常沒有充足的討論，等到發生問題再亡羊補牢可能為時已晚。

以讓道給救護車而闖紅燈的情境為例，如果讓AI來做交管，可以節省警察人力，又可以快速精準地開罰，卻迫使民眾需額外花時間，證明闖紅燈有正當理由。如果是真人警察來判斷，警察通常會認為你的行為有正當理由而不開罰。這對於受法律規範的民眾來說，會產生兩種全然不同的規範作用。

AI產生的規範作用會讓民眾擔心事後銷單的麻煩程序，如果無法順利解決，可能會訴諸民意代表或上爆料公社，並漸漸改變民眾對守法的態度。而真人警察產生的規範作用，將使民眾自主展現對法律的高度重視，雖然當下的行為牴觸法律，卻是行為人經過多方權衡後做的判斷，相信法律會支持自己出於同理心的行為。