年前獨家最強檔！OSIM展品出清4折起
我們想讓你知道的是
年度熱銷！數據AI養身科技「5感養身椅」 除舊佈新，輕鬆入手「沙發小天后」! 年前搶便宜就在這一檔！OSIM於1/18（四）～2/1（四）在高雄統一夢時代舉辦「獨家最強檔展品出清特賣會」，僅此一檔眾多商品最低4折起。首推玄彬代言「5感養身椅」，獨家「數據AI養身科技」，先監測壓力指數再客製5感紓壓配方，並可持續升級按摩程式，打造減壓好眠新生活；精選好沙發、會按摩「沙發小天后」，年前添喜氣輕鬆入手!還有居家運動、眼部按摩商品低至4折，數量有限，行動要快
年度熱銷!玄彬代言「5感養身椅」
數據AI養身科技，立省11萬減壓又好眠！
OSIM以獨家「數據AI養身科技」，運用大數據資料，監測、分析、演算出「壓力指數」，再依據個人數值提供客製化的紓壓按摩，搭配情境光、3D環繞音響以及香氛膠囊，不僅達到極緻5感紓壓體驗，更透過7大數據指標為健康把關。業界唯一永續升級「養身椅」系列，除了APP操控方便易上手，更能持續下載新按摩程式，不斷升級、優化與時俱進。驚喜價只要$158,000(原價$268,000)，立省11萬元！
好沙發、會按摩「沙發小天后」
復古紅色添喜氣，除舊佈新輕鬆入手！
理想居家少不了一張好沙發，OSIM「沙發小天后」在美型之外，還兼具沙發x躺椅x按摩椅功能，能依照需求自由切換，小小一台，按摩舒適度不減! 獨家專利「V手按摩科技」，模擬專業按摩師手指的張合技巧，以靈活的抓捏手法「抓」走肌肉最深層的酸痛，展品價只要＄44,999(原價＄72,800)，驚喜62折輕鬆入手，「紅」運當頭!
在家運動更輕鬆！
最低4折！想動就動無負擔
寒冬來襲懶得出門運動嗎?OSIM運動紓緩系列來幫你!從健身運動到按摩紓緩一次購足。「震能量板」緊實腿部肌肉促進血液循環，低至4折，超佛心展品價＄3,299(原價$8,200)；「智能爬山機」高效居家健身選擇，不受天氣影響隨時進行健步運動，超值驚喜價$13,999(原價$29,800)；還有「震動按摩滾筒」、「勁速筋膜槍」幫助運動後的肌肉紓緩，讓您在家也能輕鬆動。
還有多款養身椅/按摩椅、腿/背/眼部按摩器超低價，全台唯一最強檔特賣，呵護自己從現在開始，為健康人生打基礎吧！
【高雄統一夢時代】
時間：2024/1/18(四)~2024/2/1(四)
地點：三樓 蛋型空間 (高雄市前鎮區中華五路789號)
電話：(07)823-2014
OSIM提供以下商品服務：
- 養身椅/按摩椅福利品全省免費派送，保固期一年
- 按摩器小產品，福利品不提供配送服務，保固期半年
- 分期方式依現場公告為準
- 實際商品售價、顏色以現場標示為主，數量有限，售完為止
- 福利品出清恕不接受退換貨服務
- 養身椅/按摩椅需於訂購日起一個月內完成送貨，逾期恕無法保留
- 所有福利品恕不再參加百貨滿千送百活動
本文章內容由「OSIM」提供。