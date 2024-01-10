不滿鍾小平掛「棄于保鍾」看版，于美人按鈴申告、批低劣政治操作

（中央社）台北市無黨籍立委候選人于美人今天（10日）譴責同選區國民黨候選人鍾小平張貼棄保文宣看板，她隨後按鈴申告。鍾小平表示，于美人過去行為不知是藍綠或白，搖擺缺誠信。

無黨籍台北市第5選區（北中正、萬華）立委候選人于美人上午召開記者會，她指出，鍾小平在選區內張貼大量惡質棄保文宣及看板，她譴責這是低劣政治操作，呼籲市民應堅定支持優質立委候選人。

于美人表示，這場選舉，她赤手空拳面對2大政黨，讓其中1人喊棄保、另1人喊搶救，她認為已經贏了，她都是採取正向、乾淨、理性選戰方式是想讓下一代了解民主素養。

她說，召開記者會是盼安撫支持者焦慮，棄保是沒信心的人才會提到，選舉除輸贏，也要展現更重要價值，鍾小平操作棄保並以撕裂、低階選舉招數會被選民唾棄。

對此，鍾小平透過媒體群組發布影音回應，設置看板為「棄于保鍾救萬華」，其實當地都知道他當選機會大，最重要的是例如民眾黨總統候選人柯文哲全國競總主委鄧家基曾替他站台，代表民眾黨在中正萬華區是支持他，此選區已是藍白合態勢，才能打敗民進黨。

他說，于美人過去沒有幫柯文哲助選，事後還支持民進黨總統候選人賴清德，卻又發文宣支持國民黨，不知道于美人是藍或白或綠，沒人搞得清楚。

鍾小平指出，選舉勝負是一件事，但誠信搖擺的候選人未當選就學政客，這是非常不好的，他認為票投于美人，就是幫助民進黨台北市第5選區立委候選人吳沛憶當選。

吳沛憶今天出席活動接受媒體聯訪對此表示，呼籲鍾小平應正面面對選民檢驗，且台北市民對選風有一定標準，使用這樣手段，選民不會認同。

她說，每名候選人都應表達理念與價值，她堅持在選戰中不要操作對立仇恨，但競選對手不斷地打棄保議題及政治算計，呼籲應回歸候選人政見及提出過去問政成績，讓選民檢驗。

于美人下午赴台北地檢署按鈴申告時指出，她堅持乾淨選舉，但鍾小平一夜之間在選區掛滿棄保看板，讓她的支持者受到干擾，如此惡質選風，難道沒方法能改變嗎。

她表示，她以一己之力對抗政黨，讓政黨喊出棄保，在某種程度上她已經贏了，政黨怎麼可以容忍自家候選人做這種事嗎，這到底要給台灣選舉、孩子、人民什麼樣示範，因此必須透過司法，讓人民知道如何維護選舉風氣。

于美人委任律師指出，今天對鍾小平提出公職人員選舉罷免法意圖使人不當選罪嫌告訴，後續交由司法處理。

對此，鍾小平表示，提告是自由就應尊重，國民黨本來在此選區較具優勢，這是接近事實，選舉不用一邊講優雅，一邊卻提告別人，更不用選到互告，他過去也曾遭對手汙衊，他其實可以提告但未告，就是認為選舉不用到此階段。

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責任編輯：袁齊

核稿編輯：羅元祺