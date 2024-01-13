敘利亞內戰：無國界醫生眼中的燒燙傷患者，劣質燃料造成爆炸是主要原因

敘利亞爆發內戰後一年，2012年無國界醫生在西北部伊德利布省（Idlib）的阿特梅（Atmeh）開設了燒燙傷中心。目前這是敘利亞西北部唯一一家治療燒燙傷患者的醫療設施，該地區居住著超過450萬人，多為流離失所者。

無國界醫生的護理師督導阿卜杜．馬力克．阿拉烏（Abdel Malik Araour）從一開始就在這間診所工作。

墨西醫生（Moheeb）最近加入了團隊，開始發展重建手術計畫。他們述說著在診所獲得的成就，醫療系統中仍存在的巨大缺口，以及數百萬人多年來忍受著無法接受的生活情況。

跟著墨西醫生在住院部走動不是件容易的事。他不停移動，照看著許多病患，其中大多數是嚴重燒燙傷的兒童。他詢問每個病患或是家屬：

「發生什麼事？你是怎麼燒傷的？你從哪裡來？你住在屋子裡還是帳篷裡？」

然後他會解釋醫療程序，讓病患和照顧者能了解治療的過程，就像戰前他在阿勒坡大學教書的時候一樣。

長年缺乏電力，孩子不知「電」是什麼而誤觸受傷

墨西醫生說：

「在這個地區，十年來都沒有電力網路。電力是一年前才開始斷斷續續地恢復的。許多孩子不知道電是什麼。觸電常常是他們燒傷的原因之一。」

但根據墨西醫生的說法，主要問題還是劣質的燃料。

「我們擁有的廉價燃料實際上是純燃料，含有很多氣體，很容易爆炸，這是大多數婦女和兒童燒傷的主要原因。我們需要向更多人宣導安全意識。」

現在家庭的人口數比戰前更多，大多數人居住在帳篷或其他臨時避難所中。因為沒有學校，孩子們大部分時間都在家裡。

許多孩子因為多年來承受多重創傷而焦躁不安，最近一次2023年2月讓數千人死亡及流離失所的土敘大地震更令狀況加劇。

無國界醫生的團隊發現家庭意外是燒傷的主要原因，大多數意外發生在孩子身上，他們被翻倒的滾水燙傷，或是傷於暖氣系統爆炸。

這些傷害與超過12年戰爭導致的惡劣生活條件直接相關，因為人們居住的帳篷易燃且空間狹小，火災風險更高。一旦發生火災，通常整個家庭都會被燒傷，會有六七個病人一起到醫院接受治療。



無國界醫生和其他非政府組織，正在該地區的難民營中開展防火風險意識培訓。但在敘利亞西北部的1532個營地和非正式定居點中生活著200萬人，我們的團隊無法接觸到所有人。

儘管提高警覺性可以防止一些事故，但無法改善危險的生活條件。

墨西醫生說：

「我們需要呼籲當局了解問題並購買質量更好的燃料。」

但由於廉價燃料來自敘利亞東北部，那裡沒有適當的煉油廠，因此有困難。優質的燃料價格昂貴，需要進口，而在目前的經濟環境下，敘利亞西北部的大多數居民無法負擔。

敘利亞西北部唯一能治療燒燙傷的地方

敘利亞西北部所能獲得的資金雖在震後有短暫的增加，但整體正在減少中，因此在此趨勢持續之下，改善燃料品質和生活條件的希望渺茫。

地震後，燒傷中心擴展以接收更多患者，因為它仍然是敘利亞西北部唯一一個治療燒燙傷的地方。

醫療系統通常應該是一個由許多設施構成的網路，每個醫療設施應該互補，滿足不同需求。

但在遭受了十多年戰爭折磨的敘利亞西北部，醫療系統太脆弱，無法自立自強，專業照護大部分依賴土耳其的支援，包括嚴重燒傷治療在內。

在2023年2月的地震之前，無國界醫生的燒燙傷中心治療身體燒傷面積約20%的兒童，以及身體燒傷面積約40%的成年人。

較大面積燒傷的病人會被轉介到土耳其，通過巴布哈瓦（Bab al-Hawa）邊境辦事處進行醫療轉介。

透過這唯一的通道，他們在土耳其的醫療網路中接受治療，比敘利亞西北部可提供的治療更全面跟進步。

地震後，土耳其的醫療體系遭受了巨大破壞，巴布哈瓦辦事處關閉了近兩個月。

從燒燙傷中心啟用就開始在這裡工作的護理師督導阿卜杜．馬力克．阿拉烏（Abdel Malik Araour）說：

「地震之後，巴布哈瓦過境點關閉，對我們來說是一個巨大的挑戰，我們接收了許多燒傷面積更大、達到55%的病人，幾乎所有都是兒童。燒燙傷對兒童比成人更危險。當燒燙傷面積超過40%時，孩子就有生命危險，而成人比較有可能撐下去。」

「我們無法將病人轉介到其他醫療機構。在敘利亞西北部，除了無國界醫生，沒有其他醫院可以治療燒傷患者。因此，我們別無選擇，只能為他們找到解決方案。即使他們不在我們收治的範圍內，我們也有責任接待和照顧他們。這就是為什麼我們試圖增加量能。」

在2023年3月之前，伊德利布外科醫院設有一個專門治療燒傷患者的小病房。但隨著其收到的國際財政支持停止，該病房不得不在3月底關閉。自那時起，敘利亞西北部所有燒傷患者都轉而尋求無國界醫生的治療。

地震後，無國界醫生的團隊動員起來改造醫療設施，進行調整以增加醫療量能，並且成功增加了12張新床位，從本來的17張病床增加到29張。

此外，他們開設了更接近病患居住地的護理站以提供出院病患的後續照護，如心理健康照護、敷料更換和物理治療。

這個調整增加了醫護人員可以照顧的急診和手術患者的數量，同時也降低了病人因無法負擔前往接受後續照護，而停止治療的可能。

接收到嚴重燒燙傷的患者也帶來了另一個挑戰，因為這些病人在某個階段需要被送往加護病房。

敘利亞西北部加護病房床位嚴重短缺

燒燙傷患者的感染風險很高，他們容易出現高燒、嚴重呼吸道問題等感染徵兆，這都是敗血症的表現。一旦出現這種情況，他們需要非常密切的關查和特殊的照護。

當有人身體燒傷超過40%時，呼吸系統會受到影響。此時通常需要插管，但這只能在配備適當設備、能夠密切監測患者的加護病房中進行。

然而，無國界醫生的燒燙傷中心並沒有加護病房。

醫院院長穆罕默德．達威許（Mohamed Darwish）解釋了當土耳其的其他設施停止接收病人後，團隊如何努力調整並為患者尋找解決方案。

「首先，我們聯繫了許多醫院，請求它們接收需要加護病房的病人，但地震後，除了一家兒科醫院外，所有醫院都拒絕了。醫院擔心燒燙傷患者的感染會傳給其他病人。

「但這家兒科醫院同意與我們合作，接收兒童燒燙傷患者到他們的加護病房。然而，他們的加護病房只有兩張床。後來，伊德利布醫院也接收了我們的一些病人。」

當病人被送往其他醫療機構的加護病房時，無國界醫生的醫療團隊會繼續照顧他們。

五歲的馬吉德（Majid）有45%的身體燒傷，手術後，無國界將他轉介到伊德利布醫院，我們的手術團隊進行密切的後續追蹤。同時也努力為他爭取到土耳其接受後續照護。

經過一個月的努力，當跨境轉介系統慢慢重新開放，每週可以轉介一兩個生命垂危的病例時，馬吉德終於被接受了。

負責為病患及其照料者提供心理支援的希芭．比拉威（Hiba Birawe）每天和馬吉德的家人保持聯繫，她說：

「據我們所知，他仍然在土耳其，情況不佳，有呼吸問題，這讓人心痛。」

「奇蹟」病人給予力量繼續前行