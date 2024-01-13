敘利亞內戰：無國界醫生眼中的燒燙傷患者，劣質燃料造成爆炸是主要原因
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「在這個地區，十年來都沒有電力網路。電力是一年前才開始斷斷續續地恢復的。許多孩子不知道電是什麼。觸電常常是他們燒傷的原因之一。」2012年無國界醫生在西北部開設了燒燙傷中心，目前是敘利亞西北部唯一一家治療燒燙傷患者的醫療設施，並將繼續支持敘利亞西北部的燒燙傷患者。
敘利亞爆發內戰後一年，2012年無國界醫生在西北部伊德利布省（Idlib）的阿特梅（Atmeh）開設了燒燙傷中心。目前這是敘利亞西北部唯一一家治療燒燙傷患者的醫療設施，該地區居住著超過450萬人，多為流離失所者。
無國界醫生的護理師督導阿卜杜．馬力克．阿拉烏（Abdel Malik Araour）從一開始就在這間診所工作。
墨西醫生（Moheeb）最近加入了團隊，開始發展重建手術計畫。他們述說著在診所獲得的成就，醫療系統中仍存在的巨大缺口，以及數百萬人多年來忍受著無法接受的生活情況。
跟著墨西醫生在住院部走動不是件容易的事。他不停移動，照看著許多病患，其中大多數是嚴重燒燙傷的兒童。他詢問每個病患或是家屬：
「發生什麼事？你是怎麼燒傷的？你從哪裡來？你住在屋子裡還是帳篷裡？」
然後他會解釋醫療程序，讓病患和照顧者能了解治療的過程，就像戰前他在阿勒坡大學教書的時候一樣。
長年缺乏電力，孩子不知「電」是什麼而誤觸受傷
墨西醫生說：
「在這個地區，十年來都沒有電力網路。電力是一年前才開始斷斷續續地恢復的。許多孩子不知道電是什麼。觸電常常是他們燒傷的原因之一。」
但根據墨西醫生的說法，主要問題還是劣質的燃料。
「我們擁有的廉價燃料實際上是純燃料，含有很多氣體，很容易爆炸，這是大多數婦女和兒童燒傷的主要原因。我們需要向更多人宣導安全意識。」
現在家庭的人口數比戰前更多，大多數人居住在帳篷或其他臨時避難所中。因為沒有學校，孩子們大部分時間都在家裡。
許多孩子因為多年來承受多重創傷而焦躁不安，最近一次2023年2月讓數千人死亡及流離失所的土敘大地震更令狀況加劇。
無國界醫生的團隊發現家庭意外是燒傷的主要原因，大多數意外發生在孩子身上，他們被翻倒的滾水燙傷，或是傷於暖氣系統爆炸。
這些傷害與超過12年戰爭導致的惡劣生活條件直接相關，因為人們居住的帳篷易燃且空間狹小，火災風險更高。一旦發生火災，通常整個家庭都會被燒傷，會有六七個病人一起到醫院接受治療。
無國界醫生和其他非政府組織，正在該地區的難民營中開展防火風險意識培訓。但在敘利亞西北部的1532個營地和非正式定居點中生活著200萬人，我們的團隊無法接觸到所有人。
儘管提高警覺性可以防止一些事故，但無法改善危險的生活條件。
墨西醫生說：
「我們需要呼籲當局了解問題並購買質量更好的燃料。」
但由於廉價燃料來自敘利亞東北部，那裡沒有適當的煉油廠，因此有困難。優質的燃料價格昂貴，需要進口，而在目前的經濟環境下，敘利亞西北部的大多數居民無法負擔。
敘利亞西北部唯一能治療燒燙傷的地方
敘利亞西北部所能獲得的資金雖在震後有短暫的增加，但整體正在減少中，因此在此趨勢持續之下，改善燃料品質和生活條件的希望渺茫。
地震後，燒傷中心擴展以接收更多患者，因為它仍然是敘利亞西北部唯一一個治療燒燙傷的地方。
醫療系統通常應該是一個由許多設施構成的網路，每個醫療設施應該互補，滿足不同需求。
但在遭受了十多年戰爭折磨的敘利亞西北部，醫療系統太脆弱，無法自立自強，專業照護大部分依賴土耳其的支援，包括嚴重燒傷治療在內。
在2023年2月的地震之前，無國界醫生的燒燙傷中心治療身體燒傷面積約20%的兒童，以及身體燒傷面積約40%的成年人。
較大面積燒傷的病人會被轉介到土耳其，通過巴布哈瓦（Bab al-Hawa）邊境辦事處進行醫療轉介。
透過這唯一的通道，他們在土耳其的醫療網路中接受治療，比敘利亞西北部可提供的治療更全面跟進步。
地震後，土耳其的醫療體系遭受了巨大破壞，巴布哈瓦辦事處關閉了近兩個月。
從燒燙傷中心啟用就開始在這裡工作的護理師督導阿卜杜．馬力克．阿拉烏（Abdel Malik Araour）說：
「地震之後，巴布哈瓦過境點關閉，對我們來說是一個巨大的挑戰，我們接收了許多燒傷面積更大、達到55%的病人，幾乎所有都是兒童。燒燙傷對兒童比成人更危險。當燒燙傷面積超過40%時，孩子就有生命危險，而成人比較有可能撐下去。」
「我們無法將病人轉介到其他醫療機構。在敘利亞西北部，除了無國界醫生，沒有其他醫院可以治療燒傷患者。因此，我們別無選擇，只能為他們找到解決方案。即使他們不在我們收治的範圍內，我們也有責任接待和照顧他們。這就是為什麼我們試圖增加量能。」
在2023年3月之前，伊德利布外科醫院設有一個專門治療燒傷患者的小病房。但隨著其收到的國際財政支持停止，該病房不得不在3月底關閉。自那時起，敘利亞西北部所有燒傷患者都轉而尋求無國界醫生的治療。
地震後，無國界醫生的團隊動員起來改造醫療設施，進行調整以增加醫療量能，並且成功增加了12張新床位，從本來的17張病床增加到29張。
此外，他們開設了更接近病患居住地的護理站以提供出院病患的後續照護，如心理健康照護、敷料更換和物理治療。
這個調整增加了醫護人員可以照顧的急診和手術患者的數量，同時也降低了病人因無法負擔前往接受後續照護，而停止治療的可能。
接收到嚴重燒燙傷的患者也帶來了另一個挑戰，因為這些病人在某個階段需要被送往加護病房。
敘利亞西北部加護病房床位嚴重短缺
燒燙傷患者的感染風險很高，他們容易出現高燒、嚴重呼吸道問題等感染徵兆，這都是敗血症的表現。一旦出現這種情況，他們需要非常密切的關查和特殊的照護。
當有人身體燒傷超過40%時，呼吸系統會受到影響。此時通常需要插管，但這只能在配備適當設備、能夠密切監測患者的加護病房中進行。
然而，無國界醫生的燒燙傷中心並沒有加護病房。
醫院院長穆罕默德．達威許（Mohamed Darwish）解釋了當土耳其的其他設施停止接收病人後，團隊如何努力調整並為患者尋找解決方案。
「首先，我們聯繫了許多醫院，請求它們接收需要加護病房的病人，但地震後，除了一家兒科醫院外，所有醫院都拒絕了。醫院擔心燒燙傷患者的感染會傳給其他病人。
「但這家兒科醫院同意與我們合作，接收兒童燒燙傷患者到他們的加護病房。然而，他們的加護病房只有兩張床。後來，伊德利布醫院也接收了我們的一些病人。」
當病人被送往其他醫療機構的加護病房時，無國界醫生的醫療團隊會繼續照顧他們。
五歲的馬吉德（Majid）有45%的身體燒傷，手術後，無國界將他轉介到伊德利布醫院，我們的手術團隊進行密切的後續追蹤。同時也努力為他爭取到土耳其接受後續照護。
經過一個月的努力，當跨境轉介系統慢慢重新開放，每週可以轉介一兩個生命垂危的病例時，馬吉德終於被接受了。
負責為病患及其照料者提供心理支援的希芭．比拉威（Hiba Birawe）每天和馬吉德的家人保持聯繫，她說：
「據我們所知，他仍然在土耳其，情況不佳，有呼吸問題，這讓人心痛。」
「奇蹟」病人給予力量繼續前行
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基礎建設是經濟強心針還是必要維生素？各國積極佈局未來建設，台灣該如何因應新世代的基礎建設需求？
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自新冠疫情肆虐以來，全球經濟可說是在風雨中飄搖求生，不僅備受升息與通膨夾擊，還得應對陸續爆發的地緣政治衝突，各國政府無不想盡辦法為自家經濟打劑強心針，這也包括今年舉辦總統大選的台灣。在新的結構與投資環境下，具備穩健防禦特性的基礎建設類股，正逐漸成為投資人關注焦點。
通膨即將消退了嗎？幾乎全球所有投資人都在期待著答案。新冠疫情、俄烏戰爭爆發、以哈衝突越演越烈、中國經濟成長放緩，許多投資人不得不認清，此刻已來到景氣循環末升段。即使聯準會先前終於鬆口，暗示今年有機會調降利率，但市場仍充斥著不確定性，加上今年舉辦的台、美總統大選，不少投資者開始聚焦具備防禦景氣循環及通膨轉嫁能力的基礎建設資產。
基礎建設是經濟強心針或必要維生素？
基礎建設之所以變成熱門議題，不僅在於攻守兼備，低波動又能帶來穩定金流，還因為許多基礎建設是透過法規取得特許經營權協議，能對抗通膨、領先抓住各行業先機，若是透過投資全球基建上市全球股票，還不用擔心流動性的問題。
這一兩年，各國無不加快基礎建設「硬實力」，美國已投入1.2兆美元優化鐵公路、航運、空運、電網、寬頻網路等公共基礎建設；3,690億美元投入能源轉型以及適應氣候變遷計劃，以及527億美元用於美國晶片法案，投資資訊與通訊科技安全、半導體供應鏈。
全球掀起的這股基建投資風潮，還包括歐盟提出「REPowerEU計畫」，以3,000億歐元全力加速能源轉型；印度投入1.5兆美元於「Gati Shakti大基建計畫」建立交通運輸網路；澳洲以1,200億美元升級主要公路與鐵路。而中國同樣不遑多讓，5,000億元人民幣的基建基金用於現代化基礎建設四大轉型，包含網絡、產業升級、城市化、農業農村基建。
同時，數位與AI的變革也影響到目前人們的生活型態，新科技更激發許多基礎建設需求，好比是基地台擴建、電動車充電樁及資料中心建置⋯⋯等，而行動通訊相關營運商更是投入大量資本支出，就為了提升行動網路的密度。而數位轉型也加速產業升級，根據研究機構Precedence Research預測，數位化轉型帶來的總營收年均複合成長率將高達25.1％。
各國政府之所以投入基礎建設，不僅是因為基礎建設提供的水電瓦斯、運輸等能提供民生必需，存在「剛性需求」能達到對抗通膨的效果，基建產業多為政府特許，受到經營契約保護，價格上也能隨著通膨上升適度調整，甚至也因政府調控，公用事業還可賺取長期投資回報並提供穩定企業現金流。
台灣需要的基礎建設是什麼？
在這一波基礎建設競賽中，台灣自然無法置身事外，近日甚至也成為副總統辯論會的議題之一。專家便認為，全球都在力拼改變，若台灣想維持競爭力，國家規劃與基礎建設就必須與時俱進，但面對未來發展，台灣更應該要思考國土規劃，尤其台灣地理環境特殊，地震、多雨，在討論大型基礎建設計畫前，得先考量的是「土地容受力」。
以常見的地震為例，一場6.3級地震，台北可能就倒掉4000棟房屋；一次意外的雷擊，就會造成台中大雅地區2849戶停電。在天災的檢驗下，許多基礎建設的問題一一浮現，也讓我們必須開始思考建築的規範以及供電系統的問題。
因此專家建議台灣應該推動防災型都市更新，將住在土壤液化潛勢區的人口遷往外移，並進行一般老舊建築物的重整與維護、房屋的耐震強度改善。尤其台灣人口結構改變，高齡化、少子化是極為嚴峻的現實，基礎建設的思維不能停滯。
新世代基礎建設，我們該往哪裡走？
「我們應該要考慮非工程手段，所謂的Non-structural Measures（非結構性措施），因地制宜，將花費創造最大的效果，精準解決問題的痛處，才能達到目的。」專家表示，透過計算土地容受力，盤點台灣環境可承受的人口極限或是開發程度，根據不同災害等級，重新進行土地的使用標的區隔，並重新設計都市，將空曠建地作彈性運用，才能打造出適合安老的環境。
國家發展仰賴完善且前瞻的思維，台灣未來也要順應時代變遷，進行滾動式調整，光只是興建更快的高鐵、更長的公路、更高的大樓，恐已不合時宜，如何因應民眾的需求、生態的保育以及天災的應變，來符合未來的需求，唯有正確的國土規劃、持續的基礎建設，才能為台灣打造出安全永續的環境。