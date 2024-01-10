日本石川地震累計206死、受災建物近5000棟，學者：這種規模的強震每3000到4000年發生一次
我們想讓你知道的是
一名拄著拐杖的高齡婦人獨自步行在道路左側，這輛車開過婦人身旁後又回頭，正準備避難的男性駕駛詢問婦人「怎麼不往上面去？請上車」。就在高齡婦人上車後，從行車紀錄器前方鏡頭可以看到海水從車子前方慢慢流入，甚至也從住宅旁流入；而後方鏡頭更拍攝到大量海水湧入民宅群，婦人與車輛就在千鈞一髮逃離海嘯危機。
石川地震累計206死，部分社福機構斷電停水、職員身心堪憂
（中央社）日本石川縣元旦發生強震，當地社福機構也成為受災戶。根據非營利組織等調查，許多機構狀況堪憂，包含受災職員住家毀損無家可歸而持續值勤，以及斷水導致無法處理排泄物等。
《日本放送協會》（NHK）報導，石川縣能登半島1月1日下午發生最大震度7級強震，石川縣政府表示，截至今天（10日）下午2時縣內罹難者達206人，其中8人疑似為「災害關聯死」、輕重傷至少567人。
而部分社福機構也受到地震影響。根據厚生勞動省，截至今天上午7時，因能登半島地震導致石川縣內145間高齡者設施（老人院）與32間身心障礙機構斷水或停電。
由非營利組織與大學學者等組成的「能登福利救援志工網絡」，1月6日與1月7日運送救援物資到石川縣輪島市、穴水町、七尾市等地12間受災的社福機構，並調查受災等狀況。
結果有9間機構均回答部分職員無法出勤或是失聯無法取得聯繫，其中有機構僅有1成的員工能上班，且從元旦就連續執勤，還有員工因住宅被震垮無家可歸，直接在機構過夜並上班，相當擔憂職員的身心狀況。
另外，這12間社福機構持續斷水導致難以進行衛生管理，包含處理排泄物或照護口腔清潔等。同時也有被照護者因精神狀況不穩導致失禁，或是有認知症患者無法理解目前狀況等。
日本「佛教大學」講師後藤至功參與了這項調查並指出，「目前機構的職員累積許多疲勞，僅靠意志力在持續工作。還有職員接到救援物資時哭了出來，感受到他們的精神狀況已快要到極限。這種狀況持續下去的話，機構很難持續運作，迫切需要人力支援讓職員能夠休息」。
89歲婦人千鈞一髮搭上車，逃離海嘯獲救
（中央社）日本石川縣能登半島1月1日下午發生最大震度7級強震，並引發規模不等海嘯。一名89歲婦人地震後獨自步行，就在海嘯來襲前一刻搭上正好經過的車輛逃離，目前平安在避難所避難。
日本《朝日電視台》報導，1月1日強震發生約30分鐘後，當地民眾的行車紀錄器拍攝到一段千鈞一髮的畫面。
影像中可以看到一名拄著拐杖的高齡婦人獨自步行在石川縣能登町白丸地區一處道路左側，這輛車在開過婦人身旁後又回頭。
正準備避難的男性駕駛詢問婦人「您在做什麼？怎麼不往上面去？請上車」。婦人問駕駛「大家都怎麼了？」駕駛說「大家都往上面去了」。
就在高齡婦人上車後，從行車紀錄器前方影像可以看到海水從車子前方慢慢流入，甚至也從住宅旁流入；而後方鏡頭更拍攝到大量海水湧入民宅群的情況，車輛就在千鈞一髮逃離海嘯危機。
這位幸運獲救的高齡婦人兒子事後受訪說，89歲母親在地震發生前本來腳就不太好，地震前約20分鐘在家附近為復健練習步行時遇到強震，「原本都做好心理準備要放棄了，沒想到竟像奇蹟般獲救，（對搭救的男駕駛）只有感謝，真的很感謝」。
這名高齡婦人目前平安在避難所避難，其家人也已直接向男性駕駛表達謝意。
學者：這種規模的強震每3000到4000年發生一次
（中央社）日本石川縣能登半島1月1日下午發生規模7.6、最大震度7級強震，日本學者認為可能是當地活斷層帶連動所引發，並推估這種規模的強震發生頻率約每隔3000年到4000年一次。
日本《讀賣新聞》報導，日本東北大學專精地震學的教授遠田晉次，1月9日在東北大學舉行的一場會議上說，可能是能登半島北側活斷層帶發生連動引發強震。
這次強震已知發生造成能登半島部分地表隆起約4公尺的大規模地殼變動。從這一帶以每年平均1公釐的速度隆起等來判斷，遠田推估這次地震約每3000年到4000年才會發生一次。
能登半島北側有東北朝西南走向、長度約100多公里的活斷層帶，日本政府地震調查委員會雖然在1月2日認為「有可能發生長度約150公里的斷層位移」，但不清楚跟活斷層帶間的關聯。
另外，日本政府國土交通省學者專家會議2014年彙整的報告書中，曾預想一旦活斷層連動發生位移的話，將會發生跟這次相同規模地震。
遠田說，靠日本海側是活斷層密集地區，必須進行長期評估及強烈震動評估。這次地震有可能影響能登半島西南部的活斷層，提高其他地震發生機率。
業界依衛星影像研判，受災建物近5000棟
（中央社）日本一間測量公司分析石川縣元旦地震前後的衛星影像，估計以輪島市、珠洲市為主的地區受災建築物恐近5000棟，其中「全毀」建物達1765棟，遠高於縣府目前的統計。
《日本放送協會》（NHK）報導，石川縣能登半島1月1日下午發生最大震度7級強震。石川縣政府表示，截至今天下午2時止，縣內共206人罹難，分別是珠洲市91人、輪島市83人、穴水町20人、七尾市5人、能登町4人、志賀町2人及羽咋市1人，至少567人輕重傷。
其中珠洲市6人與能登町2人共8人，初步判斷為間接死於地震的「災害關聯死亡」。
石川縣政府指出，截至今天下午2時止，已確認縣內至少1825棟建物受災；但因為在輪島市、珠洲市等地有許多民宅受災，目前尚無法掌握受災全貌。
日本測量公司PASCO透過法國的衛星2日攝得輪島市、珠洲市等能登半島8個地區畫面，跟地震發生前的畫面對照，詳細分析民宅、大樓、倉庫等建物的受災狀況。（衛星畫面這裡看）
分析研判輪島市中心與珠洲市沿岸等地為主的地區，倒塌或受損等情況在內，至少有4865棟建物可能受災。
“2024石川地震”的相關議題
- 2024-01-10 日本石川地震累計206死、受災建物近5000棟，學者：這種規模的強震每3000到4000年發生一次
- 2024-01-07 日本石川地震126死超越熊本地震，失聯增至222人，降雪低溫將衝擊災區
- 2024-01-06 中國主播稱日本強震是「報應」被停職，微博粉絲數卻飆升；保險業理賠估計將近2000億
Tags：
尊榮DAWHO之夜：永豐DAWHO感恩嘉年華，一場舌尖與視野的年度饗宴！
我們想讓你知道的是
自推出新世代VIP數位帳戶「永豐DAWHO」至今已滿四周年，為表達對貴賓們最誠摯的感謝，永豐銀行特別在年末感恩節時刻，包下臺北文華東方酒店的Bencotto米其林推薦義式餐廳，舉辦兼具質感、氣派的「DAWHO之夜—感恩嘉年華」，感謝貴賓們對DAWHO一路以來的支持與愛戴。
永豐銀行推出的新世代VIP數位帳戶「永豐DAWHO」今年迎來四周年，回首過去的點點滴滴，許多貴賓因為DAWHO而重新認識永豐，DAWHO數位帳戶也突破了150萬大關，正是有大戶們的支持，永豐DAWHO才能有今日的成就。因此，永豐DAWHO特別選在年末感恩節時刻，包下臺北文華東方酒店的Bencotto米其林推薦義式餐廳，結合奢華、神秘的威尼斯嘉年華氛圍，舉辦兼具質感、氣派的感恩嘉年華晚宴，獻上一場盛大、尊貴又難忘的「DAWHO之夜」，感謝貴賓們對DAWHO品牌一路以來的支持與愛戴。
為表達對貴賓們最誠摯的感謝，現場邀請到政大商學院教授周冠男、樂居創辦人李奕農等專家分享他們對明年股房雙市的見解，以及提供實用的投資建議；最後更是由永豐金控首席經濟學家黃蔭基博士壓軸，帶來全臺僅此一場的經濟前瞻精華分析，深度解析2024年全球的經濟展望與投資理財關鍵字。除了理財面向豐富的內容，本次開場表演也相當特別，由今年金鐘58的表演嘉賓，新一代嘻哈天王—阿跨面，鄰桌零距離帶來〈風光少年兄〉、〈陷眠〉等經典歌曲，用道地臺灣味嗨翻Bencotto餐廳。
DAWHO投資開胃菜：國內外房市趨勢、資產配置心法大公開
樂居創辦人李奕農表示，明年房市會出現市場成交量縮、價格上漲趨緩、建商推案量縮的三大趨勢，「因為央行打房措施是針對投資性買盤，而剛性需求買盤依然能夠維持住目前的成交量。」所以觀察明年房市指標時，「量」會比「價」更重要，因為剛性買盤的強弱將是決定明年房市走向的關鍵；如果是對海外房地產感興趣的朋友，李奕農則建議大家出手前先思考匯率、槓桿以及管理成本三項條件，也提醒在購置前應考量當地房地產法規是否完善與該區域是否與自身工作或親友是有連結性的。
緊接著，由政大商學院教授周冠男帶來的「2024大戶大貴資產配置策略」分享。很特別的是，周冠男分享過程完全沒提到經濟學理論，而是透過「先吃蛋糕」還是「後吃蛋糕」的選擇，講解投資過程產生的決策偏誤。專精行為財務學的周冠男教授分析，「我們都知道耐心很重要，但很多時候，『今天投資明天獲利』的念頭主宰著我們投資時的決策。」所以想要提升自制力、不跟市場跑來跑去的話，定期定額其實就是最好的方法，能夠帶來最大的複利效果，達到長期投資的效益。另一方面，也因為長期投資看的是40年、50年，所以分散風險更顯重要，相較於買賣個股，他更推薦來賓們選擇指數股票型基金等金融產品，參與市場的同時又可以避免標的倒閉的風險。
尊榮DAWHO限定：永豐金控首席經濟學家解析2024全球經濟趨勢！
晚宴最後的高潮，是永豐金控首席經濟學家黃蔭基博士帶來的「2024經濟趨勢預測分析」，黃博士透過短短的16張簡報，帶領現場貴賓們回顧2023年經濟預測與結果，展望2024年臺美中歐日等世界重要經濟體的走勢預測。
回首過去，戰爭、通膨、升息主導了整個2023年，年初國際投行的五大共識約莫實現了「三個半」，包含全球景氣表現弱於2022年、央行升息循環告終、新興國家（如中國、印度）經濟表現優於先進國家（美國、日本），股市表現優於去年，但債市表現則不如預測等。黃博士表示，2024年主導世界的事件依然圍繞戰爭、通膨與升息，但發展方向卻與2023年截然不同。
從全球總體經濟來看，2024年全球經濟成長率會比2023年再溫和一點，因為除了美中兩大霸權的經濟表現稍微下修，其他如歐元區、亞洲、非洲、拉丁美洲的表現都是向上的。美國是因為升息抑制通膨持續發酵，經濟衝擊顯現；中國則是因房地產泡沫漸漸進入中後期階段，國家可能朝向貨幣寬鬆與產業轉向的經濟政策，所以兩國經濟成長預測皆下修約1個百分點。反觀臺灣國內，因為AI伺服器需求強勁，半導體銷售和AI出口持續上升，黃博士預測明年出口可能攀升到歷史次高，進而由科技股領頭，帶動整體經濟向上成長。
最後，黃博士也談到他對通膨的看法。他表示，只要通膨下降、升息幅度就會減少，而Fed和ECB升息循環的結束，極可能意味著通膨幅度下降，他進一步研判，只要CPI連續數月低於4%，可能就是通膨高峰過去的訊號。另一方面黃博士也認為，不升息對股市而言就是大利多，整體而言，他是相當看好明年股市表現的。
國內數位帳戶首創金屬質感卡片，忠誠DAWHO貴賓專屬金屬卡搶先曝光！
隨著晚宴來到尾聲，永豐銀行在貴賓面前，首次曝光針對DAWHO忠誠貴賓打造的金屬信用卡──「DAWHO金屬卡」。「DAWHO金屬卡」使用混合金屬打造、手感厚實，卡面以永豐DAWHO的黑金品牌色為設計、簡約時尚，細緻的髮絲紋電鍍而成、平滑且細膩。從卡片各種設計細節，足以感受到永豐DAWHO對於這張卡片的用心。
為了感謝自2019年創立以來對永豐DAWHO忠誠度及貢獻度高的貴賓，在今年底推出邀請制的「DAWHO金屬卡」，未來也將成為DAWHO頂級客戶參與各式貴賓活動的金鑰。
你也想成為永豐DAWHO的VVIP，入席明年別具特色的DAWHO之夜、享受DAWHO VVIP的尊爵待遇、接收第一手的經濟發展洞察資訊嗎？就像周冠男教授所說，投資理財永遠不嫌晚，現在就成為永豐DAWHO並下載永豐DAWHO APP，隨時隨地聰明掌握自己的財務狀況，開始你的投資理財之路吧。
立即了解永豐DAWHO
*以上內容僅供參考，投資人應審慎評估，保持獨立判斷並自負風險。
*信用卡注意事項：
銀行客服24小時服務專線：(02)2505-9999、0203-08989
信用卡客服24小時服務專線：(02)2528-7776、0800-058-888(限市話)
循環信用利率5%~15% (基準日2023/3/3)；預借現金手續費：預借現金金額X3.5%+指定金額
(100元新臺幣/3.5美元/350日圓/3歐元) 其他費用請上永豐銀行網站查詢