日本石川地震累計206死、受災建物近5000棟，學者：這種規模的強震每3000到4000年發生一次

石川地震累計206死，部分社福機構斷電停水、職員身心堪憂

（中央社）日本石川縣元旦發生強震，當地社福機構也成為受災戶。根據非營利組織等調查，許多機構狀況堪憂，包含受災職員住家毀損無家可歸而持續值勤，以及斷水導致無法處理排泄物等。

《日本放送協會》（NHK）報導，石川縣能登半島1月1日下午發生最大震度7級強震，石川縣政府表示，截至今天（10日）下午2時縣內罹難者達206人，其中8人疑似為「災害關聯死」、輕重傷至少567人。

而部分社福機構也受到地震影響。根據厚生勞動省，截至今天上午7時，因能登半島地震導致石川縣內145間高齡者設施（老人院）與32間身心障礙機構斷水或停電。

由非營利組織與大學學者等組成的「能登福利救援志工網絡」，1月6日與1月7日運送救援物資到石川縣輪島市、穴水町、七尾市等地12間受災的社福機構，並調查受災等狀況。

結果有9間機構均回答部分職員無法出勤或是失聯無法取得聯繫，其中有機構僅有1成的員工能上班，且從元旦就連續執勤，還有員工因住宅被震垮無家可歸，直接在機構過夜並上班，相當擔憂職員的身心狀況。

另外，這12間社福機構持續斷水導致難以進行衛生管理，包含處理排泄物或照護口腔清潔等。同時也有被照護者因精神狀況不穩導致失禁，或是有認知症患者無法理解目前狀況等。

日本「佛教大學」講師後藤至功參與了這項調查並指出，「目前機構的職員累積許多疲勞，僅靠意志力在持續工作。還有職員接到救援物資時哭了出來，感受到他們的精神狀況已快要到極限。這種狀況持續下去的話，機構很難持續運作，迫切需要人力支援讓職員能夠休息」。

89歲婦人千鈞一髮搭上車，逃離海嘯獲救

（中央社）日本石川縣能登半島1月1日下午發生最大震度7級強震，並引發規模不等海嘯。一名89歲婦人地震後獨自步行，就在海嘯來襲前一刻搭上正好經過的車輛逃離，目前平安在避難所避難。

日本《朝日電視台》報導，1月1日強震發生約30分鐘後，當地民眾的行車紀錄器拍攝到一段千鈞一髮的畫面。

影像中可以看到一名拄著拐杖的高齡婦人獨自步行在石川縣能登町白丸地區一處道路左側，這輛車在開過婦人身旁後又回頭。

正準備避難的男性駕駛詢問婦人「您在做什麼？怎麼不往上面去？請上車」。婦人問駕駛「大家都怎麼了？」駕駛說「大家都往上面去了」。

就在高齡婦人上車後，從行車紀錄器前方影像可以看到海水從車子前方慢慢流入，甚至也從住宅旁流入；而後方鏡頭更拍攝到大量海水湧入民宅群的情況，車輛就在千鈞一髮逃離海嘯危機。

這位幸運獲救的高齡婦人兒子事後受訪說，89歲母親在地震發生前本來腳就不太好，地震前約20分鐘在家附近為復健練習步行時遇到強震，「原本都做好心理準備要放棄了，沒想到竟像奇蹟般獲救，（對搭救的男駕駛）只有感謝，真的很感謝」。

這名高齡婦人目前平安在避難所避難，其家人也已直接向男性駕駛表達謝意。

學者：這種規模的強震每3000到4000年發生一次

（中央社）日本石川縣能登半島1月1日下午發生規模7.6、最大震度7級強震，日本學者認為可能是當地活斷層帶連動所引發，並推估這種規模的強震發生頻率約每隔3000年到4000年一次。

日本《讀賣新聞》報導，日本東北大學專精地震學的教授遠田晉次，1月9日在東北大學舉行的一場會議上說，可能是能登半島北側活斷層帶發生連動引發強震。

這次強震已知發生造成能登半島部分地表隆起約4公尺的大規模地殼變動。從這一帶以每年平均1公釐的速度隆起等來判斷，遠田推估這次地震約每3000年到4000年才會發生一次。

能登半島北側有東北朝西南走向、長度約100多公里的活斷層帶，日本政府地震調查委員會雖然在1月2日認為「有可能發生長度約150公里的斷層位移」，但不清楚跟活斷層帶間的關聯。

另外，日本政府國土交通省學者專家會議2014年彙整的報告書中，曾預想一旦活斷層連動發生位移的話，將會發生跟這次相同規模地震。

遠田說，靠日本海側是活斷層密集地區，必須進行長期評估及強烈震動評估。這次地震有可能影響能登半島西南部的活斷層，提高其他地震發生機率。

業界依衛星影像研判，受災建物近5000棟

（中央社）日本一間測量公司分析石川縣元旦地震前後的衛星影像，估計以輪島市、珠洲市為主的地區受災建築物恐近5000棟，其中「全毀」建物達1765棟，遠高於縣府目前的統計。

《日本放送協會》（NHK）報導，石川縣能登半島1月1日下午發生最大震度7級強震。石川縣政府表示，截至今天下午2時止，縣內共206人罹難，分別是珠洲市91人、輪島市83人、穴水町20人、七尾市5人、能登町4人、志賀町2人及羽咋市1人，至少567人輕重傷。

其中珠洲市6人與能登町2人共8人，初步判斷為間接死於地震的「災害關聯死亡」。

石川縣政府指出，截至今天下午2時止，已確認縣內至少1825棟建物受災；但因為在輪島市、珠洲市等地有許多民宅受災，目前尚無法掌握受災全貌。

日本測量公司PASCO透過法國的衛星2日攝得輪島市、珠洲市等能登半島8個地區畫面，跟地震發生前的畫面對照，詳細分析民宅、大樓、倉庫等建物的受災狀況。（衛星畫面這裡看）

分析研判輪島市中心與珠洲市沿岸等地為主的地區，倒塌或受損等情況在內，至少有4865棟建物可能受災。