弔念2023年逝去的11位華語音樂人——他們為音樂留下的，將會被不斷傳唱
我們想讓你知道的是
有句話是這麼說的「生命短暫，但藝術恆久」，2023年又有許多人離開了這個世界，但那些人那些故事，以及那些他們曾為音樂留下的給世界的情書，將會不斷被傳唱下去。現在，就讓我們一同回顧。
文：KarenLee
有句話是這麼說的「生命短暫，但藝術恆久」（Art is long, life is short.），2023年，又有許多人離開了這個世界，但那些人、那些故事，以及那些他們曾為音樂留下的、給世界的情書，將會不斷被傳唱下去。
現在，就讓我們一同回顧。
作曲家顧嘉煇
1月4日，香港著名作曲家顧嘉煇於加拿大離世，享耆壽92歲。
顧嘉煇，1931年於廣州出生，後舉家遷移至香港；自60年代起，顧嘉煇展開音樂生涯，長時間為無線電視台電視劇創作了許多膾炙人口的主題曲，包括《啼笑因緣》、《陸小鳳》、《倚天屠龍記》、《獅子山下》、《上海灘》等，無數經典香港電視劇及電影主題曲，家傳戶曉、深入民心。直至90年代漸淡出樂壇，移居溫哥華，期間也曾回港生活。
顧嘉煇的音樂成就獲香港社會廣泛認同，具「樂壇教父」之稱，對香港樂壇貢獻巨大，帶起粵語流行曲，提升廣東歌地位。畢生獲得不少音樂獎項，並於1982年獲英女王伊麗莎白二世授予大英帝國員佐勳章（MBE）。
樂評人沈鴻元
4月7日，爵士樂達人、愛樂電台主持人沈鴻元離世，享年50歲。
沈鴻元，1973年出生，畢業於中央大學法文系，自小便喜歡聽英文歌，也從中培養出語言能力，後從事所喜愛的音樂與傳播工作，所主持的愛樂電台「台北爵士夜」20餘年，更為其代表作，深受廣大聽眾喜愛。
沈鴻元的音樂圈好友蘇重曾表示，平常大家看到沈鴻元的形象都是嘻嘻哈哈，台上主持活動時耍帥風光，但是對於爵士樂的熱情等同信仰，背後有太多不為人知的努力、紀律與愛，「他內心的優先順序，對爵士樂的愛是排在非常前面。」
音樂家林榮德
4月28日音樂家林榮德辭世，享壽87歲。
林榮德，1937年於生於台南市歸仁區，早年留學德國，專攻鋼琴及作曲；同時，本身為男高音的他，畢生致力音樂教育，引進德國奧爾福兒童音樂教學法、創立林榮德兒童音樂教室、自編教材及研發教具，孕育許多在國際樂壇上嶄露頭角的優秀音樂人才。
2023年3月，林榮德曾與台南市文化局及觀光旅遊局一同召開記者會，宣布4月27日在克羅埃西亞首都薩格勒布利辛斯基演藝廳舉辦的「台灣之夜」音樂會，由克羅埃西亞廣播電視交響樂團以及克羅埃西亞、台灣音樂家首度演出台灣音樂家林榮德、陳樹熙、蕭泰然的作品。
當時林榮德曾高興地說，這是國人第一次以全場台灣本位的音樂作品，躍登國際樂舞台的重要歷史紀錄；後於音樂會演出期間，傳出林榮德逝世的消息，當日於克羅埃西亞所舉辦的「台灣之夜」音樂會，於第一時間獲知消息，全場起立默哀1分鐘。
聲樂家席慕德
6月20日，中華民國聲樂家協會發起人、知名聲樂家、席慕德離世，享壽85歲。
席慕德，1938年生於北京，籍貫為蒙古，妹妹是詩人席慕蓉，旅居歐美演唱近20年，兩度由德國文化機構Goethe Institut（歌德學院）慕尼黑總部選派巡迴東南亞各國，演唱德國藝術歌曲，成為首名參與此項文化交流工作的非德籍藝術家，更是台灣早期極為少數鑽研德語藝術歌曲聲樂家。
席慕德於國立臺灣師範大學音樂學系主修聲樂，副修鋼琴，師事江心美教授與張彩賢教授，同時隨蕭而化教授學習音樂理論；後獲德國政府獎學金，就讀於慕尼黑音樂學院，1966年畢業後，隔年進入德國雷根斯堡歌劇院（Theater Regensburg），擔任該歌劇院的女高音歌唱家，成績亮麗。
1971年到2006年間，於母校師大音樂系擔任教職，教授聲樂、德文藝術歌曲詮釋及歌唱語音等課程，擔任七年中華民國聲樂家協會理事長，推廣台灣聲樂藝術以及發展聲樂檢定、比賽等活動，不遺餘力。
此外，席慕德於退休後仍持續推動聲樂教育，擔任國內外專業比賽評審、音樂會策劃以及製作，並在民間開設課程「德文藝術歌曲」，同時在各音樂雜誌發表多篇論述，對於推廣聲樂藝術、提升台灣演唱德文藝術歌曲上，具有重要貢獻。
華語流行樂歌手李玟
7月5日，「一代天后」歌手Coco李玟逝世，長年以正能量形象鼓勵粉絲「要做最真實的自己」的她，離世消息一出，讓粉絲都相當震驚與悲痛。
李玟，出道近三十年，推出共18張專輯，其中文專輯14張，英文專輯4張，推出的單曲無數，但許多經典歌曲至今仍是傳唱度相當高，像是《DiDaDi・暗示》、《SunnyDay・好心情》、《刀馬旦》、《真情人・You&Me》、《過完冬季》等等，至今都是KTV上許多人會點唱的歌曲。
李玟也是跨世代的重要歌手，多次入圍國際獎項。李玟曾唱李安執導的電影《臥虎藏龍》歌曲，其所演唱的《A Love Before Time》曾入圍第73屆奧斯卡最佳原創歌曲獎，並憑此曲之中文版《月光愛人》榮獲第20屆香港電影金像獎最佳原創電影歌曲。
指揮琵琶演奏家顧寶文
7月14日，指揮、琵琶演奏家、任教於國立臺南藝術大學的顧寶文離世，享年53歲。
顧寶文，曾兩度獲得臺北市民族器樂大賽琵琶項目冠軍；於國立藝術專科學校（現國立臺灣藝術大學）、中國文化大學及國立藝術學院（現國立臺北藝術大學）畢業後，獲全額獎學金進入美國林登伍德大學（LindenwoodUniversity）攻讀藝術碩士，並於美國南卡羅來納大學音樂學院（UniversityofSouthCarolinaSchoolofMusic）取得管弦樂指揮博士學位。
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最新民調》英美仍是國人留學夢幻首選！超過6成民眾挑選留學顧問關鍵是：能為個人量身打造專屬的留學計畫
我們想讓你知道的是
在出國留學申請的這一條競爭路上，第一道關卡往往就是找不到正確訊息，加上資料準備時間短，單靠自己幾乎是不可能的任務，與其單打獨鬥，靠自己慢慢摸索，不如與「Crimson Education 紅序國際教育」一起搭上通往夢想的特快車吧。
哈佛大學、麻省理工學院、牛津大學⋯這些首屈一指的世界名校，你知道他們各自的特色與入學必備條件分別是什麼嗎？該如何評估自身優勢擬定最適合自己的升學策略？或者，從這些名校畢業之後能夠有什麼工作機會呢？
留學的第1道關卡：時間有限，但需要很多準備
每一所國外大學所需的申請條件都不一樣，無論是SAT/ACT、托福、雅思…等，要在短時間內搞清楚需要哪些留學文件與國外大學申請的時間，甚至要在同時間準備升學考試、課外活動和國際競賽、撰寫申請作文、替自己精準打造升學規劃…這幾乎是所有申請者的切身之痛——時間有限，不是所有人都擁有充裕時間面對繁瑣的準備過程。
即使是千里馬，也需要伯樂提攜與支持，才不會浪費了獨有的天份，單靠自己只會走更多冤枉路。倘若，你有機會站上巨人的肩膀看世界，這一條成就自己、探索國外的留學路，是否就不再是充滿荊棘的天堂路，而是一班通往夢想的特快車呢？
地點、準備時間與加分項：留學申請者最在意的3件事
對此，TNLR（關鍵議題研究中心）針對留學需求與取向進行市場調查，調查中發現，民眾對於「申請學校的所在地」有明顯偏好，台灣網民出國留學首選是美國（38.5%），接著則是加拿大（15.3%）及英國（12.8%），顯見英美仍是國人留學夢幻所選。
其次是「申請留學的準備時間」，若是申請全球前50名大學，將近9成以上網民認為需耗時6個月以上，甚至過半數認為至少需要1年以上時間準備。同樣的，根據Crimson Education 紅序國際教育過往協助學生的結果，參與Crimson升學輔導超過4年以上的學生，比起接受1年輔導的學生，申請上常春藤名校的機率高出4倍。此外，接受Crimson輔導的學生更比其他學生有平均高出4.5倍的錄取率申請上英美頂尖名校，換句話說，提早開始準備、選擇合適的顧問公司，更能夠有效的提升其錄取常春藤名校、美國排名前20大學的機率。
最後，則是有超過9成的民眾認為，「課外活動和領導經歷」對於留學申請非常重要，這源自於國外大學對於課業成績以外，個人的經驗與能力的看重，如何透過打造「個人品牌」，讓面試官能快速了解數字面外的表現與特色就更為重要。
由調查結果可以了解到，如何在時間內準備好完善的申請資料，對有意留學者來說是至關重要的事，因此許多申請者進而會尋求留學顧問公司的協助，但顧問公司百百間，該如何挑選才對呢？
世界最權威的英美澳升學領導者Crimson Education紅序國際教育協助申請者打造專屬計畫
無獨有偶，留學國家、準備時間、課外活動和領導經歷，這3個關鍵點都是「Crimson Education 紅序國際教育」的擅長優勢。
Crimson的足跡超過20個國家，全球遍布28個辦公室，旗下有2,400位策略師、升學導師以及家教，由畢業於美國常春藤聯盟大學與英國頂尖名校的優秀教師組成師資。這群強大的跨國支援，不僅擁有豐富面對世界各地學生的教學經驗，還包括超過30位前英美頂尖大學招生審核官，學生可從他們身上得到難能可貴的第一手資訊。Crimson還有獨家開發的APP 「Crimson App」，協助管理留學時程、觀看過往學生成功案例與作文資料，透過平台可與Crimson校友及導師交流，並搭配獨家開發的評分機制「Pathfinder」能根據學生的準備進度預估落點學校。
其次，Crimson的「Rise超前學習方案」更是獨步全球，專為11至14歲學生設計前輔導項目，包含興趣開發、學術鑽研、課外活動、軟技能培養，協助學生提前與世界菁英接軌，確保擁有個性化、有效的成長計劃，將學生引導到夢想學校。
即使錯過中小學，Crimson也能協助申請寄宿英美菁英高中，如菲利普斯學院（Phillips Academy）、菲利普斯艾希特學院（Phillips Exeter Academy）、喬特羅斯瑪麗中學（Choate Rosemary Hall）等，這些學校都以學生高錄取率進入美國常春藤和其他頂尖大學而聞名，Crimson專家將與學生長期合作，長期培養學生的申請資格。
而美國大學強調全面人格發展，也從前述的調查結果中顯現，個人品牌的打造與準備是格外重要的。Crimson更有專門的課外活動還有國際競賽的導師，正好能協助台灣學生補足此項弱點，至今Crimson已經協助超過20,000名學生獲得來自牛津、劍橋、史丹佛、普林斯頓等英美名校的錄取通知。
對此，TNLR也向Crimson會員進行調查，結果顯示有6成的會員在各項服務中，最肯定Crimson為他們「量身打造屬於自己的升學規畫藍圖」服務。尤其是在課外活動的掌握、跨國資源、個人規劃的建立，更針對每一位申請者提供「多對一」的升學團隊，依照學生需求配有3至5名的專業指導老師，並按個人目標擬定獨特升學策略。同時，Crimson還提供免費留學講座、模擬測驗、電子書、落點分析…等各種充分資源。
好比是，Crimson的「Indigo Research高中生學術研究計畫」協助學生進行一項獨立研究論文，並獲得國外博士和頂尖大學教職人員的指導，學生不僅能在特定領域完成小型獨立研究項目，也能夠尋找潛在的出版商、獲取專利；又或是「Crimson Youth Pioneers計畫」以促進聯合國提出的17項永續發展目標（SDGs）為基礎，根據學生自己選擇感興趣的目標，在導師指導下進行規劃與執行，完成創新型的課外活動專案，最終項目也有機會獲得聯合國認可。
雖然沒有任何「必勝秘訣」能保證錄取頂尖學校，但Crimson的學生懂得如何透過正確策略和步驟提高錄取機率，同步也讓準備的過程更有效率。根據統計，利用過Crimson的學生進入頂尖大學的機率，相較一般申請者多了整整4.5倍。
Crimson核心初衷：提供卓越個人化留學諮詢，實現每個人的留學夢想
為什麼Crimson那麼懂留學生申請學校的痛點？或許是因為Crimson的執行長傑米・比登（Jamie Beaton）本身就是最好的「過來人」。
十多年前，比登除了透過自己的努力外，他的家人也在教育方面的給予大量資源，包括從小學階段開始就讓比登接受超過10位家教老師的輔導，最後因此成功獲得全球包含哈佛、耶魯、普林斯頓、史丹佛、牛津等，錄取率不到6%的25所頂尖大學錄取通知。
正也是如此，讓比登萌生創立Crimson的念頭，他理解到，升學準備唯有越早開始，才越能取得巨大優勢。只要有辦法在升學過程中獲得越多精確資源，未來就能擁有更多選擇和機會。這也成為Crimson的核心理念——以提供卓越的個人化留學諮詢，致力讓每位學生都有機會進入頂尖大學，實現就讀名校的目標。
比登利用過往經驗協助同樣懷有留學夢的學生，「Crimson的服務就像自行車賽中的主車群，與你一同破風騎行。每經過一道重要關卡，都會有優異的隊友在前頭領導你、鼓勵你並支持你持續前進。」比登說。若你也正在尋找申請學校的夥伴，不妨搭上「Crimson特快車」，讓專業的留學顧問與你一起朝著夢想前進！
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