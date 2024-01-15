弔念2023年逝去的11位華語音樂人——他們為音樂留下的，將會被不斷傳唱

文：KarenLee

有句話是這麼說的「生命短暫，但藝術恆久」（Art is long, life is short.），2023年，又有許多人離開了這個世界，但那些人、那些故事，以及那些他們曾為音樂留下的、給世界的情書，將會不斷被傳唱下去。

現在，就讓我們一同回顧。

作曲家顧嘉煇

1月4日，香港著名作曲家顧嘉煇於加拿大離世，享耆壽92歲。

顧嘉煇，1931年於廣州出生，後舉家遷移至香港；自60年代起，顧嘉煇展開音樂生涯，長時間為無線電視台電視劇創作了許多膾炙人口的主題曲，包括《啼笑因緣》、《陸小鳳》、《倚天屠龍記》、《獅子山下》、《上海灘》等，無數經典香港電視劇及電影主題曲，家傳戶曉、深入民心。直至90年代漸淡出樂壇，移居溫哥華，期間也曾回港生活。

顧嘉煇的音樂成就獲香港社會廣泛認同，具「樂壇教父」之稱，對香港樂壇貢獻巨大，帶起粵語流行曲，提升廣東歌地位。畢生獲得不少音樂獎項，並於1982年獲英女王伊麗莎白二世授予大英帝國員佐勳章（MBE）。

Photo Credit: 截圖自音音有代誌

樂評人沈鴻元

4月7日，爵士樂達人、愛樂電台主持人沈鴻元離世，享年50歲。

沈鴻元，1973年出生，畢業於中央大學法文系，自小便喜歡聽英文歌，也從中培養出語言能力，後從事所喜愛的音樂與傳播工作，所主持的愛樂電台「台北爵士夜」20餘年，更為其代表作，深受廣大聽眾喜愛。

沈鴻元的音樂圈好友蘇重曾表示，平常大家看到沈鴻元的形象都是嘻嘻哈哈，台上主持活動時耍帥風光，但是對於爵士樂的熱情等同信仰，背後有太多不為人知的努力、紀律與愛，「他內心的優先順序，對爵士樂的愛是排在非常前面。」

Photo Credit: 截圖自音音有代誌

音樂家林榮德

4月28日音樂家林榮德辭世，享壽87歲。

林榮德，1937年於生於台南市歸仁區，早年留學德國，專攻鋼琴及作曲；同時，本身為男高音的他，畢生致力音樂教育，引進德國奧爾福兒童音樂教學法、創立林榮德兒童音樂教室、自編教材及研發教具，孕育許多在國際樂壇上嶄露頭角的優秀音樂人才。

2023年3月，林榮德曾與台南市文化局及觀光旅遊局一同召開記者會，宣布4月27日在克羅埃西亞首都薩格勒布利辛斯基演藝廳舉辦的「台灣之夜」音樂會，由克羅埃西亞廣播電視交響樂團以及克羅埃西亞、台灣音樂家首度演出台灣音樂家林榮德、陳樹熙、蕭泰然的作品。

當時林榮德曾高興地說，這是國人第一次以全場台灣本位的音樂作品，躍登國際樂舞台的重要歷史紀錄；後於音樂會演出期間，傳出林榮德逝世的消息，當日於克羅埃西亞所舉辦的「台灣之夜」音樂會，於第一時間獲知消息，全場起立默哀1分鐘。

Photo Credit: 截圖自音音有代誌

聲樂家席慕德

6月20日，中華民國聲樂家協會發起人、知名聲樂家、席慕德離世，享壽85歲。

席慕德，1938年生於北京，籍貫為蒙古，妹妹是詩人席慕蓉，旅居歐美演唱近20年，兩度由德國文化機構Goethe Institut（歌德學院）慕尼黑總部選派巡迴東南亞各國，演唱德國藝術歌曲，成為首名參與此項文化交流工作的非德籍藝術家，更是台灣早期極為少數鑽研德語藝術歌曲聲樂家。

席慕德於國立臺灣師範大學音樂學系主修聲樂，副修鋼琴，師事江心美教授與張彩賢教授，同時隨蕭而化教授學習音樂理論；後獲德國政府獎學金，就讀於慕尼黑音樂學院，1966年畢業後，隔年進入德國雷根斯堡歌劇院（Theater Regensburg），擔任該歌劇院的女高音歌唱家，成績亮麗。

1971年到2006年間，於母校師大音樂系擔任教職，教授聲樂、德文藝術歌曲詮釋及歌唱語音等課程，擔任七年中華民國聲樂家協會理事長，推廣台灣聲樂藝術以及發展聲樂檢定、比賽等活動，不遺餘力。

此外，席慕德於退休後仍持續推動聲樂教育，擔任國內外專業比賽評審、音樂會策劃以及製作，並在民間開設課程「德文藝術歌曲」，同時在各音樂雜誌發表多篇論述，對於推廣聲樂藝術、提升台灣演唱德文藝術歌曲上，具有重要貢獻。

Photo Credit: 截圖自音音有代誌

華語流行樂歌手李玟

7月5日，「一代天后」歌手Coco李玟逝世，長年以正能量形象鼓勵粉絲「要做最真實的自己」的她，離世消息一出，讓粉絲都相當震驚與悲痛。

李玟，出道近三十年，推出共18張專輯，其中文專輯14張，英文專輯4張，推出的單曲無數，但許多經典歌曲至今仍是傳唱度相當高，像是《DiDaDi・暗示》、《SunnyDay・好心情》、《刀馬旦》、《真情人・You&Me》、《過完冬季》等等，至今都是KTV上許多人會點唱的歌曲。

李玟也是跨世代的重要歌手，多次入圍國際獎項。李玟曾唱李安執導的電影《臥虎藏龍》歌曲，其所演唱的《A Love Before Time》曾入圍第73屆奧斯卡最佳原創歌曲獎，並憑此曲之中文版《月光愛人》榮獲第20屆香港電影金像獎最佳原創電影歌曲。

Photo Credit: 截圖自音音有代誌

指揮琵琶演奏家顧寶文

7月14日，指揮、琵琶演奏家、任教於國立臺南藝術大學的顧寶文離世，享年53歲。

顧寶文，曾兩度獲得臺北市民族器樂大賽琵琶項目冠軍；於國立藝術專科學校（現國立臺灣藝術大學）、中國文化大學及國立藝術學院（現國立臺北藝術大學）畢業後，獲全額獎學金進入美國林登伍德大學（LindenwoodUniversity）攻讀藝術碩士，並於美國南卡羅來納大學音樂學院（UniversityofSouthCarolinaSchoolofMusic）取得管弦樂指揮博士學位。