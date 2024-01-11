日本石川地震災後民眾捐紙鶴遭批「特級污物」，另一款「不歡迎物資」是辣味泡麵

文：黃明惠

日本石川縣能登半島今年元旦發生規模7.6強震，造成至少161人死亡、565人輕重傷，該縣至今仍有103人下落不明；當地不時仍發生地震，搜救行動也持續進行，但由於交通中斷，不少民眾只能待在斷水斷電的家中，或是待在車上避難。

救難物資陸續進入能登災區，但搜救組織和不少日本網友呼籲，不要再把千羽鶴或是不必要的東西送到災區，避免造成困擾；過去，日本媒體曾列出「災民不需要的物資一覽表」，除了紙鶴，生鮮食品、白米外，「辣味泡麵」也入列，而烹飪專家也解釋原因。

日本的傳統民俗認為，人們只要折一千個紙鶴串連成「千羽鶴」，神明便會授予一個願望，民眾經常會用來祈望老年人長壽、疾病康復。

然而，曾在《產經新聞》、《朝日新聞》擔任過記者的那須優子，卻在社群平台X（原為推特）上發文，以憤怒的語氣痛斥，「白癡們真的需要停止將垃圾受到災區」，更特別點名「千羽鶴和發霉的舊衣」不應送去災區。

それでも千羽鶴折ろうとするバカに告ぐ



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此外，那須優子指出，領育兒津貼、退休金的小孩和老人，難道就只能折鶴嗎？可以用金錢來支持受災者，「奉勸還在折千羽鶴的傻瓜們，如果你有錢，與其在百元商店購買日幣1000元的紙，不如買10瓶『加賀棒茶』，2公斤的北信越白米」，強調應以更實質的賑災物資來代替紙鶴。

那須優子進一步說，「癡迷」於千羽鶴，完全是件不好的事，「既然災區受難民眾不想要又覺得困擾，那麼為何不停止？」認為不願付出實質的支持，折紙鶴不過是貪得無厭又刻薄的自我滿足行為。

那須優子的一連串發文，獲得不少日本網友支持，當然也有人反駁認為不應該這麼嚴厲，因為畢竟也是對災民的一種心意；不過，那須優子仍不滿的說千羽鶴上面沾滿千人份的手垢和大腸桿菌，根本就是「特級污物」。

搜救組織：不只紙鶴 這些東西也會增加困擾

事實上，日本經過311大地震後，「災區不需要的物品」已成為日本網友經常討論的議題。

日本媒體曾盤點清單包括：千紙鶴、親筆慰問信、生鮮食品、白米等需要烹煮的食品、即期食品、辣味麵、破爛二手衣、非當季衣物、不同電壓的電器等．都是不適合送去災區的物資。

民間搜救組織「防災GIRL」也解釋，天災剛發生時，千紙鶴與慰問信只會對災民帶來困擾，要等到安頓下來之後，才能提供心靈慰藉。此外，生鮮、即期與需烹煮食品可能腐敗或難以保存，不適合的衣物最終也會被丟進垃圾桶。

而「辣味泡麵」之所以上榜，有日本烹飪專家在社群網站X平台發文解釋，災區目前水資源短缺，若要烹煮食品，相當不方便，而且若是煮辣味泡麵，會需要用掉更多的水，對於災區用水來說是一大消耗。

此外，吃完辣味泡麵後也很可能會因為流汗或口渴而需要補充水分，甚至可能因為出汗而使身體變得更冷，更別提許多災民恐怕根本不敢吃辣。

不過烹飪專家也說，如果手邊真的只剩辣味泡麵，可以選擇烹煮時棄置內附的辣味包，改用醬油、味素煮成醬油泡麵也是救急的方式之一。

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原標題：地震捐紙鶴沒用又麻煩，他直呼特級污物...災區「不歡迎物資」曝光，這款泡麵上榜！專家解答原因

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航