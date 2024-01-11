完整盤點「五月天事件」的時間軸，就能看到滿滿的中共介選證據
我們想讓你知道的是
本文攤開時間軸，似乎就多的是中共發動與試圖介選的清晰斧鑿。而中共還沒能逼五月天表態「挺一中」，卻先換得大量的「五迷」討厭中國——如果中共高層或涉台部門還有些頭腦偏向清楚的人類，大概就是在這個時候體會到應該「收手」。否則，適得其反的後果，恐怕不是自己可以承擔。
英國媒體路透社關於台灣搖滾天團五月天遭中共施壓，要求以提供「承認台灣是中國的一部分」等「政治服務」為條件，否則將讓其「付出代價」的報導，迅速在台灣引起軒然大波。中國政府則毫不意外地全盤否認，稱這是「徹頭徹尾的假消息」，又批是民進黨政府「背後操弄」（是的，不管怎樣中共都可以把事情怪到民進黨頭上）。
國民黨也從最早的趙少康表態應立刻撤回，輪到侯友宜時變成若屬實的話就譴責，還暗示路透社在放假消息，最後更進一步「軟化」到國民黨立法院黨團批評一切都是「民進黨選舉奧步」——或許就像Apple帳戶一樣，國民黨遲早會和中共「同步」，只是有時網路不好，需要多一點時間。
儘管中國政府矢口否認，本該是為台灣人發聲的國民黨也終於跟上了「一切都是民進黨的陰謀」列車，甚至連當初「搶先勇敢」的趙少康也跟著「修正」立場，從「批評中共施壓」轉變為「質疑五月天為什麼不說話」——但當我們把整場「五月天事件」的時間軸依序攤開檢視，實在很難讓人信服：在選前的敏感時刻，前科累累的中共真的沒有任何「政治施壓」或「介選圖謀」。
當「台獨舊帳」重提，「假唱」已不再只是「消費糾紛」
五月天在中國上海的巡迴演唱會發生在11月的中下旬，而在11月底開始，便有中國音樂網紅麥田農夫、聲理學等拍片指控五月天「假唱」；如果翻開兩位網紅的過去影片，可以發現類似的「抓假唱」行為已是常態，並非針對五月天。直到此時，整起事件都還算普通，事態沒有升高，也沒有任何官方介入的痕跡，五月天所述的經紀公司也沒有對此作出回應。
但從12月初開始，事情有了變化。如美國媒體「美國之音」在12月1日的報導指出「該事件恐擴大」，且有中國網友指控五月天「台獨」，單純的「假唱」消費糾紛，開始沾染上了政治色彩。所謂的「台獨」指控，其實都是翻舊帳，如說五月天「挺太陽花學運」、「支持香港佔中運動」等。
但這些事件不僅都發生在相近十年前，該有過的澄清或回應早就都有了，中國政府也「放任」五天月繼續在全中國各地舉辦巡迴演唱會。舊事重提的背後，彷彿已經透露了開始有「國家機器」的介入，提醒五天月這場「假唱爭議」其實與政治有關。
地方政府「制式回應」的背後，已在鋪陳中共的「敲山震虎」
在12月3日，中共所釋出的「政治訊號」變得更加明顯，北京與上海分別出現了官方單位正面回應：北京市「文化市場綜合執法總隊」表示會派人進行「現場記錄」，「如果後續涉及調查，會在官方平台進行公布」；上海市「文化旅遊市場品質檢測和服務中心」則稱「假唱屬於違法行為」，將「需要時間調查核實是否有假唱」。
“2024總統大選”的相關議題
- 2024-01-11 完整盤點「五月天事件」的時間軸，就能看到滿滿的中共介選證據
- 2024-01-11 2024台灣大選：夾在中國與台灣之間，「冷戰前線」金門的年輕人深感無力
- 2024-01-09 2024總統暨立委選舉投票懶人包：要投幾張票？投票三寶是什麼？蓋錯章可不可以重新領票？
Tags：
玉米也可以飛？生質酒精助攻航空業減碳80%，台灣應建立國內SAF產業鏈擴大供給
我們想讓你知道的是
SAF（永續航空燃料）是一種可減少溫室氣體排放的替代燃料，由再生能源製成，例如玉米、大豆、廢棄食用油等。拜登政府最近將玉米生質乙醇製成的SAF納入「降低通膨法案」，提供租稅減免以鼓勵生產。全球多國也積極推動SAF，以協助航空業降低碳排放。
SAF是什麼？如何成為全球航空業減碳新寵？
日前，拜登政府宣布玉米生質乙醇製成之永續航空燃料（Sustainable Aviation Fuel, SAF）納入「降低通膨法案*」，取得再生能源的租稅減免。美國為擴大SAF產量、協助航空業加速脫碳，祭出獎勵法規，提高SAF業者擴大採用玉米生質乙醇為煉製原料的意願。
全球極端氣候加劇、減碳壓力升溫，國際民航組織（ICAO）提出2050年航空業碳排放量減至2005年的一半。但受限於沉重機身及長時間飛行的高能源消耗量，電動飛機的普及遙遙無期，航空業者轉而從佔九成碳排放量的航空燃料著手制定減碳策略。
SAF相較於化石航空燃料，可減少約80%的溫室氣體碳排放量，且可直接混合使用。因此，SAF價格即使貴兩至三倍，仍被視為航空業2050淨零碳排的務實解方。除了歐盟、日本、韓國及新加坡等國積極推動SAF導入政策並研發產業技術之外，阿聯酋航空及英國維珍航空在今年皆推出使用100% SAF的永續示範航班，後者更成功飛越大西洋。
玉米永續航班起飛，啟動航空業減碳新希望
國際民航組織（ICAO）認可之SAF原料包含利用玉米、大豆、農林業廢棄物、廢棄食用油及其他非化石燃料等再生能源。燃料減碳需由源頭做起，而美國為玉米生產大國，以永續零碳農業為目標，持續提高單位面積產量，並研發碳捕捉、碳封存等新世代農作技術，致力於減少玉米碳強度。
以1980年為基準，2020年美國玉米種植面積減少44.2%，產量卻成長近1.1倍。2022年美國玉米生質乙醇產量更因此超出市場需求量近90億公升。2021年美國阿貢國家實驗室研究指出，近二十年間，美國玉米生質乙醇碳強度下降23%。未來若搭配永續農業耕作、煉油效能升級及碳捕捉技術，玉米生質乙醇SAF相較傳統航空燃料，最高可望減少153%的碳強度。
不只是減碳效益，因玉米旱作性質，生產玉米生質乙醇使用的水資源消耗量，也較傳統化石燃料減少約兩成。據伊利諾大學芝加哥分校於2010年的研究顯示，一加侖玉米乙醇生產製程需消耗2.7加侖的水；《國家地理》調查則指出一加侖汽油需消耗13加侖的水。
另一方面，針對玉米作為糧食作物被轉換為燃料使用，因與消除飢餓之永續目標相悖，遭質疑是否為合適減碳路徑。事實上，美國生質酒精是採用非直接食用的馬齒玉米（Dent Corn）提煉而成，該品種的玉米常用於燃料、畜產飼料及化妝品等非糧用途。
台灣永續航班落後日韓，應加緊腳步建立SAF國內供應鏈
玉米航班的起飛，提高SAF的全球關注度。同為東亞航線樞紐的日本及韓國，近年來也抓準航空業永續轉型的趨勢，產官學聯手推動國內SAF供應鏈及應用技術。
韓國能源公司GS Caltex於今年6月起向大韓航空部分國際航班提供SAF，產業通商資源部也宣布2024年訂定國內SAF生產標準並於2026年正式導入SAF並公告摻配比例。
日本航空（Japan Airlines）串聯多家航空公司及油品業者成立「ACT FOR SKY」，致力於推廣國產SAF商業化。
國內航空業者也不約而同呼籲政府，建立國內SAF產業鏈。華航及長榮皆於2023年起布局使用SAF的永續航班，但現實困境是SAF價格昂貴且產量供不應求。為跟上國際航空業減碳步伐、縮短化石燃料轉型困境，我國需盡快展開與歐美日韓等國的SAF生產技術交流對話，並參考其導入SAF的獎勵政策以逐步建立完整輔導措施。
*降低通膨法案（Inflation Reduction Act；IRA）：拜登政府投入2.91億美元發展SAF領域技術。為了提高業者生產業意願，當SAF生命週期排放量較傳統航空燃油減少超過50%時，摻配業者即可獲得最低每加侖 1.25美元之租稅抵免金額。且排放量每超過1個百分點還可額外獲得每加侖0.01美元的減免。
本文章內容由「美國穀物協會」提供。