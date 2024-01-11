完整盤點「五月天事件」的時間軸，就能看到滿滿的中共介選證據

英國媒體路透社關於台灣搖滾天團五月天遭中共施壓，要求以提供「承認台灣是中國的一部分」等「政治服務」為條件，否則將讓其「付出代價」的報導，迅速在台灣引起軒然大波。中國政府則毫不意外地全盤否認，稱這是「徹頭徹尾的假消息」，又批是民進黨政府「背後操弄」（是的，不管怎樣中共都可以把事情怪到民進黨頭上）。

國民黨也從最早的趙少康表態應立刻撤回，輪到侯友宜時變成若屬實的話就譴責，還暗示路透社在放假消息，最後更進一步「軟化」到國民黨立法院黨團批評一切都是「民進黨選舉奧步」——或許就像Apple帳戶一樣，國民黨遲早會和中共「同步」，只是有時網路不好，需要多一點時間。

儘管中國政府矢口否認，本該是為台灣人發聲的國民黨也終於跟上了「一切都是民進黨的陰謀」列車，甚至連當初「搶先勇敢」的趙少康也跟著「修正」立場，從「批評中共施壓」轉變為「質疑五月天為什麼不說話」——但當我們把整場「五月天事件」的時間軸依序攤開檢視，實在很難讓人信服：在選前的敏感時刻，前科累累的中共真的沒有任何「政治施壓」或「介選圖謀」。

當「台獨舊帳」重提，「假唱」已不再只是「消費糾紛」

五月天在中國上海的巡迴演唱會發生在11月的中下旬，而在11月底開始，便有中國音樂網紅麥田農夫、聲理學等拍片指控五月天「假唱」；如果翻開兩位網紅的過去影片，可以發現類似的「抓假唱」行為已是常態，並非針對五月天。直到此時，整起事件都還算普通，事態沒有升高，也沒有任何官方介入的痕跡，五月天所述的經紀公司也沒有對此作出回應。

但從12月初開始，事情有了變化。如美國媒體「美國之音」在12月1日的報導指出「該事件恐擴大」，且有中國網友指控五月天「台獨」，單純的「假唱」消費糾紛，開始沾染上了政治色彩。所謂的「台獨」指控，其實都是翻舊帳，如說五月天「挺太陽花學運」、「支持香港佔中運動」等。

但這些事件不僅都發生在相近十年前，該有過的澄清或回應早就都有了，中國政府也「放任」五天月繼續在全中國各地舉辦巡迴演唱會。舊事重提的背後，彷彿已經透露了開始有「國家機器」的介入，提醒五天月這場「假唱爭議」其實與政治有關。

地方政府「制式回應」的背後，已在鋪陳中共的「敲山震虎」

在12月3日，中共所釋出的「政治訊號」變得更加明顯，北京與上海分別出現了官方單位正面回應：北京市「文化市場綜合執法總隊」表示會派人進行「現場記錄」，「如果後續涉及調查，會在官方平台進行公布」；上海市「文化旅遊市場品質檢測和服務中心」則稱「假唱屬於違法行為」，將「需要時間調查核實是否有假唱」。