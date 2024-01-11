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2024/01/11,
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英國出現首起VR集體性侵案，「元宇宙犯罪」未來該如何規範？

英國出現首起VR集體性侵案，「元宇宙犯罪」未來該如何規範？
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

英國一名16歲少女自稱在玩虛擬實境（VR）的遊戲過程中，遭到多名陌生男性玩家侵害，被害少女雖然是在非現實環境遭襲，英國警方仍然展開調查。然而，除了實體世界展開調查，試問元宇宙內部的管理者呢？是否應該同步釐清虛擬實境遊戲的性質，對於性侵行為產生多少催化作用？

文：蔡哲明

英國首起元宇宙（Metaverse）性侵案引發關注，由於一名16歲少女自稱在玩虛擬實境（VR）的遊戲過程中，遭到多名陌生男性玩家侵害，根據英國《每日郵報》新聞指出，被害少女雖然是在非現實環境遭襲，英國警方仍然展開調查。

警方表示網路被害人的心理創傷與實際性侵被害者相同，認為內在受辱比外部攻擊持久，但是根據當地法律，必須未經同意發生身體上的「實際接觸」才可能成立犯罪，加害行為若只發生在虛擬世界，並不符合犯罪構成要件，無法以現有法律訴追。

全球科技犯罪愈趨普遍，科技偵察目前鎖定「現實世界」之犯罪，「網路」僅被視為媒介之一，「網路世界」中全新型態的犯罪可說是「法外之地」，因此在法律尚未建置相關規範之前，必須回到網路「社會監智」作為配套措施。

所謂「社會監智」是指透過社會共同監督提升集體民智，不只單靠法律規範強化社會秩序，同時透過教育提升網路鄉民涵養、改善網路文化與生態，避免加害者成為法律規範不明下的漏網之魚。舉例來說，在臺灣透過網路進行的不當行為，仍是比照實體世界的規範來究辦，例如洩漏個資、妨害名譽、散播猥褻物等，但現有規範，並無法解決虛擬身份在網路世界中，所面臨的權益侵害。

當你在網路世界的隱私遭到公開、聲譽受到詆毀、自由遭受侵犯等，應該要有一套制度可以向「網管」進行申訴，例如透過聊天室的「板規或管理員機制」等。

畢竟網路世界充斥各種不同性質的平臺、以及不同主題的論域，必須設計一套基礎通則來共同遵守（類似中央立法概念），實際適用執行時再由管理者依各自不同主題或類型來做管制（類似地方分權概念），明文規範的部分，是具強制力的「他律」，而不成文的部分則是透過「風氣 / 文化」來自律或形成一種團體監督力量，這樣的內控模式才堪稱完整。

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Photo Credit: iStock

英國這名16歲少女在網路世界的身體遭到侵犯，除了實體世界警方展開調查，試問元宇宙內部的管理者呢？是否應該同步釐清虛擬實境遊戲的性質，對於性侵行為產生多少催化作用（例如俠盜獵車手5的VR版這類成人遊戲，原本就包含的色情與暴力元素）？申訴和舉報是否有在第一時間提出？針對涉犯不當行為者，除了實體世界的處罰外，是否也有剝奪其網路世界權利的「褫奪網路公權」？

科技犯罪的社會監智必須見微知著，VR集體性侵凸顯的是科技進步與網路立法之間產生失衡，唯有透過「社會監智」作為配套措施，捍衛權益免受侵害，建立完整規範與監督系統以期重整元宇宙秩序。從內部的管理者、遊戲性質還有回報機制去做立法參考，對於素行不良且情節嚴重者，祭出褫奪網路公權作為懲治手段，或許才是治本之道！

本文經TechNice科技島授權轉載，原文發表於此
原標題：科技犯罪的社會監智─從VR集體性侵談起｜快評【主筆室】

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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：王祖鵬


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