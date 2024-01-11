何時會批准？多少資金流入？關於「比特幣現貨ETF」你必須知道的五件事

文： Jaleel

隨著比特幣現貨ETF的核准日益臨近，市場的關注度日漸升高。 多家資產管理公司緊鑼密鼓地準備著，而分析師和發行人們紛紛預測，美國證券交易委員會（SEC）可能會在1月10日或之前做出有利的決定。

這項決策不僅關係到比特幣的價格變動，更將成為整個加密貨幣市場的轉捩點。 如果比特幣現貨ETF的通過是必然，那麼我們又該如何第一時間獲悉透過與否消息，又該重點關注哪些資訊呢？

如何快人一步掌握ETF動態？

除了開啟在新聞媒體專業財經新聞網站的推播外，還有什麼方法可以比媒體更快一步獲悉消息？

1. 美國證券交易委員會（SEC）官網

您可以 在SEC的官網上 註冊，填寫郵箱，以便第一時間獲取關於比特幣ETF等相關的官方訊息和決策。 SEC作為監管機構，其發布的信息是最權威和最準確的。

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2. 資深產業專家與分析師

一些知名的行業分析師，如Bloomberg ETF分析師 Eric Balchunas 和 James Seyffart ，他們在比特幣ETF方面有深入的研究和見解，關注他們的社交媒體可以獲得更專業的分析和預測，開啟小鈴鐺也將第一時間得到消息。

3. 市場價格與交易量

老實說，市場價格往往是最快的訊號。 比特幣ETF相關的任何重大新聞都可能迅速反映在比特幣的價格和交易量上，甚至提前啟動。 因此，密切關注市場價格和交易量的變化也是獲取資訊的重要手段。

集體批准還是單獨通過

ETF分析師和發行人一致認為，SEC會在1月10日或之前做出有利的決定，1月10日是SEC最後決定ETF是否獲批的期限，決定是否批准木頭姐的ARK Investment Management LLC和21Shares提交的比特幣現貨ETF申請。

SEC很難只批准某個比特幣現貨ETF的通過，就像曾經的比特幣期貨推出一樣，如果單純批准某個可能會造成市場份額傾斜，靠後推出的ETF就會降低一些購買標準，這會導致市場資金外流，SEC需要促進和維持市場公平。

因此在這一輪一月份的批准中，SEC將只批准某個或多個比特幣ETF，也是市場極為關注的重點之一。

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授權參與者：ETF市場的關鍵角色

授權參與者（Authorized Participant，簡稱AP）在交易所交易基金（ETF）產業扮演至關重要的角色。 這些通常是大型金融機構，例如投資銀行或市場做市商，他們在ETF市場中的作用不可或缺，負責維護ETF的流動性和市場效率。

AP的核心職責包括創造和贖回ETF份額，這意味著他們有權直接與ETF提供者進行交易，無論是創造新的ETF份額還是消除現有的份額。

此外，AP在維護市場價格與淨資產值的一致性方面發揮關鍵作用。 他們透過在必要時創造或贖回ETF份額，幫助確保ETF的市場價格接近其底層資產的淨資產值（NAV），從而減少價格偏差並提升市場效率。 AP也作為市場流動性的提供者，透過其創造和贖回活動，使得投資者可以更輕鬆地買賣ETF份額。

作為大型金融機構，他們還負責管理與創造和贖回ETF份額相關的市場和流動性風險。

考慮到與ETF創造和贖回相關的複雜性，AP通常是具備高度專業知識和市場操作能力的機構。 在市場波動較大或流動性較低的情況下，AP的活動對於確保ETF市場的健康運作尤其重要。 透過AP的機制，ETF能夠更有效地追蹤其底層資產的表現，同時為投資者提供一個更穩定可靠的交易環境。

根據最新的資訊顯示，包括貝萊德在內的正在申請比特幣現貨ETF的資產管理公司，大部分都選擇和公佈了各自的授權參與者。

例如，BlackRock計劃選擇JPMorgan Securities和Jane Street作為其授權參與者。 而灰階CEO在社群媒體上發文表示，灰階在今年5月提交的文件上早已確認過，GBTC轉換為現貨ETF後，Jane Street Capital和Virtu Americas為其ETF的授權交易商。

高盛正在接洽貝萊德和灰階並就成為其現貨比特幣ETF的授權參與者（AP）進行談判。 根據The ETF Store總裁Nate Geraci在社群媒體上揭露，繼高盛之後，摩根大通也正在與灰階（Grayscale）進行談判，以擔任其現貨比特幣ETF的授權參與者。

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WisdomTree已為其現貨比特幣ETF提交了最新版修訂後S-1 文件，指定Jane Street Capital 為其現貨比特幣ETF的授權交易商（Authorized Participant）。 景順（Invesco Galaxy）指定JP Morgan和Virtu Americas為其現貨比特幣ETF的授權交易商，前6 個月將不收取費用。 富達指定Jane Street為其現貨比特幣ETF的授權交易商，費用為0.39%。

Fidelity則指名了Jane Street Capital作為其授權參與者之一。 Invesco/Galaxy選擇了JPMorgan和Virtu作為授權參與者。 Valkyrie選擇了Jane Street和Cantor Fitzgerald作為授權參與者。

這些資訊可能會隨著後續的審批過程和各公司策略的變化而改變。 不過可以看見的是，Jane Street幾乎是所有這些資產管理公司的選擇。

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