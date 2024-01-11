何時會批准？多少資金流入？關於「比特幣現貨ETF」你必須知道的五件事
我們想讓你知道的是
身為普通投資人應該如何第一時間獲悉消息？集體批准還是單獨通過？開多還是開空？關於SEC與「比特幣現貨ETF」的交戰，除了看幣價，你還得知道這些更重要的事情！
文：Jaleel
隨著比特幣現貨ETF的核准日益臨近，市場的關注度日漸升高。多家資產管理公司緊鑼密鼓地準備著，而分析師和發行人們紛紛預測，美國證券交易委員會（SEC）可能會在1月10日或之前做出有利的決定。
這項決策不僅關係到比特幣的價格變動，更將成為整個加密貨幣市場的轉捩點。如果比特幣現貨ETF的通過是必然，那麼我們又該如何第一時間獲悉透過與否消息，又該重點關注哪些資訊呢？
如何快人一步掌握ETF動態？
除了開啟在新聞媒體專業財經新聞網站的推播外，還有什麼方法可以比媒體更快一步獲悉消息？
1. 美國證券交易委員會（SEC）官網
您可以在SEC的官網上註冊，填寫郵箱，以便第一時間獲取關於比特幣ETF等相關的官方訊息和決策。SEC作為監管機構，其發布的信息是最權威和最準確的。
2. 資深產業專家與分析師
一些知名的行業分析師，如Bloomberg ETF分析師Eric Balchunas和James Seyffart，他們在比特幣ETF方面有深入的研究和見解，關注他們的社交媒體可以獲得更專業的分析和預測，開啟小鈴鐺也將第一時間得到消息。
3. 市場價格與交易量
老實說，市場價格往往是最快的訊號。比特幣ETF相關的任何重大新聞都可能迅速反映在比特幣的價格和交易量上，甚至提前啟動。因此，密切關注市場價格和交易量的變化也是獲取資訊的重要手段。
集體批准還是單獨通過
ETF分析師和發行人一致認為，SEC會在1月10日或之前做出有利的決定，1月10日是SEC最後決定ETF是否獲批的期限，決定是否批准木頭姐的ARK Investment Management LLC和21Shares提交的比特幣現貨ETF申請。
SEC很難只批准某個比特幣現貨ETF的通過，就像曾經的比特幣期貨推出一樣，如果單純批准某個可能會造成市場份額傾斜，靠後推出的ETF就會降低一些購買標準，這會導致市場資金外流，SEC需要促進和維持市場公平。
因此在這一輪一月份的批准中，SEC將只批准某個或多個比特幣ETF，也是市場極為關注的重點之一。
授權參與者：ETF市場的關鍵角色
授權參與者（Authorized Participant，簡稱AP）在交易所交易基金（ETF）產業扮演至關重要的角色。這些通常是大型金融機構，例如投資銀行或市場做市商，他們在ETF市場中的作用不可或缺，負責維護ETF的流動性和市場效率。
AP的核心職責包括創造和贖回ETF份額，這意味著他們有權直接與ETF提供者進行交易，無論是創造新的ETF份額還是消除現有的份額。
此外，AP在維護市場價格與淨資產值的一致性方面發揮關鍵作用。他們透過在必要時創造或贖回ETF份額，幫助確保ETF的市場價格接近其底層資產的淨資產值（NAV），從而減少價格偏差並提升市場效率。AP也作為市場流動性的提供者，透過其創造和贖回活動，使得投資者可以更輕鬆地買賣ETF份額。
作為大型金融機構，他們還負責管理與創造和贖回ETF份額相關的市場和流動性風險。
考慮到與ETF創造和贖回相關的複雜性，AP通常是具備高度專業知識和市場操作能力的機構。在市場波動較大或流動性較低的情況下，AP的活動對於確保ETF市場的健康運作尤其重要。透過AP的機制，ETF能夠更有效地追蹤其底層資產的表現，同時為投資者提供一個更穩定可靠的交易環境。
根據最新的資訊顯示，包括貝萊德在內的正在申請比特幣現貨ETF的資產管理公司，大部分都選擇和公佈了各自的授權參與者。
例如，BlackRock計劃選擇JPMorgan Securities和Jane Street作為其授權參與者。而灰階CEO在社群媒體上發文表示，灰階在今年5月提交的文件上早已確認過，GBTC轉換為現貨ETF後，Jane Street Capital和Virtu Americas為其ETF的授權交易商。
高盛正在接洽貝萊德和灰階並就成為其現貨比特幣ETF的授權參與者（AP）進行談判。根據The ETF Store總裁Nate Geraci在社群媒體上揭露，繼高盛之後，摩根大通也正在與灰階（Grayscale）進行談判，以擔任其現貨比特幣ETF的授權參與者。
WisdomTree已為其現貨比特幣ETF提交了最新版修訂後S-1 文件，指定Jane Street Capital 為其現貨比特幣ETF的授權交易商（Authorized Participant）。景順（Invesco Galaxy）指定JP Morgan和Virtu Americas為其現貨比特幣ETF的授權交易商，前6 個月將不收取費用。富達指定Jane Street為其現貨比特幣ETF的授權交易商，費用為0.39%。
Fidelity則指名了Jane Street Capital作為其授權參與者之一。Invesco/Galaxy選擇了JPMorgan和Virtu作為授權參與者。Valkyrie選擇了Jane Street和Cantor Fitzgerald作為授權參與者。
這些資訊可能會隨著後續的審批過程和各公司策略的變化而改變。不過可以看見的是，Jane Street幾乎是所有這些資產管理公司的選擇。
ETF費用：影響投資人選擇的關鍵因素
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基礎建設是經濟強心針還是必要維生素？各國積極佈局未來建設，台灣該如何因應新世代的基礎建設需求？
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自新冠疫情肆虐以來，全球經濟可說是在風雨中飄搖求生，不僅備受升息與通膨夾擊，還得應對陸續爆發的地緣政治衝突，各國政府無不想盡辦法為自家經濟打劑強心針，這也包括今年舉辦總統大選的台灣。在新的結構與投資環境下，具備穩健防禦特性的基礎建設類股，正逐漸成為投資人關注焦點。
通膨即將消退了嗎？幾乎全球所有投資人都在期待著答案。新冠疫情、俄烏戰爭爆發、以哈衝突越演越烈、中國經濟成長放緩，許多投資人不得不認清，此刻已來到景氣循環末升段。即使聯準會先前終於鬆口，暗示今年有機會調降利率，但市場仍充斥著不確定性，加上今年舉辦的台、美總統大選，不少投資者開始聚焦具備防禦景氣循環及通膨轉嫁能力的基礎建設資產。
基礎建設是經濟強心針或必要維生素？
基礎建設之所以變成熱門議題，不僅在於攻守兼備，低波動又能帶來穩定金流，還因為許多基礎建設是透過法規取得特許經營權協議，能對抗通膨、領先抓住各行業先機，若是透過投資全球基建上市全球股票，還不用擔心流動性的問題。
這一兩年，各國無不加快基礎建設「硬實力」，美國已投入1.2兆美元優化鐵公路、航運、空運、電網、寬頻網路等公共基礎建設；3,690億美元投入能源轉型以及適應氣候變遷計劃，以及527億美元用於美國晶片法案，投資資訊與通訊科技安全、半導體供應鏈。
全球掀起的這股基建投資風潮，還包括歐盟提出「REPowerEU計畫」，以3,000億歐元全力加速能源轉型；印度投入1.5兆美元於「Gati Shakti大基建計畫」建立交通運輸網路；澳洲以1,200億美元升級主要公路與鐵路。而中國同樣不遑多讓，5,000億元人民幣的基建基金用於現代化基礎建設四大轉型，包含網絡、產業升級、城市化、農業農村基建。
同時，數位與AI的變革也影響到目前人們的生活型態，新科技更激發許多基礎建設需求，好比是基地台擴建、電動車充電樁及資料中心建置⋯⋯等，而行動通訊相關營運商更是投入大量資本支出，就為了提升行動網路的密度。而數位轉型也加速產業升級，根據研究機構Precedence Research預測，數位化轉型帶來的總營收年均複合成長率將高達25.1％。
各國政府之所以投入基礎建設，不僅是因為基礎建設提供的水電瓦斯、運輸等能提供民生必需，存在「剛性需求」能達到對抗通膨的效果，基建產業多為政府特許，受到經營契約保護，價格上也能隨著通膨上升適度調整，甚至也因政府調控，公用事業還可賺取長期投資回報並提供穩定企業現金流。
台灣需要的基礎建設是什麼？
在這一波基礎建設競賽中，台灣自然無法置身事外，近日甚至也成為副總統辯論會的議題之一。專家便認為，全球都在力拼改變，若台灣想維持競爭力，國家規劃與基礎建設就必須與時俱進，但面對未來發展，台灣更應該要思考國土規劃，尤其台灣地理環境特殊，地震、多雨，在討論大型基礎建設計畫前，得先考量的是「土地容受力」。
以常見的地震為例，一場6.3級地震，台北可能就倒掉4000棟房屋；一次意外的雷擊，就會造成台中大雅地區2849戶停電。在天災的檢驗下，許多基礎建設的問題一一浮現，也讓我們必須開始思考建築的規範以及供電系統的問題。
因此專家建議台灣應該推動防災型都市更新，將住在土壤液化潛勢區的人口遷往外移，並進行一般老舊建築物的重整與維護、房屋的耐震強度改善。尤其台灣人口結構改變，高齡化、少子化是極為嚴峻的現實，基礎建設的思維不能停滯。
新世代基礎建設，我們該往哪裡走？
「我們應該要考慮非工程手段，所謂的Non-structural Measures（非結構性措施），因地制宜，將花費創造最大的效果，精準解決問題的痛處，才能達到目的。」專家表示，透過計算土地容受力，盤點台灣環境可承受的人口極限或是開發程度，根據不同災害等級，重新進行土地的使用標的區隔，並重新設計都市，將空曠建地作彈性運用，才能打造出適合安老的環境。
國家發展仰賴完善且前瞻的思維，台灣未來也要順應時代變遷，進行滾動式調整，光只是興建更快的高鐵、更長的公路、更高的大樓，恐已不合時宜，如何因應民眾的需求、生態的保育以及天災的應變，來符合未來的需求，唯有正確的國土規劃、持續的基礎建設，才能為台灣打造出安全永續的環境。