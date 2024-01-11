選舉狂熱與「羊群效應」：造勢活動的人數多寡，真的會影響選票嗎？
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造勢場面的大小和選票多少入櫃；仍沒有可靠的學術研究足以釐清兩者的關係。而選舉本身是全民參與政治活動的體現，競選有關的造勢就是一種政治性的投資行為。不論其效果如何，處於這類政治投資行為的標的群體——選民，我們是否知道自己的行為，或是這類的群眾參與和我們自身的福祉有何關係？
文：安立格
選舉熱季，新聞畫面充斥著數不清的造勢場面，大批群眾擠在大小不一的空曠場地，在震耳欲聾的大功率喇叭誘導下，隨之高歌，跟著吶喊。
看到支持的政治人物出現時，瘋狂大叫，狂搖手上抓的任何身外物，包含被分配的文宣旗幟。整場歡聲雷動的震撼，地表上能夠相提並論的；大概只有足球世界盃決賽一球定輸贏，進球瞬間的狂喜和騷動。
場面的狂熱喧囂；極度瘋狂，就像每個人都當場刮刮樂，也同時重了頭彩那樣的興奮。說集體靈魂出殼也不為過。
要是哪一天，超級巨星泰勒絲（Taylor Swift）大發佛心，要在凱道舉辦露天免費演唱會。我想不須要什麽媒體推廣，就能把數十萬人吸到中正區，而且管制範圍怕要涵蓋鄰近的幾個行政區。這樣瘋狂的場面應該不會有人懷疑才對。
以上妄想泰勒絲的免費演唱會；只是要描述瘋狂聚集群眾的心理，很清楚；是自發，也有強大的動機趕赴現場一睹世紀巨星的廬山真面目。這樣的群眾心理，非常清晰，明確。若真有那樣的場面，認識泰勒絲的火紅現況又不去湊熱鬧的人；怕不多見。
反過來看，政治活動性質的造勢場合，動則數萬人聚集，相信很大部份是完全的自發自主參與的。同時，應該也有數量不小的人士；是應朋友邀約共襄盛舉的。最後就是被動員人士的參與，比例多寡依照個別黨派，會有所不同。
當然，造勢場面的大小和選票多少入櫃；仍沒有可靠的學術研究足以釐清兩者的關係。民主化這些年下來，群眾心理學家應該有人做過不少的科學研究，也有一定的可信論證來支撐造勢的效果，否則，不會每次都辦，而且；一次比一次規模浩大，投入的人力和物力一定是年年增高的。
選舉本身是全民參與政治活動的體現，而競選有關的造勢就是一種政治性的投資行為。不論其效果如何，處於這類政治投資行為的標的群體——選民，我們是否知道自己的行為，或是這類的群眾參與和我們自身的福祉有何關係？
有人說，群眾是盲目的。這說法有些偏頗，最起碼這說法就不適用那些所謂的‘「死忠粉絲」。姑且不論，他們是「感性支持」，還是「理性支持」。
不可諱言的，那麼龐大的人群聚集狂熱，裡頭很大程度是「從眾效應」的。根據維基百科指出，所謂「從眾效應」是指人們受到多數人的一致思想或行動影響，而跟從大眾之思想或行為，也常被稱為「羊群效應」。
最危險的恐怕是所謂的「團體迷思」，也稱為「團體盲思」，或是「集體錯覺」。根據維基百科指出，所謂的團體迷思，指的是團體在決策過程中，由於成員傾向讓自己的觀點與團體一致，因而令整個團體缺乏不同的思考角度，不能進行客觀分析。
一些值得爭議的觀點，有創意的想法或客觀的意見不會有人提出，或是在提出之後，遭到其他團體成員的忽視及隔離。團體迷思可能導致團體作出不合理，甚至是很壞的決定。部份成員即使並不贊同團體的最終決定，但在團體迷思的影響下，也會順從團體”
所謂「同溫層」的形成就是源自以上的群眾心理現象，它因而形成各種比例的政治板塊。它的另一特色就是「信則恆信，不信則恆不信」，以至於大部份的政治理想訴求，都很難被各自的反對陣營接受，形成的鴻溝也很難在短時間彌平。
那為何個別政治團體還是熱衷於造勢活動，主要是認定造勢能夠有力拉抬自身的聲勢，其中目的之一；是努力吸納比例不小的中立派人士，也是態度搖擺的那一群。若能通過造勢促使中間選民大幅度移向哪一方，那一方的勝選機率隨之提高。
同樣的，政治團體也希望通過造勢的訴求，希望促成更高的投票率，尤其催促己方的支持者踴躍出來投票，最大程度的擴大得票基礎。
總之，自由民主體制，勝選者就是執政者或是執政黨。而他們的施政是否符合最大的國家利益，或是個別選民的期望和福祉，並不是所謂的造勢場合的熱度決定，而是你手上的那張選票決定的。
本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此
原標題：造勢活動的群眾心理學
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航
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運動視界啪【特輯】—安聯人壽「蓄勢待發，勇闖精彩」挺你前進巴黎奧運為臺灣選手加油 ft. 奧運羽球金牌李洋、拳擊銅牌黃筱雯
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「蓄勢待發，勇闖精彩」安聯挺你進2024年巴黎奧運！Get Ready For The Best！本集《運動視界啪》隆重邀請到安聯人壽 2023-2024年巴黎奧運代言人，同為 2020 東京奧運男子羽球雙打金牌李洋與女子拳擊銅牌黃筱雯，深入聊聊運動家的精神與力量。
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「蓄勢待發，勇闖精彩」安聯挺你進2024年巴黎奧運！Get Ready For The Best！本集《運動視界啪》隆重邀請到安聯人壽 2023-2024年巴黎奧運代言人，同為2020東京奧運男子羽球雙打金牌李洋與女子拳擊銅牌黃筱雯獻聲說法，兩人暢談了在運動競技上的堅定意志與一路走來的心路歷程，且讓我們稍稍一睹節目裡的精彩內容。
「人生沒有永遠的逆境，如果找到自己的目標，堅持並追求在這條路上，相信每個人也能夠活出自己的精采人生。」——黃筱雯
在女生開始注意外表、愛美的國中時期，黃筱雯卻因身材優勢被啟蒙教練劉宗泰教練看中，當時特別的是劉教練具有籃球、游泳和拳擊執照，卻將筱雯引領至拳擊領域，進而也創造了未來的奧運女子拳擊銅牌得主，筱雯將談到這過程中的掙扎，如何作抉擇，以及在無數的獎牌的背後，挨下超過35,000拳卻願意堅持下去的主要動力。
而今年杭州亞運，臺灣拳擊代表隊進帳5面獎牌，表現相當亮眼，筱雯運氣稍差可惜止步八強，但也甫結束了十二月大滿貫賽事，緊接目標放眼相當關鍵的二月奧運資格賽，在節目中她將分享了現階段的備戰狀況，以及對於近年臺灣拳擊界，從訓練、比賽到運動科學等整體環境上的改變。
「不是因為看見希望才堅持，而是因為堅持才會看見希望。」——李洋
李洋曾因進不了甲組，而選擇去讀企管轉換跑道，當眾人都認為他已放棄之時，卻一路從乙組打上甲組，甚至還將企管學到的戰略分析⽤在每⼀球的攻防，間接促成了 2020 東京奧運男子羽球雙打史上最經典的決勝點畫面。然而奪下臺灣羽球首金後，李洋與搭檔王齊麟卻又陸續遭遇了賽況低潮，一路上的跌宕起伏，李洋始終沒有放棄羽球，節目中他將透露這段心路歷程。
而現階段，李洋也擔任國體副教授，並肩負羽球隊訓練工作，同一時間要備戰 2024 巴黎奧運，與王齊麟為了巴黎奧運資格全力征戰各個巡迴賽，積分統計至四月，後續仍要迎接諸多比賽。如同許多人都會遇到的問題——在不同角色的心境上的轉換？面對自身的低潮和新興崛起的對手，又如何克服？不妨聽聽節目中李洋的經驗分享，或許能夠幫助各位，更加專注初衷，自信找到方向。
這些精采的完整內容都在《運動視界啪》
#本集節目由安聯人壽贊助播出。
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