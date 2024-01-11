選舉狂熱與「羊群效應」：造勢活動的人數多寡，真的會影響選票嗎？

文：安立格

選舉熱季，新聞畫面充斥著數不清的造勢場面，大批群眾擠在大小不一的空曠場地，在震耳欲聾的大功率喇叭誘導下，隨之高歌，跟著吶喊。

看到支持的政治人物出現時，瘋狂大叫，狂搖手上抓的任何身外物，包含被分配的文宣旗幟。整場歡聲雷動的震撼，地表上能夠相提並論的；大概只有足球世界盃決賽一球定輸贏，進球瞬間的狂喜和騷動。

場面的狂熱喧囂；極度瘋狂，就像每個人都當場刮刮樂，也同時重了頭彩那樣的興奮。說集體靈魂出殼也不為過。

要是哪一天，超級巨星泰勒絲（Taylor Swift）大發佛心，要在凱道舉辦露天免費演唱會。我想不須要什麽媒體推廣，就能把數十萬人吸到中正區，而且管制範圍怕要涵蓋鄰近的幾個行政區。這樣瘋狂的場面應該不會有人懷疑才對。

以上妄想泰勒絲的免費演唱會；只是要描述瘋狂聚集群眾的心理，很清楚；是自發，也有強大的動機趕赴現場一睹世紀巨星的廬山真面目。這樣的群眾心理，非常清晰，明確。若真有那樣的場面，認識泰勒絲的火紅現況又不去湊熱鬧的人；怕不多見。

反過來看，政治活動性質的造勢場合，動則數萬人聚集，相信很大部份是完全的自發自主參與的。同時，應該也有數量不小的人士；是應朋友邀約共襄盛舉的。最後就是被動員人士的參與，比例多寡依照個別黨派，會有所不同。

當然，造勢場面的大小和選票多少入櫃；仍沒有可靠的學術研究足以釐清兩者的關係。民主化這些年下來，群眾心理學家應該有人做過不少的科學研究，也有一定的可信論證來支撐造勢的效果，否則，不會每次都辦，而且；一次比一次規模浩大，投入的人力和物力一定是年年增高的。

選舉本身是全民參與政治活動的體現，而競選有關的造勢就是一種政治性的投資行為。不論其效果如何，處於這類政治投資行為的標的群體——選民，我們是否知道自己的行為，或是這類的群眾參與和我們自身的福祉有何關係？

有人說，群眾是盲目的。這說法有些偏頗，最起碼這說法就不適用那些所謂的‘「死忠粉絲」。姑且不論，他們是「感性支持」，還是「理性支持」。

不可諱言的，那麼龐大的人群聚集狂熱，裡頭很大程度是「從眾效應」的。根據維基百科指出，所謂「從眾效應」是指人們受到多數人的一致思想或行動影響，而跟從大眾之思想或行為，也常被稱為「羊群效應」。

最危險的恐怕是所謂的「團體迷思」，也稱為「團體盲思」，或是「集體錯覺」。根據維基百科指出，所謂的團體迷思，指的是團體在決策過程中，由於成員傾向讓自己的觀點與團體一致，因而令整個團體缺乏不同的思考角度，不能進行客觀分析。

一些值得爭議的觀點，有創意的想法或客觀的意見不會有人提出，或是在提出之後，遭到其他團體成員的忽視及隔離。團體迷思可能導致團體作出不合理，甚至是很壞的決定。部份成員即使並不贊同團體的最終決定，但在團體迷思的影響下，也會順從團體”

所謂「同溫層」的形成就是源自以上的群眾心理現象，它因而形成各種比例的政治板塊。它的另一特色就是「信則恆信，不信則恆不信」，以至於大部份的政治理想訴求，都很難被各自的反對陣營接受，形成的鴻溝也很難在短時間彌平。

那為何個別政治團體還是熱衷於造勢活動，主要是認定造勢能夠有力拉抬自身的聲勢，其中目的之一；是努力吸納比例不小的中立派人士，也是態度搖擺的那一群。若能通過造勢促使中間選民大幅度移向哪一方，那一方的勝選機率隨之提高。

同樣的，政治團體也希望通過造勢的訴求，希望促成更高的投票率，尤其催促己方的支持者踴躍出來投票，最大程度的擴大得票基礎。

總之，自由民主體制，勝選者就是執政者或是執政黨。而他們的施政是否符合最大的國家利益，或是個別選民的期望和福祉，並不是所謂的造勢場合的熱度決定，而是你手上的那張選票決定的。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

原標題：造勢活動的群眾心理學

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航