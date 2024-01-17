手握大谷翔平等「四張Ace王牌」，WBC日本武士隊總教練栗山英樹如何「帶人也帶心」？

文：Claydee

2023年的WBC經典賽，許多棒球迷至今仍津津樂道，尤其是決賽的最後一個打席，日本武士隊的大谷翔平投手（應該沒有人真的堅持認為「投手大谷」和「打者翔平」是2個人吧），對上美國代表隊的「鱒魚」Mike Trout，以「再見三振」粉碎美國隊的反攻希望，確實「經典」。

賽前已有人說，日本武士隊的栗山英樹總教練實在沒有輸的道理——手握「四張Ace王牌」大谷翔平、達比修有、山本由伸以及佐佐木朗希，這樣的豪華陣容「滿手好牌隨便打都會贏」，最後果真奪冠。

但更令人好奇的是，栗山的「滿手好牌」，某種程度來說並不是宇宙發牌機給的，而是作為總教練的他自己奔走組織的；如果說《孫子兵法》講究「先勝後戰」，那栗山究竟是如何能在開球之前就先發制人，讓各路英雄心悅誠服地前來效命呢？

2019年出版的《栗山ノート》（栗山筆記）或許能提供部分解答。

對栗山來說，「天時不如地利，地利不如人和」，最重要的是為球員的今後著想、協助球員發揮最大潛力，不要受環境侷限或因此抱怨。

所謂環境，包括地點。栗山在日本職棒執教的日本火腿鬥士隊（日本ハムファイターズ）主場遠在北海道，來回征戰必須搭機移動，甚至曾因轉機而發生「客隊比主場還早到場練習」的奇怪現象。

畢竟職業運動是頂尖對決，一般來說，休息和練習都是分秒必爭，主場球隊應該盡量好整以暇、養精蓄銳迎擊客隊，怎麼反過來讓客場球隊占優勢呢？

面對這樣的情況，栗山認為人之所以和萬物不同，是因為人能透過思想和行動來改變環境，不會被動地束手就擒；他也常藉此勉勵隊員，要靈活適應各種情況。

選手時代的成績平凡無奇，「這樣的貨色憑什麼當總教練」？

講到這裡，我們大概發現栗山是個「心靈雞湯」系總教練，擅長與球員溝通、向球隊精神喊話。其實栗山雖然曾是日本職棒球員，但球員生涯僅有7年（1984-1990）；相對地，他在各大電視台擔任球評和運動主播的時間卻長達20年（1991-2011）。

2012年，日本火腿鬥士隊起用沒有教練經驗的栗山擔任總教練，可說是個非常大膽的決定；傳統上，總教練通常是從知名選手轉型為守備、打擊或投手教練等，然後才升任總教練。栗山這樣的跑道轉換，甚至曾被批評「這樣的貨色憑什麼當總教練」？

但更大膽的或許是，栗山總教練在當年就「單獨指名」大谷翔平選手，並堅持讓他同時發展「投打二刀流」的決定。

所謂單獨指名，意思是當年選秀時，只有日本火腿鬥士隊的第一志願選擇是大谷；2012年的大谷翔平在棒球界確實已是威名遠播，但正因為太厲害了，所以屢次傳出大谷想直接挑戰美國大聯盟，因此其他球隊考量戰力規畫，都不敢將他設定為第一志願，只有栗山「不怕死」。

而只要「投打二刀流」的大谷翔平吞下一敗，「批判就會像熊熊大火一樣燃燒」，痛批總教練，要求讓大谷「專心」！

現在看「投手大谷」、「打者翔平」揮灑自如，穩穩身兼強投豪打，但其實當年堅持讓他發展「投打二刀流」的栗山可是被罵臭頭，「幾乎要被批評的颶風吹跑」。因為日本各方人士都認為，讓大谷「專心」發展投球「或」打擊，才是正確的球員養成之道。只要大谷吞下一敗，「批判就會像熊熊大火一樣燃燒」。

回頭說來，我們此刻能見證大谷不同凡響的精采演出，都要感謝栗山。

栗山坦言，擔任總教練掌兵符下戰術時，首先思考的是球員和球隊的未來，然後是「棒球」，最後才是策略與戰術。他在《栗山筆記》中不斷強調「球員的今後」和「球隊的今後」，並將自己當作球員的父母，期待以「自然且不厭其煩地持續思考孩子的未來」這樣的心情，來對待每一個選手。

或許有人會覺得矯情，但選手確實感受到了栗山的用心。

在經典賽前的記者會上，大谷翔平被問到「是否從栗山總教練的身上感受到對選手的愛」、「栗山總教練對大谷選手參加經典賽的決定有何影響」時，大谷翔平是這樣回答的：

能在短時間內了解選手，盡量傳達自己對子弟兵的愛，因此能被球員信任，讓球員在場上忘我奮戰，栗山實在是厲害的領導者。

栗山也分享在場上運籌帷幄時，揣測對手戰術的思路，或許對各種需要「知己知彼」的場合都有幫助。

當鏡頭聚焦、滿場觀眾期待著主帥的錦囊妙計，他坦承，自己想著的是：「對方總教練『討厭』什麼。」如此一來「答案就會自然浮現」，他將這種思維方式稱為「思考的平衡感」。

如此大概就是查理蒙格（Charlie Munger）常說的：「總是反過來想」；也是奇美許文龍創辦人推崇的《莊子》的「相對性」。

大谷翔平受訪指出：「栗山總教練逐一和球員交流，增進彼此了解，讓球員在場上都能全力發揮、無後顧之憂……栗山監督擔任總教練，讓我更容易下定決心參加經典賽。我想這也應該是2023年經典賽日本隊高手雲集的重要原因。」

世界冠軍總教練的其他心得，也能作為一般人應對日常狀況的指南。例如「透過體育活動所感到的懊悔非常珍貴」，讓我想到過去大老闆常對著一幫「頭腦發達」的分析師們強調，投資銀行多麼喜歡聘用「頂尖運動員」。

這種用人邏輯有很多原因，籠統來說是頂尖運動員的心理素質，詳細來說就可能包括栗山所描述的這種「懊悔」、不甘心，以及連帶產生的「求勝」、「紀律」和「忠誠」等等，都是運動員長年在比賽中親身經驗、發自內心的實在驅動力。

閱讀的過程中，我們好像也喝到了幾碗「心靈雞湯」，栗山說：「當妳追求自身熱愛的事物，妳會不斷改變。而這種變化代表了成長。」

「8局下半無人出局1壘有人」這樣特定條件的情況，該下什麼戰術？栗山在教練生涯中碰到一次又一次的「8局下半無人出局1壘有人」，他不只是準備一套必勝法門應付，反而是盡力求新求變，尋找更好的解法。