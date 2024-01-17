手握大谷翔平等「四張Ace王牌」，WBC日本武士隊總教練栗山英樹如何「帶人也帶心」？
我們想讓你知道的是
現在看「投手大谷」、「打者翔平」揮灑自如，穩穩身兼強投豪打，但其實當年堅持讓他發展「投打二刀流」的栗山可是被罵臭頭，因為日本各方人士都認為，讓大谷「專心」發展投球「或」打擊，才是正確的球員養成之道。回頭說來，我們此刻能見證大谷不同凡響的精采演出，都要感謝栗山。
文：Claydee
2023年的WBC經典賽，許多棒球迷至今仍津津樂道，尤其是決賽的最後一個打席，日本武士隊的大谷翔平投手（應該沒有人真的堅持認為「投手大谷」和「打者翔平」是2個人吧），對上美國代表隊的「鱒魚」Mike Trout，以「再見三振」粉碎美國隊的反攻希望，確實「經典」。
賽前已有人說，日本武士隊的栗山英樹總教練實在沒有輸的道理——手握「四張Ace王牌」大谷翔平、達比修有、山本由伸以及佐佐木朗希，這樣的豪華陣容「滿手好牌隨便打都會贏」，最後果真奪冠。
但更令人好奇的是，栗山的「滿手好牌」，某種程度來說並不是宇宙發牌機給的，而是作為總教練的他自己奔走組織的；如果說《孫子兵法》講究「先勝後戰」，那栗山究竟是如何能在開球之前就先發制人，讓各路英雄心悅誠服地前來效命呢？
2019年出版的《栗山ノート》（栗山筆記）或許能提供部分解答。
對栗山來說，「天時不如地利，地利不如人和」，最重要的是為球員的今後著想、協助球員發揮最大潛力，不要受環境侷限或因此抱怨。
所謂環境，包括地點。栗山在日本職棒執教的日本火腿鬥士隊（日本ハムファイターズ）主場遠在北海道，來回征戰必須搭機移動，甚至曾因轉機而發生「客隊比主場還早到場練習」的奇怪現象。
畢竟職業運動是頂尖對決，一般來說，休息和練習都是分秒必爭，主場球隊應該盡量好整以暇、養精蓄銳迎擊客隊，怎麼反過來讓客場球隊占優勢呢？
面對這樣的情況，栗山認為人之所以和萬物不同，是因為人能透過思想和行動來改變環境，不會被動地束手就擒；他也常藉此勉勵隊員，要靈活適應各種情況。
選手時代的成績平凡無奇，「這樣的貨色憑什麼當總教練」？
講到這裡，我們大概發現栗山是個「心靈雞湯」系總教練，擅長與球員溝通、向球隊精神喊話。其實栗山雖然曾是日本職棒球員，但球員生涯僅有7年（1984-1990）；相對地，他在各大電視台擔任球評和運動主播的時間卻長達20年（1991-2011）。
2012年，日本火腿鬥士隊起用沒有教練經驗的栗山擔任總教練，可說是個非常大膽的決定；傳統上，總教練通常是從知名選手轉型為守備、打擊或投手教練等，然後才升任總教練。栗山這樣的跑道轉換，甚至曾被批評「這樣的貨色憑什麼當總教練」？
但更大膽的或許是，栗山總教練在當年就「單獨指名」大谷翔平選手，並堅持讓他同時發展「投打二刀流」的決定。
所謂單獨指名，意思是當年選秀時，只有日本火腿鬥士隊的第一志願選擇是大谷；2012年的大谷翔平在棒球界確實已是威名遠播，但正因為太厲害了，所以屢次傳出大谷想直接挑戰美國大聯盟，因此其他球隊考量戰力規畫，都不敢將他設定為第一志願，只有栗山「不怕死」。
而只要「投打二刀流」的大谷翔平吞下一敗，「批判就會像熊熊大火一樣燃燒」，痛批總教練，要求讓大谷「專心」！
現在看「投手大谷」、「打者翔平」揮灑自如，穩穩身兼強投豪打，但其實當年堅持讓他發展「投打二刀流」的栗山可是被罵臭頭，「幾乎要被批評的颶風吹跑」。因為日本各方人士都認為，讓大谷「專心」發展投球「或」打擊，才是正確的球員養成之道。只要大谷吞下一敗，「批判就會像熊熊大火一樣燃燒」。
回頭說來，我們此刻能見證大谷不同凡響的精采演出，都要感謝栗山。
栗山坦言，擔任總教練掌兵符下戰術時，首先思考的是球員和球隊的未來，然後是「棒球」，最後才是策略與戰術。他在《栗山筆記》中不斷強調「球員的今後」和「球隊的今後」，並將自己當作球員的父母，期待以「自然且不厭其煩地持續思考孩子的未來」這樣的心情，來對待每一個選手。
或許有人會覺得矯情，但選手確實感受到了栗山的用心。
在經典賽前的記者會上，大谷翔平被問到「是否從栗山總教練的身上感受到對選手的愛」、「栗山總教練對大谷選手參加經典賽的決定有何影響」時，大谷翔平是這樣回答的：
「我認為他（栗山）是真正會與每個球員一一交談的教練，所以即使是沒有一起打過球的球員也能在幾天內了解彼此……讓球員在場上都能全力發揮、無後顧之憂……由熟識的總教練執教鞭，對選手來說是很重要的，所以說由栗山監督擔任總教練，讓我能更容易下定決心參加經典賽。我想這也應該是本次日本隊高手雲集的重要原因。」（完整日文訪談內容可見 Full-Count Japan；轉引自Ptt_Baseball kaze1225）
能在短時間內了解選手，盡量傳達自己對子弟兵的愛，因此能被球員信任，讓球員在場上忘我奮戰，栗山實在是厲害的領導者。
栗山也分享在場上運籌帷幄時，揣測對手戰術的思路，或許對各種需要「知己知彼」的場合都有幫助。
當鏡頭聚焦、滿場觀眾期待著主帥的錦囊妙計，他坦承，自己想著的是：「對方總教練『討厭』什麼。」如此一來「答案就會自然浮現」，他將這種思維方式稱為「思考的平衡感」。
如此大概就是查理蒙格（Charlie Munger）常說的：「總是反過來想」；也是奇美許文龍創辦人推崇的《莊子》的「相對性」。
大谷翔平受訪指出：「栗山總教練逐一和球員交流，增進彼此了解，讓球員在場上都能全力發揮、無後顧之憂……栗山監督擔任總教練，讓我更容易下定決心參加經典賽。我想這也應該是2023年經典賽日本隊高手雲集的重要原因。」
世界冠軍總教練的其他心得，也能作為一般人應對日常狀況的指南。例如「透過體育活動所感到的懊悔非常珍貴」，讓我想到過去大老闆常對著一幫「頭腦發達」的分析師們強調，投資銀行多麼喜歡聘用「頂尖運動員」。
這種用人邏輯有很多原因，籠統來說是頂尖運動員的心理素質，詳細來說就可能包括栗山所描述的這種「懊悔」、不甘心，以及連帶產生的「求勝」、「紀律」和「忠誠」等等，都是運動員長年在比賽中親身經驗、發自內心的實在驅動力。
閱讀的過程中，我們好像也喝到了幾碗「心靈雞湯」，栗山說：「當妳追求自身熱愛的事物，妳會不斷改變。而這種變化代表了成長。」
「8局下半無人出局1壘有人」這樣特定條件的情況，該下什麼戰術？栗山在教練生涯中碰到一次又一次的「8局下半無人出局1壘有人」，他不只是準備一套必勝法門應付，反而是盡力求新求變，尋找更好的解法。
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基礎建設是經濟強心針還是必要維生素？各國積極佈局未來建設，台灣該如何因應新世代的基礎建設需求？
我們想讓你知道的是
自新冠疫情肆虐以來，全球經濟可說是在風雨中飄搖求生，不僅備受升息與通膨夾擊，還得應對陸續爆發的地緣政治衝突，各國政府無不想盡辦法為自家經濟打劑強心針，這也包括今年舉辦總統大選的台灣。在新的結構與投資環境下，具備穩健防禦特性的基礎建設類股，正逐漸成為投資人關注焦點。
通膨即將消退了嗎？幾乎全球所有投資人都在期待著答案。新冠疫情、俄烏戰爭爆發、以哈衝突越演越烈、中國經濟成長放緩，許多投資人不得不認清，此刻已來到景氣循環末升段。即使聯準會先前終於鬆口，暗示今年有機會調降利率，但市場仍充斥著不確定性，加上今年舉辦的台、美總統大選，不少投資者開始聚焦具備防禦景氣循環及通膨轉嫁能力的基礎建設資產。
基礎建設是經濟強心針或必要維生素？
基礎建設之所以變成熱門議題，不僅在於攻守兼備，低波動又能帶來穩定金流，還因為許多基礎建設是透過法規取得特許經營權協議，能對抗通膨、領先抓住各行業先機，若是透過投資全球基建上市全球股票，還不用擔心流動性的問題。
這一兩年，各國無不加快基礎建設「硬實力」，美國已投入1.2兆美元優化鐵公路、航運、空運、電網、寬頻網路等公共基礎建設；3,690億美元投入能源轉型以及適應氣候變遷計劃，以及527億美元用於美國晶片法案，投資資訊與通訊科技安全、半導體供應鏈。
全球掀起的這股基建投資風潮，還包括歐盟提出「REPowerEU計畫」，以3,000億歐元全力加速能源轉型；印度投入1.5兆美元於「Gati Shakti大基建計畫」建立交通運輸網路；澳洲以1,200億美元升級主要公路與鐵路。而中國同樣不遑多讓，5,000億元人民幣的基建基金用於現代化基礎建設四大轉型，包含網絡、產業升級、城市化、農業農村基建。
同時，數位與AI的變革也影響到目前人們的生活型態，新科技更激發許多基礎建設需求，好比是基地台擴建、電動車充電樁及資料中心建置⋯⋯等，而行動通訊相關營運商更是投入大量資本支出，就為了提升行動網路的密度。而數位轉型也加速產業升級，根據研究機構Precedence Research預測，數位化轉型帶來的總營收年均複合成長率將高達25.1％。
各國政府之所以投入基礎建設，不僅是因為基礎建設提供的水電瓦斯、運輸等能提供民生必需，存在「剛性需求」能達到對抗通膨的效果，基建產業多為政府特許，受到經營契約保護，價格上也能隨著通膨上升適度調整，甚至也因政府調控，公用事業還可賺取長期投資回報並提供穩定企業現金流。
台灣需要的基礎建設是什麼？
在這一波基礎建設競賽中，台灣自然無法置身事外，近日甚至也成為副總統辯論會的議題之一。專家便認為，全球都在力拼改變，若台灣想維持競爭力，國家規劃與基礎建設就必須與時俱進，但面對未來發展，台灣更應該要思考國土規劃，尤其台灣地理環境特殊，地震、多雨，在討論大型基礎建設計畫前，得先考量的是「土地容受力」。
以常見的地震為例，一場6.3級地震，台北可能就倒掉4000棟房屋；一次意外的雷擊，就會造成台中大雅地區2849戶停電。在天災的檢驗下，許多基礎建設的問題一一浮現，也讓我們必須開始思考建築的規範以及供電系統的問題。
因此專家建議台灣應該推動防災型都市更新，將住在土壤液化潛勢區的人口遷往外移，並進行一般老舊建築物的重整與維護、房屋的耐震強度改善。尤其台灣人口結構改變，高齡化、少子化是極為嚴峻的現實，基礎建設的思維不能停滯。
新世代基礎建設，我們該往哪裡走？
「我們應該要考慮非工程手段，所謂的Non-structural Measures（非結構性措施），因地制宜，將花費創造最大的效果，精準解決問題的痛處，才能達到目的。」專家表示，透過計算土地容受力，盤點台灣環境可承受的人口極限或是開發程度，根據不同災害等級，重新進行土地的使用標的區隔，並重新設計都市，將空曠建地作彈性運用，才能打造出適合安老的環境。
國家發展仰賴完善且前瞻的思維，台灣未來也要順應時代變遷，進行滾動式調整，光只是興建更快的高鐵、更長的公路、更高的大樓，恐已不合時宜，如何因應民眾的需求、生態的保育以及天災的應變，來符合未來的需求，唯有正確的國土規劃、持續的基礎建設，才能為台灣打造出安全永續的環境。