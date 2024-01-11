馬來西亞華社研究中心的角色轉變：從保存歷史文獻，到擴及台灣與中研院合作
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大馬華社研究中心主席姚迪剛表示，大馬在1980年代時，社會運動方興未艾，當時的首相馬哈迪是一位強勢的政治人物，在以馬來族群為主的社會結構中，華人社群擔心政府相關政策推動危及自身權益，希望團結並整合力量，因此在馬來西亞的15個華人社團倡議下於1985年創辦「華社資料研究中心」。
（中央社）馬來西亞華社研究中心曾在大馬社運風起雲湧年代，走在華人社群最前線，隨大馬民主逐步成熟，華研已退居幕後，將重心放在大馬華人社群策略研究，並與台灣密切交流合作。
甫於2022年接下在馬來西亞被視為華人重要智庫的馬來西亞華社研究中心（Centre for Malaysian Chinese Studies）主席姚迪剛（Yau Teck Kong），接受中央社專訪，娓娓道出華研如何在大馬族群政治中，與民主發展軌跡相伴而行。
姚迪剛表示，大馬在1980年代時，社會運動方興未艾，當時的首相馬哈迪（Mahathir Mohamad）是一位強勢的政治人物，在以馬來族群為主的社會結構中，華人社群擔心政府相關政策推動危及自身權益，希望團結並整合力量，因此在馬來西亞的15個華人社團倡議下於1985年創辦「華社資料研究中心」，保存華人歷史文獻，推動知識社會與資料研究。
他指出，成立「華社資料研究中心」象徵著一場民族文化的覺醒運動，特別在大馬族群政治的社會結構，不少華人參與社會運動爭取權益，「華社資料研究中心」就如同華人的資料與研究平台，以華人議題作為研究對象，並與大馬社會運動同步成長。
對於記者詢及大馬1980年代後發生各種社會運動，外界視為是種族主義霸權下的民族反彈，姚迪剛引述華研調查分析指出，這個中心的成立代表的是華人社群奮力抗爭的一環，象徵華人社群不可或缺的精神文明，昔日艱苦努力的過程展現的成果也有目共睹。
不過，隨時政治與社會大環境改變，他也告訴中央社記者，「華社資料研究中心」在成立10年後也同步調整其角色與定位，不僅於1996年更名為「馬來西亞華社研究中心」，展開更多的學術研究作為核心工作，角色的調整也成為民間研究機構，研究與馬來西亞華人社群有關議題，並提供諮詢與服務的重要智庫功能。
姚迪剛分析，從「華社資料研究中心」更名為「馬來西亞華社研究中心」，就是將研究視為核心任務，雖也研究與大馬社會脈動走向議題，但已不會站在社會運動最前線，轉型成為外界掌握華人社群有關議題的最佳平台。
姚迪剛說，如果與早期參與社運活動相較，更名後的「馬來西亞華社研究中心」角色相對低調，研究領域也更多元，諸如大馬華人的歷史人物、身分認同、大馬新村研究，旁及大馬客家與宗鄉會館研究，也出版相關書籍，透過舉辦研討會方式與包括東南亞在內的世界各國接軌。
他並說，「馬來西亞華社研究中心」隨著國家社會逐漸發展，也關注華人教育、政治與經濟等時事議題，不會如同昔日15個華團的那個年代，經常對國家重大政治與社會問題爭論不休，今日的角色很明確被定位於華社的策略研究單位與智囊。
姚迪剛說，馬來西亞華社研究中心近來將觸腳擴及台灣，例如與台灣中央研究院合作的歷史與人物系列，期盼能合力推廣華人歷史與文化的保存工作，為下一代的文化、歷史與身分認同，建構更堅實的學術基礎。
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責任編輯：吳象元
核稿編輯：杜晉軒
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基於雅特力AT32F405的高速USB電競鍵盤與滑鼠應用方案
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電子競技行業近年來發展迅速，成為一個全球性的熱潮。根據統計資料，2022年全球電競觀眾數量已經超過了5億人，市場規模也達到了13億美元。這個行業的快速發展得益於技術的不斷進步，其中高速USB介面技術便是其中一個重要因素。
新竹2023年12月22日 /美通社/
電競遊戲節奏快速，需要即時傳輸和回應大量的資料，對鍵盤、滑鼠、顯示器等設備的靈敏度、舒適度有著更高要求，需要玩家能夠快速、準確地輸入指令，從而在遊戲中獲得優勢，這就需要電競設備具備高效的資料傳輸能力，以避免資料擁堵或延遲。高速USB介面因其通用性、便捷性和快速傳輸資料的特性，在鍵盤與滑鼠上得到了廣泛的應用，有效改善了傳統鍵盤與滑鼠容易出現卡頓和延遲的情況，設備連接更加便捷，按鍵回應更加迅速，使用者可以更快地完成輸入，提高遊戲體驗感。
MCU作為應用的核心控制單元，負責協調和管理各個元件的工作，包括按鍵、USB介面和其它外設，承擔著鍵盤與滑鼠和電腦之間的資料傳輸和訊號處理任務，確保了產品的高速、穩定和可靠。基於雅特力AT32F405的電競鍵盤與滑鼠應用方案搭配高速USB 2.0 OTG，可實現有線或無線的高Report Rate，最高可達8k Report Rate的速率。通過拓展外部RF可實現三模連接，即USB+BLE+2.4G模式，為遊戲玩家提供了更加流暢、方便快捷的輸入體驗。
基於AT32F405的電競鍵盤與滑鼠應用方案
AT32F405集成獨立的HS USB OTG（內建PHY）與FS USB OTG，HS USB 2.0資料傳輸速率達480Mbps，大幅提升電競鍵盤與滑鼠反應速度和精准度，以更低延時在競技類遊戲中占得先機。高速USB介面還支援多通道資料傳輸，可以同時處理多個設備的資料傳輸請求，使得電競鍵盤與滑鼠能夠更穩定地連接到電腦。
電競鍵盤與滑鼠需要具備高度的自訂功能，以滿足不同玩家的需求。AT32F405拓展了豐富外設介面，1組QSPI、1組CAN匯流排、8個UART、3個SPI/I²S與1個獨立全雙工I²S、3個I²C、1個16位高級計時器、7個16位通用計時器、1個32位通用計時器、2個16位基本計時器，同時還擴展了最高1個取樣速率高達2Msps的12位16通道高速ADC。豐富的介面為電競鍵盤與滑鼠的設計和應用提供了廣闊的空間，可以實現高性能、個性化的產品應用，為玩家帶來更好的操作體驗。
通過SPI介面連接外部記憶體、感測器等器件，通訊速率最高可達36百萬位元/秒，可實現對電競鍵盤與滑鼠RF無線模組的靈活控制。AT32F405還內建PHY，大大降低了週邊電路成本，提供封裝尺寸最小為4 x 4mm，可滿足各類小體積無線USB Dongle需求。
電競鍵盤與滑鼠利用多路PWM控制訊號來實現燈光和多媒體控制功能。AT32F405通過優化PWM信號的頻率和占空比，以及整合多路訊號，實現多種炫酷的燈光效果，為玩家帶來沉浸式的操作體驗。
此外，AT32F405搭載ARM®-Cortex®-M4內核，CPU主頻達216MHz，內建單精確度浮點運算單元（FPU）和數位訊號處理器（DSP），具有高效的運算能力，搭配高DPI光學感測器，可捕捉到滑鼠移動的微小細節，並快速處理和計算滑鼠光學感測器採集的資料，實現更快速、更精准的移動和定位，同時提高按鍵回應能力和速度。
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