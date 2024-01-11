馬來西亞華社研究中心的角色轉變：從保存歷史文獻，到擴及台灣與中研院合作

（中央社）馬來西亞華社研究中心曾在大馬社運風起雲湧年代，走在華人社群最前線，隨大馬民主逐步成熟，華研已退居幕後，將重心放在大馬華人社群策略研究，並與台灣密切交流合作。

甫於2022年接下在馬來西亞被視為華人重要智庫的馬來西亞華社研究中心（Centre for Malaysian Chinese Studies）主席姚迪剛（Yau Teck Kong），接受中央社專訪，娓娓道出華研如何在大馬族群政治中，與民主發展軌跡相伴而行。

姚迪剛表示，大馬在1980年代時，社會運動方興未艾，當時的首相馬哈迪（Mahathir Mohamad）是一位強勢的政治人物，在以馬來族群為主的社會結構中，華人社群擔心政府相關政策推動危及自身權益，希望團結並整合力量，因此在馬來西亞的15個華人社團倡議下於1985年創辦「華社資料研究中心」，保存華人歷史文獻，推動知識社會與資料研究。

Photo Credit: shutterstock/ 達志影像 馬來西亞吉隆坡茨廠街的中式牌坊

他指出，成立「華社資料研究中心」象徵著一場民族文化的覺醒運動，特別在大馬族群政治的社會結構，不少華人參與社會運動爭取權益，「華社資料研究中心」就如同華人的資料與研究平台，以華人議題作為研究對象，並與大馬社會運動同步成長。

對於記者詢及大馬1980年代後發生各種社會運動，外界視為是種族主義霸權下的民族反彈，姚迪剛引述華研調查分析指出，這個中心的成立代表的是華人社群奮力抗爭的一環，象徵華人社群不可或缺的精神文明，昔日艱苦努力的過程展現的成果也有目共睹。

不過，隨時政治與社會大環境改變，他也告訴中央社記者，「華社資料研究中心」在成立10年後也同步調整其角色與定位，不僅於1996年更名為「馬來西亞華社研究中心」，展開更多的學術研究作為核心工作，角色的調整也成為民間研究機構，研究與馬來西亞華人社群有關議題，並提供諮詢與服務的重要智庫功能。

姚迪剛分析，從「華社資料研究中心」更名為「馬來西亞華社研究中心」，就是將研究視為核心任務，雖也研究與大馬社會脈動走向議題，但已不會站在社會運動最前線，轉型成為外界掌握華人社群有關議題的最佳平台。

姚迪剛說，如果與早期參與社運活動相較，更名後的「馬來西亞華社研究中心」角色相對低調，研究領域也更多元，諸如大馬華人的歷史人物、身分認同、大馬新村研究，旁及大馬客家與宗鄉會館研究，也出版相關書籍，透過舉辦研討會方式與包括東南亞在內的世界各國接軌。

Photo Credit：中央社 甫於2022年接下在馬來西亞被視為華人重要智庫的馬來西亞華社研究中心主席姚迪剛（圖）10日接受中央社專訪，娓娓道出華人社群智庫如何在大馬族群政治中，與民主發展軌跡相伴而行。

他並說，「馬來西亞華社研究中心」隨著國家社會逐漸發展，也關注華人教育、政治與經濟等時事議題，不會如同昔日15個華團的那個年代，經常對國家重大政治與社會問題爭論不休，今日的角色很明確被定位於華社的策略研究單位與智囊。

姚迪剛說，馬來西亞華社研究中心近來將觸腳擴及台灣，例如與台灣中央研究院合作的歷史與人物系列，期盼能合力推廣華人歷史與文化的保存工作，為下一代的文化、歷史與身分認同，建構更堅實的學術基礎。

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責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒