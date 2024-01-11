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擁有阿里巴巴集團強大財務後盾，為何東南亞電子商務龍頭Lazada會發動裁員？

擁有阿里巴巴集團強大財務後盾，為何東南亞電子商務龍頭Lazada會發動裁員？
東南亞電商龍頭Lazada。Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

東南亞電子商務龍頭Lazada，本月傳出裁員消息，具新加坡媒體《亞洲新聞台》報導，他們採訪到Lazada內部員工，表示的確有裁員一事，有些員工是在前一晚或會議幾小時前才收到會議通知，接著就是被告知裁員，很多員工還因太過意外而流下眼淚，也表達裁員舉動「不公平」且「不透明」。

東南亞電子商務龍頭Lazada，本月傳出裁員消息，據媒體引用一位不透露姓名的人士表示，Lazada在東南亞各層級員工都受到影響，裁員人數可能有「數百人」，其中新加坡員工影響最為嚴重。

根據《海峽時報》報導，Lazada是在本月3日裁員，而Lazada發言人在回覆《海峽時報》詢問時卻並未證實，只表示：「我們正積極調整員工團隊，用更敏捷、精簡的工作方式滿足未來的業務需求。 」

雖然Lazada並未直接證實，但具新加坡媒體《亞洲新聞台》報導，他們採訪到Lazada內部員工，表示的確有裁員一事，有些員工是在前一晚或會議幾小時前才收到會議通知，接著就是被告知裁員，很多員工還因太過意外而流下眼淚，也表達裁員舉動「不公平」且「不透明」

本月5日，代表Lazada新加坡員工的工會也對裁員行動表示失望，認為此舉「不可接受」，而Lazada應事先通知或諮詢，目前工會已上報給新加坡人力部 。

創立於2012年的Lazada，在2016年被阿里巴巴集團收購，業務遍及包括新加坡、印尼、馬來西亞、菲律賓、泰國和越南六個東南亞國家；根據Lazada官網，公司目標是在2030年替3億客戶服務。

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Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

而面臨來自Shopee（蝦皮）、Sea Limited、TikTok商家等競爭者，2022年6月，集團執行長李春被Lazada泰國和越南執行長James Dong接替執行長位置，當去年12月，印尼科技巨頭GoTo和TikTok宣佈建立合作夥伴關係，阿里巴巴集團也追加投資6.34億美元，以加強Lazada與對手的競爭。

對於傳出裁員消息，有評論指出，Lazada的裁員引發對該公司策略方向的好奇，尤其具有阿里巴巴集團強大的財務後盾，還有Lazada即將進行首次公開上市（IPO）傳言，目前發展似乎是自相矛盾，但若放在大環境檢視，亞太地區許多電商平台在2023年都有裁員狀況，例如Shopee在印尼子公司解雇約500名員工，Tokopedia則解雇約600名員工，有評論也表示，Lazada這次裁員，和電商平台功能落後其他平台及阿里巴巴集團管理方向有關。

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Photo Credit：shutterstock/達志影像
隸屬阿里巴巴集團的Lazada與Shopee，是東南亞主要的電商平台。

新聞來源

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責任編輯：吳象元
核稿編輯：杜晉軒


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