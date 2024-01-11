開票日倒數 倒數
0
23
11
50

搶先看候選人
TNL+ 2024/01/11,
經濟

世界銀行：2024全球經濟成長連3年放緩，恐步入「30年來最疲軟5年」

世界銀行：2024全球經濟成長連3年放緩，恐步入「30年來最疲軟5年」
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

放眼全球經濟中期發展，由於全球貿易表現依舊低迷以及眾多國家金融狀況欠佳，這些因素將持續阻礙全球經濟增長，尤其此趨勢會對發展中經濟體造成最嚴峻的打擊，因為美國等全球大型經濟體在不斷調升利率後，將使較貧窮國家的借貸成本飆高。

文：張瑞邦（Tucker Chang）

世界銀行（The World Bank）於2024年1月9日最新發布的「世界經濟展望」（World Economic Outlook）報告中預測，2024年全球經濟發展將連續第三年放緩，該成長率估計會從2023年的2.6％跌至2024年的2.4％，同時全球正在步入30年來經濟成長最疲軟的5年。

根據世界銀行所公布的推算結果顯示，2024年全球貿易成長幅度預計僅為COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情前10年平均貿易增長率的一半。展望2025年，全球經濟增長率有望小幅上升至2.7％，然而近5年期間的經濟成長速度仍將比2010年代低約0.75個百分點。

世界經濟展望報告亦指出，若不考慮COVID-19疫情衝擊，2024年的2.4％經濟成長估計值，將成為2008年環球金融危機以來的最差表現。加拿大《城市新聞》（CityNews）另解釋，2023年的全球經濟增長率能達到2.6％，甚至在2021年及2022年分別有3％及6.2％的表現，多與COVID-19疫情消退後的經濟強勢反彈有關，然而近3年的經濟成長率確實呈現明顯下滑趨勢。

針對全球經濟發展放緩窘境，世界銀行首席經濟學家兼資深副行長吉爾（Indermit Gill）警示：「國際貿易、經濟成長短期內仍將表現疲軟，如果國際社會不進行重大的經濟政策調整，則2020年代將淪為糟蹋良機的10年。」

為何國際間的經濟成長面臨走緩風險？

據美國《全國廣播公司商業頻道》（CNBC）轉述世界銀行的說法表示，儘管全球經濟增長率於2023年走緩，但該年度的金融局勢在面對諸多國際事件時依然表現出經濟韌性，不過接下來的國際社會仍將遭遇各種地緣政治衝突及多邊緊張局勢，這也導致世界各地大多數的經濟體在2024年及2025年的經濟成長率將遜於過去10年的增幅。

「俄羅斯入侵烏克蘭且戰事仍在進行中，隨後中東地區的巴勒斯坦伊斯蘭主義遜尼派組織哈瑪斯（Hamas）也與以色列發生嚴重衝突，這些衝突的升級恐對國際能源價格產生重大影響，從而影響全球通貨膨脹率和經濟成長幅度。」世界銀行副首席經濟學家暨展望小組負責人柯錫（Ayhan Kose）在接受《CNBC》專訪時如此說道。

多元觀點 等你解鎖
付費加入TNL+會員，
獨家評論分析、資訊圖表立刻看
首月一元插圖
149 元 / 月
1490 元 / 年 送 2 個月
到期自動續訂，可隨時取消，詳情請見訂閱方案
查看訂閱方案
已是會員? 登入

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。