世界銀行：2024全球經濟成長連3年放緩，恐步入「30年來最疲軟5年」
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放眼全球經濟中期發展，由於全球貿易表現依舊低迷以及眾多國家金融狀況欠佳，這些因素將持續阻礙全球經濟增長，尤其此趨勢會對發展中經濟體造成最嚴峻的打擊，因為美國等全球大型經濟體在不斷調升利率後，將使較貧窮國家的借貸成本飆高。
文：張瑞邦（Tucker Chang）
世界銀行（The World Bank）於2024年1月9日最新發布的「世界經濟展望」（World Economic Outlook）報告中預測，2024年全球經濟發展將連續第三年放緩，該成長率估計會從2023年的2.6％跌至2024年的2.4％，同時全球正在步入30年來經濟成長最疲軟的5年。
根據世界銀行所公布的推算結果顯示，2024年全球貿易成長幅度預計僅為COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情前10年平均貿易增長率的一半。展望2025年，全球經濟增長率有望小幅上升至2.7％，然而近5年期間的經濟成長速度仍將比2010年代低約0.75個百分點。
世界經濟展望報告亦指出，若不考慮COVID-19疫情衝擊，2024年的2.4％經濟成長估計值，將成為2008年環球金融危機以來的最差表現。加拿大《城市新聞》（CityNews）另解釋，2023年的全球經濟增長率能達到2.6％，甚至在2021年及2022年分別有3％及6.2％的表現，多與COVID-19疫情消退後的經濟強勢反彈有關，然而近3年的經濟成長率確實呈現明顯下滑趨勢。
針對全球經濟發展放緩窘境，世界銀行首席經濟學家兼資深副行長吉爾（Indermit Gill）警示：「國際貿易、經濟成長短期內仍將表現疲軟，如果國際社會不進行重大的經濟政策調整，則2020年代將淪為糟蹋良機的10年。」
為何國際間的經濟成長面臨走緩風險？
據美國《全國廣播公司商業頻道》（CNBC）轉述世界銀行的說法表示，儘管全球經濟增長率於2023年走緩，但該年度的金融局勢在面對諸多國際事件時依然表現出經濟韌性，不過接下來的國際社會仍將遭遇各種地緣政治衝突及多邊緊張局勢，這也導致世界各地大多數的經濟體在2024年及2025年的經濟成長率將遜於過去10年的增幅。
「俄羅斯入侵烏克蘭且戰事仍在進行中，隨後中東地區的巴勒斯坦伊斯蘭主義遜尼派組織哈瑪斯（Hamas）也與以色列發生嚴重衝突，這些衝突的升級恐對國際能源價格產生重大影響，從而影響全球通貨膨脹率和經濟成長幅度。」世界銀行副首席經濟學家暨展望小組負責人柯錫（Ayhan Kose）在接受《CNBC》專訪時如此說道。
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基於雅特力AT32F405的高速USB電競鍵盤與滑鼠應用方案
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電子競技行業近年來發展迅速，成為一個全球性的熱潮。根據統計資料，2022年全球電競觀眾數量已經超過了5億人，市場規模也達到了13億美元。這個行業的快速發展得益於技術的不斷進步，其中高速USB介面技術便是其中一個重要因素。
新竹2023年12月22日 /美通社/
電競遊戲節奏快速，需要即時傳輸和回應大量的資料，對鍵盤、滑鼠、顯示器等設備的靈敏度、舒適度有著更高要求，需要玩家能夠快速、準確地輸入指令，從而在遊戲中獲得優勢，這就需要電競設備具備高效的資料傳輸能力，以避免資料擁堵或延遲。高速USB介面因其通用性、便捷性和快速傳輸資料的特性，在鍵盤與滑鼠上得到了廣泛的應用，有效改善了傳統鍵盤與滑鼠容易出現卡頓和延遲的情況，設備連接更加便捷，按鍵回應更加迅速，使用者可以更快地完成輸入，提高遊戲體驗感。
MCU作為應用的核心控制單元，負責協調和管理各個元件的工作，包括按鍵、USB介面和其它外設，承擔著鍵盤與滑鼠和電腦之間的資料傳輸和訊號處理任務，確保了產品的高速、穩定和可靠。基於雅特力AT32F405的電競鍵盤與滑鼠應用方案搭配高速USB 2.0 OTG，可實現有線或無線的高Report Rate，最高可達8k Report Rate的速率。通過拓展外部RF可實現三模連接，即USB+BLE+2.4G模式，為遊戲玩家提供了更加流暢、方便快捷的輸入體驗。
基於AT32F405的電競鍵盤與滑鼠應用方案
AT32F405集成獨立的HS USB OTG（內建PHY）與FS USB OTG，HS USB 2.0資料傳輸速率達480Mbps，大幅提升電競鍵盤與滑鼠反應速度和精准度，以更低延時在競技類遊戲中占得先機。高速USB介面還支援多通道資料傳輸，可以同時處理多個設備的資料傳輸請求，使得電競鍵盤與滑鼠能夠更穩定地連接到電腦。
電競鍵盤與滑鼠需要具備高度的自訂功能，以滿足不同玩家的需求。AT32F405拓展了豐富外設介面，1組QSPI、1組CAN匯流排、8個UART、3個SPI/I²S與1個獨立全雙工I²S、3個I²C、1個16位高級計時器、7個16位通用計時器、1個32位通用計時器、2個16位基本計時器，同時還擴展了最高1個取樣速率高達2Msps的12位16通道高速ADC。豐富的介面為電競鍵盤與滑鼠的設計和應用提供了廣闊的空間，可以實現高性能、個性化的產品應用，為玩家帶來更好的操作體驗。
通過SPI介面連接外部記憶體、感測器等器件，通訊速率最高可達36百萬位元/秒，可實現對電競鍵盤與滑鼠RF無線模組的靈活控制。AT32F405還內建PHY，大大降低了週邊電路成本，提供封裝尺寸最小為4 x 4mm，可滿足各類小體積無線USB Dongle需求。
電競鍵盤與滑鼠利用多路PWM控制訊號來實現燈光和多媒體控制功能。AT32F405通過優化PWM信號的頻率和占空比，以及整合多路訊號，實現多種炫酷的燈光效果，為玩家帶來沉浸式的操作體驗。
此外，AT32F405搭載ARM®-Cortex®-M4內核，CPU主頻達216MHz，內建單精確度浮點運算單元（FPU）和數位訊號處理器（DSP），具有高效的運算能力，搭配高DPI光學感測器，可捕捉到滑鼠移動的微小細節，並快速處理和計算滑鼠光學感測器採集的資料，實現更快速、更精准的移動和定位，同時提高按鍵回應能力和速度。
本文章內容由「美通社」提供。