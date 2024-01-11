世界銀行：2024全球經濟成長連3年放緩，恐步入「30年來最疲軟5年」

文：張瑞邦（Tucker Chang）

世界銀行（The World Bank）於2024年1月9日最新發布的「世界經濟展望」（World Economic Outlook）報告中預測，2024年全球經濟發展將連續第三年放緩，該成長率估計會從2023年的2.6％跌至2024年的2.4％，同時全球正在步入30年來經濟成長最疲軟的5年。

根據世界銀行所公布的推算結果顯示，2024年全球貿易成長幅度預計僅為COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情前10年平均貿易增長率的一半。展望2025年，全球經濟增長率有望小幅上升至2.7％，然而近5年期間的經濟成長速度仍將比2010年代低約0.75個百分點。

世界經濟展望報告亦指出，若不考慮COVID-19疫情衝擊，2024年的2.4％經濟成長估計值，將成為2008年環球金融危機以來的最差表現。加拿大《城市新聞》（CityNews）另解釋，2023年的全球經濟增長率能達到2.6％，甚至在2021年及2022年分別有3％及6.2％的表現，多與COVID-19疫情消退後的經濟強勢反彈有關，然而近3年的經濟成長率確實呈現明顯下滑趨勢。

針對全球經濟發展放緩窘境，世界銀行首席經濟學家兼資深副行長吉爾（Indermit Gill）警示：「國際貿易、經濟成長短期內仍將表現疲軟，如果國際社會不進行重大的經濟政策調整，則2020年代將淪為糟蹋良機的10年。」

為何國際間的經濟成長面臨走緩風險？

據美國《全國廣播公司商業頻道》（CNBC）轉述世界銀行的說法表示，儘管全球經濟增長率於2023年走緩，但該年度的金融局勢在面對諸多國際事件時依然表現出經濟韌性，不過接下來的國際社會仍將遭遇各種地緣政治衝突及多邊緊張局勢，這也導致世界各地大多數的經濟體在2024年及2025年的經濟成長率將遜於過去10年的增幅。

「俄羅斯入侵烏克蘭且戰事仍在進行中，隨後中東地區的巴勒斯坦伊斯蘭主義遜尼派組織哈瑪斯（Hamas）也與以色列發生嚴重衝突，這些衝突的升級恐對國際能源價格產生重大影響，從而影響全球通貨膨脹率和經濟成長幅度。」世界銀行副首席經濟學家暨展望小組負責人柯錫（Ayhan Kose）在接受《CNBC》專訪時如此說道。