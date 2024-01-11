中共中聯部長劉建超訪美：否認戰狼外交，不尋求改變現有國際秩序；學者分析：對美表明底線

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淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳剖析，劉建超這趟訪美，主要是要體現美中各式各樣溝通管道都要建立、強化，不可避免地，台灣問題勢必會被碰觸到，劉建超在美所說的每句話都是過去說過的既定用詞，顯然其在明確底線、管控分歧、避免誤判。
否認戰狼外交，中共中聯部長劉建超：不尋求改變現有國際秩序
（中央社）中共中央對外聯絡部部長劉建超9日在美國表示，中國不尋求改變現有的國際秩序，當前各國都寄望於中國和美國帶頭解決全球性問題；他並否認中國有過任何形式的「戰狼外交」。
中國近年來在外交上的強勢及挑釁姿態被國際社會視為「戰狼外交」，已被免職的前外長秦剛去（2023）年3月介紹中國外交政策時曾表示，所謂「戰狼外交」是個話語陷阱，「但當豺狼擋道、惡狼來襲，中國外交官必須『與狼共舞』，保家衛國」。
《法新社》9日報導，劉建超當天在紐約出席智庫外交關係協會（CFR）紀念中美建交45週年的活動中援引中國領導人習近平表示，「中國不和任何國家打冷戰熱戰」。
他說，「亞洲人民有自己的相處之道，就是和平高於一切，並尋求和平解決所有爭端」。
據報導，劉建超以流利的英語表示，「中國不尋求改變當前的國際秩序。我們是當前世界秩序的建設者之一，並從中受益」。
他進一步指出，「隨著世界進入動盪變革期，各國人民都指望中美帶頭解決更多的全球性問題」。他提到了上個月在杜拜舉行的聯合國氣候變化綱要公約第28次締約方會議（COP28）上的合作。
報導提到，美中兩大經濟體的關係近年來急劇惡化，一些中國知名外交官由於對美國的對抗性公開聲明而被稱為「戰狼」。
當被問及中國的方式是否有所改變時，劉建超說不相信有任何形式的戰狼外交，也沒有關於回到這種外交方式的說法。
報導說，劉建超此行的言論與中國外交官過去的鷹派言論大相徑庭，在台灣議題上的回應也很有分寸，這或許因為北京正急於解決國內的經濟問題。
對於台灣議題，劉建超說，「台灣問題是中國的『紅線』，希望美方認真對待不支持台獨的表態並履行其承諾」，但他拒絕回答北京將如何回應台灣大選本週的可能結果。
見中共中聯部長，美副國安顧問強調台海和平穩定
（中央社）美國白宮首席副國安顧問范納10日與中共中央對外聯絡部部長劉建超會晤。范納當面向劉建超強調台海與南海和平穩定的重要性。兩人也對俄烏戰爭與台海議題交換意見。
范納（Jon Finer）10日在華府會見劉建超。白宮國安會指出，這次會晤是持續為了保持開放溝通管道、負責任管理競爭而努力的一部分。在美國總統拜登（Joe Biden）與中國國家主席習近平去年11月在舊金山會談基礎上，兩人進行坦誠與具建設性的討論。
白宮國安會指出，范納與劉建超討論落實拜習會主要成果現況，包括恢復軍事交流、打擊非法藥品製造與販運的溝通與合作。雙方也討論全球與區域安全問題，包括中東挑戰、俄羅斯對烏克蘭戰爭，以及台海議題。
白宮國安會指出，范納強調台海與南海和平穩定的重要性，兩人重申支持美中繼續進行高層外交與互動。
主管中國、台灣與蒙古事務的美國國防部副助理部長蔡斯（Michael Chase）與中共中央軍事委員會國際軍事合作辦公室副主任宋延超8至9日在五角大廈舉行第17次美中國防政策協調會談（中國稱「第17次中美國防部工作會晤」），范納與劉建超的會見是繼蔡斯與宋延超會談後，又一次美中高層對話。
台灣大選前，中國軍事外交高官在美宣揚一中反獨
（中央社）台灣總統大選將屆，中國軍方、外交高官紛紛在美國藉機對台灣議題，重彈「一個中國」及反對台獨舊調。其中，中共中央軍委國際軍事合作辦公室副主任宋延超聲稱，中方在台灣議題上絕不會絲毫妥協退讓。
《新華社》報導，美東時間8至9日，「第17次中美國防部工作會晤」在美國華盛頓舉行，由中央軍委國際軍事合作辦公室「領導」與美國「助理防長幫辦」共同主持，並未提及雙方姓名。但根據美國國防部發布的新聞稿，中方代表為宋延超，美方代表為美國國防部副助理部長蔡斯（Michael Chase）。
根據報導，宋延超在會晤中聲稱，中方在「台灣問題」上絕不會絲毫妥協退讓，並要求美方恪守「一個中國原則」，確實將有關承諾落到實處，「停止武裝台灣，反對台灣獨立」。
另一方面，根據美國國防部新聞稿，蔡斯在會晤中針對台灣議題強調，美國仍致力於基於「台灣關係法」、「美中三個聯合公報」及「對台六項保證」為指引的「一個中國政策」，並重申台海和平穩定的重要性。
除宋延超外，中國駐美大使謝鋒美東時間9日在出席「紀念中美建交45週年研討會」上聲稱，「台灣問題」是中美關係中最重要、最敏感的問題。「沒有人比中方更珍視台海和平穩定」，但「台獨與台海和平水火不容，對於那些數典忘祖、不承認自己是中國人的台獨分子，中國政府沒有妥協的餘地」。
謝鋒宣稱，美方應該以實際行動遵守「一個中國原則」和「中美三個聯合公報」規定，將美國領導人（總統拜登，Joe Biden）「不支持台獨、「不尋求把台灣問題作為遏制中國工具」的表態落到實處，與中方一道「維護台海和平穩定和中美關係大局」。
中共中聯部長劉建超目前正在美國訪問，並接連出席2場公開演講。根據中聯部公布及中國媒體報導，雖然都沒提到劉建超對台灣議題的表態，但他在美東時間9日出席美國對外關係委員會演講時，曾就與會者問到台灣議題時作答，只是未提及他的答覆內容。
另外，宋延超在上述會晤中向美方說，中方願在平等和尊重基礎上與美方發展健康穩定的兩軍關係，共同落實好兩國元首舊金山會晤涉軍重要共識。美方應正視中方關切，多做有利於兩軍關係發展的事。
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基於雅特力AT32F405的高速USB電競鍵盤與滑鼠應用方案
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電子競技行業近年來發展迅速，成為一個全球性的熱潮。根據統計資料，2022年全球電競觀眾數量已經超過了5億人，市場規模也達到了13億美元。這個行業的快速發展得益於技術的不斷進步，其中高速USB介面技術便是其中一個重要因素。
新竹2023年12月22日 /美通社/
電競遊戲節奏快速，需要即時傳輸和回應大量的資料，對鍵盤、滑鼠、顯示器等設備的靈敏度、舒適度有著更高要求，需要玩家能夠快速、準確地輸入指令，從而在遊戲中獲得優勢，這就需要電競設備具備高效的資料傳輸能力，以避免資料擁堵或延遲。高速USB介面因其通用性、便捷性和快速傳輸資料的特性，在鍵盤與滑鼠上得到了廣泛的應用，有效改善了傳統鍵盤與滑鼠容易出現卡頓和延遲的情況，設備連接更加便捷，按鍵回應更加迅速，使用者可以更快地完成輸入，提高遊戲體驗感。
MCU作為應用的核心控制單元，負責協調和管理各個元件的工作，包括按鍵、USB介面和其它外設，承擔著鍵盤與滑鼠和電腦之間的資料傳輸和訊號處理任務，確保了產品的高速、穩定和可靠。基於雅特力AT32F405的電競鍵盤與滑鼠應用方案搭配高速USB 2.0 OTG，可實現有線或無線的高Report Rate，最高可達8k Report Rate的速率。通過拓展外部RF可實現三模連接，即USB+BLE+2.4G模式，為遊戲玩家提供了更加流暢、方便快捷的輸入體驗。
基於AT32F405的電競鍵盤與滑鼠應用方案
AT32F405集成獨立的HS USB OTG（內建PHY）與FS USB OTG，HS USB 2.0資料傳輸速率達480Mbps，大幅提升電競鍵盤與滑鼠反應速度和精准度，以更低延時在競技類遊戲中占得先機。高速USB介面還支援多通道資料傳輸，可以同時處理多個設備的資料傳輸請求，使得電競鍵盤與滑鼠能夠更穩定地連接到電腦。
電競鍵盤與滑鼠需要具備高度的自訂功能，以滿足不同玩家的需求。AT32F405拓展了豐富外設介面，1組QSPI、1組CAN匯流排、8個UART、3個SPI/I²S與1個獨立全雙工I²S、3個I²C、1個16位高級計時器、7個16位通用計時器、1個32位通用計時器、2個16位基本計時器，同時還擴展了最高1個取樣速率高達2Msps的12位16通道高速ADC。豐富的介面為電競鍵盤與滑鼠的設計和應用提供了廣闊的空間，可以實現高性能、個性化的產品應用，為玩家帶來更好的操作體驗。
通過SPI介面連接外部記憶體、感測器等器件，通訊速率最高可達36百萬位元/秒，可實現對電競鍵盤與滑鼠RF無線模組的靈活控制。AT32F405還內建PHY，大大降低了週邊電路成本，提供封裝尺寸最小為4 x 4mm，可滿足各類小體積無線USB Dongle需求。
電競鍵盤與滑鼠利用多路PWM控制訊號來實現燈光和多媒體控制功能。AT32F405通過優化PWM信號的頻率和占空比，以及整合多路訊號，實現多種炫酷的燈光效果，為玩家帶來沉浸式的操作體驗。
此外，AT32F405搭載ARM®-Cortex®-M4內核，CPU主頻達216MHz，內建單精確度浮點運算單元（FPU）和數位訊號處理器（DSP），具有高效的運算能力，搭配高DPI光學感測器，可捕捉到滑鼠移動的微小細節，並快速處理和計算滑鼠光學感測器採集的資料，實現更快速、更精准的移動和定位，同時提高按鍵回應能力和速度。
本文章內容由「美通社」提供。