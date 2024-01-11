中共中聯部長劉建超訪美：否認戰狼外交，不尋求改變現有國際秩序；學者分析：對美表明底線

否認戰狼外交，中共中聯部長劉建超：不尋求改變現有國際秩序

（中央社）中共中央對外聯絡部部長劉建超9日在美國表示，中國不尋求改變現有的國際秩序，當前各國都寄望於中國和美國帶頭解決全球性問題；他並否認中國有過任何形式的「戰狼外交」。

中國近年來在外交上的強勢及挑釁姿態被國際社會視為「戰狼外交」，已被免職的前外長秦剛去（2023）年3月介紹中國外交政策時曾表示，所謂「戰狼外交」是個話語陷阱，「但當豺狼擋道、惡狼來襲，中國外交官必須『與狼共舞』，保家衛國」。

《法新社》9日報導，劉建超當天在紐約出席智庫外交關係協會（CFR）紀念中美建交45週年的活動中援引中國領導人習近平表示，「中國不和任何國家打冷戰熱戰」。

他說，「亞洲人民有自己的相處之道，就是和平高於一切，並尋求和平解決所有爭端」。

據報導，劉建超以流利的英語表示，「中國不尋求改變當前的國際秩序。我們是當前世界秩序的建設者之一，並從中受益」。

他進一步指出，「隨著世界進入動盪變革期，各國人民都指望中美帶頭解決更多的全球性問題」。他提到了上個月在杜拜舉行的聯合國氣候變化綱要公約第28次締約方會議（COP28）上的合作。

報導提到，美中兩大經濟體的關係近年來急劇惡化，一些中國知名外交官由於對美國的對抗性公開聲明而被稱為「戰狼」。

當被問及中國的方式是否有所改變時，劉建超說不相信有任何形式的戰狼外交，也沒有關於回到這種外交方式的說法。

報導說，劉建超此行的言論與中國外交官過去的鷹派言論大相徑庭，在台灣議題上的回應也很有分寸，這或許因為北京正急於解決國內的經濟問題。

對於台灣議題，劉建超說，「台灣問題是中國的『紅線』，希望美方認真對待不支持台獨的表態並履行其承諾」，但他拒絕回答北京將如何回應台灣大選本週的可能結果。

見中共中聯部長，美副國安顧問強調台海和平穩定

（中央社）美國白宮首席副國安顧問范納10日與中共中央對外聯絡部部長劉建超會晤。范納當面向劉建超強調台海與南海和平穩定的重要性。兩人也對俄烏戰爭與台海議題交換意見。

范納（Jon Finer）10日在華府會見劉建超。白宮國安會指出，這次會晤是持續為了保持開放溝通管道、負責任管理競爭而努力的一部分。在美國總統拜登（Joe Biden）與中國國家主席習近平去年11月在舊金山會談基礎上，兩人進行坦誠與具建設性的討論。

白宮國安會指出，范納與劉建超討論落實拜習會主要成果現況，包括恢復軍事交流、打擊非法藥品製造與販運的溝通與合作。雙方也討論全球與區域安全問題，包括中東挑戰、俄羅斯對烏克蘭戰爭，以及台海議題。

白宮國安會指出，范納強調台海與南海和平穩定的重要性，兩人重申支持美中繼續進行高層外交與互動。

主管中國、台灣與蒙古事務的美國國防部副助理部長蔡斯（Michael Chase）與中共中央軍事委員會國際軍事合作辦公室副主任宋延超8至9日在五角大廈舉行第17次美中國防政策協調會談（中國稱「第17次中美國防部工作會晤」），范納與劉建超的會見是繼蔡斯與宋延超會談後，又一次美中高層對話。

台灣大選前，中國軍事外交高官在美宣揚一中反獨

（中央社）台灣總統大選將屆，中國軍方、外交高官紛紛在美國藉機對台灣議題，重彈「一個中國」及反對台獨舊調。其中，中共中央軍委國際軍事合作辦公室副主任宋延超聲稱，中方在台灣議題上絕不會絲毫妥協退讓。

《新華社》報導，美東時間8至9日，「第17次中美國防部工作會晤」在美國華盛頓舉行，由中央軍委國際軍事合作辦公室「領導」與美國「助理防長幫辦」共同主持，並未提及雙方姓名。但根據美國國防部發布的新聞稿，中方代表為宋延超，美方代表為美國國防部副助理部長蔡斯（Michael Chase）。

根據報導，宋延超在會晤中聲稱，中方在「台灣問題」上絕不會絲毫妥協退讓，並要求美方恪守「一個中國原則」，確實將有關承諾落到實處，「停止武裝台灣，反對台灣獨立」。

另一方面，根據美國國防部新聞稿，蔡斯在會晤中針對台灣議題強調，美國仍致力於基於「台灣關係法」、「美中三個聯合公報」及「對台六項保證」為指引的「一個中國政策」，並重申台海和平穩定的重要性。

除宋延超外，中國駐美大使謝鋒美東時間9日在出席「紀念中美建交45週年研討會」上聲稱，「台灣問題」是中美關係中最重要、最敏感的問題。「沒有人比中方更珍視台海和平穩定」，但「台獨與台海和平水火不容，對於那些數典忘祖、不承認自己是中國人的台獨分子，中國政府沒有妥協的餘地」。

謝鋒宣稱，美方應該以實際行動遵守「一個中國原則」和「中美三個聯合公報」規定，將美國領導人（總統拜登，Joe Biden）「不支持台獨、「不尋求把台灣問題作為遏制中國工具」的表態落到實處，與中方一道「維護台海和平穩定和中美關係大局」。

中共中聯部長劉建超目前正在美國訪問，並接連出席2場公開演講。根據中聯部公布及中國媒體報導，雖然都沒提到劉建超對台灣議題的表態，但他在美東時間9日出席美國對外關係委員會演講時，曾就與會者問到台灣議題時作答，只是未提及他的答覆內容。

另外，宋延超在上述會晤中向美方說，中方願在平等和尊重基礎上與美方發展健康穩定的兩軍關係，共同落實好兩國元首舊金山會晤涉軍重要共識。美方應正視中方關切，多做有利於兩軍關係發展的事。