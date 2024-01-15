中國國安部警告航空愛好者，當心被境外機構招募成為「竊密志願者」
我們想讓你知道的是
「Flightradar24這些機構比較犯忌諱的是，在中國自己部署ADS-B接收器，而且可以遠程控制，遠程傳輸數據到境外，在中國和西方間諜戰越來越緊張的情況下，這種行為可想而知肯定要被禁的。」其實西方也有類似爭議，比如日本首相的公務機被追蹤，還有馬斯克的私人飛機也被常年追蹤，他本人就多次提出這是個安全隱患。
中國國家安全部的微信公眾號近日發布文章，稱開展「專項行動」，查獲數百台在中國境內投放的設備，並依法對有關人員進行處罰。
文章聲稱這些設備是「境外機構」提供的，以「共享航空信息」為誘餌，依托網路社群平台面向境內航空愛好者精凖招募「志願者」，並跨境郵寄設備，指揮「志願者」在中國境內「非法採集、向境外秘密傳輸」中國飛行器飛行數據。
該部門還警告，這些境外機構在中國的渤海、東海、南海周邊省份大量投放此類設備，不僅「竊取」民用航空數據，甚至還能「竊取」軍用航空器等敏感數據信息，並警告航空愛好者切莫變為「竊密志願者」。
三百設備「可檢測中國全域」
中國國安部的文章並未明確點名，但中國在2021年11月就已下架名為「Flightradar24」的航班追蹤服務網站，當時中國的央視披露，以「ADS-B」為名的訊號接收裝置可以監測飛機，從而追蹤到世界各地即時航班資訊，並表示在中國設置約300個「ADS-B」，就可監測全國空域的飛機訊號，民航機及軍機的資訊亦一覽無遺。
「ADS-B」是一種利用衛星導航系統定位的飛機監視技術。中方披露稱，「Flightradar24」通過社群媒體，招募會員，並向會員寄送國際郵包，其中包含「ADS-B」設備，用法是放置窗邊，以監測及收集300多公里半徑範圍內的飛行數據，而連接網路後，數據就可傳輸至境外。
此次，中國國家安全部披露的訊息也指向這一操作——
「境外機構布設的相關設備性能強大，支持遠程在線編程，可根據需要定制出『個性化』功能。同時，相關設備內置GPS芯片，可對指定飛行器進行定位，並通過加密傳輸方式，將所採集數據快速地推送至境外服務器。」
「經測算，每台設備每天可向境外發送約1000架次飛機的飛行數據和約13萬條位置數據。按照覆蓋半徑300公里至400公里計算，僅需投放約300台設備，即可對我全空域飛機飛行數據實現監測覆蓋。」
專項行動
中國國安部的文章稱，針對上述行為，該部門在全國範圍內開展了「專項打擊」，「及時查獲數百套已在境內投放的設備」，依法對有關人員進行處罰。
在中文網路上，一位航空愛好者披露，在中國安裝「ADS-B」設備都會被抓，他可以確認數十名「Flightradar24」志願者被當局找上，被要求簽署責令改正通知書，設備被要求立即上交，並做筆錄（內容涉及怎麼知道的？設備哪裏來？什麼時候裝的？有沒有從中收取利益？）
根據中國《反間諜法》規定，境外機構、組織、個人實施或者指使、資助他人實施，或者境內機構、組織、個人與其相勾結實施的竊取、刺探、收買、非法提供關係國家安全和利益的數據，屬於間諜行為。
在英文的航空愛好者網站，對於中國的這個專項行動有意見分歧：
反對方認為：「我為中國的航空愛好者感到可惜」、「Flightradar24是個瑞典公司，他們很中立，所以……」、「中國式恐慌」、「我只看見過一架中國軍機，在它出境飛行時，我敢打賭在他們自己空域飛行時，甚至不會出現在ADS-B上」、「英國皇家空軍、美國空軍一號和二號都可以看到，或許關了就行了」。
也有表示理解的：「美國不讓華為設備安裝在美國國土，我想中國也不想讓一個西方的設備安裝在自己國土」、「中國也有自己的追蹤App，沒必要覺得Flightradar24不可替代」、「我想這些設備現在可能無害，如果中國攻打台灣，中國可能擔心這些ADS-B設備會在多大程度上被利用」。
一位在中國從事航空諮詢的業內人士向《BBC中文》表示，「ADS-B」是一種自動監控廣播的接收和發送器，可以用來接收民用飛機使用的ADS-B信號，包括位置、高度、識別碼、飛行速度和垂直速度。飛機可以使用ADS-B系統進行數據交換，不借助地面設施，檢測航線衝突避免碰撞。
上述人士表示，「Flightradar24」是一類網站，有許多，國內和國外都有，他們看到了已經廣泛應用的「ADS-B」系統，於是接受這些信號，製作獨立的航班追蹤系統，然後提供給貨運公司或者保險公司，甚至個人，這些用戶可以有更可靠的航班信息。
「Flightradar24這些機構比較犯忌諱的是，在中國自己部署ADS-B接收器，而且可以遠程控制，遠程傳輸數據到境外，在中國和西方間諜戰越來越緊張的情況下，這種行為可想而知肯定要被禁的。」該人士表示，其實西方也有類似爭議，比如日本首相的公務機被追蹤，還有馬斯克的私人飛機也被常年追蹤，還發布出來，他本人就多次提出這是個安全隱患。
航班追蹤網站引發的圍觀
作為航班追蹤網站，「Flightradar24」近年來有兩次在中文網路引發關注——
2021年9月，在加拿大被拘押超過兩年半的華為財務官孟晚舟，在獲釋後搭乘一架中國政府包機從溫哥華返回中國深圳。這架航班編號CA552的中國國航飛機也成為「Flightradar24」最熱門的追蹤航班。
對於航班飛行軌跡的關注也成為熱議話題之一，孟晚舟的包機並未像其他航班一樣採取北太平洋或美國阿拉斯加的航路，而是向北調整，完全避開美國領空。網民熱議認為是避免「節外生枝」。
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以競技精神為核心！從JET SL+見證SYM勇奪「心佔率」關鍵
我們想讓你知道的是
SYM全新進化的JET SL+，「控.制.馭」3項主軸為核心，建立高品質、優良騎乘體驗，以競技本質征服使用者的心。
社群文化當道，年輕人無不透過各種數位平台展現自我，對於潮流、時尚喜愛速度日新月異，今日發燒話題明日就退燒。在此高速變換的當代，SYM卻似乎抓到了年輕人的口味，除了如MMBCU、DRGBT或CLBCU以外，JET系列更久居年輕人最愛運動機種銷售龍頭。如何達成？身為三陽工業董事長室經理，兼任產品管理部產品經理吳奕成Ivan表示，「心佔率」的重要性，更勝市佔率！
SYM內蘊多年造車經驗 從年輕人視角出發
對於許多愛車人而言，車輛就如同自我個性之延伸，簡而言之，就像實體金屬名片般，代表著車主的價值觀、個性與喜好。特別是重視風格的年輕族群，機車代表著年輕人對於自我與生活之主張，要打造出一款切合當前年輕人口味機種，SYM似乎找到了箇中秘方，推出的款款熱門機種屢創佳績。
「其實不難，但也很難。」Ivan看似充滿禪意的回答，更讓人引起了興趣。「回歸產品的研究初心，耗費許多時間觀察與調查市場聲音，了解年輕人同溫層主張與在意的議題，投入大量心力於市調中，累積了許多數據，再反覆印證、確認市場所要的，與我們研發的方向一致。」
上述過程，相信對於許多擔任市場研究、產品研發部門的專業人士而言，絕對是再熟悉不過的日常，但要如何徹底貫徹，尤其是在擁有70年歷史的企業中？「就像最新發表的JET SL+車型上，研發過程也經過了許多拉扯。」Ivan言談之中，透露出讓人好奇的秘辛。
原來，身為多年年輕族群運動機種的銷售冠軍，以傳統車廠的思維，「以不變應萬變」是常見的做法，畢竟仍能保持銷售成績，代表著既有的產品力仍有不可取代、消費者喜愛的因素存在，何須在此時刻做出如此大的變動？
「今年，適逢SYM建廠70週年，是個值得回顧過去優異成績的時刻，更是適合做出開創與突破的時機。」Ivan認為，以當前銷售代表JET 作為領銜創新的領導者，絕對是再適合不過的車型。當然，「持續觀察市場的變化，從市場中聆聽消費者的需求更是關鍵，我們發現到，立基於原本優異基礎的競技本質，絕對是JET 以突破保持領先的最佳方式。」
以競技本質征服人心 JET成為年輕人的最愛
從2015年開始，JET投入了賽車領域，期望發揮「精準定位」的角度，讓JET憑藉著自身優異的運動體質，在賽車的領域深入發展。「但關鍵不止在賽車，而是在『競技』的本質。」Ivan強調。確實，在人生的道路上，競技一直都在，關鍵不在最終勝負，而是在享受競技的過程，透過對於比拼的全心全力付出，讓自己更為提升、讓自己更為完美。
投入賽場多年，JET確實也在數百場的賽事中，迄今於TSR機車錦標賽場上囊括共119座的冠軍獎座，且奠基於賽場上最嚴苛的競爭條件，也迫使著JET車系不斷進化、成長，從JET S、JET SR到水冷動力心臟的JET SL，再到最新發表的JET SL+，以競爭培養實力，絕對是JET進化的最佳寫照。
經營市場，很容易野心勃勃、什麼領域都想通包，但就難在「減法」心訣。Ivan認為，簡化了JET於市場中的任務，就是以競技為優先，所以除了在賽場上的衝鋒陷陣，在市場中同樣緊扣競技核心，大力以JET為主角贊助如街舞、職業運動等賽事，甚至如以競技為本質的全明星運動會節目等等，期望把「JET＝競技」的意念，深植消費者心中。
「競技的本意很多元，不只在賽道上，在生活上更是時刻存在。」Ivan希望透過JET所代表的競技且持續進化的本質，讓在人生路途正處茁壯的年輕族群，得以一同成長，在人生競賽的道路上，找到最志同道合的夥伴。「透過JET的價值，我們想要散播這樣的意念！」
著重心佔率 價值感認同才是冠軍的關鍵
從JET車型的成功例子，完美說明了SYM近年來的成功之道。SYM不走傳統國產車廠之路，不一昧以平價車款衝擊市佔率，而是將產品組合轉往中高階車款發展。「這一路走來確實辛苦，相較於對手以舊款車型大打價格戰，我們反而加碼投資，著重在產品本質的提升，期望提供給消費者在騎乘體驗上的提升。」
更新、更穩定的引擎噴射系統，與更安全的制動系統等，在產品面實力的提升，成效或許不如直接砍價來得立竿見影，但在消費者心中建立高品質、優良騎乘體驗，更是SYM近年來所著重的，讓消費者想要選擇一款擁有高科技、絕佳騎乘感受的車款，第一時間就會想到SYM，這就是所謂的「心佔率」。
而2023年奪得年度銷售冠軍，相信這就是Ivan強調的「心佔率」的成效發揮。且分析SYM的產品結構，除了受到年輕族群青睞的高階運動機種大獲成功以外，SYM也將高階機種上所使用到的科技下放，在平價國民機種上也可見到SYM著稱的噴射系統與煞車輔助系統的運用，在不同的級距都可擁有最好且安全的騎乘體驗，從心佔率擴增到市占率的成功，SYM的成績絕對禁得起考驗。
「我們希望，消費者走進SYM展間，不是因為低價的誘因，而是想要我們的產品。」Ivan認為，透過「價值感」的認同，才是擄獲民心的關鍵。當然，SYM也將持續聆聽市場聲音、持續進化自身產品實力來切合消費者需求，不僅要與消費者走在一起，更要走在民眾前端，率先思考、率先發現改變，更可以帶領消費者去體驗不同生活，絕對是未來SYM奉為圭臬的信仰與價值。