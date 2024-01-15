中國國安部警告航空愛好者，當心被境外機構招募成為「竊密志願者」

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中國國家安全部的微信公眾號近日發布文章，稱開展「專項行動」，查獲數百台在中國境內投放的設備，並依法對有關人員進行處罰。

文章聲稱這些設備是「境外機構」提供的，以「共享航空信息」為誘餌，依托網路社群平台面向境內航空愛好者精凖招募「志願者」，並跨境郵寄設備，指揮「志願者」在中國境內「非法採集、向境外秘密傳輸」中國飛行器飛行數據。

該部門還警告，這些境外機構在中國的渤海、東海、南海周邊省份大量投放此類設備，不僅「竊取」民用航空數據，甚至還能「竊取」軍用航空器等敏感數據信息，並警告航空愛好者切莫變為「竊密志願者」。

三百設備「可檢測中國全域」

中國國安部的文章並未明確點名，但中國在2021年11月就已下架名為「Flightradar24」的航班追蹤服務網站，當時中國的央視披露，以「ADS-B」為名的訊號接收裝置可以監測飛機，從而追蹤到世界各地即時航班資訊，並表示在中國設置約300個「ADS-B」，就可監測全國空域的飛機訊號，民航機及軍機的資訊亦一覽無遺。

「ADS-B」是一種利用衛星導航系統定位的飛機監視技術。中方披露稱，「Flightradar24」通過社群媒體，招募會員，並向會員寄送國際郵包，其中包含「ADS-B」設備，用法是放置窗邊，以監測及收集300多公里半徑範圍內的飛行數據，而連接網路後，數據就可傳輸至境外。

此次，中國國家安全部披露的訊息也指向這一操作——

「境外機構布設的相關設備性能強大，支持遠程在線編程，可根據需要定制出『個性化』功能。同時，相關設備內置GPS芯片，可對指定飛行器進行定位，並通過加密傳輸方式，將所採集數據快速地推送至境外服務器。」

「經測算，每台設備每天可向境外發送約1000架次飛機的飛行數據和約13萬條位置數據。按照覆蓋半徑300公里至400公里計算，僅需投放約300台設備，即可對我全空域飛機飛行數據實現監測覆蓋。」

專項行動

中國國安部的文章稱，針對上述行為，該部門在全國範圍內開展了「專項打擊」，「及時查獲數百套已在境內投放的設備」，依法對有關人員進行處罰。

在中文網路上，一位航空愛好者披露，在中國安裝「ADS-B」設備都會被抓，他可以確認數十名「Flightradar24」志願者被當局找上，被要求簽署責令改正通知書，設備被要求立即上交，並做筆錄（內容涉及怎麼知道的？設備哪裏來？什麼時候裝的？有沒有從中收取利益？）

根據中國《反間諜法》規定，境外機構、組織、個人實施或者指使、資助他人實施，或者境內機構、組織、個人與其相勾結實施的竊取、刺探、收買、非法提供關係國家安全和利益的數據，屬於間諜行為。

Photo Credit: EPA / BBC News 在英文的航空愛好者網站，對於中國此次的專項行動有不同看法（圖為航空愛好者在機場拍攝起降的飛機，資料照片）。

在英文的航空愛好者網站，對於中國的這個專項行動有意見分歧：

反對方認為：「我為中國的航空愛好者感到可惜」、「Flightradar24是個瑞典公司，他們很中立，所以……」、「中國式恐慌」、「我只看見過一架中國軍機，在它出境飛行時，我敢打賭在他們自己空域飛行時，甚至不會出現在ADS-B上」、「英國皇家空軍、美國空軍一號和二號都可以看到，或許關了就行了」。

也有表示理解的：「美國不讓華為設備安裝在美國國土，我想中國也不想讓一個西方的設備安裝在自己國土」、「中國也有自己的追蹤App，沒必要覺得Flightradar24不可替代」、「我想這些設備現在可能無害，如果中國攻打台灣，中國可能擔心這些ADS-B設備會在多大程度上被利用」。

一位在中國從事航空諮詢的業內人士向《BBC中文》表示，「ADS-B」是一種自動監控廣播的接收和發送器，可以用來接收民用飛機使用的ADS-B信號，包括位置、高度、識別碼、飛行速度和垂直速度。飛機可以使用ADS-B系統進行數據交換，不借助地面設施，檢測航線衝突避免碰撞。

上述人士表示，「Flightradar24」是一類網站，有許多，國內和國外都有，他們看到了已經廣泛應用的「ADS-B」系統，於是接受這些信號，製作獨立的航班追蹤系統，然後提供給貨運公司或者保險公司，甚至個人，這些用戶可以有更可靠的航班信息。

「Flightradar24這些機構比較犯忌諱的是，在中國自己部署ADS-B接收器，而且可以遠程控制，遠程傳輸數據到境外，在中國和西方間諜戰越來越緊張的情況下，這種行為可想而知肯定要被禁的。」該人士表示，其實西方也有類似爭議，比如日本首相的公務機被追蹤，還有馬斯克的私人飛機也被常年追蹤，還發布出來，他本人就多次提出這是個安全隱患。

航班追蹤網站引發的圍觀

作為航班追蹤網站，「Flightradar24」近年來有兩次在中文網路引發關注——

2021年9月，在加拿大被拘押超過兩年半的華為財務官孟晚舟，在獲釋後搭乘一架中國政府包機從溫哥華返回中國深圳。這架航班編號CA552的中國國航飛機也成為「Flightradar24」最熱門的追蹤航班。

對於航班飛行軌跡的關注也成為熱議話題之一，孟晚舟的包機並未像其他航班一樣採取北太平洋或美國阿拉斯加的航路，而是向北調整，完全避開美國領空。網民熱議認為是避免「節外生枝」。