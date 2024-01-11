《日經亞洲》：台灣總統大選關鍵在「年輕選民」，關注低薪、高房價等問題
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東海大學政治學系教授潘兆民告訴《日經亞洲》，年輕選民傳統上是民進黨的支持基石，但如今許多年輕人正考慮投票給柯文哲領導的台灣民眾黨。柯文哲將該黨定位為主要政黨之外的「第三勢力」。
（中央社）台灣總統大選將於13日登場，許多旁觀者認為，這是決定這座民主島嶼未來與中國關係的選舉。但對一個關鍵群體來說，這同樣關乎薪資、通膨、能源安全、平權和社會正義等議題。
《日經亞洲》（Nikkei Asia）報導，分析師指出，年輕選民可能會左右選舉結果。這次選舉有超過600萬選民，即台灣1950萬合格選民的31%，年齡介於20至39歲之間，占比高於60歲以上的選民。
《日經亞洲》採訪到的40歲以下選民，各有不同優先考慮事項，有些人擔心自己的經濟前景，有些人則更擔心台灣存亡議題。
在金融業工作的31歲新手媽媽安娜．趙（Anna Chao，音譯）表示，每天都擔心中國是否會武統台灣，她還沒決定要投給哪位候選人，但最關心的是哪一組候選人能夠處理和改善兩岸關係。
從事房地產業、32歲的喬治．朱（George Chu）受訪說，2022年時任美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後，共軍在台灣周邊實彈演習，他開始考慮移民，並開始申請日本的永久居留權。
1月13日這場總統及立委選舉對台灣未來有重大影響。無論誰將接替5月下台的總統蔡英文，都將決定台灣是否會持續與美國合作，以因應中國恫嚇。
台灣下一任總統也需決定社會政策。近8年來，執政的民進黨政府推動同性婚姻合法化，台灣成為亞洲首個同婚合法國家，並維護同性伴侶收養孩子的權利。蔡總統也為原住民過去在獨裁統治下遭受的苦難公開道歉，並通過氣候變遷法。
這些舉措在很大程度上得到年輕選民支持；在野的國民黨則因在同性婚姻等議題採取更保守的立場，而在老一輩選民中獲得較多支持。
從今（2024）年開始，台灣每月基本工資提高至新台幣2萬7470元，這是蔡政府連續8年調漲，但仍是先進經濟體中的最低之一，且房價上漲幅度也高過薪資漲幅。
根據104人力銀行數據，在蓬勃發展的晶片業推動下，台灣平均年薪為新台幣69萬4000元。但換個角度來看，台北一間普通的兩房公寓如今售價超過新台幣2000萬元，幾乎是平均年薪的30倍。
台灣經濟也在放緩，政府估計2023年國內生產毛額（GDP）成長率將降至1.42%，為2009年以來最慢增速。與許多區域內國家一樣，台灣目前出生率低於死亡率。
32歲的化妝品業經理葛瑞斯．王（Grace Wang）坦言，經濟問題成為成家的阻力。
她抱怨說：「買一套公寓感覺就像幻想。在瘋狂的房價和籠罩在每個決定之上的經濟壓力之間，我不會考慮成家或生孩子，甚至未來10年都是如此。」
東海大學政治學系教授潘兆民告訴《日經亞洲》，年輕選民傳統上是民進黨的支持基石，但如今許多年輕人正考慮投票給柯文哲領導的台灣民眾黨。柯文哲將該黨定位為主要政黨之外的「第三勢力」。
《台灣：受到威脅的爭議性民主國家》（Taiwan: A Contested Democracy Under Threat，暫譯）共同作者、政治學家南樂（Lev Nachman）指出，「不同的年輕族群關心形形色色的議題，從環境、全球暖化到經濟，當然還有中國。」
台灣中央研究院學者劉文分析，蔡總統引起年輕選民的共鳴，因為她作為台灣第一位女總統，且支持同性婚姻，代表著改變。不過，賴清德體現了「『老綠男』，儘管他承諾會延續蔡英文的政治綱領」。
劉文觀察，「柯文哲可能對一些年輕人更有吸引力，儘管他發表過厭女言論、經常說出不恰當的言語，但還是被視為『真誠』的反體制人物」。雖然大多數年輕人仍不會投給國民黨，但他們可能會從民進黨轉而支持民眾黨。
潘兆民認為，過去台灣年輕選民較不關心選舉，投票率很低，「但隨著近年來他們更加踴躍參與公共議題，特別是在太陽花運動（2014年的抗議運動）後，年輕選民對選舉變得更加關鍵」。
「他們將成為左右這次選舉的關鍵之一，3個政黨的政治人物都在竭盡所能，以獲得他們的支持。」
台灣這次總統大選呈現三雄爭霸局面，由賴清德、柯文哲及國民黨的侯友宜3組人馬角逐。
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
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基礎建設是經濟強心針還是必要維生素？各國積極佈局未來建設，台灣該如何因應新世代的基礎建設需求？
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自新冠疫情肆虐以來，全球經濟可說是在風雨中飄搖求生，不僅備受升息與通膨夾擊，還得應對陸續爆發的地緣政治衝突，各國政府無不想盡辦法為自家經濟打劑強心針，這也包括今年舉辦總統大選的台灣。在新的結構與投資環境下，具備穩健防禦特性的基礎建設類股，正逐漸成為投資人關注焦點。
通膨即將消退了嗎？幾乎全球所有投資人都在期待著答案。新冠疫情、俄烏戰爭爆發、以哈衝突越演越烈、中國經濟成長放緩，許多投資人不得不認清，此刻已來到景氣循環末升段。即使聯準會先前終於鬆口，暗示今年有機會調降利率，但市場仍充斥著不確定性，加上今年舉辦的台、美總統大選，不少投資者開始聚焦具備防禦景氣循環及通膨轉嫁能力的基礎建設資產。
基礎建設是經濟強心針或必要維生素？
基礎建設之所以變成熱門議題，不僅在於攻守兼備，低波動又能帶來穩定金流，還因為許多基礎建設是透過法規取得特許經營權協議，能對抗通膨、領先抓住各行業先機，若是透過投資全球基建上市全球股票，還不用擔心流動性的問題。
這一兩年，各國無不加快基礎建設「硬實力」，美國已投入1.2兆美元優化鐵公路、航運、空運、電網、寬頻網路等公共基礎建設；3,690億美元投入能源轉型以及適應氣候變遷計劃，以及527億美元用於美國晶片法案，投資資訊與通訊科技安全、半導體供應鏈。
全球掀起的這股基建投資風潮，還包括歐盟提出「REPowerEU計畫」，以3,000億歐元全力加速能源轉型；印度投入1.5兆美元於「Gati Shakti大基建計畫」建立交通運輸網路；澳洲以1,200億美元升級主要公路與鐵路。而中國同樣不遑多讓，5,000億元人民幣的基建基金用於現代化基礎建設四大轉型，包含網絡、產業升級、城市化、農業農村基建。
同時，數位與AI的變革也影響到目前人們的生活型態，新科技更激發許多基礎建設需求，好比是基地台擴建、電動車充電樁及資料中心建置⋯⋯等，而行動通訊相關營運商更是投入大量資本支出，就為了提升行動網路的密度。而數位轉型也加速產業升級，根據研究機構Precedence Research預測，數位化轉型帶來的總營收年均複合成長率將高達25.1％。
各國政府之所以投入基礎建設，不僅是因為基礎建設提供的水電瓦斯、運輸等能提供民生必需，存在「剛性需求」能達到對抗通膨的效果，基建產業多為政府特許，受到經營契約保護，價格上也能隨著通膨上升適度調整，甚至也因政府調控，公用事業還可賺取長期投資回報並提供穩定企業現金流。
台灣需要的基礎建設是什麼？
在這一波基礎建設競賽中，台灣自然無法置身事外，近日甚至也成為副總統辯論會的議題之一。專家便認為，全球都在力拼改變，若台灣想維持競爭力，國家規劃與基礎建設就必須與時俱進，但面對未來發展，台灣更應該要思考國土規劃，尤其台灣地理環境特殊，地震、多雨，在討論大型基礎建設計畫前，得先考量的是「土地容受力」。
以常見的地震為例，一場6.3級地震，台北可能就倒掉4000棟房屋；一次意外的雷擊，就會造成台中大雅地區2849戶停電。在天災的檢驗下，許多基礎建設的問題一一浮現，也讓我們必須開始思考建築的規範以及供電系統的問題。
因此專家建議台灣應該推動防災型都市更新，將住在土壤液化潛勢區的人口遷往外移，並進行一般老舊建築物的重整與維護、房屋的耐震強度改善。尤其台灣人口結構改變，高齡化、少子化是極為嚴峻的現實，基礎建設的思維不能停滯。
新世代基礎建設，我們該往哪裡走？
「我們應該要考慮非工程手段，所謂的Non-structural Measures（非結構性措施），因地制宜，將花費創造最大的效果，精準解決問題的痛處，才能達到目的。」專家表示，透過計算土地容受力，盤點台灣環境可承受的人口極限或是開發程度，根據不同災害等級，重新進行土地的使用標的區隔，並重新設計都市，將空曠建地作彈性運用，才能打造出適合安老的環境。
國家發展仰賴完善且前瞻的思維，台灣未來也要順應時代變遷，進行滾動式調整，光只是興建更快的高鐵、更長的公路、更高的大樓，恐已不合時宜，如何因應民眾的需求、生態的保育以及天災的應變，來符合未來的需求，唯有正確的國土規劃、持續的基礎建設，才能為台灣打造出安全永續的環境。