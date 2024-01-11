《日經亞洲》：台灣總統大選關鍵在「年輕選民」，關注低薪、高房價等問題

（中央社）台灣總統大選將於13日登場，許多旁觀者認為，這是決定這座民主島嶼未來與中國關係的選舉。但對一個關鍵群體來說，這同樣關乎薪資、通膨、能源安全、平權和社會正義等議題。

《日經亞洲》（Nikkei Asia）報導，分析師指出，年輕選民可能會左右選舉結果。這次選舉有超過600萬選民，即台灣1950萬合格選民的31%，年齡介於20至39歲之間，占比高於60歲以上的選民。

《日經亞洲》採訪到的40歲以下選民，各有不同優先考慮事項，有些人擔心自己的經濟前景，有些人則更擔心台灣存亡議題。

在金融業工作的31歲新手媽媽安娜．趙（Anna Chao，音譯）表示，每天都擔心中國是否會武統台灣，她還沒決定要投給哪位候選人，但最關心的是哪一組候選人能夠處理和改善兩岸關係。

從事房地產業、32歲的喬治．朱（George Chu）受訪說，2022年時任美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後，共軍在台灣周邊實彈演習，他開始考慮移民，並開始申請日本的永久居留權。

1月13日這場總統及立委選舉對台灣未來有重大影響。無論誰將接替5月下台的總統蔡英文，都將決定台灣是否會持續與美國合作，以因應中國恫嚇。

台灣下一任總統也需決定社會政策。近8年來，執政的民進黨政府推動同性婚姻合法化，台灣成為亞洲首個同婚合法國家，並維護同性伴侶收養孩子的權利。蔡總統也為原住民過去在獨裁統治下遭受的苦難公開道歉，並通過氣候變遷法。

這些舉措在很大程度上得到年輕選民支持；在野的國民黨則因在同性婚姻等議題採取更保守的立場，而在老一輩選民中獲得較多支持。

從今（2024）年開始，台灣每月基本工資提高至新台幣2萬7470元，這是蔡政府連續8年調漲，但仍是先進經濟體中的最低之一，且房價上漲幅度也高過薪資漲幅。

根據104人力銀行數據，在蓬勃發展的晶片業推動下，台灣平均年薪為新台幣69萬4000元。但換個角度來看，台北一間普通的兩房公寓如今售價超過新台幣2000萬元，幾乎是平均年薪的30倍。

台灣經濟也在放緩，政府估計2023年國內生產毛額（GDP）成長率將降至1.42%，為2009年以來最慢增速。與許多區域內國家一樣，台灣目前出生率低於死亡率。

32歲的化妝品業經理葛瑞斯．王（Grace Wang）坦言，經濟問題成為成家的阻力。

她抱怨說：「買一套公寓感覺就像幻想。在瘋狂的房價和籠罩在每個決定之上的經濟壓力之間，我不會考慮成家或生孩子，甚至未來10年都是如此。」

東海大學政治學系教授潘兆民告訴《日經亞洲》，年輕選民傳統上是民進黨的支持基石，但如今許多年輕人正考慮投票給柯文哲領導的台灣民眾黨。柯文哲將該黨定位為主要政黨之外的「第三勢力」。

《台灣：受到威脅的爭議性民主國家》（Taiwan: A Contested Democracy Under Threat，暫譯）共同作者、政治學家南樂（Lev Nachman）指出，「不同的年輕族群關心形形色色的議題，從環境、全球暖化到經濟，當然還有中國。」

台灣中央研究院學者劉文分析，蔡總統引起年輕選民的共鳴，因為她作為台灣第一位女總統，且支持同性婚姻，代表著改變。不過，賴清德體現了「『老綠男』，儘管他承諾會延續蔡英文的政治綱領」。

劉文觀察，「柯文哲可能對一些年輕人更有吸引力，儘管他發表過厭女言論、經常說出不恰當的言語，但還是被視為『真誠』的反體制人物」。雖然大多數年輕人仍不會投給國民黨，但他們可能會從民進黨轉而支持民眾黨。

潘兆民認為，過去台灣年輕選民較不關心選舉，投票率很低，「但隨著近年來他們更加踴躍參與公共議題，特別是在太陽花運動（2014年的抗議運動）後，年輕選民對選舉變得更加關鍵」。

「他們將成為左右這次選舉的關鍵之一，3個政黨的政治人物都在竭盡所能，以獲得他們的支持。」

台灣這次總統大選呈現三雄爭霸局面，由賴清德、柯文哲及國民黨的侯友宜3組人馬角逐。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航