中職新球季首採用突破僵局制，壘上有人也要計時；增4項重播輔助判決，補賽皆可多登錄1人
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中職今年球季將新增退板限制規定，楊清瓏指出，聯盟提出依照美國大聯盟的規範，同一打席內投手只能退板2次，不過總教練最後決議希望退板增加1次，因為是第一年實施，給選手有些緩衝，最終決議最多只能退板3次。
中職新球季首採用突破僵局制，壘上有人也要計時
（中央社）中職昨（10）日召開總教練會議，最主要的議題是針對加快比賽節奏做規則調整，今（2024）年中職將首度引進突破僵局制，第10局延長賽後從二壘有人開始；此外壘上有人時也有投球秒數限制。
中職近年一直在針對加快比賽節奏做賽事規則調整，中職秘書長楊清瓏表示，今年新球季將新增突破僵局制。聯盟在會議上提出2個方案，第1個是從第10局開始只放1名二壘跑者，第2個方案是一、二壘有跑者，總教練最後決議是取第1個，參考大聯盟規定。
另外，雖然引進突破僵局制，不過例行賽延長賽與過往一樣最多打12局，且目前突破僵局制不包含季後賽，楊清瓏指出，季後賽部分之後會再討論。
聯盟在去（2023）年球季壘上無人時，投手必須在20秒內出手，壘上有人時無規範，且有1次警告機會。楊清瓏指出，昨日聯盟在總教練會議上提出新球季調整為壘上無人投球限制18秒、壘上有人23秒，「但這方面最終總教練希望可以再放寬，決議是壘上無人維持20秒、壘上有人要求25秒。」
另外，中職今年球季將新增退板限制規定，楊清瓏指出，聯盟提出依照美國大聯盟的規範，同一打席內投手只能退板2次，不過總教練最後決議希望退板增加1次，因為是第一年實施，給選手有些緩衝，最終決議最多只能退板3次。
若違反這些規範，罰則部分今年也有更新，楊清瓏表示，已經沒有警告制度，壘上無人倒數歸0時就要啟動投球，投手只要違規就會計1個壞球；此外，打者剩下8秒、捕手剩下9秒要進入區域，違反就是打者1顆好球、捕手1顆壞球。
針對昨日在總教練會議討論的議題，楊清瓏指出，這已經過總教練們的同意，之後會再於領隊會議提出，給領隊去做最後決議，不過從今年熱身賽開始，第10局就會開始實施突破僵局制。
中職增4項重播輔助判決、補賽皆可多登錄1人
（中央社）中職昨日舉行總教練會議，針對4項議題討論，今年新球季針對妨礙守備增加4項可以看重播輔助判決的案例，另外補賽辦法部分，今年不限於星期一，只要是補賽皆可多登錄1人。
中職秘書長楊清瓏昨日在會後表示，昨日總教練會議針對4項議題討論，分別為例行賽賽程說明、補賽辦法、即時輔助判決、賽事規則調整說明，其中賽事規則調整說明部分，新增了突破僵局制、壘上有人投球秒數限制等重大決議。
重播輔助判決部分，以往妨礙守備並不能看重播，不過昨日總教練會議決議妨礙守備的4個項目，新球季可以看重播輔助判決，包括擊出球碰觸跑壘員或裁判員、擊球員揮棒落空的餘勢是否打到捕手、擊球員拋棒是否碰觸捕手、觀眾妨礙。
補賽辦法部分，去年球季由於補賽會安排在星期一，去年規定星期一補賽球隊可以在一軍多登錄1人（28人）；不過今年新球季透過總教練會議決議，只要是補賽就可以多登錄1人，包括其他在星期二、星期四的補賽，以及所有補賽週的賽事。
例行賽賽程部分，楊清瓏指出，昨日主要是跟各隊總教練說明球季的例行賽賽程、安排方式。另外，楊清瓏也提到，今年開放各個球團使用Pitchcom（電子暗號發送器），只要球團願意引進就開放。
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
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基於雅特力AT32F405的高速USB電競鍵盤與滑鼠應用方案
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電子競技行業近年來發展迅速，成為一個全球性的熱潮。根據統計資料，2022年全球電競觀眾數量已經超過了5億人，市場規模也達到了13億美元。這個行業的快速發展得益於技術的不斷進步，其中高速USB介面技術便是其中一個重要因素。
新竹2023年12月22日 /美通社/
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基於AT32F405的電競鍵盤與滑鼠應用方案
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