厄瓜多連日暴力釀10死，歹徒闖電視台挾持員工，總統宣布國內武裝衝突狀態，中國使館暫停服務

厄瓜多歹徒闖電視台挾持員工，總統宣布國內武裝衝突狀態

（中央社）厄瓜多發生蒙面槍手闖入電視台攝影棚，及歹徒威脅處決安全部隊和平民後，總統諾瓦（Daniel Noboa）9日下令對國內勢力最龐大的犯罪集團採取軍事行動。

厄瓜多最具權勢的犯罪頭目之一越獄，導致境內安全危機不斷升高，在歹徒「宣戰」的數小時後，諾瓦宣布國家進入「國內性武裝衝突」（Internal Armed Conflict）狀態。

位在兩大古柯鹼輸出國哥倫比亞和秘魯間、曾長期處於和平狀態的厄瓜多，由於與墨西哥和哥倫比亞販毒集團有關聯的敵對幫派在當地爭奪地盤，近年來暴力事件激增。

諾瓦在社群媒體發文指出：「我已下令武裝部隊採取軍事行動消滅這些團體。」

歹徒拿著步槍和手榴彈闖入厄瓜多港市瓜亞基爾（Guayaquil）TC電視台攝影棚時，可聽見1名婦女在槍聲中懇求「不要開槍，請不要開槍」。事件發生不久後，諾瓦發出以上命令。

行凶歹徒迫使受驚嚇的電視台員工趴在地上，當攝影棚燈光熄滅時，可以聽見1名人員顯然因痛苦大叫，現場則持續轉播。

🇪🇨 | URGENTE: Televisora TC de Guayaquil en Ecuador: En un hecho sin precedentes varios hombres armados secuestran en medio de una transmisión en vivo por televisión. pic.twitter.com/k3llUAp6yV — Alerta News 24 (@AlertaNews24) January 9, 2024

1名員工透過通訊軟體WhatsApp告訴法新社：「拜託，他們闖進來要殺了我們。上帝保佑不要讓這種情形發生。犯罪者正在現場轉播。」

經歷約30分鐘混亂後，可見到警察進入攝影棚，此時有人大叫「有人受傷」。

9日稍早，歹徒綁架警察並在數個城市放置爆裂物，以回應諾瓦宣布為期60天的緊急狀態和夜間宵禁。

36歲的諾瓦去年10月當選厄瓜多總統，矢言打擊猖獗的毒品相關犯罪和暴力。這個南美國家一度被視為和平堡壘，但現在是將古柯鹼輸往美國和歐洲的關鍵站點。

勢力龐大的幫派首腦、綽號「費托」（Fito）的馬西亞士（Jose Adolfo Macias）7日自獄中逃脫後，諾瓦8日矢言對抗這些販毒集團，這些幫派9日進行反擊。

厄瓜多當局通報發生數起爆炸，有7名警察遭到綁架。

1段在社媒流傳的影片顯示，1把槍指著3名遭綁坐在地上的警察，其中1名警察被迫唸出對諾瓦的聲明：「你宣布戰爭，你將得到戰爭。」這名明顯受到驚嚇的警察唸說：「你宣布緊急狀態，我們宣布警察、平民和軍人是戰利品。」

聲明還指出，任何人在晚上11時後出現在街頭，都「將被處決」。

厄瓜多首都基多（Quito）總統府和地鐵站9日都受到軍方守衛。

毒品暴力對厄瓜多造成嚴重損失。自2018年至2022年，謀殺犯罪率激增4倍，2023年更成為最暴力的年度，人口約有1700萬的厄瓜多發生7800多起凶殺案，220噸毒品遭查扣，創新高紀錄。

此外，自2021年2月迄今，囚犯之間的衝突已造成460多人死亡，許多人被砍頭或活活燒死。

厄瓜多連日暴力10死，美關切、中國使館暫停服務

厄瓜多一家電視台攝影棚9日遭多名槍手闖入並開火，總統諾瓦隨後下令「殲滅」犯罪幫派。在近期一連串歸咎於幫派的襲擊中，已至少10人喪命。

諾瓦形容近期暴力事件頻仍是「國內武裝衝突」。

法新社報導，厄瓜多勢力最大的毒販之一馬西亞士本月7日越獄，幫派分子隨後宣告開戰，諾瓦則下令「殲滅」犯罪幫派。

警方9日晚間說，在港口城市瓜亞基爾攻擊案中，有8人死亡、3人受傷，還有兩名警員在鄰近小鎮諾波爾（Nobol）「遭武裝犯罪分子惡意謀殺」。

厄瓜多曾是夾在古柯鹼出口大國哥倫比亞與秘魯之間的和平避風港，但近年與墨西哥和哥倫比亞販毒集團有關的敵對幫派爭奪權力，暴力事件激增。

在綽號「費托」的犯罪集團Los Choneros首腦馬西亞士越獄後，諾瓦於8日宣布全國進入緊急狀態，並實施宵禁。

幫派分子則綁架警察、在數座城市犯下爆炸案，並攜帶槍枝和爆裂物闖入瓜亞基爾一處電視台攝影棚。

負責拉丁美洲事務的美國最高階外交官尼可拉斯（Brian Nichols）說，暴力和綁架事件令華府「極為憂心」，美方承諾提供援助，並與諾瓦的團隊「保持密切聯繫」。

秘魯已宣布，與厄瓜多接壤的邊境地帶進入緊急狀態。

中國駐厄瓜多大使館10日透過聲明表示，中國在厄瓜多的大使館及所有領事館將暫停向大眾開放，另於適當時機宣布恢復服務。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航