厄瓜多連日暴力釀10死，歹徒闖電視台挾持員工，總統宣布國內武裝衝突狀態，中國使館暫停服務
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1段在社媒流傳的影片顯示，1把槍指著3名遭綁坐在地上的警察，其中1名警察被迫唸出對諾瓦的聲明：「你宣布戰爭，你將得到戰爭。」這名明顯受到驚嚇的警察唸說：「你宣布緊急狀態，我們宣布警察、平民和軍人是戰利品。」
厄瓜多歹徒闖電視台挾持員工，總統宣布國內武裝衝突狀態
（中央社）厄瓜多發生蒙面槍手闖入電視台攝影棚，及歹徒威脅處決安全部隊和平民後，總統諾瓦（Daniel Noboa）9日下令對國內勢力最龐大的犯罪集團採取軍事行動。
厄瓜多最具權勢的犯罪頭目之一越獄，導致境內安全危機不斷升高，在歹徒「宣戰」的數小時後，諾瓦宣布國家進入「國內性武裝衝突」（Internal Armed Conflict）狀態。
位在兩大古柯鹼輸出國哥倫比亞和秘魯間、曾長期處於和平狀態的厄瓜多，由於與墨西哥和哥倫比亞販毒集團有關聯的敵對幫派在當地爭奪地盤，近年來暴力事件激增。
諾瓦在社群媒體發文指出：「我已下令武裝部隊採取軍事行動消滅這些團體。」
歹徒拿著步槍和手榴彈闖入厄瓜多港市瓜亞基爾（Guayaquil）TC電視台攝影棚時，可聽見1名婦女在槍聲中懇求「不要開槍，請不要開槍」。事件發生不久後，諾瓦發出以上命令。
行凶歹徒迫使受驚嚇的電視台員工趴在地上，當攝影棚燈光熄滅時，可以聽見1名人員顯然因痛苦大叫，現場則持續轉播。
1名員工透過通訊軟體WhatsApp告訴法新社：「拜託，他們闖進來要殺了我們。上帝保佑不要讓這種情形發生。犯罪者正在現場轉播。」
經歷約30分鐘混亂後，可見到警察進入攝影棚，此時有人大叫「有人受傷」。
9日稍早，歹徒綁架警察並在數個城市放置爆裂物，以回應諾瓦宣布為期60天的緊急狀態和夜間宵禁。
36歲的諾瓦去年10月當選厄瓜多總統，矢言打擊猖獗的毒品相關犯罪和暴力。這個南美國家一度被視為和平堡壘，但現在是將古柯鹼輸往美國和歐洲的關鍵站點。
勢力龐大的幫派首腦、綽號「費托」（Fito）的馬西亞士（Jose Adolfo Macias）7日自獄中逃脫後，諾瓦8日矢言對抗這些販毒集團，這些幫派9日進行反擊。
厄瓜多當局通報發生數起爆炸，有7名警察遭到綁架。
1段在社媒流傳的影片顯示，1把槍指著3名遭綁坐在地上的警察，其中1名警察被迫唸出對諾瓦的聲明：「你宣布戰爭，你將得到戰爭。」這名明顯受到驚嚇的警察唸說：「你宣布緊急狀態，我們宣布警察、平民和軍人是戰利品。」
聲明還指出，任何人在晚上11時後出現在街頭，都「將被處決」。
厄瓜多首都基多（Quito）總統府和地鐵站9日都受到軍方守衛。
毒品暴力對厄瓜多造成嚴重損失。自2018年至2022年，謀殺犯罪率激增4倍，2023年更成為最暴力的年度，人口約有1700萬的厄瓜多發生7800多起凶殺案，220噸毒品遭查扣，創新高紀錄。
此外，自2021年2月迄今，囚犯之間的衝突已造成460多人死亡，許多人被砍頭或活活燒死。
厄瓜多連日暴力10死，美關切、中國使館暫停服務
厄瓜多一家電視台攝影棚9日遭多名槍手闖入並開火，總統諾瓦隨後下令「殲滅」犯罪幫派。在近期一連串歸咎於幫派的襲擊中，已至少10人喪命。
諾瓦形容近期暴力事件頻仍是「國內武裝衝突」。
法新社報導，厄瓜多勢力最大的毒販之一馬西亞士本月7日越獄，幫派分子隨後宣告開戰，諾瓦則下令「殲滅」犯罪幫派。
警方9日晚間說，在港口城市瓜亞基爾攻擊案中，有8人死亡、3人受傷，還有兩名警員在鄰近小鎮諾波爾（Nobol）「遭武裝犯罪分子惡意謀殺」。
厄瓜多曾是夾在古柯鹼出口大國哥倫比亞與秘魯之間的和平避風港，但近年與墨西哥和哥倫比亞販毒集團有關的敵對幫派爭奪權力，暴力事件激增。
在綽號「費托」的犯罪集團Los Choneros首腦馬西亞士越獄後，諾瓦於8日宣布全國進入緊急狀態，並實施宵禁。
幫派分子則綁架警察、在數座城市犯下爆炸案，並攜帶槍枝和爆裂物闖入瓜亞基爾一處電視台攝影棚。
負責拉丁美洲事務的美國最高階外交官尼可拉斯（Brian Nichols）說，暴力和綁架事件令華府「極為憂心」，美方承諾提供援助，並與諾瓦的團隊「保持密切聯繫」。
秘魯已宣布，與厄瓜多接壤的邊境地帶進入緊急狀態。
中國駐厄瓜多大使館10日透過聲明表示，中國在厄瓜多的大使館及所有領事館將暫停向大眾開放，另於適當時機宣布恢復服務。
新聞來源
延伸閱讀
- 《CNN》：中國人從南美洲非法赴美激增，厄瓜多偷渡業從接機到規劃行程都涵蓋
- 厄瓜多「香蕉大王」之子諾瓦爆冷當選總統，受美國教育的富二代能翻轉厄瓜多親中路線？
- 厄瓜多監獄暴動44名囚犯死亡、108人成功越獄，政府稱主因是販毒集團幫派械鬥
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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玉米也可以飛？生質酒精助攻航空業減碳80%，台灣應建立國內SAF產業鏈擴大供給
我們想讓你知道的是
SAF（永續航空燃料）是一種可減少溫室氣體排放的替代燃料，由再生能源製成，例如玉米、大豆、廢棄食用油等。拜登政府最近將玉米生質乙醇製成的SAF納入「降低通膨法案」，提供租稅減免以鼓勵生產。全球多國也積極推動SAF，以協助航空業降低碳排放。
SAF是什麼？如何成為全球航空業減碳新寵？
日前，拜登政府宣布玉米生質乙醇製成之永續航空燃料（Sustainable Aviation Fuel, SAF）納入「降低通膨法案*」，取得再生能源的租稅減免。美國為擴大SAF產量、協助航空業加速脫碳，祭出獎勵法規，提高SAF業者擴大採用玉米生質乙醇為煉製原料的意願。
全球極端氣候加劇、減碳壓力升溫，國際民航組織（ICAO）提出2050年航空業碳排放量減至2005年的一半。但受限於沉重機身及長時間飛行的高能源消耗量，電動飛機的普及遙遙無期，航空業者轉而從佔九成碳排放量的航空燃料著手制定減碳策略。
SAF相較於化石航空燃料，可減少約80%的溫室氣體碳排放量，且可直接混合使用。因此，SAF價格即使貴兩至三倍，仍被視為航空業2050淨零碳排的務實解方。除了歐盟、日本、韓國及新加坡等國積極推動SAF導入政策並研發產業技術之外，阿聯酋航空及英國維珍航空在今年皆推出使用100% SAF的永續示範航班，後者更成功飛越大西洋。
玉米永續航班起飛，啟動航空業減碳新希望
國際民航組織（ICAO）認可之SAF原料包含利用玉米、大豆、農林業廢棄物、廢棄食用油及其他非化石燃料等再生能源。燃料減碳需由源頭做起，而美國為玉米生產大國，以永續零碳農業為目標，持續提高單位面積產量，並研發碳捕捉、碳封存等新世代農作技術，致力於減少玉米碳強度。
以1980年為基準，2020年美國玉米種植面積減少44.2%，產量卻成長近1.1倍。2022年美國玉米生質乙醇產量更因此超出市場需求量近90億公升。2021年美國阿貢國家實驗室研究指出，近二十年間，美國玉米生質乙醇碳強度下降23%。未來若搭配永續農業耕作、煉油效能升級及碳捕捉技術，玉米生質乙醇SAF相較傳統航空燃料，最高可望減少153%的碳強度。
不只是減碳效益，因玉米旱作性質，生產玉米生質乙醇使用的水資源消耗量，也較傳統化石燃料減少約兩成。據伊利諾大學芝加哥分校於2010年的研究顯示，一加侖玉米乙醇生產製程需消耗2.7加侖的水；《國家地理》調查則指出一加侖汽油需消耗13加侖的水。
另一方面，針對玉米作為糧食作物被轉換為燃料使用，因與消除飢餓之永續目標相悖，遭質疑是否為合適減碳路徑。事實上，美國生質酒精是採用非直接食用的馬齒玉米（Dent Corn）提煉而成，該品種的玉米常用於燃料、畜產飼料及化妝品等非糧用途。
台灣永續航班落後日韓，應加緊腳步建立SAF國內供應鏈
玉米航班的起飛，提高SAF的全球關注度。同為東亞航線樞紐的日本及韓國，近年來也抓準航空業永續轉型的趨勢，產官學聯手推動國內SAF供應鏈及應用技術。
韓國能源公司GS Caltex於今年6月起向大韓航空部分國際航班提供SAF，產業通商資源部也宣布2024年訂定國內SAF生產標準並於2026年正式導入SAF並公告摻配比例。
日本航空（Japan Airlines）串聯多家航空公司及油品業者成立「ACT FOR SKY」，致力於推廣國產SAF商業化。
國內航空業者也不約而同呼籲政府，建立國內SAF產業鏈。華航及長榮皆於2023年起布局使用SAF的永續航班，但現實困境是SAF價格昂貴且產量供不應求。為跟上國際航空業減碳步伐、縮短化石燃料轉型困境，我國需盡快展開與歐美日韓等國的SAF生產技術交流對話，並參考其導入SAF的獎勵政策以逐步建立完整輔導措施。
*降低通膨法案（Inflation Reduction Act；IRA）：拜登政府投入2.91億美元發展SAF領域技術。為了提高業者生產業意願，當SAF生命週期排放量較傳統航空燃油減少超過50%時，摻配業者即可獲得最低每加侖 1.25美元之租稅抵免金額。且排放量每超過1個百分點還可額外獲得每加侖0.01美元的減免。
本文章內容由「美國穀物協會」提供。