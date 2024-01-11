韓國反對黨領袖李在明遇襲傷勢好轉出院，呼籲終結仇恨政治，警方：凶嫌不想讓他當總統
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警方未透露這名67歲兇嫌的姓名。兇嫌告訴警方，他想要阻止李在明成為總統，阻止他的政黨在大選中獲勝。犯嫌還對李在明涉嫌收賄案的處理方式感到不滿。李在明目前正受審，但否認收賄指控。
韓反對黨領袖李在明遇襲傷勢好轉出院：終結仇恨政治
（中央社）韓國反對黨領袖李在明先前被一名佯裝成支持者的男子刺傷脖子，他今天傷勢好轉出院時呼籲「終結仇恨政治」。
韓國在野黨共同民主黨黨魁李在明2日在南部港口城市釜山被記者包圍，一名男子穿過人羣向他撲來，用刀刺傷他的脖子左側。
他的頸靜脈受傷，首先被送往釜山的一家醫院，然後飛往首都首爾，在那裡接受近兩個小時的手術。
遇襲事件發生8天後，60歲的李在明從首爾國立大學醫院出院。他告訴媒體，這次襲擊應該成為徹底改革韓國惡名昭彰對抗性政治的動力。
李在明說：「我衷心地希望此一事件能夠成為終結仇恨政治、恢復尊重和共存政治的里程碑。」這是自事件發生以來，他首度公開發表評論。
「我也會反省自己的行為，努力創造希望政治。」
韓國《聯合新聞通訊社》（Yonhap），犯嫌是一名66歲的金姓房地產經紀人，他在經濟上面臨困境，已經7個月無法支付辦公室租金。
負責調查這起事件的釜山警方，預計將於10日稍晚公布調查結果。
數位備受矚目的韓國政界人士，過去幾年曾遭到公開攻擊。
一名老人2022年用鈍器攻擊李在明之前的共同民主黨黨魁宋永吉頭部。
後來成為韓國總統的保守派反對黨領袖朴槿惠，2006年在一次助選活動中遭人持刀攻擊。這次攻擊在她臉上留下疤痕。
李在明在2022年總統大選輸給保守派的尹錫悅，這是韓國史上最激烈的總統選舉。
人們普遍預期李在明將在2027年再度參選總統，最近的民調顯示，他仍然是一個強有力的競爭者。
韓反對黨領袖李在明遇襲，警方：凶嫌不想讓他當總統
（中央社）韓國警方10日表示，反對黨領袖李在明（Lee Jae-myung）近期遇襲案是由準備充分的凶手精心策劃，目的是不讓他成為總統。
《法新社》報導，共同民主黨（Democratic Party of Korea）黨魁李在明2日於南部城市釜山遭一名男子刺傷頸部，險些喪命。該名男子佯裝成支持者衝過人群，撲向李在明。
李在明因頸靜脈受傷接受數小時的緊急手術，但他恢復良好，10日出院。同日，警方宣布對襲擊者的調查結果。
釜山警察廳長禹哲文（Woo Cheol-mun，音譯）告訴媒體：「凶嫌想要殺害李在明，以阻止他成為總統。」他還指出，這名男子已為這起襲擊案策劃數月。
韓國即將在4月舉行大選，韓國總統尹錫悅（Yoon Suk Yeol）的保守派國民力量黨（People Power Party）和李在明的共同民主黨在民調中不相上下。
韓國警方在公布調查結果時表示，犯嫌出於政治理念犯下罪行，已被依殺人未遂罪名逮捕。
警方未透露這名67歲男子的姓名。他告訴警方，他想要阻止李在明成為總統，阻止他的政黨在大選中獲勝。犯嫌還對李在明涉嫌收賄案的處理方式感到不滿。李在明目前正受審，但否認收賄指控。
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
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基於雅特力AT32F405的高速USB電競鍵盤與滑鼠應用方案
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電子競技行業近年來發展迅速，成為一個全球性的熱潮。根據統計資料，2022年全球電競觀眾數量已經超過了5億人，市場規模也達到了13億美元。這個行業的快速發展得益於技術的不斷進步，其中高速USB介面技術便是其中一個重要因素。
新竹2023年12月22日 /美通社/
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基於AT32F405的電競鍵盤與滑鼠應用方案
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