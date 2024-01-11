大買美國土地，「中國網遊教父」陳天橋變全美第二大外籍地主
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根據美國知名土地所有者雜誌「土地報告」（The Land Report）的最新排名，陳天橋目前擁有俄勒岡州19萬8000英畝（約8萬127公頃）林地，為美國第82位大地主，同時也是美國的第二大外籍土地擁有者。不過，隨美國與中國關係日益緊張，基於國家安全，外國人持有農地和其他不動產在美國日益成為熱門議題。
（中央社）外媒揭露有「中國網遊教父」之稱的盛大集團創辦人陳天橋在美國擁有逾8萬公頃土地，成為全美第二大外籍地主；由於美國與中國關係日益緊張，基於國家安全，美國部份州開始考慮禁止外國公民購買不動產。
綜合陸媒《每日經濟新聞》1月9日及《澎湃新聞》10日報導，根據美國知名土地所有者雜誌「土地報告」（The Land Report）的最新排名，陳天橋目前擁有俄勒岡州19萬8000英畝（約8萬127公頃）林地，為美國第82位大地主，同時也是美國的第二大外籍土地擁有者。
美國最大的外籍地主是加拿大的爾文（Irving）家族，名下擁有超過120萬英畝的土地。
50歲的陳天橋在2015年以8500萬美元的價格從一家金融投資公司手中收購了這大面積土地。
陳天橋是浙江人，1995年畢業於復旦大學經濟學專業，之後進入上海國有大型企業集團陸家嘴集團工作，很快升遷為集團總經理秘書。1999年年底，陳天橋與家人成立盛大網路發展公司，經營網上社區遊戲，並於2000年1月獲得中華網300萬美元風險投資。
後來陳天橋轉涉足網路遊戲業，以30萬美元取得韓國網路遊戲《熱血傳奇》在中國的獨家代理權。其後，盛大遊戲成為中國網路遊戲業的領頭羊。2004年，盛大遊戲在美國那斯達克上市，成為當時中國最大的網路公司之一，陳天橋也因此躋身中國首富行列。
然而，由於投資盛大盒子項目失敗，在外界的批評、股東的催促等壓力下，2010年，陳天橋將其控股集團總部從中國遷至新加坡。這位曾被稱為中國網遊教父的企業家隨後在美國轉型成為具影響力的地主。
不過，隨美國與中國關係日益緊張，基於國家安全，外國人持有農地和其他不動產在美國日益成為熱門議題，尤其是中國公民或企業，多州因此考慮收緊外國人持有不動產。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺
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基於雅特力AT32F405的高速USB電競鍵盤與滑鼠應用方案
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電子競技行業近年來發展迅速，成為一個全球性的熱潮。根據統計資料，2022年全球電競觀眾數量已經超過了5億人，市場規模也達到了13億美元。這個行業的快速發展得益於技術的不斷進步，其中高速USB介面技術便是其中一個重要因素。
新竹2023年12月22日 /美通社/
電競遊戲節奏快速，需要即時傳輸和回應大量的資料，對鍵盤、滑鼠、顯示器等設備的靈敏度、舒適度有著更高要求，需要玩家能夠快速、準確地輸入指令，從而在遊戲中獲得優勢，這就需要電競設備具備高效的資料傳輸能力，以避免資料擁堵或延遲。高速USB介面因其通用性、便捷性和快速傳輸資料的特性，在鍵盤與滑鼠上得到了廣泛的應用，有效改善了傳統鍵盤與滑鼠容易出現卡頓和延遲的情況，設備連接更加便捷，按鍵回應更加迅速，使用者可以更快地完成輸入，提高遊戲體驗感。
MCU作為應用的核心控制單元，負責協調和管理各個元件的工作，包括按鍵、USB介面和其它外設，承擔著鍵盤與滑鼠和電腦之間的資料傳輸和訊號處理任務，確保了產品的高速、穩定和可靠。基於雅特力AT32F405的電競鍵盤與滑鼠應用方案搭配高速USB 2.0 OTG，可實現有線或無線的高Report Rate，最高可達8k Report Rate的速率。通過拓展外部RF可實現三模連接，即USB+BLE+2.4G模式，為遊戲玩家提供了更加流暢、方便快捷的輸入體驗。
基於AT32F405的電競鍵盤與滑鼠應用方案
AT32F405集成獨立的HS USB OTG（內建PHY）與FS USB OTG，HS USB 2.0資料傳輸速率達480Mbps，大幅提升電競鍵盤與滑鼠反應速度和精准度，以更低延時在競技類遊戲中占得先機。高速USB介面還支援多通道資料傳輸，可以同時處理多個設備的資料傳輸請求，使得電競鍵盤與滑鼠能夠更穩定地連接到電腦。
電競鍵盤與滑鼠需要具備高度的自訂功能，以滿足不同玩家的需求。AT32F405拓展了豐富外設介面，1組QSPI、1組CAN匯流排、8個UART、3個SPI/I²S與1個獨立全雙工I²S、3個I²C、1個16位高級計時器、7個16位通用計時器、1個32位通用計時器、2個16位基本計時器，同時還擴展了最高1個取樣速率高達2Msps的12位16通道高速ADC。豐富的介面為電競鍵盤與滑鼠的設計和應用提供了廣闊的空間，可以實現高性能、個性化的產品應用，為玩家帶來更好的操作體驗。
通過SPI介面連接外部記憶體、感測器等器件，通訊速率最高可達36百萬位元/秒，可實現對電競鍵盤與滑鼠RF無線模組的靈活控制。AT32F405還內建PHY，大大降低了週邊電路成本，提供封裝尺寸最小為4 x 4mm，可滿足各類小體積無線USB Dongle需求。
電競鍵盤與滑鼠利用多路PWM控制訊號來實現燈光和多媒體控制功能。AT32F405通過優化PWM信號的頻率和占空比，以及整合多路訊號，實現多種炫酷的燈光效果，為玩家帶來沉浸式的操作體驗。
此外，AT32F405搭載ARM®-Cortex®-M4內核，CPU主頻達216MHz，內建單精確度浮點運算單元（FPU）和數位訊號處理器（DSP），具有高效的運算能力，搭配高DPI光學感測器，可捕捉到滑鼠移動的微小細節，並快速處理和計算滑鼠光學感測器採集的資料，實現更快速、更精准的移動和定位，同時提高按鍵回應能力和速度。
本文章內容由「美通社」提供。