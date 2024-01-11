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2024/01/11,
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大買美國土地，「中國網遊教父」陳天橋變全美第二大外籍地主

大買美國土地，「中國網遊教父」陳天橋變全美第二大外籍地主
陳天橋（右）與妻子雒芊芊。（圖取自天橋腦科學研究院網頁）

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根據美國知名土地所有者雜誌「土地報告」（The Land Report）的最新排名，陳天橋目前擁有俄勒岡州19萬8000英畝（約8萬127公頃）林地，為美國第82位大地主，同時也是美國的第二大外籍土地擁有者。不過，隨美國與中國關係日益緊張，基於國家安全，外國人持有農地和其他不動產在美國日益成為熱門議題。

（中央社）外媒揭露有「中國網遊教父」之稱的盛大集團創辦人陳天橋在美國擁有逾8萬公頃土地，成為全美第二大外籍地主；由於美國與中國關係日益緊張，基於國家安全，美國部份州開始考慮禁止外國公民購買不動產。

綜合陸媒《每日經濟新聞》1月9日及《澎湃新聞》10日報導，根據美國知名土地所有者雜誌「土地報告」（The Land Report）的最新排名，陳天橋目前擁有俄勒岡州19萬8000英畝（約8萬127公頃）林地，為美國第82位大地主，同時也是美國的第二大外籍土地擁有者。

美國最大的外籍地主是加拿大的爾文（Irving）家族，名下擁有超過120萬英畝的土地。

50歲的陳天橋在2015年以8500萬美元的價格從一家金融投資公司手中收購了這大面積土地。

陳天橋是浙江人，1995年畢業於復旦大學經濟學專業，之後進入上海國有大型企業集團陸家嘴集團工作，很快升遷為集團總經理秘書。1999年年底，陳天橋與家人成立盛大網路發展公司，經營網上社區遊戲，並於2000年1月獲得中華網300萬美元風險投資。

後來陳天橋轉涉足網路遊戲業，以30萬美元取得韓國網路遊戲《熱血傳奇》在中國的獨家代理權。其後，盛大遊戲成為中國網路遊戲業的領頭羊。2004年，盛大遊戲在美國那斯達克上市，成為當時中國最大的網路公司之一，陳天橋也因此躋身中國首富行列。

然而，由於投資盛大盒子項目失敗，在外界的批評、股東的催促等壓力下，2010年，陳天橋將其控股集團總部從中國遷至新加坡。這位曾被稱為中國網遊教父的企業家隨後在美國轉型成為具影響力的地主。

不過，隨美國與中國關係日益緊張，基於國家安全，外國人持有農地和其他不動產在美國日益成為熱門議題，尤其是中國公民或企業，多州因此考慮收緊外國人持有不動產。

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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺


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