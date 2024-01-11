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2024/01/11,
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歐盟初步同意4年援烏新機制，總額上看500億歐元；澤倫斯基：普亭侵略不會停，除非盟國聯手阻止

歐盟初步同意4年援烏新機制，總額上看500億歐元；澤倫斯基：普亭侵略不會停，除非盟國聯手阻止
烏克蘭總統澤倫斯基｜Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

理事會同意執委會所提「烏克蘭機制」的三個支柱，一是烏克蘭政府需準備一套計畫，提出在俄羅斯發動全面入侵戰爭下的復原、重建及將烏克蘭建設成現代化國家的構想，以及作為加入歐盟條件的改革規畫。

歐盟初步同意4年援烏新機制，總額上看500億歐元

（中央社）歐盟27國代表今天（當地時間10日）初步同意建立未來4年金援烏克蘭的新機制，執委會（European Commission）提議包括補助和貸款共500億歐元，不過今天通過的共識不涉及具體金額，留待歐盟長年度預算的期中檢討時再議。

烏克蘭接受歐美援助的資金告急，美國新的金援案卡在國會，歐洲聯盟（EU）則卡在匈牙利。

歐盟執委會去年6月提出援助烏克蘭4年500億歐元（約新台幣1.7兆元）的包裹式法案，以2024至2027年為期，其中330億元為貸款，170億元為補助。

據歐洲媒體報導，匈牙利希望將4年包裹預算打散成每一年都要重新討論，以便握有更多否決機會，用卡案交換其他利益，但其他歐盟國家傾向一次推出4年，以免決策緩慢影響烏克蘭需求。

歐盟部長理事會（Council of the EU）發布新聞稿表示，27國代表今天「局部性」同意這個名為「烏克蘭機制」（Ukraine Facility）的方案，也就是同意一次金援4年的架構，但具體數字要等歐盟檢討長期預算時再討論。

歐盟設有7年長期預算制度，目前是2021至2027年期，今年將進行期中檢討。

理事會同意執委會所提「烏克蘭機制」的三個支柱，一是烏克蘭政府需準備一套計畫，提出在俄羅斯發動全面入侵戰爭下的復原、重建及將烏克蘭建設成現代化國家的構想，以及作為加入歐盟條件的改革規畫。

第二個支柱是在「烏克蘭投資架構」（Ukraine investment Framework）下，歐盟可對公有或私人部門對烏克蘭的投資、融資等提供保證。第三是在技術面協助烏克蘭跟上歐盟法律，以符合加入歐盟所需。

理事會下一步將與歐洲議會（European Parliament）協商取得共識，並須再經這兩個歐盟立法機構的正式同意後，才算走完程序。

澤倫斯基：普亭侵略腳步不會停，除非盟國聯手阻止

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）今天警告，除非盟國聯合起來阻止，否則俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）不會停在烏克蘭，還會攻擊其他鄰國。

《法新社》報導，澤倫斯基在立陶宛首都維爾紐斯召開記者會說：「除非我們一起擊敗他（指普亭），否則他不會結束這場戰爭。」

他並表示，如果烏克蘭沒有擋下俄羅斯，「接下來可能會是立陶宛、拉脫維亞、愛沙尼亞、摩爾多瓦」。

在俄羅斯侵略烏克蘭將屆滿兩週年之際，澤倫斯基還警告，西方對基輔援助若有所耽擱，都會給克里姆林宮壯膽。

「他（指普亭）不會停手，他想要徹底占領我們。有時候，夥伴在對烏克蘭的財政和軍事援助上三心二意，只會給俄羅斯壯膽、增加它的力量。」

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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


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