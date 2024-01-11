販售碳權保育雨林、友善原住民，加拿大「大熊雨林」樹立永續榜樣

（中央社）隨各國決心在本世紀中葉達成淨零排放，碳抵換（carbon offsets）成為達標過程中一大重要機制。加拿大的大熊雨林販售碳權保育雨林、友善原住民是一個良好的永續實例。

加拿大西部沿岸面積約640萬公頃的大熊雨林（Great Bear Rainforest），是世界最大沿海溫帶雨林，以孕育白靈熊（spirit bears，身披白毛的美洲黑熊亞種，是在地原住民神話裡的重要元素）著稱。

《加拿大廣播公司》（CBC）報導，「守衛看護者」（Guardian Watchmen）是大熊雨林在地一個由原住民負責的保育計畫，任務包含協助船隻脫困、設置螃蟹陷阱供年度科學調查及監測沿岸非法捕撈和狩獵。這個計畫雇用150名19到55歲的當地原住民。

守衛看護者計畫裡負責卑詩省小鎮貝拉庫拉（Bella Coola）努哈爾克原住民（Nuxalk First Nation）這一帶的塔利歐（Ernie Tallio）說：「我們就是部落的耳目，我們的存在對當地水、土非常重要。」

有別於靠納稅人養的公家巡守隊，這批大地守護者的薪資有相當比例是來自「碳抵換」收入。

碳抵換指企業和個人可透過付費支持或資助減少溫室氣體排放的項目，抵銷諸如搭飛機、生產運營等個人或企業活動所產生碳排。

大熊雨林當地的碳抵換額度，是由「海岸第一民族」（Coastal First Nations，卑詩省沿海9支原民部落所組成的聯盟）販售，換取外界保護當地原本恐遭砍伐的森林。

《加拿大廣播公司》指出，這本來是提倡者盼為其他地方樹立榜樣的一種保育籌資新模式，然而到目前為止當地的碳抵換銷售速度低於預期，引發各界對此一新模式永續性的質疑。

大熊雨林被視為全球最大的碳匯（carbon sinks，指地球上能吸收和儲存碳的生態或人工系統），每年能吸收大氣內數百萬噸的二氧化碳。

海岸第一民族與卑詩省府2016年簽署協議，增加卑詩省碳封存量及避免毀林；協議宣告大熊雨林85%的雨林禁伐，其中包括70%的原始林。

協助海岸第一民族的高級策略分析師卡立亞（Paul Kariya）表示，出售碳抵換被視為能彌補伐木減量的經濟衝擊，最佳情況是讓碳抵換收入能完全取代伐木收益。

但到目前為止，當地碳抵換年收入僅達預期的一半，卑詩省府一直是主要買家，用於抵換公共部門運作（包括醫院和大學）的碳排。

當地每年仍約有1000萬美元的額度賣不出，讓「守衛看護者」等這類計畫面臨斷炊。卡立亞表示「這猶如當地早已摩拳擦掌開門營業，偏偏世界各地的人都不上門」。

當初擘劃原住民與卑詩省府間這份碳協議的「雨林方案計畫」（Rainforest Solutions Project）主任霍姆斯（Jody Holmes）表示，大熊雨林已確實能看到伐木的積極轉型，像是伐木者會對野熊捕獵鮭魚的溪流預留更大緩衝地帶，也會避免砍伐陡峭邊坡保護水土。

霍姆斯說，對當地最大的改變是強化對原民價值與文化的認同，「現在要到當地伐木前，都得與部落充分溝通與配合」。

碳交易市場去（2023）年被揭一些碳抵換專案減碳量不實，例如宣稱可封存多少碳，但技術上根本還沒落實，或聲稱保護多少面積森林免於砍伐，但這片森林本就不存在濫伐威脅，這類碳權不實買賣挨轟為非法「洗綠」，加上市場良莠不齊壓低碳價，都不利大熊雨林販售碳權。

卡立亞說，海岸第一民族販售的碳權均經卑詩省嚴格認證，每個積分都有序號，購買後即失效，做到避免「重複計算」。目前當地碳抵換仍是透過所謂自願性碳市場（VCM）賣出，卡立亞表示，希望能有更多企業被強制納入減排，以推動碳權需求。

卡立亞不諱言，靠賣碳權資助保育的作法在加拿大仍相對新穎，但他對這可成為一種永續模式樂觀，應能逐步推廣到加國其他地方的保育措施。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰